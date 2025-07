Review ซีรีส์ : ไปต่อหรือพอแค่นี้? “หลิวอวี่หนิง - หลี่อี้ถง” แท็กทีมขำปอดโยกใน “คัมภีร์ร่วมฝัน” ซีรีส์จีนแนวล้อเลียน

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

กระแสฟีเวอร์ของเว่ยโหว สายโบ้ จาก “ปรปักษ์จำนน” (Prisoner of Beauty – 2025) ยังไม่ทันจาง หลิวอวี่หนิง พระเอกขวัญใจมหาชน ก็มีผลงานใหม่มาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ฟินแบบไม่พัก กับผลงานเรื่องล่าสุดที่กำลังออนแอร์ คือ คัมภีร์ร่วมฝัน (A Dream Within A Dream – 2025) ประกบคู่กับ หลี่อี้ถง นางเอกหน้าหวานที่มีผลงานซีรีส์มาเพียบ แถมยังได้ประกบกับพระเอกตัวท็อปมาแล้วมากมาย อาทิ ลำนำรักแห่งฉางอัน (Court Lady - 2021) คู่กับสวี่ข่าย, นายเย็นชากับยัยปลาหมึก 2 (Go Go Squid 2: Dt.Appledog's Time - 2021) คู่กับหูอี้เทียน, เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ (Glory of Special Forces - 2022) คู่กับหยางหยาง อีกเรื่องที่หลายคนตั้งตารอ คือ สื่อรักปีศาจจิ้งจอก : เล่ห์รักเพลงดาบ (Fox Spirit Matchmaker Sword and Beloved) คู่กับเฉิงอี้ด้วยความที่ได้พระ-นางเบอร์ต้น ทำให้คัมภีร์ร่วมฝัน เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่กระแสดีตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ ยิ่งบวกกับความน่าสนใจของพล็อตเรื่อง แม้ไม่ได้แปลกใหม่ เป็นแนวตัวละครทะลุมิติ แต่สิ่งที่คาดไม่ถึง คือ ซีรีส์เรื่องนี้ เปิดเรื่องมาด้วยพล็อตนางเอกข้ามมิติ เข้ามาในโลกของบทละครงานนี้ต้องลุ้นรอดูตอนจบที่เฉลยปมว่า เรื่องราวทั้งหมดเป็นมาอย่างไร อาจจะมาแนวนางเอกหลับ แล้วฝันเป็นตุเป็นตะไปเองก็ได้ เพราะอย่าลืมว่า “สำนักงานบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีน” ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการที่จะออกอากาศในแต่ละช่องทาง รวมถึงการออกอากาศผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ปลื้มซีรีส์ที่มีเนื้อหาแนวผีวิญญาณ ข้ามภพข้ามชาติ ความเชื่องมงาย ดังนั้นเชื่อว่า การทะลุมิติของนางเอก น่าจะต้องมีปมที่ดูสมเหตุสมผล ไม่ได้วาร์ปมาแบบงงๆสำหรับคัมภีร์ร่วมฝัน ว่าด้วยเรื่องราวของ ซ่งเสี่ยวอวี่ (รับบทโดย หลี่อี้ถง)” นักแสดงสาวสวยที่เป็นคนตรงไปตรงมา บริหารเสน่ห์ไม่ค่อยเก่ง เลยทำให้ยังไม่ค่อยได้ใจแฟนคลับ และไม่ได้มีผลงานในวงการโดดเด่น แต่ก็เป็นโอกาสให้เธอได้รับเลือกมาแสดงซีรีส์คู่กับซุปตาร์ตัวพ่ออย่างหนานเหิง (รับบทโดย หลิวอวี่หนิง)แต่ยังไม่ทันได้เริ่มงาน ชีวิตเธอดันมาเจอกับตลกร้าย เผชิญเรื่องเหนือความคาดหมาย ในคืนวันฟ้าคะนอง ระหว่างที่ซ่งเสี่ยวอวี่ กำลังอ่านบทละคร แล้วลุกไปปิดหน้าต่าง กลับพบว่าตัวเองหลุดเข้าไปในโลกของนิยายเรื่อง ‘ความฝันแห่งชิงหนิง’ เธอฟื้นขึ้นมากลายเป็น “ซ่งอีเมิ่ง” บุตรีภรรยาเอกเสนาบดีกรมกลาโหม แต่กลับมีชะตาชีวิตแบบเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแต่ถึงซ่งอีเมิ่ง จะเปี่ยมไปด้วยวิญญาณนักสู้ ไม่ยอมจำนนต่อความตาย แม้จะถูกทรยศ ถูกวางยา ถูกทิ้ง ถูกประหาร เธอพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อหลีกเลี่ยงจุดจบเดิมๆ ด้วยการเปลี่ยนทางเดินชีวิต ทั้งหนีจากพระเอก พยายามรักกับพระรอง แต่ไม่ว่าจะเลือกอย่างไร เธอกลับหนีไม่พ้นลูปวงจรชีวิตตายแล้วฟื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถึง 108 ครั้ง ที่พีคคือทุกครั้งที่มูฟกลับมา เธอก็พบว่าตัวเองยังต้องเผชิญหน้ากับหนานเหิง แม่ทัพหนุ่มหล่อลึกลับผู้เย็นชา ดังนั้นเพื่อทลายวังวนของโชคชะตาและค้นหาทางรอด สุดท้ายเธอจำเป็นต้องร่วมมือกับ หนานเหิง ฝ่าฟันอันตรายและไขปริศนาเบื้องลึกของโลกสมมตินี้สำหรับใครที่คิดว่า จะดูซีรีส์เรื่องนี้ เพราะชอบฟีลซีรีส์จีนพีเรียด ค่อยๆ ดื่มด่ำกับเรื่องราวของพระเอก-นางเอก บอกเลยว่าอาจจะผิดหวัง กับพล็อตและการเล่าเรื่องที่ดูเหมือนโดนหลอกให้คิดว่าเข้าใจพล็อตแล้วแต่พอถึงตอนถัดไปกลับเหมือนเริ่มใหม่ บางจุดยังขายขำแบบไม่จำเป็น อาจจะถูกใจผู้ชมบางกลุ่ม แต่สำหรับหลายคน เชื่อว่าดูแล้วสับสบ หงุดหงิด และตัดสินใจเทไปแบบเสียดาย เพราะซีรีส์เรื่องนี้ ถือว่ารวมนักแสดงและทีมงานคุณภาพที่ฝากผลงานระดับแถวหน้าของวงการไม่ว่าจะเป็นทีมผู้อำนวยการสร้าง ที่เคยฝากผลงานสุดตราตรึงในซีรีส์เรื่องตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry – 2021) และ ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love – 2023) แถมยังได้มือเขียนบทเดียวกับเล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) รวมถึงผู้กำกับมือทองอย่าง Guo Hu ที่มีผลงานมากมาย อาทิ ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ (The Journey of Flower - 2015) สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) ทุกชาติภพกระดูกงดงาม ภาคอดีต (One and Only - 2021) และหอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook - 2023) อีกทั้งยังได้ทีมคอสตูมเดียวกับ ซีรีส์เรื่องดังอย่างจันทราอัสดง (Till The End Of The Moon - 