“คุณบอย ถกลเกียรติ” เปิดโผจักรวาลคอนเทนต์ “one31”
ละคร-ซีรีส์ ครึ่งปีหลัง 2025 เด็ด ปัง ฟิน เต็มอิ่มทุกอารมณ์
ครองใจคนไทยทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับ one31 ผู้ผลิตคอนเทนต์แถวหน้าของเมืองไทย ที่สร้างปรากฏการณ์เรตติ้งถล่มทลายและกระแสโซเชียลสุดร้อนแรงมาตลอดทั้งปี 2025 ล่าสุดได้จัดงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ” MID YEAR LINEUP เปิดโผละคร, ซีรีส์ ที่เตรียมออกอากาศในครึ่งปีหลัง 2025 นี้ ด้วยคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียมที่หลากหลายรสชาติ พร้อมขนทัพนักแสดงมากฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทย และนักแสดงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามาประชันบทบาทกันอย่างคับคั่ง เป็นไลน์อัพเด็ดๆ ปังๆ ในครึ่งปีหลัง ที่จะมอบความสุขให้แฟนๆ ได้สนุกจัดเต็มแบบครบทุกอรรถรส ไปกับ “จักรวาลคอนเทนต์ one31” ผ่านหน้าจอทีวีช่องวัน31, แพลตฟอร์มออนไลน์ และสตรีมมิ่ง OneD
เปิดประเดิมเรียกเสียงฮือฮาทันทีที่เปิดตัว สำหรับละครเรื่อง “HYPNOTIC จิตสะกดแค้น” ที่ได้นางเอกคนสวย ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ มาร่วมงานกับช่องวัน31 เป็นครั้งแรก ในบทบาทสุดท้าทายกับการสวมบทเป็น นักจิตวิทยา ประกบพระเอกหนุ่มสุดฮอตไบร์ท-นรภัทร วิไลพันธุ์ และ วิว-วรรณรท สนธิไชย มาประชันดราม่าสุดเข้มข้น ร่วมด้วย มะปราง-อลิสา ขุนแขวง, เพชร โบรา ณินทร์, ซินดี้-สิรินยา บิชอฟ, กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ฯลฯ กำกับแสดงโดย กู่-เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข เตรียมพบกับ “เกมจิตวิทยา” ที่เดิมพันด้วยอดีต อารมณ์ และความตาย ที่จะสะกดทุกสายตาได้เร็วๆ นี้
“The Wicked Game เกม รัก ลวง” ซีรีส์ที่แฟนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศตั้งตารอชม กับการประชันบทบาทครั้งใหม่ของ 2 หนุ่มสุดฮอต ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล แถมยังคว้านักแสดงตัวท็อป ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ มาร่วมงานกับช่องวัน31 เสริมทัพด้วย ตงตง-กฤษกร กนกธร, โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ฯลฯ ที่จะมาร่วมสร้างความเข้มข้นไปกับเกมที่เต็มไปด้วยการทรยศ และหักหลัง เกมที่ไม่มีใครไว้ใจใครได้..แม้แต่หัวใจตัวเอง ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ อีกไม่นานเกินรอ
ต่อด้วยละครโรแมนติก-ดราม่า “สลักรักในแสงจันทร์” ที่ได้ ปุ๊ย-ผอูน จันทรศิริ มานั่งแท่นผู้กำกับ นำแสดงโดยนักแสดงรุ่นใหม่น่าจับตา เพิร์ล-ศัจกร ฉลาด, พีค-ภีมพล พาณิชย์ธำรง, เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช ร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือคุณภาพ นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วิลลี่ แมคอินทอช, ดอม เหตระกูล, ตุ๊ก-ดวงตา ตุงคะมณี, พิมพ์-พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ ฯลฯ เมื่อครอบครัวไม่ปลอดภัย “การแต่งงาน” จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ ทางเลือกระหว่าง “รักด้วยหน้าที่” หรือ “รักด้วยหัวใจ” จะลงเอยด้วยคำตอบไหน?
