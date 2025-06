5 เหตุผลต้องดู Head Over Heels (หนุ่มดวงจู๋กับหมอดูคนจ๋วย)

นักแสดงและทีมงานจากซีรีส์เกาหลีแนวแฟนตาซี-โรแมนติกเรื่องใหม่ Head Over Heels (หนุ่มดวงจู๋กับหมอดูคนจ๋วย) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของซีรีส์ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยผู้กำกับคิมยงวาน พร้อมด้วยนักแสดงนำอย่าง โจอีฮยอน, ชูยองอู, ชาคังยุน และชูจาฮยอน ได้ร่วมกันเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำและไฮไลต์ที่น่าติดตามของซีรีส์เรื่องนี้โดย Head Over Heels บอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวมัธยมปลายและร่างทรงหญิง ซองอา กับความพยายามในการช่วยชีวิตรักแรกของเธอ กยอนอู ผู้พบเจอแต่โชคร้าย ซีรีส์ผสมผสานเรื่องราวแฟนตาซีสดใหม่เข้ากับความรักโรแมนติกอันน่าหลงใหล โดยจะสตรีมบน Prime Video ในประเทศไทย และอีกมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนนี้และนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดรับชม Head Over Heelsพล็อตไม่ซ้ำ…เมื่อร่างทรง Gen Z ต้องมาช่วยชีวิตรักแรกนักแสดงสาว โจอีฮยอน กล่าวถึงตัวละครที่เธอรับบทว่า “ซองอาเป็นตัวละครที่มีชีวิตสองด้านค่ะ เธอใช้ชีวิตเป็นนักเรียนม.ปลายตอนกลางวัน และเป็นร่างทรงตอนกลางคืน” ความเชื่อเรื่องผีและการทรงเจ้าในวัฒนธรรมเกาหลีนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับผู้ชมในต่างประเทศมากนัก นี่จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สร้างความพิเศษให้กับซีรีส์เรื่อง Head Over Heels ยิ่งไปกว่านั้น การที่ตัวเอกของเรื่องเป็นร่างทรง Gen Z ก็ยังไม่ค่อยมีซีรีส์เรื่องไหนหยิบเรื่องคนทรงเจ้ามานำเสนอในมุมมองนี้มาก่อน โดยโจอีฮยอนเล่าถึงการเตรียมตัวเพื่อมารับบทบาทนี้ว่า “ฉันมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำพิธีกรรมต่างๆ จากครูที่เป็นคนทรงเจ้าในชีวิตจริงด้วย”พูดง่ายๆ คือนี่เป็นซีรีส์แนว Coming of age ที่จะเสิร์ฟความสดใหม่ ด้วยเรื่องราวชีวิตของเด็กสาวที่ต้องเจอกับความท้าทายในโรงเรียนมัธยม พร้อมๆ กับต้องแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งในการช่วยชีวิตรักแรกของเธอนั่นเองรวมทัพนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังเป็นที่จับตาทีมนักแสดงของ Head Over Heels ล้วนแล้วแต่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สร้างชื่อในวงการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก โชอีฮยอน ซึ่งเคยสะกดผู้ชมด้วยบทบาทการแสดงที่โดดเด่นในซีรีส์ Hospital Playlist, School 2021 และซีรีส์ฮิตระดับโลกอย่าง All of Us Are Dead มาก่อน ขณะที่ ชูยองอู เพิ่งได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม สาขาโทรทัศน์ ในงาน Baeksang Arts Awards สำหรับผลงานการแสดงของเขาในซีรีส์เรื่อง The Tale of Lady Ok นอกจากนี้ เขายังเป็นที่จับตามองจากบทบาทในซีรีส์เรื่องอื่นๆ อย่าง School 2021 และ The Trauma Code: Heroes on Call อีกด้วยด้าน ชาคังยุน นักแสดงหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดในวงการในปี 2567 ก็มีผลงานที่สร้างความประทับใจมากมาย ทั้งบทบาทใน The Midnight Romance in Hagwon, The Art of Negotiation และ Resident Playbook โดยการแสดงที่มีเสน่ห์ของเขาดึงดูดความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากดังนั้นเชื่อว่าแฟนซีรีส์เกาหลีน่าจะตั้งตารอชมลีลาการแสดงของเหล่านักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงทีมนี้ ในซีรีส์ Head Over Heels กันอย่างใจจดใจจ่ออย่างแน่นอนความระทึกขวัญ…ที่น่ารักกว่าที่คิดในระหว่างที่ซองอาต่อสู้เพื่อปกป้องหนุ่มดวงจู๋ กยอนอู จากชะตากรรมอันเลวร้าย เธอต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณที่กำลังปองร้ายเขา ด้วยเนื้อเรื่องสุดตื่นเต้นนี้ ผู้ชมจึงจะได้สัมผัสกับช่วงเวลาระทึกใจมากมาย ตั้งแต่การเผชิญหน้ากับผีที่น่าขนลุก ไปจนถึงฉากที่ทำให้หัวใจเต้นรัว ผู้กำกับคิมยงวานกล่าวถึง Head Over Heels ว่า “ในซีรีส์มีผีสารพัดแบบเลยครับ บางคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องสยองขวัญอาจจะรู้สึกลังเลที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้ แต่จริงๆ แล้วซีรีส์ของเราสนุกมากกว่าน่ากลัวครับ เป็นความน่ากลัวที่น่ารัก”ขณะที่ ชูจาฮยอน ซึ่งรับบทเป็นผีในเรื่อง กล่าวเสริมด้วยว่า “ซีรีส์เรื่องนี้มีตัวละครที่เหนือความคาดหมายและการหักมุมในเรื่องเยอะมากค่ะ” ดังนั้นไม่ต้องกังวลไป เพราะแม้ว่า Head Over Heels จะมีองค์ประกอบของความระทึกขวัญ แต่รับรองว่าดูเพลินกันทุกคนแน่นอนเคมีนุบนิบหัวใจ จากคู่จิ้นสู่คู่จริงในซีรีส์เป็นที่รู้กันว่านี่ไม่ใช่การพบกันครั้งแรกของสองนักแสดงนำ โจอีฮยอนและชูยองอู เพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยแสดงด้วยกันมาแล้วในซีรีส์เรื่อง School 2021 โดยตัวละครของชูยองอูในเรื่องนั้นหลงรักตัวละครของโจอีฮยอนข้างเดียว ทำให้ผู้ชมจำนวนเกิดอาการหลงรักและอยากเอาใจช่วยพระรอง (Second lead syndrome) กันอย่างหนัก ดังนั้น แน่นอนว่าเมื่อมีข่าวว่าทั้งสองจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งใน Head Over Heels แฟนๆ จึงแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นพวกเขาเข้าฉากด้วยกันในบทบาทพระ-นางแบบเต็มตัวโดยชูยองอูพูดถึงการกลับมาเจอกันอีกครั้งว่า “อีฮยอนสวยขึ้นกว่าเดิมอีกครับ ผมรู้สึกว่าพอเราได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง เคมีของเราก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ เลยครับ” ขณะที่โจอีฮยอนเสริมว่า “มันราบรื่นมากค่ะ เราไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันเลย” รู้อย่างนี้แล้ว รอชมเคมีบนจอของพวกเขาที่เปล่งประกายยิ่งขึ้นกว่าเดิมกันได้เลยรักแรกวัยว้าวุ่นสุดตราตรึงแก่นแท้ของซีรีส์ Head Over Heels คือเรื่องราวแนว Coming of age ที่เล่าถึงความตื่นเต้น สับสน และงดงามของรักแรก โดยนอกเหนือจากเรื่องราวความรักระหว่าง ซองอา และ กยอนอู แล้ว ซีรีส์ยังนำเสนอมุมมองรักสามเส้าของ จีโฮ (รับบทโดย ชาคังยุน) ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของซองอาอีกด้วย ชาคังยุนเล่าถึงเรื่องนี้ว่า “ในตอนแรก จีโฮเองก็ยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อซองอาครับ แต่เมื่อได้เห็นซองอาทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยกยอนอู จีโฮก็มั่นใจในความรู้สึกของเขา” ด้านผู้กำกับคิมยงวานกล่าวเสริมว่า “การได้เห็นพวกเขาถ่ายทอดช่วงเวลารักแรกของหนุ่มสาวและชีวิตมัธยมปลาย มันรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตของพวกเขาจริงๆ”แต่ถึงอย่างนั้น Head Over Heels ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องรักหวานซึ้งเท่านั้น เพราะนักแสดงชูจาฮยอนกล่าวในงานแถลงข่าวว่า “ถ้าซีรีส์มีแค่ความน่ารักเบาสมอง มันก็จะไม่น่าจดจำเท่าไร ฉันคิดว่าซีรีส์ของเราไม่ได้สร้างความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังจะมอบมุมมองที่ลึกซึ้งตรึงใจให้กับผู้ชมด้วยค่ะ”อย่าพลาดชม Head Over Heels (หนุ่มดวงจู๋กับหมอดูคนจ๋วย) ซีรีส์เรื่องใหม่ที่ผสมผสานเรื่องราวแฟนตาซีเข้ากับความโรแมนติกได้อย่างน่าติดตาม สตรีมทุกวันจันทร์และอังคาร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป ที่ Prime Video ที่เดียวเท่านั้น