2023) และเทพสะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ (Burning Flames - 2024)แต่พอพล็อตเรื่องกลับไม่เร้าใจ เลยทำให้ยากจะไปต่อ อีกจุดที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้โดนแซวหนักมาก คือ การล้อเลียนซีรีส์จีนเรื่องดังมากมาย ด้วยการหยิบซีนซิกเนเจอร์ที่หลายคนตราตรึงมาสร้างอารมณ์ร่วม เช่นเดิมสำหรับคนที่ชอบอาจจะฟิน แต่ใครไม่อินอาจจะรู้สึกว่า เนื้อเรื่องเละเทะ หนึ่งในซีนที่เชื่อว่า ทำเอาหลายคนงง คือ ตอนที่นางเอกทะลุมิติมาแล้ว ใส่เสื้อคลุมสีแดง เดินขึ้นกำแพงเมืองท่ามกลางหิมะโปรยปราย ซึ่งเป็นซีนเดียวกับตอนจบของเรื่องทุกชาติภพกระดูกงดงาม ภาคอดีต แต่ความพีคคือ ในคัมภีร์ร่วมฝันเอามาผสมกับซีนในจันทราอัสดง ที่มีคนจับนางเอกกับตัวร้ายเป็นตัวประกันบนกำแพงเมือง พระเอกดันเลือกช่วยนางร้าย และให้นางเอกกระโดดกระแพงเมืองลงมาตุย ดูแล้วงงหนักมากกว่าอินไม่ใช่แค่พล็อต ซีนพระเอกก็เช่นกัน มีซีนที่ทำเหมือนกับเรื่องข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก ที่หลิวอวี่หนิงเองก็เป็นพระเอกไม่พอ ยังเอาเพลงประกอบซีรีส์ที่ตัวเองรองร้องมาใช้ประกอบซีรีส์ ทำเอาคนดูมึน และรู้สึกอิหยังวะไปกับบทพอสมควร ยิ่งใครที่เพิ่งดูปรปักษ์จำนนจบแล้วตามหลิวอวี่หนิง มาดูเรื่องนี้ จะยิ่งเอะ เพราะโดยรวมคาแร็กเตอร์แทบจะคล้าย แม้ในเรื่องก่อนจะเป็นท่านโหว แต่เรื่องนี้เป็นองค์ชาย แถมยังมีทหารคู่ใจ คือ คนเดียวกับที่รับบทแม่ทัพเว่ยเหลียงอีกขณะที่นางเอก หลายคนยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าหน้าตานางเอกละม้ายคล้ายกับนางเอกขวัญใจมหาชนอย่าง ไป๋ลู่มาก ยิ่งในเวอร์ชั่นพากย์ไทย ซีรีส์ใช้คนพากย์เป็นเสียงเดียวกับพากย์ไป๋ลู่ จนกลายเป็นซิกเนเจอร์ในใจคอซีรีส์จีนสายพากย์ไทย ยิ่งทำให้ดูแล้วคิดถึงไป๋ลู่ บวกกับบทบาทก็มาแนวคนสวยตะมุตะมิ ในด้านเคมีของพระ-นาง ด้วยพล็อตแบบสับขาหลอกและเน้นขายขำ ทำให้เคมีของหลิวอวี่หนิงและหลี่อี้ถง ที่โคจรมาเจอกันครั้งแรกยังไม่ค่อยส่งเท่าไหร่เอาเป็นว่าใครที่ชอบซีรีส์แนวชิงไหวพริบ ดุเดือด จริงจัง ผ่านเรื่องนี้ไปได้เลย แต่ใครที่อยากลองเปิดประสบการณ์ชมซีรีส์จีนแนวใหม่ เล่าเรื่องวกไปวนมา ชวนให้สับสน ดูไปบ่นไป แถมมีซีนล้อเลียนซีรีส์เรื่องดัง มาทดสอบความจำ คัมภีร์ร่วมฝัน ซีรีส์แฟนตาซีนย้อนยุค คือคำตอบ มีทั้งหมด 40 ตอน ทั้งพากย์ไทยและซับไทย รับชมได้ทาง iQIYIรับรองว่าใครกำลังเครียดอยู่ ลองมาดูเรื่องนี้ ถ้าไม่ขำปอดโยกจนหายเครียด ก็อาจจะกุมขมับกับบทจนลืมเรื่องเครียดไปเลยร้อยเรียงเรื่องราว : Mickey Mouseอ้างอิงเรื่องและภาพ : mydramalist.com