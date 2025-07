เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “Law and The City” [2025] Disney+

ชื่อสากล : Law and The Cityชื่อไทย : ลอว์แอนด์เดอะซิตี้ (ทับศัพท์)ชื่อเกาหลี : 서초동 | seo-cho-dong (ซอโชดง)แนวซีรีส์ : ดราม่า • โรแมนติก • กฎหมาย • ออฟฟิศเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : พัคซึงอู (Park Seung-woo) • ชาย • ผลงานเด็ดล่าสุด กำกับซีรีส์เรื่อง Adamas (tvN, 2022)ผู้เขียนบท : อีซึงฮยอน (Lee Seung-hyun) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรกบริษัทผู้ผลิต : CJ ENM Studios และ Chorokbaem Mediaออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่องเคเบิ้ล ทีวีเอ็น (tvN)จำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบความยาวตอนละ : 80-90 นาที (โดยประมาณ)วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.20 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 5 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2568ออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้และทั่วโลกทาง : สตรีมมิ่ง ดิสนีย์ พลัส ฮอตสตาร์ (Disney+ Hotstar) ประเทศไทย ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.10 น. (ประมาณ ตามไทย - อัปเดตตามจริง)ภาพลักษณ์ที่คนภายนอกเห็นเขาดูเป็นคนเย็นชา และมองโลกในแง่ร้าย หากแต่ใครได้รู้จัก หรือมองย้อนกลับไปในปีแรกๆ ที่เริ่มอาชีพทนาย จูฮยองเป็นคนตรงไปตรงมา เขามองสิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริง มุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงมากกว่าอคติ และทำหน้าที่ของเขาโดยไม่ใช้ความรู้สึกมากเกินไป ประสบการณ์หล่อหลอมให้เขาเป็นทนายความสุดเนี้ยบที่ว่าความอย่างสมบูรณ์แบบ เฉียบคม และตรงประเด็น ในวันนี้แม้ว่าเขาจะทำตัวห่างเหินกับผู้คนรอบกาย ขนาดที่ดูเหมือนว่าเขาไม่แม้จะสนใจครอบครัวของตัวเอง ตื่นเช้ามาก็แต่งตัวออกจากบ้านไปทำงาน โดยไม่มีการร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม เขาไม่ใช่คนขวางโลกที่ไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย ตรงกันข้าม เขามีก๊วนเพื่อนสนิทจากสำนักงานกฎหมายอื่นๆ ในตึกเดียวกันหลายคน แต่ละคนมาพร้อมบุคลิกอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เข้ามาสร้างสีสันให้ชีวิตจืดชืดของเขาเริ่มจาก “แบมุนจอง” (รับบทโดย รยูฮเยยอง) เพื่อนร่วมออฟฟิศสำนักงานกฎหมายคยองมิน ทนายผู้ช่วยอายุงาน 8 ปี ผู้รื่นรมย์กับการเมาท์มอยควบคู่ไปกับเอนจอยอีทติ้ง ทุกอย่างในชีวิตของนางดูเหมือนจะรีบเร่งแข่งกับเวลาอยู่เสมอ คนต่อมา “ฮาซังกี” (รับบทโดย อิมซองแจ) หนุ่มจอมมัธยัสถ์ ผู้ถือคติเงินคือพระเจ้า ที่พร้อมยอมทนทำงานหนักหากมันมาพร้อมกับโบนัสก้อนโต และชาวแก๊งคนสุดท้าย เขาคือ “โจชางวอน” (รับบทโดย คังยูซ็อก) ทนายรูปหล่อช่างจ้อผีเจาะปากประจะกลุ่ม เมื่อรวมตัวกัน พวกเขากลายเป็นก๊วนแก๊งที่น่าทึ่งอย่างประหลาด เขาและเธอสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงในการม่วนจอยกับเมนูอาหารมื้อใหญ่บนโต๊ะ พร้อมกับเมาท์มอย จิก กัด กันอย่างสนุกสนานแต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกผันอย่างไม่คาดคิด