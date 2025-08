เรื่องย่อ ซีรีส์เกย์ “ชายน์ • Shine"

• “WE LOVE. WEFIGHT. WE SHINE.”: Shine: ชายน์ (ทับศัพท์): เกย์, รักร่วมเพศ, โรแมนติก, การเมือง: 18+: พันพัสสา ธูปเทียน, กฤษดา วิทยาขจรเดช, คำขวัญ ดวงมณี: ปริดา มโนมัยพิบูลย์, พันพัสสา ธูปเทียน, กฤษดา วิทยาขจรเดช, นฤทธิ์ ปาเฉย, ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์: ไลฟ์ ครีเอเตอร์: 8 ตอนจบ: ตอนละ 45 นาที (ทางช่อง 7HD) และ ตอนละ 60 นาที (ทาง WeTV): ทุกวันเสาร์ เวลา 22:00 น. (ตามไทย): เริ่มตอนแรก 2 สิงหาคม – 20 กันยายน 2568: Acoustic Version ทางช่อง 7HD กด 35: Orchestric Version ทางแอปพลิเคชั่น WeTV หรือ เว็บไซต์ http://WeTV.VIPยุคที่เสรีภาพถูกจำกัด กรุงเทพฯ ในปี 2512 ตกอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก ค่ำคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม นั้น กลุ่มคนชั้นสูง นักธุรกิจใหญ่ นายทหารชั้นผู้ใหญ่เรืองอำนาจ และคนโก้เก๋แห่งเมืองกรุง ต่างไปรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ ที่ยาน อะพอลโล 11 ได้พามนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเสียงกรีดร้อง เสียงโห่ร้อง ด้วยความยินดี ประสมกับเสียงดนตรีดังกึกก้องไปทั่วทั้ง พาราดิโซ คลับหรูในโรงแรม แกรนด์พาราดิโซ ของสาวใหญ่แม่ม่ายทรงเครื่อง “มนทิรา” (รับบทโดย นก สินจัย) หรือ “เจ๊มอยร่า” ตัวแม่ของบรรดานักท่องราตรี และมือประสานสิบทิศของนักธุรกิจใหญ่กับคนมีสี!“ตฤณ สุวรรณภาสน์” (รับบทโดย อาโป ณัฐวิญญ์) ดอกเตอร์ด้านเศรษฐศาสตร์ นักเรียนทุนที่เพิ่งเรียนจบปริญญาเอกจากฝรั่งเศสหมาดๆ ก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาไปตามคำชวนของเพื่อนซี้ เพลย์บอยหนุ่ม “หม่อมหลวง ธนาคม” (รับบทโดย โอบ โอบนิธิ) ในชุดสูทสุดเนี้ยบสีดำมีเข็มกลัดรูปพระจันทร์เสี้ยวกลัดบนปกเสื้อ ด้วยแรงดึงดูดประหลาดเขาจดสายตามองไปบนเวที ซึ่งนักดนตรีกำลังบรรเลงเพลงสดๆ ให้นักท่องราตรีโยกย้ายปล่อยใจปล่อยจอยไปกับเสียงดนตรีกันอย่างสุดสนุก“หมวดวีระ” (รับบทโดย ปอ อรรณพ) เดินตรวจตราความเรียบร้อยของทีมสห. ที่ระดมกำลังมารักษาความปลอดภัยให้กับ “รองฯ ประชา” (รับบทโดย คานธี วสุวิชย์กิต) นายตำรวจใหญ่ ก่อนจะเดินเข้าไปในไนท์คลับเพื่อรายงาน “พันเอกไกรเลิศ” หรือ “ผู้พันไกรเลิศ” (รับบทโดย สน ยุกต์) โดยไม่เห็นว่าในมุมมืดข้างๆ โรงแรม กลุ่มนักศึกษา ชาย หญิง พร้อมด้วยแผ่นป้าย และกระดาษ เขียนข้อความ ประท้วง ต่อต้าน การเจรจาที่ดินห้วยคำแสงอันเป็นที่ดินของกองทัพ แต่กลับนำไปประเคนให้กับ “นายเผดิม ฉัตรบดี” (รับบทโดย ถา สถาพร) นักธุรกิจใหญ่เอาไปพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้า แทนที่จะให้ชาวนาชาวไร่ทำมาหากินต่อในความอึกทึก บรรยากาศสนุกสนาน “วิกเตอร์’” (รับบทโดย ปีเตอร์ เดรี่ย์) หัวหน้ากลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมือง แฝงตัวอยู่ในคราบบ๋อยของโรงแรม ขณะที่ “ณรัน” (รับบทโดย ยูโร