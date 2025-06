5 เหตุผลที่ไม่อยากให้คุณพลาดซีรีส์ GOOD BOY (แชมป์ปราบอาชญากร)

ซีรีส์ GOOD BOY (แชมป์ปราบอาชญากร) เรื่องราวเหล่าอดีตนักกีฬาเจ้าของเหรียญรางวัลซึ่งผันตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและต่อสู้ในโลกที่เต็มไปด้วยอาชญากร เกิดเป็นการรวมตัวเพื่อจัดตั้งทีมเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วย ยุนดงจู (พัคโบกอม), จีฮันนา (คิมโซฮยอน), คิมจองฮยอน (อีซังอี), โกมันซิก​ (ฮอซองแท) และ ชินแจฮง (แทวอนซอก) โดยมีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มอำนาจที่อยู่เบื้องหลังองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ให้ได้กำลังเข้มข้น โดยซีรีส์ได้เดินทางมาถึงตอนที่ 6 แล้ว ความสนุกกำลังเข้มข้นเรื่อยๆ สำหรับใครที่รอตอนถัดไปหรือยังลังเลที่จะรับชม เราขอพาคุณไปดู 5 เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้⦁นักแสดงและทีมงานสุดปังGOOD BOY เป็นการรวมตัวของทีมนักแสดงสุดปังและทีมงานเบื้องหลังมากฝีมือ ตั้งแต่ผู้กำกับจนไปถึงนักแสดงทุกคนล้วนมีผลงานที่การันตีถึงคุณภาพมาแล้วทั้งนั้น เริ่มต้นที่ ผู้กำกับชิมนายอน เคยคว้ารางวัล Best Drama จากเวทีประกาศรางวัล Baeksang Arts Awards ปี 2021 จากซีรีส์ Beyond Evil และยังฝากผลงานฮิตไว้อย่าง The Good Bad Mother ส่วน อีแดอิล ผู้เขียนบท ก็เป็นที่รู้จักจากซีรีส์ดังอย่าง Life on Mars, Bring It On, Ghost และ Chief of Staff ด้านนักแสดงนำอย่าง พัคโบกอม ก็เพิ่งฝากความประทับใจกับบทนำในเรื่อง When Life Gives You Tangerines ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม และการประกบคู่กับคิมโซฮยอนก็เป็นสิ่งที่แฟนๆ รอคอยมานานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันในการเป็นพิธีกรในงานประกาศรางวัลที่ผ่านมา ด้านโอจองเซ ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงที่มีผลงานการแสดงในคาแรกเตอร์ที่หลากหลาย และเคยฝากผลงานความประทับใจไว้ในซีรีส์อย่าง Revenant และ It’s Okay to Not Be Okay สำหรับอีซังอี ก็เป็นที่รู้จักจากผลงานอย่าง No Gain No Love, Spice Up Our Love และ Bloodhounds ด้านฮอซองแท เป็นที่รู้จักในระดับโลกจากบทบาทในซีซั่นแรกจากเรื่อง Squid Game และแทวอนซอก ก็ได้ฝากผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องผ่านซีรีส์อย่าง Player และ Private Lives⦁แอ็กชั่นและคอเมดี้แบบจัดเต็มเตรียมพบกับฉากแอ็กชั่นเข้มข้นและคอเมดี้สุดฮาแบบจัดเต็มในซีรีส์เรื่องนี้ นักแสดงแต่ละคนผ่านการฝึกซ้อมเป็นเวลาตั้งแต่ 3 - 8 เดือน เพื่อรับบทเป็นอดีตนักกีฬาที่กลายมาเป็นตำรวจ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและการเตรียมตัวอย่างจริงจัง พัคโบกอมกล่าวว่า “ผมอยากถ่ายทอดตัวละครออกมาให้ดีที่สุด ทุกคนจะมาก่อนเวลาและฝึกซ้อมทุกวัน”ผู้กำกับชิมนายอนก็ได้แสดงถึงความพยายามอย่างหนักที่ทีมงานใส่ลงไปในฉากแอ็กชั่นรวมถึงการฝึกฝนอย่างหนัก เธอยังเล่าถึงการใส่มุกตลกลงไปในฉากแอ็กชั่นว่า “ฉันคิดว่ากีฬาต่างๆ อย่างมวยปล้ำหรือขว้างจักรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ได้ เราจึงปรับเปลี่ยนบางอย่างและเลือกที่จะใส่แง่มุมตลกลงไปด้วย” ด้านแทวอนซอกก็ได้แอบแง้มฉากหนึ่งที่เขาขว้างทิชชู่เปียก พร้อมเล่าว่า “ฉากนั้นตลกมากและออกแนวแฟนตาซีนิดๆ หวังว่าทุกคนจะรอติดตามกันนะครับ” การผสมผสานระหว่างแอ็กชั่นและคอเมดี้อย่างลงตัวนี้จะทำให้ผู้ชมสนุกไปกับทุกตอนอย่างแน่นอน⦁ดูง่าย สนุกได้ทุกคนซีรีส์แนวสืบสวนมักจะเป็นเรื่องราวที่จริงจังและเข้มข้น แต่สำหรับ GOOD BOY ผสมผสานความจริงจังของการสืบสวนเข้ากับแอ็กชั่น-คอเมดี้ และความอบอุ่นอย่างลงตัว ผู้กำกับชิมนายอนอธิบายว่า “โทนของซีรีส์นี้เข้าถึงง่าย มีทั้งความตลกและดราม่า เป็นซีรีส์ที่ดูสบายๆ เราตั้งใจทำให้คนดูสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสนุกไปกับมัน หวังว่า GOOD BOY จะกลายเป็นความสนุกเล็กๆ ในวันหยุดของทุกคน” ด้านคิมโซฮยอนก็เห็นด้วยกับความรู้สึกนี้ พร้อมกล่าวว่า “พวกเราถ่ายทำกันในช่วงหน้าร้อน ฉันคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะช่วยเติมความสดชื่นให้กับหน้าร้อนของผู้ชม หวังว่าทุกคนจะได้คลายเครียดระหว่างดูซีรีส์ของเราค่ะ” เช่นเดียวกับอีซังอีที่กล่าวว่า “หลังเลิกงานและก่อนนอน ผมมักจะหาซีรีส์ดูสักเรื่อง ถ้าดู GOOD BOY ก่อนนอนในช่วงสุดสัปดาห์ ก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ได้กินของอร่อยตอนดึกพร้อมดูซีรีส์สนุกๆ” เพราะฉะนั้นอย่าลืมเพิ่ม GOOD BOY ลงในลิสต์ซีรีส์วันหยุดของคุณ⦁ความยุติธรรมที่ทำถึงหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้คือ “ความยุติธรรม” ที่สะท้อนออกมาในเรื่อง เมื่อได้เห็นกลุ่มตัวเอกผู้ถูกมองข้ามลุกขึ้นมาต่อสู้กับเหล่าร้ายเพื่อทวงคืนความยุติธรรม ผู้ชมจะได้รับความรู้สึกที่ทั้งอิ่มเอมและรู้สึกปลดปล่อย ผู้กำกับชิมนายอนเล่าว่า แก่นของเรื่องนี้อยู่ที่อดีตนักกีฬาที่กลายมาเป็นตำรวจและต่อสู้เพื่อความยุติธรรม พัคโบกอมกล่าวว่า “ผมรู้สึกประทับใจกับตัวละครที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ตัวละครทั้ง 5 คนต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นและแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมยังคงมีอยู่ หวังว่าพวกเราจะสามารถเป็นแรงสนับสนุนเล็กๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและทุกคนที่กำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในโลกแห่งความจริงได้” ด้านโอจองเซ ซึ่งรับบทตัวร้ายของเรื่อง ได้เล่าว่า “เสน่ห์ของความเป็น GOOD BOY มันตราตรึงมาก ตัวละครบางตัวมีเรื่องราวที่น่าเศร้า จนทำให้คุณอยากเอาใจช่วยพวกเขา”⦁มากกว่าแอ็คชั่น-คอเมดี้ แต่ยังได้แง่คิดและแรงบันดาลใจGOOD BOY เป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวหลายแง่มุม ไม่เพียงแค่มีแอ็กชั่นและคอเมดี้ แต่ยังมีสิ่งที่จะสื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและได้รับแรงบันดาลใจ โอจองเซกล่าวว่า “GOOD BOY นั้นสนุกและดูง่าย แต่ผู้กำกับก็ใส่หลายอย่างไว้ให้คนดูได้คิดและไตร่ตรอง” ด้านฮอซองแทเล่าว่า “ผมรู้สึกแปลกใจที่ตัวเองมีน้ำตาคลอขณะอ่านบทฉากแอ็กชั่น” พัคโบกอมกล่าวว่า “การเริ่มต้นความท้าทายใหม่ๆ อาจกลายเป็นแรงผลักดันในชีวิตของใครบางคน ผมเองก็มีการเริ่มต้นใหม่ผ่านซีรีส์เรื่องนี้ หากคุณกำลังเจอกับความยากลำบากในการเริ่มต้นใหม่ หวังว่า GOOD BOY จะเป็นพื้นที่ที่ปลอบใจคุณได้ และผมคิดว่า GOOD BOY จะเป็นซีรีส์ที่มอบแนวทางที่ดีแก่ผู้ชม”บอกได้เลยว่าห้ามพลาดกับซีรีส์สุดมันที่อัดแน่นไปด้วยคอเมดี้ แอ็กชั่น สืบสวน และความโรแมนติก โดยสามารถรับชม GOOD BOY ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ บน Prime Video เท่านั้น