Review ซีรีส์ : “เคราะห์สวรรค์ทัณฑ์รัก” ซีรีส์จีนย้อนยุคแฟนตาซี “ไป๋ลู่ - เจิงซุ่นซี” ผัวเมียการละคร แกงคนดูเปื่อย

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

สมมงซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี สำหรับ เคราะห์สวรรค์ทัณฑ์รัก (FEUD-2025) ที่สามารถทุบสถิติ 10,000 Heat Index (ดัชนีความร้อนแรงของแพลตฟอร์ม iQIYI) ได้สำเร็จ ในฐานะซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่องแรกของปี 2025ปัจจัยสำคัญต้องยกเครดิตให้พระ-นาง ที่ได้ไป๋ลู่ นางเอกตัวท็อป ขวัญใจมหาชนเจ้าของผลงานสุดฮิต เช่น ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต -ปัจจุบัน (One and Only & Forever and Ever – 2021), จันทราอัสดง (Till The End Of The Moon - 2023), เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) ฯลฯ โคจรมาเจอกับเจิงซุ่นซี พระเอกหน้าหวาน ที่หลายคนคุ้นหน้าจากดาบมังกรหยก (The Heaven Sword and Dragon Saber - 2019), ตำนานเจียหนาน (Rebirth For You - 2021), หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook - 2023) เป็นครั้งแรกด้วยอานุภาพความดาเมจของพระ-นาง ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นกระแสตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ เมื่อบวกกับพล็อตเรื่องแนวเทพ-เซียน ในสไตล์ซีรีส์จีนย้อนยุคแฟนตาซี ที่แค่ได้ยินชื่อภาษาไทยก็ชวนให้ตับพังตั้งแต่ยังไม่ได้ออนแอร์ แต่ก็ทำให้หลายคนเฝ้ารอติดตาม และพร้อมฝ่าด่านเคราะห์ไปกับพระ-นางสำหรับเคราะห์สวรรค์ทัณฑ์รัก ว่าด้วยเรื่องราวความรักที่ไม่ลงล็อกของ “หลี่ชิงเยว่” (รับบทโดย ไป๋ลู่) เซียนสาวผู้ครอบครองพลังวิเศษจากสี่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ บังเอิญได้พบกับ “ไป๋จิ่วซือ” (รับบทโดย เจิงซุ่นซี) ปรมาจารย์หนุ่มแห่งต้าเฉิง ผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม ทั้งคู่เกิดความรักและได้แต่งงานมีลูกด้วยกันทว่าเรื่องราวไม่ได้หวานชื่นเหมือนที่คิด เมื่อความเข้าใจผิดนำมาซึ่งความแค้น ทำให้สองสามีภรรยาบาดหมาง และกลายเป็นศัตรูกัน กว่าจะเข้าใจกันทำเอาคนดูที่เป็นกองเชียร์แทบกุมขมับ บางคนสู้ชีวิต กัดฟัน ฝ่าด่านเคราะห์ไปกับหลี่ชิงเยว่และไป๋จิ่วซือ แต่บางคนเกิดอาการเซ็งจนเทกลางทาง เพราะไม่รู้ว่า เมื่อไหร่สองสามีภรรยาจะหยุดหยุมหัวตีกันและเข้าใจกันซักที​สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มดูบอกเลยว่า ยิ่งดูจะยิ่งสงสัย เพราะเคราะห์สวรรค์ทัณฑ์รัก เปิดเรื่องด้วยความน่ารักของหลี่ชิงเยว่ ศิษย์สำนักจิ้งอวิ๋น