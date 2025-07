เรื่องย่อซีรีส์ "เรื่องบังเอิญไม่มีในโลก"

:โบพรรณทิพย์:โรแมนติก ดราม่า:CHANGE2561:สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา,วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย:ทุกวันศุกร์ เวลา21:15น.ทางช่องวัน31และเวลา22:15น.รับชมย้อนหลังทางViu(วิว):ตอนแรกวันศุกร์ที่4กรกฎาคมนี้CLUB FRIDAY THE SERIES ซีรีส์เรื่องจริงของความรักที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า12ปี และได้รับรางวัลนาฏราชสาขาละครชุดยอดเยี่ยมถึง6ครั้ง ได้รวบรวมทฤษฎีความรักที่ผู้คนในปี2025ยังคงพูดกันอยู่ เกิดเป็นซีซั่นใหม่THEORY OF LOVEด้วยความเชื่อที่ว่า“ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรัก!!”เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ความรักผ่านเรื่องจริงของคนที่เข้ามาพูดคุยกับ พี่อ้อยพี่ฉอด ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน12เรื่อง, 12อารมณ์, 12ทฤษฎีความรัก ตลอดปี2025ซึ่งแต่ละทฤษฎี ล้วนเป็นที่รู้จัก ถูกพูดถึง และใช้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คนที่ใช้ได้ผลก็คงเชื่อว่าทฤษฎีนั้นเป็นจริง ส่วนคนที่ใช้แล้วไม่ได้ผลก็คงจะเถียงว่าไม่จริงเพราะแต่ละคู่ แต่ละความรักความสัมพันธ์ ยังมีรายละเอียด และองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายจนเป็นความท้าทายว่า มีทฤษฎีไหนบ้างไหมที่จะใช้ได้กับทุกความรัก?เรื่องบังเอิญ แท้จริงแล้วอาจไม่มีในโลกใบนี้ เพราะทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ถูกจัดสรรขึ้นมาตามเหตุและผล โดยผู้คนมักใช้คำว่า ความบังเอิญ เป็นคำอธิบายเหตุการณ์ที่เราหาต้นสายปลายเหตุของมันได้ยากเท่านั้นเอง เมื่อหญิงสาวโสดที่ไม่เคยมีแฟน แสนจะเรียบร้อย พูดน้อย และเข้าสังคมไม่เก่ง อยู่ดีๆ ก็มีเหตุบังเอิญได้ไปเจอกับ ผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่ง จากความบังเอิญแรกพบ ผู้ชายคนนั้นกลับพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเขาเริ่มตามจีบเธออย่างจริงจัง จนเธอหลงรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เขารู้ใจเธอแทบทุกอย่าง สร้างเรื่องราวเซอร์ไพรส์ให้กับเธอได้เสมอ จนเธอเกิดความคิดที่ว่า...ผู้ชายคนนี้อาจไม่ใช่แค่ความบังเอิญ แต่คือพรหมลิขิต ที่เธอเฝ้ารอคอยมาตลอดทั้งชีวิต!!จากเรื่องรักโรแมนติกกลายเป็นเรื่องดราม่าแสนเศร้า เมื่ออยู่ๆมี ผู้หญิงอีกคน ที่รูปร่างหน้าตาและคาแรกเตอร์แทบจะเหมือนเธอทุกอย่างปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับความจริงที่ว่าเธอสองคนกำลังคบผู้ชายคนเดียวกัน และผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พรหมลิขิต แต่คือมิจฉาชีพ!!ผาตั้งใจสร้างเรื่องบังเอิญมาหลอกผู้หญิงลักษณะเดียวกัน เข้าหาผู้หญิงด้วยวิธีการแบบเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ค้นประวัติผู้หญิงจากโซเชียลมีเดีย และจงใจผ้าหาผู้หญิงโสดไม่เคยมีแฟนแบบเธอเท่านั้น เพราะคิดว่าผู้หญิงแบบนี้โง่ หลอกง่าย และผ่านผู้ชายมาไม่เยอะ!ถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงสองคนจะร่วมมือกันเอาคืนผู้ชายที่จงใจสร้างเรื่องบังเอิญมา เพื่อหลอกลวงผู้หญิงอย่างพวกเธอ!ความรักของคนหลอกลวง คือ...“ความบังเอิญของคนที่ตั้งใจ”เธอคิดว่า“ผู้ชาย”คนนี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญ แต่คือพรหมลิขิตที่เธอเฝ้ารอหรือความรักครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญกันแน่?!?ติดตามชมพร้อมกันในCLUB FRIDAY THE SERIES:HOT LOVE ISSUE THEORY OF LOVEตอน เรื่องบังเอิญไม่มีในโลก เริ่มวันศุกร์ที่4กรกฎาคมนี้ เวลา21:15น.และทุกวันศุกร์ ทางช่องวัน31และเวลา22:15น.รับชมย้อนหลังทางViu(วิว)นาว ทิสานาฏรับบท เอื้อเอี๊ยง สิทธา รับบท หน่อง(แต่ใช้ชื่อแฝงเป็น ทิม และเอก)มิ้นต์ มิณฑิตารับบท แพรลี อัสรี รับบท เจมส์