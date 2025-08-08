โครงเรื่องย่อ “แซนดี้ ครูแสนดี”
บทประพันธ์-บทโทรทัศน์ : ติณณา สิมะไพศาล
กำกับการแสดง : ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
ผลิต : Film Z Bangkok
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 และทาง #VIPAdotme
ระยะเวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568
โครงเรื่องย่อ
ณ โรงเรียนบ้านเกาะลัก ครูถาวร ครูใหญ่เสียชีวิตจากการปกป้อง แสนดี เด็กหญิงวัย 10 ขวบ โดยทีพ่อของแสนดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่ถูกจับไป แสนดีจึงได้ย้ายตามแม่ไปอยู่อเมริกา
.
10 ปีต่อมา แสนดีกลับมายังเกาะลักด้วยมาดวัยรุ่นสาวสุดเปรี้ยวในนาม 'แซนดี้' เมื่อ ครูเตือนใจ ครูผู้มีพระคุณฝากฝังให้ดูแลเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ทั้ง 6 คนที่เสี่ยงออกจากระบบการศึกษา แซนดี้ในฐานะครูอาสาต้องเผชิญความท้าทาย ทั้งการปรับตัวใช้ชีวิตบนเกาะ การปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และความพยายามที่จะปฏิวัติการสอน ให้เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จนเกิดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เป็นที่รักของเด็ก ๆ และชาวบ้าน จนกระทั่งความลับเรื่องพ่อของเธอถูกเปิดเผย ชาวบ้านจึงกดดันให้ไล่ครูแซนดี้ออกจากโรงเรียนแต่เด็ก ๆ และเพื่อนครูช่วยกันปกป้องเธอ
.
แซนตี้ต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการทำให้เด็ก ๆ ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพื่อสานต่อปณิธานที่ว่า "จะไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" พร้อมส่งเด็ก ๆ ขึ้นฝั่งเพื่อเรียนต่อ และพิสูจน์ว่า "ครู" ไม่ใช่แค่ผู้สอน แต่คือผู้จุดประกายความหวังให้นักเรียน
นักแสดง
อันดา กุลฑีรา ยอดช่าง : แสนดี (แซนดี้)
ครูรุ่นใหม่ไฟแรง จบมาจากอเมริกา ใช้ชื่อใหม่ว่า “แซนดี้” ในมาดเฟี้ยวผมสีชมพู บ่งบอกถึงความเป็นกบฏในตัวเอง พร้อมจะปฏิวัติการเรียนการสอน เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเด็ก ๆ และพาพวกเขาไปถึงฝั่งฝัน
เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ : ครูแดนไท
ครูพละหนึ่งเดียวของโรงเรียนบ้านเกาะลัก เป็นเพื่อนสมัยเด็กของแสนดี คอยช่วยสนับสนุนและปกป้องในการปฏิวัติการสอนให้กับแสนดี
เต้ ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ : ผู้ใหญ่ปริญ
ผู้ใหญ่บ้านใจดีของเกาะ ผู้เป็นทุกอย่างให้คนบนเกาะ ชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน เป็นคนขยัน สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
กิก ดนัย จารุจินดา : ผอ.กิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวทันสมัย ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ พยายามปกป้องไม่ให้โรงเรียนถูกยุบ และมีงานอดิเรกคือจับคู่ครูกับคนบนเกาะ เพื่อให้ครูอยู่ที่เกาะนาน ๆ
ใหญ่ วัชรเกียรติ บุญภักดี : โกเข้ม
พ่อของแสนดี อดีตเคยพัวพันกับคดียาเสพติด รักลูกมาก หลังออกจากคุกกลับตัวกลับใจเป็นผู้พิทักษ์เกาะ
ธัญ ด.ช.ณัชชาภัสส์ เกิดเมืองสมุทร : ทะเล
เด็กชายลูกชาวเล ขี้กลัว ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือ แต่ตั้งใจอยากเป็นหมอหลังจากพ่อป่วย
มันนี่ ด.ญ.กรองขวัญ สาดแก้ว : นับตังค์
เด็กหญิงผู้รักสวยรักงาม รู้ทุกเรื่องบนเกาะ อยากเป็นนักข่าว เพราะชอบสนใจเรื่องชาวบ้าน
โบกี้ ด.ช.ศุภัช ท้าวสกุล : แบงค์
เด็กชายหน้าตาดี บ้านมีฐานะ เก่งคำนวณและอยากเป็นนักธุรกิจเหมือนพ่อแม่
คีโน ด.ช.คณินฌัชญ์ ยมปัดชา : อรุษ
เด็กชายมุสลิมผู้มีทักษะการช่าง เพราะชอบแกะสำรวจสิ่งของ ครูแนะให้เรียนสายอาชีพ เพราะขาดแคลนช่างบนเกาะ
ทอฝัน ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ ลิ้มวิไลรัตนา : อัญญ่า
เด็กหญิงผู้รักธรรมชาติ รักทะเล อยากเป็นนักวิชาการประมง หรือเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
อั่งเปา ด.ช.พชรพล รัตนพร : หนูดี
เด็กชายสายกิน กินทุกอย่างที่ขวางหน้า คอยปกป้องเพื่อน รักความยุติธรรม สุดท้ายรู้ตัวเองว่าอยากเป็นตำรวจ
ปอนด์ รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ : ครูปราณี
ครูเจ้าระเบียบที่สุดในโรงเรียน ตอนแรกไม่ชอบแสนดี แต่ภายหลังเห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของแสนดี จึงรักและเอ็นดูเธอ
ชมวิว หนึ่งฤทัย ชัยอะทะ : ครูใหม่
ครูสอนวิชาสังคม ชอบเด็กเรียนเก่ง ขี้เมาท์ เฮฮา จิตใจดี พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อน ๆ
เต๋า ทัศนัย กิตติรุ่งสุวรรณ : ครูอาร์ตี้
ครูศิลปะและนาฏศิลป์ LGBTQ+ นิสัยดี มีความสุขที่ได้อยู่บนเกาะ เพราะได้รับการต้อนรับที่ดีจากชาวบ้าน