ผู้นำของเหล่าสำนักบำเพ็ญเซียน เธอเข้าสำนักมา 11 ปีแล้ว แต่ยังเป็นศิษย์เฝ้าประตู เธอมีความฝันว่า วันหนึ่งจะบำเพ็ญจนเป็นผู้โดดเด่นในสำนัก วันหนึ่งเพราะศิษย์ร่วมสำนักดันไปเกี่ยวข้องกับลัทธิมาร จนตามมาหาเรื่องที่สำนัก ระหว่างการต่อสู้ หลี่ชิงเยว่เจอลูกหลงได้รับบาดเจ็บ ซึ่งอาการบาดเจ็บนี้ส่งไปถึงไป๋จิ่วซือ ที่อยู่บนสวรรค์ด้วย เพื่อรักษาตัว หลี่ชิงเยว่จึงไปเก็บสมุนไพรบนเขา แต่ดันพลาดจะตกจากภูเขา โชคดีได้รับการช่วยเหลือจากไป๋จิ่วซือการพบกันครั้งนั้น ไป๋จิ่วซือมีท่าทีเหมือนรู้จักกับหลี่ชิงเยว่มาก่อน ผิดกับหลี่ชิงเยว่ ที่มีท่าทีเหมือนไม่รู้จักไป๋จิ่วซือ แต่เพราะซาบซึ้งในน้ำใจของไป๋จิ่วซือ บวกกับอยากรับผิดชอบ ที่ความหวังดีอยากปกป้องไป๋จิ่วซือไม่ให้เจอลิงภูเขาโยนก้อนหินใส่ แต่ดันเสียหลักผลักไป๋จิ่วซือล้มลงกับพื้นพร้อมกับตัวเองจนไปจุ๊บเข้าไปที่แก้มไป๋จิ่วซือหนึ่งกรุบ หลี่ชิงเยว่เลยเสนอตัวว่าจะเอาสินสอดมาสู่ขอ ซึ่งไป๋จิ่วซือก็เล่นด้วย เลยทำให้หลี่ชิงเยว่ จากผู้บำเพ็ญเซียนธรรมดาได้อัพเกรดไปเป็นฮูหยินของต้าเฉิงเสวียนจุนแห่งเผ่าเทพ และตามมาด้วยเรื่องราวมากมาย ที่ผูกปมให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่รักคู่แค้น สับขาหลอกไปมา จนคนดูคาดไม่ถึงเพราะ 10 EP แรก ซีรีส์ยังมาโทนแบ๊วๆ ใสๆ ปูพื้นการขึ้นไปเป็นฮูหยินของต้าเฉิงเสวียนจุน เน้นฟิลตลก นางเอกไร้เดียงสา พระเอกเย็นชา ก่อนจะค่อยๆ เพิ่มดีกรีความเข้มข้นด้วยการเฉลยปมว่า จริงๆ แล้วนางเอกไม่ได้ใสอย่างที่คิด แถมยังเจ้าแผนการ ในหัวมีแต่แผนการจะสังหารหลัว (ไป๋จิ่วซือ) ซึ่งมีความแค้นฝังลึกกันมา ที่ปูเรื่องมาทั้งหมด เป็นแค่แผนการ แต่แผนการของนางเอกก็ไม่ได้สำเร็จง่าย เพราะเพิ่งจะ EP 10 นิดๆ ยังมีปมอีกมหาศาล ที่ต้องย้อนไปเล่าความหลังตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน เพื่อไปขุดต้นเหตุความบาดหมางของทั้งคู่ จนพบว่าทั้งคู่เคยมีลูกด้วยกัน แต่ลูกตุย เลยทำให้หลี่ชิงเยว่แค้นมาก จ้องจะเอากระบี่จวงไป๋จิ่วซือ ที่ปากหนัก ปากแข็งจนคนดูอึดอัด ต้องรอลุ้นว่าจะเข้าใจกันตอนไหน ยังไม่รวมเหล่าตัวร้ายผู้ไม่หวังดี ที่เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดยิ่งแย่ลงด้วยพล็อตที่ต้องบอกว่า มาทรงเทพเซียน ฝ่าด่านเคราะห์ความรักก็จริง แต่อาจเพราะคนเขียนบท อยากเล่าเรื่องให้แตกต่าง ไม่ได้เป็นแนว พระ-นาง ค่อยๆ รักกัน และร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค แต่มาแนวไม่รู้พระ-นางเจ็บแค้นเคืองโกรธกันมาแต่ชาติไหน หยุมหัวใช้แผนการหลอกกันไม่เลิก เลยทำให้แฟนซีรีส์บางส่วนดูแล้วอาจจะไม่ชิน ดูแล้วหงุดหงิด