โครงเรื่องย่อซีรีส์ “Dating Game เดทเกมนี้ ต้องได้ใจนาย”

:ภายใต้ความร่วมมือ:Avex Pictures Inc., Japanและ ทีมงานไทยThemework Studio:กบ ชาครีย์:ฟีลกู๊ด:ทุกวันจันทร์ เวลา21.30น.ทางช่องWorkpoint 23:ตอนแรก วันจันทร์ที่14กรกฎาคม นี้รับชม:เวอร์ชั่นDirector’s CutแบบNon-Stopไม่มีโฆษณาคั่น ทางTrueVisions NOWสำหรับผู้ชมในญี่ปุ่น รับชมแบบExclusiveพร้อมไทยทางLeminoเวลา23:30 (JST)ติดตามข่าวสารซีรีส์ได้ที่: linktr.ee/DatingGameTHสำหรับแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น www.DatingGame.JP และX: @DatingGameJPเรื่องราวสุดช็อก!เกิดแต่กับ ฮิลล์Game Designerที่ก้าวเข้ามาทำงานที่Prism Star Thailandบริษัทในฝัน โดยมีCEOจุนจิเจ้านายชาวญี่ปุ่นสุดแสนเย็นชา ซึ่งการมาทำงานที่นี่ ฮิลล์ได้แรงผลักดันจาก“ยูกะจัง”สาวในเกมYUKA! Love me pleaseที่ฮิลล์รักเหมือนแฟน แต่มาทำงานวันแรกก็เกิดเรื่องไม่คาดฝัน เมื่อเกมที่เขารักกำลังจะปิดตัวลง!จุนจิให้โอกาสสุดท้ายที่ฮิลล์จะรักษายูกะจังเอาไว้ได้ คือต้องพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทให้ปัง นั่นคือ“เกมจีบหนุ่ม”โดยมี เบย์คาสโนว่าหนุ่มเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งในการพัฒนาเกมจะต้องหาโมเดลต้นแบบของตัวละครเพื่อให้ตัวละครมีมิติมากขึ้นเหตุการณ์ยิ่งชุลมุนขึ้นอีก เมื่อทุกคนในทีมเลือกจุนจิให้เป็นโมเดลต้นแบบ ฮิลล์เลยต้องมาทดลอง จีบเจ้านายตัวเอง!เพื่อเก็บข้อมูลทำเกม ขณะที่ ยีนส์2D artistผู้วาดยูกะจัง ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้และแนะนำให้เบย์พัฒนาอีกหนึ่งตัวละคร โดยมี ภัตรเชฟหนุ่มเจ้าของร้านอาหารดัง เพื่อนของจุนจิเป็นโมเดลต้นแบบอีกคน ซึ่งบ้านภัตรไม่ต้อนรับคนเจ้าชู้และภัตรก็เกลียดเบย์เข้าเส้น เพราะเบย์สร้างวีรกรรมหักอกลูกค้าในร้านเป็นว่าเล่น พูดเลยว่างานนี้ไม่มีอะไรง่าย ฮิลล์จะเซฟยูกะจังได้หรือไม่?เกมจีบหนุ่มจะSuccessมั้ย?และสุดท้ายแล้วจะLucky in GameหรือLucky in Love?มาร์ช จุฑาวุฒิ รับบท ฮิลล์ เด็กจบใหม่ที่ตั้งใจมาตามความฝัน ทำงานในบริษัทเกมที่ให้กำเนิดแฟนสาวYUKA! Love me pleaseโคจิ มุไค(Snow Man)ไอดอลชื่อดังจากญี่ปุ่น รับบท จุนจิCEOสายโหดโหมดดุดันแห่งPrism Star Thailandยูโด ธรรม์ธัช รับบท เบย์Game Designerรุ่นพี่ฮิลล์ เพลย์บอยหนุ่มตัวพ่อฟลุ้ค ณธัช รับบท ภัตร เชฟชื่อดัง เพื่อนจุนจิ ที่เกลียดคนเจ้าชู้ที่สุดฟ้อนด์ ณัฐทิชา รับบท ยีนส์ นักออกแบบตัวละครในเกม ลูกพี่ลูกน้องของจุนจิวิคเตอร์ ชัชชวิศ รับบท อาร์ตProgrammerระดับตำนานที่เคยทำงานที่Prism Star Thailandไนซ์ บรรณวัฒน์(NICECNX)รับบท โฮจุน ศิลปินPop Satrที่โด่งดังระดับSuperstarโอกาตะ สุพิชญา รับบท แพรวา ดาวโรงเรียนสาวพราวเสน่ห์ป๊อบปี้ รัชพงศ์ รับบท เปา หนุ่มอารมณ์ดีหัวหน้าแผนกLevel Designer