Review ซีรีส์ : “The First Night with the Duke: ตื่นมาอีกทีก็มีพระเอกนอนอยู่ข้างๆ” แคสติ้งในฝันของไอดอล 2PM x SNSD

ในฐานะติ่งเกาหลีที่โตมากับยุคทองของศิลปิน K-POP การได้เห็นไอดอลในดวงใจมาลงซีรีส์เรื่องเดียวกันคือที่สุดของความฝันจริงๆ เลย วันนี้ติ่งจะมาป้ายยาแรงให้กับซีรีส์ The First Night with The Duke (ตื่นมาอีกทีก็มีพระเอกนอนอยู่ข้างๆ - 2025)การันตีความฟินจิกหมอนขาดไปหลายสิบใบ ด้วยคู่พระนางที่เข้าทางสายจิ้น “ซอฮยอน” แห่งวง Girls’ Generation จับคู่กับ “แทคยอน” หนุ่มหล่อหุ่นกร้าวใจแห่งวง 2PM บทสนุก เคมีดีงาม มีความแฟนตาซีทั้งผีและร่างทรง งานภาพละมุนเหมือนในฝัน แม้บางฉากจะดูเกินจริงไปบ้าง แต่ก็เพื่อความบันเทิงแบบไม่อิงประวัติศาสตร์ เน้นขายขำ ขายตลก และฟินจิกหมอนสไตล์เกาหลีที่แท้ทรู เอาล่ะ...ไปกันเลยดีกว่า!เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากมันฮวาสุดปังในตำนาน แต่ด้วยความพล็อตมันดีงามพระรามแปดจนผู้กำกับฯ “อีฮุงฮี” (ที่เคยกำกับซีรีส์ The Palace-2021) นำมาสร้างเป็นซีรีส์แนวรอมคอม-แฟนตาซี ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาไปหารักแท้แบบที่หลายคนคุ้นเคยกันดี เรื่องนี้มีความโรแมนติกเบาๆ กร้าวใจนิดๆ เมื่อนำมาสร้างเป็นซีรีส์จึงมีฐานแฟนคลับตามมาให้กำลังใจอย่างท่วมท้นมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า! นางเอกของเรื่องนี้มาจากยุคปัจจุบัน นางเป็นนักศึกษาสาวท่านหนึ่งซึ่งหมกตัวอยู่แต่ในห้องพัก ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปวันๆ เพราะนางโดนเพื่อนสนิทใส่ร้ายจนไม่อยากไปเจอหน้าใคร ไม่มีแก่ใจพบคน นับจากวันนั้นนางก็เลยมีนิยายรักออนไลน์แนวพีเรียตมาช่วยต่อลมหายใจแต่อยู่ดีๆ นิยายรักที่นางคลั่งหนักหนาก็ปลิวหายไปซะดื้อๆ นางเลยเดือดจัดฟาดงวงฟาดงาแล้วดันลื่นล้มหัวฟาดพื้น ตื่นมาอีกทีนางก็เป็นหนึ่งในตัวละครของนิยายโปรด แต่แทนที่จะไปสวมร่างของนางเอก นางดันไปอยู่ในร่าง “ชาซอนแซก” (รับบทโดย ซอฮยอน) ลูกสาวของอัครมหาเสนาบดี ซึ่งเป็นแค่ตัวประกอบไร้บทพูดแรกๆ นางก็ฟินมากประหนึ่งว่า ไม่อยากกลับไปโลกแห่งความจริง หญิงพร้อมที่จะโลดแล่นเป็นติ่งในนิยาย นางจึงไม่พยายามจะหาทางกลับโลกจริง แล้วก็ไปเป็นเพื่อนกับนางเอกในนิยาย (ซึ่งเป็นคุณหนูโรงน้ำชา) ส่วนนางอิจเป็นลูกสาวเสนาบดีฝ่ายขวา ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นหลานของพระพันปีอีกที ทีนี้ในนิยายนางเอกต้องพบรักกับพระเอกหรือ “ท่านชายคยองซอง” (รับบทโดย แทคยอน) ในค่ำคืนสุดโรมานซ์ริมลำธาร จากนั้นนางเอกก็โดนตัวร้ายริษยากลั่นแกล้งสารพัดจนกว่าจะได้ครองรักกันแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งแต่หลังจากที่ชาซอนแซกแหวกมิติเข้ามานิยาย นางก็ดันกลายเป็นตัวเอกของเรื่องไปเลยทันที จากที่ไม่มีบทพูดและเป็นแค่ตัวประกอบ นางก็กลายเป็นคุณหนูขี้เหล้าและบาร์เทนเดอร์มือทอง ผู้นำเทรนด์เหล้าระเบิดในคืนพระจันทร์เต็มดวง พอเมาหนักนางก็ดันไปมีคืนแรกแสนโรแมนติกกับท่านชายคยองซองจนกลายเป็นข่าวลือไปทั่วเมือง ซึ่งท่านชายก็ไม่ยอมเปลืองตัวฟรีๆ เขาเลยส่งพ่อสื่อยกขันหมากไปสู่ขอนางเอกถึงเรือนภายในสามวันความที่พระเอกให้ความสำคัญกับ “ครั้งแรก” ในทุกๆ เรื่อง บวกกับเป็นชาวอินโทรเวิร์ธ ไหนจะโดนปล่อยข่าวลือลบๆ และมีศัตรูปองร้าย เมื่อตกเป็นของนางเอกในค่ำคืนนั้น เขาก็ไม่ปันใจให้สาวงามคนไหนอีกเลย ทำให้เนื้อเรื่องเดิมในนิยายกลายเป็นเรื่องรักระหว่างท่านชายกับคุณหนูจอมเปิ่น จนแทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิมตัดภาพมาที่ชาซอนแซกหลังจากที่พรากความบริสุทธิ์ของท่านชายไป นางก็พยายามจะแก้ไขเรื่องราวที่ดันผิดเพี้ยนไปจากนิยาย เพื่อให้ท่านชายและหญิงสาวโรงน้ำชากลับมารักกันตามบทประพันธ์ นางจึงสร้างคอนเทนต์ไม่เว้นวันให้ท่านชายเลิกรัก แต่ยิ่งสร้างสถานการณ์เท่าไหร่นางกลับยิ่งแพ้ทางให้กับท่านชายทุกครั้ง แถมยิ่งใกล้กันยิ่งหวั่นไหว ชาซอนแซกเริ่มมีใจให้ท่านชายมากขึ้นทุกวัน ส่วนท่านชายน่ะเหรอ เทใจให้เธอไปตั้งแต่คืนแรกแล้วจ้า!