ยศวรรธน์) นักข่าวจอมแฉของหนังสือพิมพ์สยามเดลิเมล์รายวัน เดินปะปนอยู่ในกลุ่มคนโก้เก๋ บางจังหวะเขายกกล้องถ่ายรูปขึ้นมากดชัตเตอร์ถ่ายภาพข่าว ก่อนจะเดินไปยืนเคียงข้างสาวสวยแต่งตัวโก้เก๋ “ดาวดี” (รับบทโดย ปันปัน สุทัตตา) คุณหนูตระกูลผู้ดีคนดัง เพื่อดูวินาทีสำคัญของโลกและก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ จากโทรทัศน์ขาวดำหลายสิบเครื่องในคลับ ท่าทีของทั้งคู่ดูออกว่าสนิทสนมกันไม่น้อย“เขาดังขนาดนั้นเลยเหรอ?” ตฤณ อดที่จะหันไปถาม ธนาคม ไม่ได้ เมื่อเห็นท่าทีคลั่งไคล้ในตัวหนุ่มหล่อนักร้องนำบนเวทีในสูทสีขาวปลดกระดุมเสื้อทุกเม็ดสุดเซ็กซี่ ที่กำลังขับขานเพลงฮิตของวง “The Far Side of The Moon” จนได้คำตอบว่า “ธันวา ฉัตรบดี” (รับบทโดย มาย ภาคภูมิ) นักร้องนำวงมูนชายน์คนนี้ ดังมาก ที่สำคัญเขายังเป็นทายาทของนายเผดิม นักธุรกิจที่แนบชิดกับคนมีสี หม่อมหลวงเพลย์บอย ยังเมาท์มอยสำทับอีกด้วยว่า พ่อลูกคู่นี้เกลียดกันฉิบหาย ตฤณขอตัวกลับเพื่อไปพบรุ่นพี่จากแบงก์ชาติที่นัดผู้ใหญ่ ท่านรองเลขาธิการสภาพัฒน์ ไว้ให้ โดยไม่รู้ว่ามีสายตาของ ธันวา มองตามเขาไปจนลับตาหลังคุยธุระเสร็จ ซึ่งตฤณได้ปฏิเสธคำขอจากรุ่นพี่อย่างนุ่มนวล ที่เอ่ยปากชวนให้เขาไปทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าแบงก์ชาติ โดยย้ำเหตุผลต่อหน้าท่านรองฯ ว่า เขาอยากนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาไปทำงานในสภาพัฒน์ฯ ช่วยพัฒนาประเทศอย่างที่ตั้งใจไว้มากกว่า จากนั้นด็อกเตอร์รูปงามก็เดินทางออกจากโรงแรมทันทีที่สุดแล้วก็เกิดการปะทะกันขึ้นจนได้ ระหว่างกลุ่มนักศึกษาผู้ประท้วง กับฝ่ายเจ้าหน้าที่ มีนักศึกษาถูกทำร้ายและถูกจับ! ตฤณอดนึกสะท้อนใจไม่ได้เพราะเขาเคยเห็นภาพนี้ ตอนที่ “แคลร์” (รับบทโดย ลิซา เดลามาร์) นักศึกษาสาวชาวฝรั่งเศสคนรักของเขาที่เข้าร่วมประท้วงที่ปารีส ตฤณจึงตัดสินใจเดินเลี่ยงออกมา แล้วต้องประหลาดใจเมื่อเดินมาเจอ วิกเตอร์ บริกรโรงแรมที่ขัดรองเท้าให้ก่อนหน้านี้ กำลังพาเพื่อนๆ นักศึกษาเดินแจกและปิดใบปลิวประท้วงเรื่องที่ดินห้วยคำแสง เขาขอใบปลิวหนึ่งใบพร้อมกับได้พูดเตือนสติให้ข้อคิดเด็กหนุ่มลูกครึ่ง ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะวิ่งหายไป เมื่อมีเสียงตะโกนบอกว่าผู้ประท้วงถูกจับเมื่อกลับถึงบ้าน ตฤณหันไปเห็นว่าเทวีเตรียมกับข้าวไว้เต็มโต๊ะพร้อมกับจุดเทียนสร้างบรรยากาศ จนได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน แต่กลับมีเพียงช่อดอกทิวลิปสีม่วงแสนสวยพร้อมการ์ดบอกรักจากสามีผู้พัน ที่ให้วีระนำมามอบให้ ตฤณพออ่านออกว่าอะไรเป็นอะไร ชายหนุ่มเลยพูดขึ้นว่า อาหารที่งานเลี้ยงไม่อร่อย ขอฝากท้องกับอาเทวี ทั้งๆ ที่เขาบอกไปแต่แรกว่าทานข้าวมาแล้วแท้ๆ อีกด้านหนึ่ง ณรัน ล้างรูปที่ถ่ายวันนี้ออกมาทันทีเพื่อเลือกไปใช้ประกอบข่าว นักข่าวหนุ่มจอมแฉ เพ่งมองรูปนายพันไกรเลิศอย่างสนใจตฤณ ได้เจอกับ ธันวา อีกครั้ง ในวันที่ ธนาคม นัดให้เขามาพบกับ “อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์” (รับบทโดย ต่อตระกูล