ถัดมาที่ละคร “ตามหารักที่เธอลืม” ที่เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของ แจม-รชตะ หัมพานนท์ และ เบสท์-รักษ์วนีย์ คำสิงห์ กับเรื่องราวสุดเข้มข้น เมื่อการตามหาพ่อที่หายตัวไป นำพาเธอไปสู่เรื่องราวในอดีตที่ถูกปิดบัง การตามหาความจริงจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับความลับมากมายที่รอวันเปิดเผย ร่วมด้วย ก้อง-วิทยา เทพทิพย์, อ๋อม-สกาวใจ พูนสวัสดิ์, กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิมพ์-พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ลำเพลิน วงศกร และ 4 สาว Big C Super Girl แพนเค้ก-ชนิดาภา สิงหเสนี, จีน่า-ชาลิสา ชยะสุนทร, นับทอง หวานแก้ว, แก้ม-จีรนันท์ แจ่มจักษุ บอกเลยว่าครบทุกอรรถรส พร้อมเซอร์ไพรส์อีก “บิ๊กๆ” ที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด
“THE SCHOOL ศักดินาวิทยาลัย” ที่คว้านักแสดงตัวแม่ตัวมัม อ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล และ แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ มาปะทะคารมฟาดอินเนอร์ใส่กันไม่ยั้ง เสริมทัพด้วยนักแสดงฝีมือ พรีเมียม ชาคริต แย้มนาม, กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เฟิร์น-นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล และเจนใหม่ฝีมือเฉียบ เซียงเซียง พรสรวง, ไดมอนด์ ณรกร, บูม-สหรัฐ เทียมปาน, พูม่า-ภูปภพ โกมลโชติ, ปาว-ปวรดา วีรวรรณ, แฟร์รี่-กิรณา พิพิธยากร ฯลฯ ที่จะมาร่วมกันตีแผ่ความเลื่อมล้ำของฐานะและการศึกษา
และอีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดกับซีรีส์คุณภาพฟอร์มยักษ์จาก oneD ORIGINAL ที่เป็นการจับมือครั้งสำคัญระหว่างผู้สร้างจากประเทศไทยและสิงคโปร์ เพื่อส่งมอบผลงานระดับพรีเมียมสู่สายตาผู้ชม “Decalcomania ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ” เรื่องราวการไล่ล่าของ “ฝาแฝด” ที่ “วิญญาณ” สลับกันแบบไม่คาดคิด และมีเพียงหนึ่งชีวิตที่ “หัวใจ” จะได้ไปต่อ นำทีมโดยพระนาง เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล และ มุกดา นรินทร์รักษ์ เสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือชั้นนำของไทย แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, ชาย-ชาติโยดม หิรัญยัษฐิติ, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และทัพนักแสดงชั้นนำจากสิงคโปร์ อาทิ ปิแอร์ พัง (Crazy Rich Asians) ร่วมด้วย แกลดิ้ง อึ้ง และ หง เฮ่ย ฟาง ฯลฯ เตรียมออกอากาศทางช่องวัน31 และ แอปพลิเคชั่น oneD ทั่วโลกในเดือนธันวาคม 2568 และจะออกอากาศในประเทศสิงคโปร์ผ่านแพลตฟอร์ม MeWATCH ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ Mediacorp
ปิดท้ายด้วยละครฟอร์มยักษ์ เบื้องหลังศึกสายเลือดตระกูลดัง “ทายาทหมายเลข1” กับที่สุดแห่งการรวมตัวแด๊ดตัวมัม ระดับ A-LIST นก-สินจัย เปล่งพานิช, แหม่ม-คัทลียา แมคอินทอช, แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ดู๋-สัญญา คุณากร, อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน, แป้ง-อรจิรา แหลมวิไล ร่วมด้วยท็อปสตาร์ ตรี-ภรภัทร ศรีขจรเดชา, กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ก้อง-วิทยา เทพทิพย์, โก้-วศิน อัศวนฤนาท และดาวรุ่งดวงใหม่ ต้นข้าว-ชยุตม์ นิติชาคร, นิว-อัครวินท์ นันทิพัฒน์, พูม่า-ภูปภพ โกมลโชติ, ทีม-คุณากร ปุราโส, ปาว-ปวรดา วีรวรรณ, ซัน-ปัณณธร อนันต์กิตติเลิศ, นินน่า-ญาณิน โอภาสสถาวร ศึกสายเลือดครั้งนี้ ใครเหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็น “ทายาทหมายเลข1” ติดตามได้ตอนแรกพุธที่ 20 สิงหาคมนี้ เวลา 20.30 น.
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความบันเทิงแบบเต็มอิ่มไปกับคอนเทนต์จาก “one31” ที่ขนทัพความสนุกมาให้คุณแบบจุใจในช่วงท้ายปีนี้ ครบทุกอารมณ์ คมชัดทุกคุณภาพ ทั้งบนจอทีวีและออนไลน์ แค่กดรีโมทไปที่ช่องวัน31 หรือ ดูออนไลน์ผ่านแอป oneD ที่เดียว สนุกครบ จบทุกความบันเทิง!
