เรื่องย่อซีรีส์รายตอน “Dating Game เดทเกมนี้ ต้องได้ใจนาย”

: ภายใต้ความร่วมมือ :Avex Pictures Inc., Japan และ ทีมงานไทย Themework Studio:กบ ชาครีย์:ฟีลกู๊ด:ทุกวันจันทร์ เวลา 21.30 น. ทางช่อง Workpoint 23:ตอนแรก วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม นี้: เวอร์ชั่น Director’s Cut แบบ Non-Stop ไม่มีโฆษณาคั่น ทาง TrueVisions NOW สำหรับผู้ชมในญี่ปุ่น รับชมแบบ Exclusive พร้อมไทยทาง Lemino เวลา 23:30 (JST) ติดตามข่าวสารซีรีส์ได้ที่: linktr.ee/DatingGameTH สำหรับแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น www.DatingGame.JP และ X: @DatingGameJPEP 1 เมื่อฮิลล์(มาร์ช) Game Designer น้องใหม่เข้ามาทำงานวันแรกก็เจอข่าวร้าย YUKA! Love me please เกมสุดเลิฟกำลังจะปิดตัว จึงเกิดปะทะเดือด! กับจุนจิ(โคจิ มุไค Snow Man)กลางที่ประชุม จุนจิจึงสั่งฮิลล์ให้สร้าง“เกมจีบหนุ่ม” เพื่อต่อชีวิตยูกะแฟนสาวของฮิลล์ ความสัมพันธ์ของ“ฮิลล์” กับ“ยูกะ” ถึงวันต้องนับถอยหลัง ส่วนมิตรภาพระหว่าง“เด็กใหม่” กับ“บอสสุดโหด” ก็กำลังดุเดือดน่าติดตามแบบห้ามกระพริบตา