เหมือนจะพีคแต่ไม่พีค จะเฉลยแต่ไม่เฉลย มีปมซ้อนปม จนดูแล้วสับสน เหนื่อยที่จะตาม ทำให้หลายคนตัดใจเทไปกลางเรื่องก็เยอะขณะที่บางส่วนอาจจะชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ ก็ยังตามเป็นกองเชียร์ให้ความรักของทั้งคู่อย่างเหนียวแน่น เพียงแต่อาจมีอาการไม่รู้จะเข้าข้างพระเอกหรือนางเอกดี เพราะในขณะที่นางเอกก็เอาแต่คิดว่าพระเอกไม่รัก แถมยังแค้นที่มีส่วนทำลูกชายตุย เลยตั้งตาตั้งตาหาทางฆ่าหลัว เพื่อชำระความแค้น พอหลัวถามว่าทำอะไรผิด ก็ตอบแค่ว่า “สมควรตาย”ขณะที่ฝั่งพระเอก ถึงจะคลั่งรักนางเอก แต่ไม่ยอมพูดหรืออธิบายอะไร เอาแต่ปกป้อง ยอมรับโทษแทน แต่อีกฝ่ายไม่รู้ แถมยังเข้าใจผิดไปไกล โดยเฉพาะเรื่องลูกชาย ที่พระเอกดันไปผนึกพลังเทพนางเอกทั้งหมด แถมยังต้องเลี้ยงลูกคนเดียวในโลกมนุษย์ วันหนึ่งเกิดโรคระบาดลูกจะตุย เลยไปขอให้เทพช่วยตามพระเอกมาช่วย ก็ไม่มีใครสนใจ สุดท้ายลูกชายตุยเย่ ตัวเองโดนหาว่าเป็นปีศาจถูกชาวบ้าน จับไปเผาทั้งเป็น พอไม่ตายก็จะจับฝังทั้งเป็น แต่รอดมาได้ เลยแกล้งกลับมาคืนดีกับพระเอก เพื่อหวังแก้แค้นและขโมยอาวุธของสวรรค์เพื่อมาชุบชีวิตลูก แต่พระเอกตามมาทัน มาขัดขวางร่างลูกชายเลยสลายไปต่อหน้าต่อตา ทำเอานางเอกยิ่งแค้นเป็นทวีคูณงานนี้พอซีรีส์ยิ่งออนแอร์ เลยทำให้หลายคนแซวว่า จริงๆ คนที่รับเคราะห์สวรรค์ทัณฑ์รักไม่ใช่ไป๋จิ่วซือและหลิวชิงเยว่ แต่เป็นผู้ชมที่นอกจากจะทรมานขอบตาแล้ว ยังต้องมาเป็นคนกลางที่รู้ทุกเรื่อง แต่ช่วยอะไรไม่ได้ ทำได้แค่เป็นกำลังใจ และรอเฉลยว่าใครคือ Last Boss ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่จุดชนวนความแค้นและทำให้สองสามีภรรยา นำมาสู่ความสัมพันธ์ทั้งรักและเกลียด จนได้ฉายา ผัวเมียการละคร แกงกันไปแกงกันมา จนคนดูก็เกือบเปื่อยสำหรับมือเขียนบทเรื่องนี้ เคยฝากผลงานซีรีส์เรื่องดังมาแล้วมากมาย อาทิ ล่าปีศาจ The (Demon Hunter's Romance - 2025) ขณะหนึ่งชั่วนิจนิรันดร์ (A Moment But Forever - 2025) ภารกิจรัก นักเรียนทหาร (Arsenal Military Academy – 2019) และ ลิขิตรักเหนือชะตา (Love and Destiny – 2019)เอาเป็นว่า ในช่วงที่ซีรีส์จีน ตบเท้าออนแอร์กันแบบไม่พักนี้ ใครที่อยากสัมผัสรสชาติใหม่ของซีรีส์จีนย้อนยุคแนวแฟนตาซี ที่มีวิธีการเล่าเรื่องแตกต่างจากซีรีส์เทพเซียนทั่วไป มาแนวพระนางหยุมหัว ตีกันไม่พัก แกงคนดูได้ทุก EP เคราะห์สวรรค์ทัณฑ์รัก คือ หนึ่งในตัวเลือกที่น่าลอง มีด้วยกันทั้งหมด 32 ตอน สามารถรับชมทั้งซับไทยและพากย์ไทย ได้ทาง iQIYI และพากย์ไทยทาง TrueID แต่จะใช้ชื่อว่า โศลกรักใต้เงาแค้นMickey Mousemydramalist.com/