เมื่อหนึ่งในสมาชิก ทนาย “ยูดงอุก” (รับบทโดย คิมคยองนัม) ตัดสินใจลาออกไป และมีทนายผู้ช่วยคนใหม่ “คังฮีจี” (รับบทโดย มุนกายอง) เข้ามาทำงานแทนที่ และเธอยังมาเข้าร่วมกลุ่มแทนทนายยูดงอุกอีกด้วย การมาถึงของทนายผู้ช่วยน้องใหม่คนนี้ ไม่เพียงแต่จะนำความสดชื่นมาสู่กลุ่มของพวกเขาเท่านั้น แต่ชียังมาเพื่อเขย่าโลกของจูฮยองแท้ทรูอีกด้วยด้วยเสน่ห์และความสวยอันเป็นเอกลักษณ์ ทนายสาวผู้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เมื่อได้เข้าทำงานในออฟฟิศใหม่ ฮีจีพยายามทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ด้วยการมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ตั้งแต่ยามยันเพื่อนทนาย แต่อย่าเข้าใจผิด ความใจดีนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอไร้เดียงสาไม่ทันคนเด้อ กลับกัน เธอใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่องาน และรู้ว่าควรเข้าแทรกแซงหรือถอนตัวเมื่อใดและอย่างไร ด้วยเหตุนี้เธอจึงกลายเป็นคู่กัด ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจูฮยองเสมอยิ่งเรื่องการที่พวกเขาเคยพบกันในทริปแบ็คแพ็คฮ่องกงเมื่อ 10 ปีก่อน ยิ่งทำให้ชาวแก๊งหูผึ่งขึ้นไปอีก แต่อันจูฮยอง ก็เอาแต่ย้ำและยืนยันกับ คังฮีจี เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เธอพูดต่อหน้าชาวแก๊งว่า เขากับเธอเคยคบกันช่วงเวลาสั้นๆ แถมยังนัดเจอกันที่โซลเมื่อสิบปีก่อน โดยช็อตฟีลเธอไปว่าเธอน่าจะจำคนผิด เขาไม่ทีทางทำหรือพูดอย่างที่เธอบอกแน่นอน และยังบอกให้เธอเอากลับไปคิดใหม่ให้ดีๆ แต่ จีฮี ก็ย้ำแถมตอกกลับนิ่มๆ ว่าเธอจำถูก และไม่มีวันจำเรื่องนี้ผิดอย่างแน่นอนระหว่างนั้น จู่ๆ “คิมฮยองมิน” (รับบทโดย ยอมฮเยรัน) เจ้าของอาคารผู้ให้เช่าสำนักงาน ก็มาขอนัดเจอประธานสำนักงานทนายความทั้ง 4 “คังจองยุน” (รับบทโดย จองฮเยยอง) ประธานสำนักงานกฎหมายโจฮวา “นาคยองมิน” (รับบทโดย พัคฮยองซู) ประธานสำนักงานกฎหมายคยองมิน “ซองยูด็อก” (รับบทโดย อีซองฮวาน) ประธานสำนักงานกฎหมายชุงกง และ “คิมรยูจิน” (รับบทโดย คิมจีฮยอน) ประธานสำนักงานกฎหมายโฮจอนเบื้องต้นแต่ละคนไม่มีท่าทีสนใจและต่างไม่เห็นด้วย จนถูกฮยองมินเกลี้ยกล่อมหว่านล้อมว่า หากทั้ง 4 ประธาน ยอมควบรวมบริษัทเข้าด้วยกันและตกลงใช้ชื่อ “สำนักงานกฎหมายฮยองมิน” แล้วนั้น นอกจากเธอจะขอกินตำแหน่งเพียงแค่ “ที่ปรึกษา” โดยไม่เข้ามาก้าวก่ายงานงาน เธอยังจะแนะนำลูกค้าให้อีกด้วย การควบรวมจึงเกิดขึ้นในเช้าวันต่อมา ซึ่งแม้จะยินดีที่ได้ทำงานบริษัทกฎหมายเดียวกัน แต่ก็สร้างความประหลาดใจให้กับชาวแก๊งทนายไม่น้อยการตัดสินใจควบรวมกิจการของทั้ง 4 ประธานหุ้นส่วนใหญ่ รวมเป็นหนึ่งเดียวในชื่อสำนักงานกฎหมายฮยองมิน จะนำพาชาวแก๊งทีมทนายไปสู่สถานการณ์ที่ลำบากชนิดที่คาดไม่ถึง หรือความขัดแย้งที่ใหญ่โตอะไรที่รออยู่ทนายความหนุ่มจอมตรรกะแห่งสำนักงานกฎหมายคยองมิน โลดแล่นอยู่ในแวดวงนักกฎหมายมานาน 9 ปี ผ่านประสบการณ์ว่าความมาแบบข้นคลั่ก เจอลูกความมาสารพัดรูปแบบ จากเดิมที่ตั้งใจทำคดีด้วยความสมเหตุสมผล ถูกต้อง ผิดว่าไปตามผิด กลายมาเป็นใช้หลักกฎหมายเพื่อช่วยลูกความของตนให้ชนะคดี และว่าความชนะจนไม่รู้สึกตื่นเต้นแล้ว บุคลิกภายนอกเยือกเย็น สุขุม สงบนิ่ง ล้ำลึก เป็นที่ยอมรับในความรอบรู้ ฉลาด หลักแหลม