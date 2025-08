Review ซีรีส์ : จากอนิเมะดัง “สู่เส้นทางเซียน (คัมภีร์วิถีเซียน)” การเดินทางครั้งใหม่ของ “หยางหยาง”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ผ่านมา 8 เดือนแรก แต่ Youku ยังแรงดีไม่แผ่ว หลังส่ง ตำนานจั้งไห่ (Legend of Zang Hai -2025) ที่ได้โกลเบิลสตาร์ตัวท็อปอย่างเซียวจ้าน มาโกยเรตติ้งถล่มทลาย ก็ส่งสู่เส้นทางเซียน / คัมภีร์วิถีเซียน (The Immortal Ascension - 2025) ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆ ตั้งตารอถึง 2 ปี มาออนแอร์ งานนี้นอกจากจะได้ซุป’ตาร์อย่าง หยางหยาง ที่นานๆ ทีจะมีผลงานซีรีส์พีเรียดมาเสิร์ฟแฟนๆ ซีรีส์เรื่องนี้ยังดัดแปลงมาจากนิยายจีนผลงานของ "วังอวี่" ที่เคยนำไปทำเป็นอนิเมะจนโด่งดังมาแล้วอีกด้วยสู่เส้นทางเซียน / คัมภีร์วิถีเซียน แค่ชื่อเรื่องก็สปอยเนื้อหาซีรีส์ได้เป็นอย่างดี ว่าเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มธรรมดา มุ่งหน้าสู่วิถีเซียน เล่าเรื่องผ่านเรื่องราวของ "หานหลี่" (รับบทโดย หยางหยาง) เด็กหนุ่มยากจนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเขา ที่แม้แต่คำว่าไกลปืนเที่ยงก็ยังไม่อาจนิยามถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นได้ เพราะแม้แต่ชื่อเรียกก็ยังไม่มีเปิดเรื่องมา ใครๆ ก็เรียกพระเอกว่า เจ้าบื้อที่สอง เพราะตำแหน่งเจ้าบื่อที่หนึ่ง ตกเป็นของจางเถี่ย (รับบทโดย หูอวี่ซวน) สหายอีกคนของพระเอก เพื่อคว้าโอกาสเดียวที่จะได้เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวที่เป็นชาวนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตามรอยอาสาม ที่เป็นศิษย์สายนอกของสำนักชีเสวียน จึงถูกมองว่าเป็นคนสูงศักดิ์ของทั้งหมู่บ้าน และเป็นคนตั้งชื่อให้พระเอกว่า หานลี่ เขาจึงตัดสินใจลงเขามาฝากตัวเป็นศิษย์สำนักชีเสวียนการเดินทางจากบ้านไปครั้งนี้ ทำให้หานหลี่ได้รู้จักกับโลกใบใหม่ แต่โชคไม่เข้าข้างหานหลี่กับจางเถี่ย เพื่อนสนิท ทั้งคู่ไม่ผ่านการสอบเข้าสำนัก เพราะรับแค่ 7 คน แต่พวกเขากลับมาเป็นลำดับที่ 8 และ 9 แต่ในโชคร้ายยังมีแสงสว่างรำไร เมื่อท่านหมอม่อจวีเหริน (รับบทโดย จินซื่อเจี๋ย) ตัดสินใจรับทั้งสองคนเป็นศิษย์ แต่คำว่า “ของฟรี” ไม่มีในโลก แม้เบื้องหน้าหมอม่อ จะให้ที่พักพิง และสอนหนังสือ ถ่ายทอดวิชาแพทย์ พร้อมทั้งวิธีการบำเพ็ญเซียนให้หานหลี่ แต่เบื้องหลังกลับมีแผนร้าย ที่หวังจะยึดร่างของหานหลี่ เคราะห์ดีที่หานหลี่ไหวตัวทัน เลยเตรียมการณ์รับมือขณะที่จางเถี่ย กลับโชคร้าย เพราะนอกจากจะไม่มีพรสวรรค์ในการบำเพ็ญเซียนเหมือนหานหลี่ วันหนึ่งดันไปล่วงรู้ความลับของท่านหมอม่อ เลยถูกสังหาร และใช้ร่างหลอมสร้างหุ่นเชิดไร้วิญาณ ไร้จิต ฝั่งหาน ลี่ ไม่ได้รู้ชะตากรรมที่แสนเศร้าของเพื่อน แม้ท่านหมอม่อจะบอกว่าจางเถี่ยลงเขาไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อ กระทั่งหานลี่ ฝึกบำเพ็ญเซียนได้สำเร็จตามที่หมอม่อต้องการ ก็มาถึงวันที่ได้รู้แผนร้ายทั้งหมด หานลี่พลาดท่าเกือบตุย ด้วยพิษหัตถ์เงินปีศาจเข้าไป แต่สุดท้ายพลิกกลับมาชนะได้ สามารถสังหารหมอม่อ และออกเดินทางไปตามหาหยกอุ่นสุริยันที่ตระกูลม่อเพื่อถอนพิษ ก่อนจะออกเดินทางไปเพื่อเข้าสู่โลกแห่งเซียน ที่เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรต่างฝึกฝนค้นหาเส้นทางเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ทว่าเส้นทางนี้กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ โดยเฉพาะสำหรับเด็กหนุ่มธรรมดา จนชวนให้ตามลุ้นว่า