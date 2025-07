"เล้ง-แสตมป์" ทำถึงเกิ๊น!!! ขึ้นเสลี่ยงมารับรางวัล นักแสดงซีรีส์วาย !

ในงาน Asia Top Awards 2025 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องบอลรูม Phenix Grand Ballroom ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Soft Power & Wellness Grand Tourism” สองนักแสดงนำจากซีรีส์วายพีเรียดสุดฮิต “ลอยแก้ว First Love” ได้แก่ ณัฐพล นิลดอนหวาย (เล้ง) และ พรวศิน เรืองนุกูล (แสตมป์) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “นักแสดงซีรีส์วายส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม”การปรากฏตัวของทั้งคู่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับ แขกภายในงาน ด้วยขบวนเสลี่ยง พร้อมนางรำ และเครื่องแต่งกายชุดไทยพีเรียดสุดวิจิตร ที่สื่อถึงความงดงามและอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะ ชุดไทยและเครื่องประดับที่ออกแบบและตัดเย็บขึ้นเป็นพิเศษโดย จากห้องเสื้อ “ปัตบ้านผม” ซึ่งถ่ายทอดความวิจิตรบรรจงและเอกลักษณ์ไทยได้อย่างโดดเด่นเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ยังต้องยกเครดิตให้กับทีมงานคุณภาพจาก บริษัทเก้าสตาร์กรุ๊ป (9 Star Group) และ เดอะลิตเติ้ลบีส์คลับ (The Little Bees Club) ที่ร่วมกันผลักดันนักแสดงรุ่นใหม่ พร้อมสนับสนุนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ผสมผสานความบันเทิงและ Soft Power ไทยได้อย่างลงตัว“เล้ง–แสตมป์” กล่าวขอบคุณว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ ขอบคุณทีมงานทุกคน แฟนคลับ และผู้ใหญ่ทุกท่านที่มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และให้โอกาสพวกเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างสุดหัวใจ”รางวัลในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นความสำเร็จส่วนตัวของนักแสดง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า “ซีรีส์วายไทย” สามารถเป็นพาหนะในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สายตาโลกได้อย่างแท้จริง#ซีรีส์วาย #ซีรีส์วายพีเรียด #ลอยแก้ว #blseries #blseriesthailand #loykaewfirstlove #เล้งแสตมป์ #lengstamp #เก้าสตาร์กรุ๊ป #9stargroup #yforyou #brandambassador #Thelittlebeesclub #เดอะลิตเติ้ลบีส์คลับ