โครงเรื่องย่อซีรีส์ "เพียงเธอ Only You The Series"

: “นาย” - สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร: แนวโรแมนติก ดราม่า แอ็คชั่น: BEC World Original Series: ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus และดูย้อนหลังได้ทั่วโลกทาง 3Plus: ตอนแรก วันศุกร์ที่ 18 ก.ค. นี้ท่ามกลาง อันตรายรอบตัวที่นักร้องซุปตาร์ 'ไอร่า' ต้องพบเจอ กับความ 'ไม่บังเอิญ' ที่ทำให้ 'ตะวัน' ได้เข้ามาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว หากคำว่ารัก ไม่ใช่คำตอบที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกัน เมื่อหน้าที่ กลายเป็นตัวแปรในความรัก ทั้งคู่จะฝ่าฝันอุปสรรคที่ถาโถมได้อย่างไร ?8 ปี ที่แล้ว ตะวัน (หลิงหลิง คอง) ได้ช่วยเหลือ ไอร่า (ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ ) จากกลุ่มคนที่ไม่หวังดี ทำให้ไอร่าประทับใจตั้งแต่วินาทีนั้น ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันในคืนวันฝนพรำ จนกระทั่งไอร่าย้ายเข้ามาเรียน ม.4 ที่โรงเรียนใหม่ พร้อมกับได้เจอเพื่อนอย่าง ข้าวตู ( มาริลิน เคทการ์ดเนอร์ ) และเธอก็ได้เจอกับตะวันอีกครั้ง ในฐานะรุ่นพี่ชั้น ม.6 ก่อนทั้งคู่จะสนิทกัน จนความรู้สึกของไอร่าค่อย ๆ พัฒนา แต่ก่อนที่เธอจะรู้ว่าตะวันคิดเหมือนกันกับเธอไหม เขาก็ได้หายตัวไป!!8 ปี ต่อมาไอร่ากลายเป็นนักร้องระดับซุปตาร์ แต่ความโดงดั่งกลับทำให้เธอถูกปองร้าย จน ธนา(สุพจน์ จันทร์เจริญ) ผู้เป็นพ่อตัดสินใจจ้างตะวันมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยลูกน้องตะวัน ชัญญ่า (นิศาชล ต้วมสูงเนิน) นานา ( ธันย์ชนก ยุทธสารศิริ) ไต้ฝุ่น (. ภาสวิชญ์ บูรณนัติ ) เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์การกลับมาเจอกันครั้งนี้ ไอร่า บอกกับตัวเองเลยว่าเธอจะไม่ปล่อยให้พี่ตะวันหายไปไหนอีก และอยากจะจับมือเดินเคียงคู่กันไป แต่… ตะวันกับไม่คิดแบบนั้น เมื่อ “หน้าที่” สำคัญมากกว่า “หัวใจ”ความรักของตะวันกับไอร่าที่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้ง จะสามารถฝ่าฟันทุก ๆ อุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาได้หรือไม่ ติดตามได้ใน... “เพียงเธอ Only You The Series”1. หลิงหลิง คอง รับบท ตะวัน2. กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ รับบท ไอร่า3. มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ รับบท ข้าวตู4. ธันย์ชนก ยุทธสารศิริ รับบท นานา5. นิศาชล ต้วมสูงเนิน รับบท ชัญญ่า6. ภาสวิชญ์ บูรณนัติ รับบท ไต้ฝุ่น7. เข็มอัปสร สิริสุขะ รับบท ประธาน บริษัท BEC Music8. พิมพลอย ปัญจชัยโยกุล รับบท เลขาประธาน บริษัท BEC Music9. สุพจน์ จันทร์เจริญ รับบท ธนา10. อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบท ทรงกลด11. มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบท ดวงเนตร12. ธิดารัตน์ ปรือทอง รับบท แยม13. พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ รับบท พีท14. กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช รับบท เมฆ