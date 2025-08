Pizzamovie กับภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ!

กเธอมากขึ้น และร่วมกัน ให้กำลังใจเธอในการพลิกบทบาทครั้ งใหม่ ครั้งสำคัญครั้งนี้.. และสำหรับภาพยนตร์เรื่อง ริณรดา เข้าฉายปี 2569 เร็วๆนี้..







































































จาก TikToker สปอยล์ภาพยนตร์ ที่มีผู้ติดตาม มากกว่า 3ล้านคน ยอดถูกใจ รวมเกือบสามแสนล้าน!!! สู่ ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเธอ “รินรดา” จากค่าย tham studio 19 จ่อฉายปีหน้า!วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักต๊อกแต๊ก สุธิรจน์ ศรีเพ็ชร หรือที่ใครหลายคนเรียกเธอว่า “พิซซ่ามูฟวี่” ผู้หญิงที่มีอิทธิพลในการเลือกดูหนังและซีรีส์ของคนไทยมากที่สุดใน พ.ศ นี้ ก็ว่าได้ เพราะแต่ละคอนเทนท์ของเธอ มียอดเข้าชมสูงสุดถึง 20 ล้านวิว !!!แน่นอนว่าถ้าพูดถึงบทบาทของ การทำคลิป รีวิวแนะนำภาพยนตร์ ทุกคนคงคุ้นชิน กับเธอเป็นอย่างดี แต่ในบทบาทใหม่ครั้งนี้ เธอกำลังจะเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่ เป็นนักแสดง มารับบทนำของภาพยนตร์ไซไฟ สยองขวัญ เรื่องใหม่ “รินรดา” ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ ยังได้นักแสดงนำที่มีชื่อเสียง อีกมากมายอาทิเช่นโยชิ รินรดา ธุระพันธ์ , ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ , ณัฐชา นีน่า เจสซิกา พาโดวัน มาร่วม ทัพนักแสดงในครั้งนี้ด้วยเราลองไปพูดคุยถึงความรู้สึก ของการพลิกบทบาทครั้งสำคัญในครั้งนี้ของเธอกันครับ- ดีใจมากค่ะ แล้วก็ช็อกด้วย ทำไมเค้าเลือกหนู คงเป็นเพราะ เรื่องนี้จะเป็นแนวสยองขวัญ ไซไฟ แล้ว มีการพูดถึงโลกโซเชียลอินฟูเยอะมาก ผู้กำกับคงเห็นอะไรซักอย่างในตัวหนู..มั้งคะ- จริงๆ ไม่ใช่ค่ะ หนูเล่นมาหลายเรื่อง อย่างเรื่องล่าสุดก็ซีรี่ส์ “ซังมินกับดินเหนียว” ที่เพิ่งออนแอร์ทางช่อง9 จบไป มีละครบ้างค่ะ ช่อง3 ช่อง7 แต่ไม่ดัง555 คนจำได้น้อยมากๆ หนูเคยเป็นแอ็คติ้งโค้ชด้วยนะคะ เพราะเรียนจบการแสดงมาโดยตรงเลย ก่อนหน้านี้ก็ทำงานในกองถ่าย ก่อนที่จะเจอโควิด แล้วก็ผันตัวมาทำTiktok ค่ะ-ยากมากค่ะ ไม่ใช่แค่ตัวละครหนู แต่ทุกตัวละคร โดยเฉพาะรินรดา เรื่องนี้จะมีการถ่ายทำในสตูดิโอใช้ GREEN SCREEN เยอะมาก ไม่ค่อยได้ถ่ายสถานที่จริง เพราะว่าซีจีฉ่ำเลยค่ะ นักแสดงเองก็ต้องพึ่งสมาธิของตัวเองให้ได้มากที่สุด สติหลุดก็จบเลย มันยากมากค่ะที่จะทำให้คนดูเชื่อ ถ้าตัวนักแสดงไม่เชื่อ พวกเราเลย workshopกันหนักมาก! และมันจะต้องออกมาดีมากหนูเชื่อแบบนั้น แล้วทีมงานทุกคนตั้งใจสุดๆ อยากให้ผลงานเรื่องนี้ออกมาแบบ ไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญธรรมดา แต่พูดถึงประเด็นสังคม ที่น่าสนใจด้วยค่ะ เพราะบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าการที่เราพิมพ์คำพูดแย่ๆไปในโซเชียลมันทำลายชีวิตใครได้บ้าง แล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะ เรื่องนี้จะทำให้เห็นด้วยว่าพวกเกรียนคีย์บอร์ดควรเจออะไรฮ่ะฮ่าาา-เอาจริงๆนะคะ หนูแอบหวั่นมาก กลัวคนหาว่าอวยหนังตัวเองฮ่ะฮ่า แต่ถ้าหนัง มันดี ยังไงก็ต้องพูดต่อค่ะเดี๋ยวเสียชื่อพิซซ่ามูฟวี่ เพราะเรื่องไหนดีต้องรีบมาบอกต่อทันที เพราะงานถ้ารินรดาดี รอดูคลิปรีวิวได้เลยค่ะ- ปีนี้มีภาพยนตร์สองเรื่องเลยค่ะ เรื่อง “รินรดา” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอินฟูคนนึง ที่ถูกบีบจากโซเชี่ยว จนจบชีวิตตัวเอง นางได้โอกาสให้กลับมาบนโลกได้อีกครั้งเพื่อแก้แค้น เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรอดูค่ะ อันนี้ รับบทนำ แต่ยังไม่สปอยล์ว่าบทอะไร ฉายปีหน้าแน่นอนค่ะ- ส่วนอีกเรื่องชื่อเรื่องว่า มันอยู่ในจอ ของค่าย Night Edge Pictures (There's Something Wrong With The TV) ที่มี พี่เวียร์-ศุกลวัฒน์ นำทัพนักแสดงค่ะ เป็น แนวสยองขวัญ-ไซไฟ เล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็ก ๆ ที่พบว่าตัวเองติดอยู่ในโลกของทีวี และต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในนั้น เรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะ ถึงแม้จะไม่ได้รับบทนำ แต่ก็ได้แอบไปร่วมเล่นอยู่บ้างแล้วก็ยังมีซีรี่ส์ทาง Monomax อีกหนึ่งเรื่องด้วยค่ะ ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะและนี่ก็คือต๊อกแต๊ก Pizzamovie หวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะได้รู้จั