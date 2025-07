“มาร์ช จุฑาวุฒิ” ฝึกจีบ“โคจิ (Snow Man)” บอสสายโหด

เดทเกมนี้น่าจับตาสุดๆเมื่อโอตาคุสุดเนิร์ดน้องใหม่ในออฟฟิศผู้ที่คลั่งไคล้สาวในเกม ต้องมาสร้างพิชิตใจบอสสายโหดCEOมาดเข้มชาวญี่ปุ่น เพื่อหวังต่อชีวิตยูกะจังสาวในเกมที่เป็นเหมือนแฟนของเขา ภารกิจจีบหนุ่มสุดวุ่นจึงเริ่มขึ้น ท่ามกลางความต่างขั้วของ 2 วัฒนธรรม มิชชั่นที่เล่นกับหัวใจ และเรื่องเซอร์ไพรส์ใจฟูเกินคาดคิด!ซีรีส์สุดคิวต์ฟีลกู๊ดจากความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ที่ตั้งใจทำเรื่องท้าทายที่ยังไม่มีใครเคยทำ ให้เป็นเรื่องสนุกสุดประทับใจกว่าครั้งไหนๆ โดยจับมือกับทีมงานไทยผนึกกำลังทีมเขียนบทซีรีส์ชื่อดังระดับGlobalทีมโปรดักชันยอดฝีมือจากผู้กำกับที่มีผลงานโด่งดังมากมายจากซีรีส์และภาพยนตร์โฆษณาและได้นักแสดงนำจาก 2 ประเทศมาร่วมงานกันครั้งแรกรับบทเด็กจบใหม่ที่ตั้งใจมาตามความฝัน ทำงานในบริษัทเกมที่ให้กำเนิดแฟนสาวYUKA! Love me pleaseไอดอลชื่อดังจากญี่ปุ่น รับบทCEOสายโหดโหมดดุดันแห่งPrism Star Thailandร่วมด้วยรับบทGame Designer รุ่นพี่ฮิลล์ เพลย์บอยหนุ่มตัวพ่อรับบทเชฟชื่อดัง เพื่อนจุนจิ ที่เกลียดคนเจ้าชู้ที่สุด,รับบทนักออกแบบตัวละครในเกม ลูกพี่ลูกน้องของจุนจิรับบทProgrammerระดับตำนานที่เคยทำงานที่Prism Star ThailandรับบทศิลปินPop Satrที่โด่งดังระดับSuperstarรับบทดาวโรงเรียนสาวพราวเสน่ห์และรับบทหนุ่มอารมณ์ดีหัวหน้าแผนกLevelDesignerเรื่องราวสุดช็อก!เกิดแต่กับGame Designerที่ก้าวเข้ามาทำงานที่Prism Star Thailandบริษัทในฝัน โดยมี CEOเจ้านายชาวญี่ปุ่นสุดแสนเย็นชา ซึ่งการมาทำงานที่นี่ ฮิลล์ได้แรงผลักดันจากสาวในเกมYUKA! Love me pleaseที่ฮิลล์รักเหมือนแฟน แต่มาทำงานวันแรกก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อเกมที่เขารักกำลังจะปิดตัวลง! จุนจิให้โอกาสสุดท้ายที่ฮิลล์จะรักษายูกะจังเอาไว้ได้ คือต้องพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทให้ปังนั่นคือโดยมีคาสโนว่าหนุ่มเป็นพี่เลี้ยงซึ่งในการพัฒนาเกมจะต้องหาโมเดลต้นแบบของตัวละครเพื่อให้ตัวละครมีมิติมากขึ้น เหตุการณ์ยิ่งชุลมุนขึ้นอีก เมื่อทุกคนในทีมเลือกจุนจิให้เป็นโมเดลต้นแบบฮิลล์เลยต้องมาทดลองเพื่อเก็บข้อมูลทำเกม ขณะที่2D artistผู้วาดยูกะจัง ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้และแนะนำให้เบย์พัฒนาอีกหนึ่งตัวละคร โดยมีเชฟหนุ่มเจ้าของร้านอาหารดังเพื่อนของจุนจิเป็นโมเดลต้นแบบอีกคน ซึ่งบ้านภัตรไม่ต้อนรับคนเจ้าชู้และภัตรก็เกลียดเบย์เข้าเส้น เพราะเบย์สร้างวีรกรรมหักอกลูกค้าในร้านเป็นว่าเล่น พูดเลยว่างานนี้ไม่มีอะไรง่ายฮิลล์จะเซฟยูกะจังได้หรือไม่?เกมจีบหนุ่มจะSuccess มั้ย?และสุดท้ายแล้วจะLucky in Gameหรือ Lucky in Love?ความท้าทายของซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งเรื่องภาษา ที่สมาชิกบอยแบนด์สุดฮอตลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ต้องพูดภาษาไทยในการแสดงทั้งเรื่อง รวมถึงการใช้เทคนิคสุดล้ำ การถ่ายทำแบบโดยใช้คนแสดงจริงและประมวลผลเป็นเสมือนจริง ซึ่งเป็นเทคนิคที่นำมาใช้ในซีรีส์เป็นครั้งแรกของเมืองไทย เตรียมรับอรรถรสใหม่ในซีรีส์Boy Loveที่ไม่ได้เสิร์ฟแค่ความฟิน จิ้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามขอบเขตวัฒนธรรม เชื่อม 2 ความต่างอย่างกลมกล่อม และยังได้สัมผัสความรักหลากหลายมิติดรามา โรแมนติก คอมเมดี้เต็มอิ่มไปทั้งหัวใจอย่างแน่นอน ติดตามชมและรับชมเวอร์ชั่นDirector’s CutแบบNon-Stopไม่มีโฆษณาคั่น ทางสำหรับผู้ชมในญี่ปุ่นรับชมแบบExclusiveพร้อมไทยทางเวลา23:30 (JST) ติดตามข่าวสารซีรีส์ได้ที่:linktr.ee/DatingGameTHสำหรับแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น www.DatingGame.JP และX: @DatingGameJP