เรื่องรักวุ่นวายของติ่งนิยายรักจอมเปิ่นกับท่านชายคลั่งรักจึงเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางสงครามระหว่างอิสตรีแห่งยุคโชซอน ที่งานนี้มีตำแหน่ง “ว่าที่ราชินี” และซิกแพ็คน่าขบของพระเอกเป็นเดิมพัน! บอกเลยต่อให้พระเอกจะมีข่าวลบแค่ไหน หญิงสาวทั่วทั้งพระนครก็ไม่แคร์ แห่กันไปร่วมแข่งขันชิงตำแหน่งพระชายากันอย่างคึกคัก แล้วชาซอนแซกจะฝ่าด่านพิสูจน์รักแท้ได้หรือไม่ ไปลุ้นเอาใจช่วยนางกันเถอะพวกเรา!สุดท้ายแล้วนางเอกจะได้กลับโลกแห่งความจริงหรือไม่? พระเอกจะตามไปพบกันในโลกใบนั้นหรือเปล่า? คงต้องไปลุ้นเอาในซีรีส์ ตื่นมาอีกทีก็มีพระเอกนอนอยู่ข้างๆ แล้วล่ะเมื่อฝันของติ่ง K-Pop เป็นจริงใน K-Drama จึงได้เห็นการโคจรมาร่วมงานกันของไอดอลระดับตำนาน ที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงมากฝีมืออย่าง แทคยอน แห่งวง 2PM ที่ผ่านการรับบทพระเอกไปจนถึงตัวร้าย มาตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา โดยเฉพาะเมื่อแทคยอนพลิกบทบาทมารับบทเป็นตัวร้ายหลักในซีรีส์ Vincenzo (2021) ประธานบริษัทที่มีบุคลิกซับซ้อนซ่อนความโรคจิตไว้ภายใต้ใบหน้าไร้เดียงสาบทบาทนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการแสดงของแทคยอน ทั้งการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และการสลับโหมดจากคนอ่อนแอไปสู่คนร้ายกาจได้อย่างน่าทึ่ง ทำให้ผู้ชมพูดถึงบทบาทนี้เป็นอย่างมาก ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางอาชีพนักแสดงของเขาเลยทีเดียวส่วน ซอฮยอน แห่งวง Girls' Generation (SNSD) วางไมค์เข้าสู่วงการ K-Drama ครั้งแรกในปี 2013 ก่อนจะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะนักแสดงอย่างเห็นได้ชัดจากซีรีส์ Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016) แม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นนักแสดงนำหลักในเรื่องนี้ แต่บทบาทขององค์หญิงอูฮีที่มีความซับซ้อนและมีเรื่องราวที่น่าเศร้า ได้รับความสนใจอย่างมากและทำให้ผู้ชมเห็นถึงศักยภาพทางการแสดงของเธอ โดยเธอยังได้รับรางวัล Special Acting Award จากงาน SBS Drama Awards 2016 จากบทบาทนี้ด้วยการจับคู่ในฝันของ "แทคยอน" VS "ซอฮยอน" จึงไม่ใช่แค่การนำไอดอลและดาราดังมาเจอกัน แต่มันคือปรากฏการณ์ที่จะทำให้แฟนคลับทั้งสองด้อมและคอซีรีส์ทั่วไปต้องคลั่ง! ถือเป็นอีกหนึ่งแคสติ้งในฝันที่ทีมงานและผู้กำกับฯ คัดเลือกนักแสดงได้อย่างลงตัว รวมถึงตัวละครอื่นๆ ที่มีบทบาทในเรื่องก็น่าสนใจไม่แพ้กันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลย นอกจากแนะนำให้เพื่อนๆ ตามไปสคริปต์โดยด่วน! ส่วนสายรอให้จบค่อยชมทีเดียวก็อดใจไว้ถึงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วค่อยสตรีมก็ได้"The Night with The Duke: ตื่นมาอีกทีก็มีพระเอกนอนอยู่ข้างๆ" เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ฮีลใจ 12 ตอน ที่จะช่วยให้เราพักสมองจากความวุ่นวาย แล้วมาผ่อนคลายปนหัวเราะสลับฟินจิกหมอนไปกับเรื่องรักแสนเซ็กซี่ของท่านชายคยองซองกับคุณหนูชาซอนแซก