แม่นและเป๊ะเรื่องข้อกฎหมาย จูฮยองทำงานเป็นทนาย โดยไม่เคยคิดที่จะลาออกไปเปิดบริษัทเอง หรือขยับไปเป็นหุ้นส่วนของบริษัท แม้จะมีรายได้มหาศาลก็ตามทีทนายผู้ช่วยสาวสวยน้องใหม่ ผู้กระตือรือร้นในการเรียนรู้หาข้อมูล ว่าความด้วยอารมณ์และความรู้สึกในใจ ให้ความสนิทสนมกับลูกความโดยไม่ถือตัว นอกเหนือจากเป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ มีความเมตตา แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมา และกล้าหาญในที ปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เธอเปรียบตัวเองว่าเป็นเสมือน หัวไชเท้าดอง (ดันมูจิ) ที่มีรสชาติเปรี้ยวและหวาน สามารถกินกับอาหารต่างๆ ได้ดี ซึ่งเปรียบได้กับความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่เพียงแต่เพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย เจ้านาย และลูกความ เหมือนกับดันมูจิบนโต๊ะอาหารยังไงยังงั้นทนายประจำสำนักงานกฎหมายโชจอน หนุ่มหล่อช่างจ้อผีเจาะปาก ผู้มีชีวิตชีวา ประจำแก๊ง “โต๊ะอาหารทนาย” ที่คอยสร้างเสียงหัวเราะ ความสุข สดใส หมั่นไส้ ให้ชาวแก๊งในแต่ละมื้อแต่ละเดย์ ชางวอนเป็นคนมองโลกในแง่บวก การได้พบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงเปรียบเสมือนช่วงเวลาทองที่เขาได้ม่วนจอย หากเมื่อเทียบกับเมนูอาหาร เขานิยามว่าตัวเองเป็น ของหวานเพื่อนร่วมออฟฟิศสำนักงานกฎหมายคยองมินของอันจูฮยอง ทนายผู้ช่วยอายุงาน 8 ปี ผู้รื่นรมย์กับการเมาท์มอยควบคู่ไปกับเอนจอยอีทติ้ง เป็นตัวตั้งตัวตีชาวแก๊งทนาย “โต๊ะอาหารทนาย” เธอมักตั้งชื่อเมนูต่างๆ อย่างมั่นใจด้วยคำที่ติดหูง่าย และเป็นตัวช่วยคลายความตึงเครียดเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ยุ่งยากขึ้น ทุกอย่างในชีวิตของนางดูเหมือนจะรีบเร่งแข่งกับเวลาอยู่เสมอจะบอกว่าเงินคือพระเจ้าสำหรับทนายคนนี้ก็คงไม่ผิด งานที่เจ้านายมอบหมายจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับว่าเงินโบนัสพิเศษถึงหรือเปล่า? ทนายประจำสำนักงานกฎหมายโฮจอนคนนี้ยังมีบล็อกแนะนำอาหารชื่อว่า “โต๊ะอาหารทนาย” โดยนำเสนอเมนูอาหารที่ทานในแต่ละวันกับชาวแก๊งมาโพสต์ ซังกีเป็นคนที่ดูน่าสงสารแต่ในขณะเดียวกันก็ดูน่ารักไปในตัว• ยอมฮเยรัน (Yeom Hye-ran) รับบทเป็น คิมฮยองมิน – ที่ปรึกษา สำนักงานกฎหมายฮยองมิน เจ้าของอาคารสำนักงานให้เช่าฮยองมิน• คิมจีฮยอน (Kim Ji-hyun) รับบทเป็น ประธาน คิมรยูจิน – ประธานสำนักงานกฎหมายโฮจอน หุ้นส่วน สำนักงานกฎหมายฮยองมิน• อีซองฮวาน (Lee Seo-hwan) รับบทเป็น ซองยูด็อก - ประธานสำนักงานกฎหมายชุงกง หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายฮยองมิน• จองฮเยยอง (Jung Hye-young) รับบทเป็น คังจองยุน – ประธานสำนักงานกฎหมายโจฮวา หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายฮยองมิน• พัคฮยองซู (Park Hyung-soo) รับบทเป็น นาคยองมิน – ประธานสำนักงานกฎหมายคยองมิน หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายฮยองมิน• คิมกยองนัม (Kim Kyung-nam) รับบทเป็น ยูดงอุก - ทนายความรุ่นพี่ที่ลาออกไปของชาวแก๊ง• คิมโดฮุน (Kim Do-hoon) รับบทเป็น ทนายความมือใหม่ผู้กระตือรือร้นเรียบเรียงจาก : hotstar.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : hancinema.net, X – Disney Plus TH