จันทิมา) เพื่อคุยเรื่องการอธิบายให้สื่อรู้ข้อมูลความจริงเกี่ยวกับห้วยคำแสง แต่พบว่าท่านอธิบดีฯ กำลังปาร์ตี้สุดเหวี่ยงอยู่กับบรรดาหนุ่มสาวทั้งไทยและเทศ ระหว่างนั้นธันวาเดินดูดบุหรี่ถือแก้วเครื่องดื่มโยกย้ายตามเสียงดนตรีเข้ามาหา บอกให้ตฤณถอดเสื้อสูทออก และถอดถุงเท้า รองเท้า พร้อมด้วยคำพูดทีเล่นทีจริงแบบหมาหยอกไก่ว่า “หรือจะถอดให้เหลือแต่กางเกงในก็ได้นะ” แถมเดินเข้ามาปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีขาวออกให้อีกด้วย ก่อนเดินจากไปนักร้องชื่อดังยื่นแก้วเครื่องดื่มในมือพร้อมพูดทิ้งท้ายว่า“ยินดีต้อนรับ สู่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์”เวลาผ่านไป ธนาคม หายไปในกลุ่มสาวๆ นุ่งบิกินีตัวจิ๋วตามระเบียบ ตฤณเองก็บรรลุผลการเจรจาพูดคุยกับท่านอธิบดี ขณะที่เขาทิ้งตัวปล่อยจอยไปกับปาร์ตี้ ธันวาก็เดินยิ้มเผล่เข้ามาหาตฤณอีกครั้ง ทั้งคู่ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างถูกคอเหลือเชื่อ พร้อมกับได้แนะนำตัวต่อกันและกันอย่างเป็นทางการ“ยินดีที่ได้รู้จัก ผม...ธันวา”“ยินดีที่ได้รู้จัก ผม...ตฤณ”ปาร์ตี้ดำเนินไปจนเย็นย่ำ จะด้วยแรงดึงดูดประหลาด ฤทธิ์น้ำเมรัย หรือปัจจัยจากบุหรี่ยัดไส้อะไรก็สุดจะคาดเดา สองหนุ่มหล่อจ้องหน้ามองตากันนิ่ง แล้วยื่นหน้าเข้าหา จูบปากกันอย่างแผ่วเบา ก่อนที่ธันวาจะมอบนกกระดาษพับให้แล้วเดินจากไป“เชี่ย” ตฤณสบถออกมา เมื่อรู้ตัวว่าเผลอทำอะไรลงไปเมื่อครู่นี้ในยุคที่เสรีภาพถูกจำกัด ความรู้สึกอัดอั้นบางอย่างในใจยังไม่อาจเอื้อนเอ่ยออกมา รอเวลาที่จะระเบิดออกมา ชีวิตของคนจากต่างเส้นทางโคจรมาพบกัน พวกเขาต่างต้องเผชิญหน้ากับอุดมการณ์ ความรัก และความจริง เพื่อตามหาความหมายของเสรีภาพที่แท้จริงจุดจบบทสรุปของพวกเขาจะเป็นอย่างไร รับชมได้ใน ซีรีส์เกย์ ฟอร์มยักษ์ "Shine" การกลับมารักกันอีกครั้งของ “อาโป - ณัฐวิญญ์” และ “มาย - ภาคภูมิ” ออกอากาศพร้อมกันทั่วโลก ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22:00 น. ดอกเตอร์ด้านเศรษฐศาสตร์ จบปริญญาเอกจากฝรั่งเศส เชื่อในการขับเคลื่อนเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมให้กับสังคมนักร้องนำ วงมูนชาย (MOONSHINE) เป็นคนสุขนิยมและโรแมนติก เขาเชื่อว่าชีวิตนี้เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียว ก็ควรใช้ให้เต็มที่ในแบบที่เรามีความสุขนายทหารระดับสูง มีความเป็นผู้นำ เต็มไปด้วยอุดมการณ์ แต่ชีวิตกลับไม่ได้เป็นไปตามคาดอย่างที่หวังไว้นักหนังสือพิมพ์จอมแฉผู้มุ่งมั่นในการค้นหาความจริง และมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการเปิดโปงความอยุติธรรมสาวใหญ่แม่ม่ายทรงเครื่อง เปรี้ยว ใช้ชีวิตตามใจ ไม่ตามขนบใด ๆ เป็นนักธุรกิจหญิงที่มีความสามารถ เจ้าของโรงแรมแกรนด์พาราดิโซลูกสาวนายทหารระดับสูง เป็นกุลสตรีสงบเสงี่ยม ทำทุกอย่างในแบบที่ควรและเหมาะสม เป็นตัวอย่างความงามที่ถูกต้องของยุคสมัยคุณหนูลูกเศรษฐี รสนิยมดี แต่งตัวโก้เก๋ มีความมั่นใจนักศึกษาลูกครึ่ง ผู้เต็มไปด้วยความตั้งใจแรงกล้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมด้วย