ช่องวัน31 พร้อมส่งซีรีส์ “ฆาตกรรมจำไม่ได้ The Tipsy Mystery” อีกหนึ่งรสชาติที่สนุกและแตกต่างของ oneD ORIGINAL กับเรื่องราววายป่วงเมื่อร่างทรงสาวที่กลัวผี แต่ดั๊นต้องมาเห็นผี แถมยังต้องมาร่วมแก๊งสืบเพื่อไขคดีให้กับผีสาวสายตี้ที่แฮงค์จนจำไม่ได้!เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของ อิงฟ้า วราหะ ในบทบาทสุดท้าทายที่แตกต่างแบบไม่มีใครเคยเห็น ในซีรีส์ “ฆาตกรรมจำไม่ได้ The Tipsy Mystery” โดยในเรื่องนี้เธอจะรับบทเป็น ร่างทรงสาว ที่ต้องเข้ามาคลี่คลายคดีฆาตกรรมสุดซับซ้อน ประกบ 4 พระเอกมากฝีมือที่พร้อมพลิกบทบาทการแสดงสุดขั้ว นำทีมโดย ตรี-ภรภัทร ศรีขจรเดชา, แจม-รชตะ หัมพานนท์, เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล, พ้อยท์-ชลวิทย์ มีทองคำ ร่วมด้วย แพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, อาไท สุภทัต, เจ๋ง เดชา (เจ๋ง บิ๊กแอส), ปาโมช แสงศร ฯลฯ บทโทรทัศน์โดย สวนสนุก สตูดิโอ พร้อมรับประกันความสนุกครบรสโดยผู้กำกับสายฮา ตุ๋ย-พฤกษ์ เอมะรุจิ และ หลุยส์-อารยะ เหรียญบุบผา“ฆาตกรรมจำไม่ได้ The Tipsy Mystery” เป็นเรื่องราวของ ผิง(อิงฟ้า) ร่างทรงสาวชื่อดัง ที่มีเหตุให้ต้องมาพัวพันกับปาร์ตี้สุดหฤหรรษ์ “PARADISE SEVEN” แหล่งรวมตัวหนุ่มสาวสุดฮอต รวมทั้ง 4 หนุ่มเพลย์บอยตัวตึงอย่าง ปีย์(ตรี), เต้อ(เน๋ง), จ๊อก(พ้อยท์), ดุ๋ง(อาไท) ที่มาร่วมสนุกสุดเหวี่ยง รวมทั้งแบม(แพรวา) สาวสวยสุดฮอตเสน่ห์ยั่วยวนใจที่ทำให้ปาร์ตี้คืนนั้นร้อนระอุยิ่งกว่าเดิม เมื่อทุกคนต่างก็ดริงค์กันอย่างเต็มที่ จนรั่วเต็มสูบ แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนตื่นมาพร้อมกับภาพช็อก!! ร่างของแบมนอนตายแน่นิ่งอยู่ ท่ามกลางความสับสนอลหม่านว่าจะทำอย่างไร? ผิงก็โผล่มาเห็นเหตุการณ์พอดีเป๊ะ ผิงพยายามใช้ความสามารถสื่อสารกับวิญญาณของแบมเพื่อตามหาฆาตกร แต่แล้วก็ต้องปวดหัวตึ้บ เพราะคืนเกิดเหตุแบมดันเมาหนักจนจำอะไรไม่ได้เลย เรียกว่า “คนก็มึน ผีก็เมา เอ้า..แล้วใครฆ่ากันวะเนี่ย!?” เรื่องยังไม่จบแค่นั้น เพราะสถานการณ์ยิ่งอลหม่านไปกันใหญ่ เมื่อ หมวดแดน(แจม) นายตำรวจหนุ่มไฟแรง เข้ามาสืบคดีนี้ด้วยตัวเอง งานนี้บอกเลยว่ายิ่งวุ่นวายกว่าเดิมหลายเท่า สุดท้ายแล้วผิงจะช่วยผีแบมตามหาความจริงเรื่องฆาตกรรมได้หรือไม่ แล้วใครกันแน่ที่เป็นฆาตกร?ติดตามได้ในซีรีส์ “ฆาตกรรมจำไม่ได้ The Tipsy Mystery” ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 23 กรกฎาคมนี้ 8 ตอนเท่านั้น!! ดูสดทางทีวีช่องวัน31 , ดูสดออนไลน์ หรือ ดูย้อนหลังเวอร์ชัน UNCUT ได้ทางแอปพลิเคชัน oneD โดยแอปพลิเคชัน oneD ดูจอใหญ่บน SMART TV ได้แล้ววันนี้** เพียงเป็นสมาชิก oneD Premium #ฆาตกรรมจำไม่ได้ #TheTipsyMystery