"JAPAN EXPO THAILAND 2026" ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เตรียมต้อนรับเข้าสู่การกลับมาอีกครั้งของงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย!! JAPAN EXPO THAILAND 2026 ครั้งที่ 11 ในธีม "Japan Thai United as One - ญี่ปุ่นไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว" จัดโดย บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เรียกได้ว่าเป็นงานสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ และถือเป็นงานอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ยกประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมขนทัพศิลปินญี่ปุ่นหลายร้อยชีวิต รวบรวมกิจกรรมและคอนเทนต์เกี่ยวกับญี่ปุ่นอันหลากหลายมาไว้ภายในงานเดียว เพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างไทยญี่ปุ่นผ่าน SOFT POWER ในทุกมิติ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 6 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
JAPAN EXPO THAILAND 2026 ครั้งที่ 11 ใช้ธีมงาน "Japan Thai United as One - ญี่ปุ่นไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว" เราจะสื่อถึงการท่องโลกญี่ปุ่นไปด้วยกัน ที่ในงานจะยกความเป็นญี่ปุ่นขนานแท้ในแต่ละเรื่องที่ให้คนที่รักญี่ปุ่นมาสนุกกันแบบครบเครื่ิอง อีกทั้งยังคงคอนเซ็ปท์ในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน เต็มอิ่มกับกิจกรรม POP Culture ซึ่งได้รวมความเป็นวัฒนธรรม, อาหาร, ท่องเที่ยว, การศึกษา, แฟชั่น, ศิลปะ รวมถึงการต่อยอดธุรกิจสินค้า และอาชีพ เรียกว่าจบครบในงานเดียว เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชิม ช้อป และสัมผัสวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 19 โซน และแทบจะทุกตารางนิ้วของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
พบกับงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย!! JAPAN EXPO THAILAND 2026 ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อัพเดทความเคลื่อนไหวหรือติดตาม Line Up ของงานได้ที่