เขาจะเอาตัวรอดในโลกแห่งเซียนนี้ไปได้อย่างไร? เส้นทางแห่งความสำเร็จช่างห่างไกลและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเรื่องนี้ ใครที่เป็นแฟนๆ หยางหยาง น่าจะอิน เพราะแกนเรื่องหลักเป็นการเล่าผ่านพระเอก อารมณ์เหมือนกำลังอ่านไดอารี่ของหานลี่ ที่เล่าย้อนถึงเส้นทางชีวิต 200 ปี เริ่มต้นจากเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกล ซึ่งซีรีส์ตั้งใจเปลี่ยนลุคหยางหยางให้ดูเหมือนเด็กน้อย พอเริ่มมีวิชาติดตัว ถึงเป็นลุคเท่ๆ ที่หลายคนคุ้นเคย4 EP แรก บอกเลยเป็นเรื่องราวของพระเอกล้วนๆ ใครที่มองหาโมเมนต์หวานๆ ของพระนางบอกเลยไม่มี เพราะกว่าหนานกงหว่าน นางเอกของเรื่องซึ่งรับบทโดย จินเฉิน​ จะปรากฏตัวออกมาคือ EP 5 ทำเอาคนดูเกือบลืม หลงคิดว่า สาวๆที่พระเอกไปเจอใน EP ก่อนหน้า เป็นนางเอกซะแล้ว แถมอาจจะด้วยบทนางเอกที่ต้องเป็นหญิงสาวที่มีอุปนิสัยสง่างาม สูงส่ง และมีรูปลักษณ์งดงาม ขณะที่พระเอกปูมาเป็นเด็กหนุ่ม เลยทำให้เคมีของพระนางเกิดยาก ดูเป็นพี่สาวกับน้องชายสัยมากกว่า แม้ชีวิตจริงหยางหยางจะอายุมากกว่านางเอก 1 ปีก็ตามสำหรับนางเอกนั้น มีผลงานการแสดงมาหลายเรื่อง ที่หลายคนน่าจะคุ้นตา คือ บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ( Why Women Love -2022) ,หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร ซีซั่น 2 ( Joy of Life 2 -2024) และก่อนหน้านี้ยังเคยมีผลงานร่วมกับหยางหยางในเรื่อง ดุจดวงดาวแห่งเกียรติยศ (You Are My Glory -2021) ในเรื่องนั้น เล่นเป็นแฟนเก่าของหยางหยางแต่ไม่ได้ลงเอยกันขณะที่หยางหยาง สำหรับการมารับบทหานหลี่ของเขา มาพร้อมกระแสวิพากษ์วิพารณ์ที่มีทั้งฝั่งชอบและเฉยๆ บางคนก็รู้สึกว่า หยางหยางยังสลัดมาดคุณชายไม่พ้น แต่บางคนก็รู้สึกว่า ฝีมือการแสดงของเขาพัฒนาไปอีกขั้น แต่เรื่องที่ถูกแซวหนักมากๆ คือ ออร่าความหล่อ เพราะถ้าตามนิยาย จะบรรยายว่าหานหลี่เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดา แต่พอได้หยางหยางมารับบท ต้องถามว่า หน้าตาธรรมดากี่โมงงงงงงงงงงอีกจุดที่ต้องอวยยศให้ซีรีส์เรื่องนี้ คือ โลเคชั่นในการถ่ายทำสวยสะดุดตา อย่างตอนที่พระเอกไปฝึกวิชากับหมอม่อ กระท่อมริมน้ำ ดูสงบ น่าอยู่ ถ้ากระท่อมอยู่กลางน้ำ คือ ให้อารมณ์เหมือนเรือแพในคิดถึงวิทยา ซึ่งจุดนี้ถือว่าน่าชื่นชม เพราะปกติถ้าเป็นซีรีส์แนวเทพเซียนจ๋าๆ ส่วนใหญ่ภาพสวย แต่ก็ไม่ได้ฟิลธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้สำหรับคอวรรณกรรมซีรีส์ อาจจะรู้สึกว่าด้วยพล็อตที่มาแนวการผจญภัยของพระเอกสู่เส้นทางเซียน บางอารมณ์ก็ให้ความรู้สึกคล้ายกับดูแฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่เป็นเด็กชายธรรมดาที่มีพระสวรรค์ ยิ่งซีนพระเอกต้องไปทดสอบคัดเลือกรากวิญญาณ เพื่อเข้าเจ็ดสำนัก เริ่มต้นเส้นทางโลกบำเพ็ญเซียน เหมือนตอนที่ต้องสวมหมวกคัดสรร เพื่อเข้าบ้านไม่มีผิดเพี้ยน ต่างที่พระเอกของเราดันตกรอบแรก ต้องไปรอลุ้นเข้ารอบต่อไปโดยรวมซีรีส์ถือว่าเดินเรื่องไว เพราะเข้าใจว่ารายละเอียดเยอะ งาน CG หรือ เอฟเฟกต์ ถือว่ารับได้ ไม่มีซีนดูแล้วชวนให้ลำไย คือ ตอนที่พระเอกมาบ้านตระกูลม่อเพื่อเอาหยกสุริยัน แล้วเจอแก๊งฮูหยิน และลูกสาว มีความลำไย ตัวละคร ที่เล่นเยอะ จนดูล้น ไม่ธรรมชาติจนอยากกดข้าม แถมดูแล้วยังสับสน คิดว่าหนึ่งในลูกสาวตระกูลม่อจะคู่กับหานหลี่ เพราะดูเหมือนหานหลี่มีใจ แถมยังเอาหยกสุริยันมาช่วยชีวิตไว้อีกเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาซีรีส์แนวแอ็กชั่น ดราม่า แฟนตาซี กำลังภายใน และอยากร่วมเดินทางไปกับหานลี่ ออกเดินทางได้แล้ววันนี้ สำหรับ สู่เส้นทางเซียน / คัมภีร์วิถีเซียน มีทั้งหมด 30 ตอน รับชมเวอร์ชั่นซับไทยได้ทางแอปพลิเคชั่น Youku และพากย์ไทย ทาง Monomaxmydramalist.com/