เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “Our Movie” [2025] - Disney+

ชื่อสากล : Our Movieชื่อไทย : เอา-เออะ มูฟวี่ (ทับศัพท์)ชื่อเกาหลี : 우리영화 | u-ri-yeong-hwaแนวซีรีส์ : โรแมนติก • เมโลดราม่าเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : อีจองฮึม (Lee Jeong-heum) • ชาย • ผลงานเด็ด กำกับซีรีส์เรื่อง Inspector Koo (JTBC, 2021)ผู้เขียนบท : อีแดอิล (Lee Dae-il) • ชาย • ผลงานเด็ด เขียนบทซีรีส์เรื่อง Chief of Staff - Season 2 (jtbc, 2019) Han Ga-eun Kang Kyung-minบริษัทผู้ผลิต : Studio S และ Beyond Jจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบความยาวตอนละ : 70 - 80 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่องเอสบีเอส (SBS) และ สตรีมมิ่ง ดิสนีย์พลัส (Disney Plus) ประเทศเกาหลีวันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 13 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2568ออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้และทั่วโลกทาง : สตรีมมิ่ง ดิสนีย์พลัส (Disney Plus) ประเทศไทย ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.30 น. (ตามไทย)ไม่ว่า “พูซึงวอน” (รับบทโดย ซอฮยอนอู) โปรดิวเซอร์และรุ่นพี่คนสนิทจะเกลี้ยกล่อมให้เขาคัมแบ็ควงการอย่างไร แต่เขาก็ไม่เป็นผล ล่าสุด พูซึงวอน ยื่นโปรเจกต์ใหม่ให้รีเมกภาพยนตร์เรื่อง “รักบริสุทธิ์” หรือ “White Love” ผลงานขึ้นหิ้งของผู้กำกับอี ผู้เป็นพ่อ โดยวางแผนจะนำไปเปิดตัวที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ปีหน้า แต่เขาก็ยังยืนกรานด้วยคำพูดเดิมคือไม่สนใจ และไม่เชื่อว่าจะยังมีคนดูหนังแนวนี้อีกจนกระทั่งต่อมา เจฮา ได้บังเอิญเจอกับ “คิมจินยอ” (รับบทโดย เยซูจอง Ye Soo-jung) นักแสดงนำหญิงของหนัง รักบริสุทธิ์ เวอร์ชั่นต้นฉบับ ในวันที่เขาไปดูหนังเรื่องนี้ในโรง คิมจินยอ แนะนำให้เขาอ่านบทร่างแรกของหนังเรื่องนี้ ซึ่งเขียนบทโดย “ยูอึนแอ” (รับบทโดย อีซังฮี Lee Sang-hee) แล้วจะเข้าใจทุกอย่าง และจะรู้ว่าผู้กำกับอีรักหนังเรื่องนี้มากเพียงใด ตั้งแต่เล็กจนโตความสัมพันธ์ของพ่อลูกผู้กำกับคู่นี้ไม่ดีนัก เพราะ เจฮา โกรธที่พ่อทิ้งแม่ที่ป่วยไปทำหนัง นอกจากนี้เจฮายังเข้าใจผิดว่า พ่อของเขา มีอะไรกับ คิมจินยอ หลังจากแม่ของเขาเสียชีวิต ระหว่างถ่ายทำหนังเรื่องนี้แม้จะได้อ่านบทร่างแรกแล้ว แต่เจฮาก็ตัดสินใจเสนอ โปรเจกต์ “ไล่ล่า” ผลงานเขียนบทหนังที่เขาทุ่มเท พัฒนามากว่า 5 ปี เพื่อการคัมแบ็ค แต่กลับถูกผู้อำนวยการสร้างที่เขาไปเสนอบท โยนบทหนังของ “ผู้กำกับพัค” (รับบทโดย ซนบยองอุค) ผู้กำกับรุ่นพี่เจ้าของผลงานหนังแนวอีโรติกสุดวาบหวิว คู่กัดในวงการของเขามาให้แทน เจฮา ได้รู้ว่า ผู้กำกับพัค จะได้กำกับโปรเจกต์รีเมก รักบริสุทธิ์ ของพ่อเพราะเขาปฏิเสธในเวลาต่อมา พูซึงวอน ออกอาการดีดสุดขีด เมื่อเจฮาบอกว่าจะรับกำกับโปรเจกต์หนังเรื่อง รักบริสุทธิ์ นี้เอง โปรดิวเซอร์มือประสานสิบทิศรีบเสนอนักแสดงนำหญิงว่าต้องเป็น “แชซอยอง” (รับบทโดย อีซอล) นักแสดงชื่อดัง อดีตคนรักเจฮาที่เลิกรากันไปเมื่อ 5 ปี ก่อน และเวลานี้ชีคือตัวท็อป ตัวแม่ของวงการ เพื่อจะได้ดึงเงินจากนักลงทุนมาง่ายๆ แต่เจฮาปฏิเสธพร้อมกับยื่นเงื่อนไขว่าขอเวลาเขียนบทหนังเรื่องนี้ 2 เดือน ที่สำคัญเขารีเควสว่าอยากได้ที่ปรึกษาด้านโรคซึมเศร้าและโรคระยะสุดท้าย ช่วยจัดให้ที...โดยด่วนอีเจฮา ประหลาดนิดๆ เมื่อรู้ว่า “อีดาอึม” (รับบทโดย จอนยอบิน) คือที่ปรึกษาที่โปรดิวเซอร์พูหามาให้แทนคนเดิมที่เขาไม่ชอบ ก่อนหน้านี้เขาเคยเจอหญิงสาวคนนี้มาแล้วหลายครั้ง โดยครั้งหลังสุดเห็นเธอร้องไห้ออกมาจากโรงหนัง หลังจากดูหนังเรื่องรักบริสุทธิ์อีกด้านหนึ่ง “โกฮเยยอง” หรือ ประธานโก (รับบทโดย ซอจองยอน Seo Jung-yeon) ซีอีโอ บริษัท บียอน เอนเตอร์เทนเมนต์ ถึงกับหัวร้อนอย่างหนัก เมื่อ พูซึงวอน ส่งบทหนังรักบริสุทธิ์ มาเสนอให้ แชซอยอง อ่านเพื่อพิจารณา จึงสั่งให้พนักงานทุกคนปิดปากให้สนิท ห้ามให้ซอยองรู้เด็ดขาดว่าเจฮาคัมแบ็ควงการแล้ว เพราะรู้ว่าซอยอง ยังรักอีเจฮาอยู่ แต่สุดท้ายซอยองก็ยืนกรานที่จะเล่นหนังเรื่องนี้ แม้ว่าจะเป็นเพียงบทสมทบตัวละคร “จองฮวา” ซึ่งไม่ใช่บทนำก็ตามหลังผ่านออดิชั่นรอบแรก อีดาอึม ไปขอร้องผู้เป็นพ่อ “นายแพทย์ อีจองฮโย” (รับบทโดย วอนแฮฮโย) ให้ทำเรื่องย้ายเธอไปเป็นผู้ป่วยนอก เพื่อไปแสดงหนัง แต่ศาสตราจารย์อีไม่อาจยอมได้ เพราะเกรงว่าลูกสาวจะช็อกเหมือนตอนไปออดิชั่นหนังคราวก่อน ดาอึมตัดสินใจหนีออกไปจากโรงพยาบาล ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนเลิฟ “กวักคโยยอง” (รับบทโดย โอกยองฮวา) เพื่อลืมการเป็นผู้ป่วย ไปใช้ชีวิตในฐานะนักแสดงสักครั้งในที่สุด ดาอึม ก็ได้รับข้อความจาก เจฮา ว่าผ่านการออดิชั่น ได้รับบทนำแสดงเป็นตัวละคร “คยูวอน” สมใจ แต่ผู้กำกับอีเจฮา มีข้อแม้ให้เธอเซ็นข้อตกลงรักษาความลับ ว่า ข้อหนึ่ง จะต้องไม่มีใครรู้เรื่องที่เธอเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย นอกจากเขาเท่านั้น และข้อสอง ห้ามเธอตายก่อนที่หนังเรื่องนี้จะถ่ายทำจบ ขณะที่ดาอึม ยื่นเงื่อนไขกลับ โดยรับปากว่าเธอจะไม่ตายจนกว่าหนังจะถ่ายจบ แต่เขาจะต้องไม่ทำให้หนังเรื่องนี้พังมีอุปสรรคและปัญหาใหญ่เกิดขึ้นก่อนเปิดกล้องถ่ายทำ ทั้งการขัดขวางจากผู้เป็นพ่อศาสตราจารย์อีจองฮโย ที่รู้ดีว่าลูกสาวซึ่งจะมีชีวิตอยู่อีกเพียง 1 ปี อาจอยู่กับเขาได้เพียงแค่ครึ่งปี หากไปลุยถ่ายหนัง รวมทั้งแรงต้านจาก “ฮันซองโฮ” (รับบทโดย ฮันจงฮุน) ประธานยองจินกรุ๊ป นักลงทุนที่ยอมทุ่มเม็ดเงินให้หนังเรื่องนี้ เพราะพูซึงวอนบอกว่ามีชื่อ แชซอยอง จับคู่กับ “คิมจองอู” (รับบทโดย ซออีซอ) ซุปตาร์ชายตัวท็อป แต่กลายเป็นว่า แชซอยอง ถูกนักแสดงหญิงโนเนมหน้าใหม่ เขี่ยไปรับบทสมทบซะงั้นอีเจฮา ประกาศต่อหน้า โปรดิวเซอร์พู และ ประธานจินยองกรุ๊ป ว่าเขาจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่า นักแสดงที่ยอมเดิมพันด้วยชีวิต และ ผู้กำกับที่ทุ่มสุดตัว สามารถทำอะไรได้เพื่อหนังเรื่องนี้แม้ว่าจะพยายามปิดบังความลับกันอย่างดีแค่ไหน แต่ก็มีคนเห็นอาการชักของดาอึมจนได้ นั่นคือ แชซอยอง ดาอึมขอร้องว่าอย่าให้ใครเห็นเธอในสภาพแบบนี้ และขอร้องให้ซอยองช่วยพาไปส่งโรงพยาบาล ม.ฮันกุก ถึงจะคาใจแต่ซอยองบอกว่าจะรอให้ดาอึมเล่าให้ฟังเองตอนที่พร้อมชีวิตก็เหมือนภาพยนตร์ ที่สุดท้ายต้องมีตอนจบ เรื่องราวของเขา...ผู้กำกับที่หมดไฟคัมแบ็ควงการในรอบ 5 ปี เธอ...นักแสดงนำหญิงหน้าใหม่และผู้ป่วยระยะสุดท้าย เริ่มต้นในวันที่ใกล้จากลา ความรักกำลังเดินหน้า แต่วันเวลากลับนับถอยหลังเตรียมผ้าเช็ดหน้า แล้วมาลุ้นไปพร้อมกันว่า เขาและเธอจะสร้างตอนจบของ หนังชีวิตจริง เรื่องนี้ อย่างไร รับชมซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติก เมโลดราม่า น้ำตาแตก “Our Movie” ผลงานล่าสุดจากสองนักแสดงจอมบทบาท “นัมกุงมิน” และ “จอนยอบิน” เสิร์ฟแบบซับไทยให้เบิ่งพร้อมเกาหลี ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21:30 น. (ตามไทย) สตรีมที่เดียวที่ ดิสนีย์ พลัส (Disney Plus) ประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป• นัมกุงมิน (Nam Koong-min) รับบทเป็น อีเจฮา – ผู้กำกับภาพยนตร์มือรางวัล ที่อยากหนีใต้ร่มเงาพ่อ ซึ่งเป็นผู้กำกับระดับปรมาจารย์ของวงการ• จอนยอบิน (Jeon Yeo-been) รับบทเป็น อีดาอึม – หญิงสาวที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดง และเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีเวลาในชีวิตเหลือเพียง 1 ปี• อีซอล (Lee Seol) รับบทเป็น แชซอยอง - นักแสดงหญิงเจ้าบทบาทระดับตัวแม่ อดีตคนรักของอีเจฮา และเธอยังคงรักเขาไม่คลาย• ซอฮยอนอู (Seo Hyun-woo) รับบทเป็น พูซึงวอน – ผู้อำนวยการสร้าง เจ้าของ พูฟิล์ม (BUFILM) เพื่อนรุ่นพี่คนสนิทของอีเจฮา• ซออีซอ (Seo Yi-seo) รับบทเป็น คิมจองอู - ซุปตาร์ชายตัวท็อปวงการ เจ้าของบทนำ ฮยอนซัง ในหนังเรื่อง รักบริสุทธิ์• ซอจองยอน (Seo Jung-yeon) รับบทเป็น โกฮเยยอง หรือ ประธานโก ซีอีโอ บริษัท บียอน เอนเตอร์เทนเมนต์ ต้นสังกัดของแชซอยองร่วมด้วย• คิมแจชอล (Kim Jae-chul) รับบทเป็น อีดูยอง – ผู้กำกับชั้นปรมาจารย์ ระดับตำนานของวงการภาพยนตร์ พ่อของอีเจฮา• วอนแฮฮโย (Kwon Hae-hyo) รับบทเป็น ศาสตราจารย์ นายแพทย์อีจองฮโย – ประจำศูนย์พันธุศาสตร์ โรงพยาบาล ม. ฮันกุก พ่อของดาอึม• ฮันจงฮุน (Han Jong-hoon) รับบทเป็น ฮันซองโฮ - ประธานยองจินกรุ๊ป บริษัทสตาร์ทอัป นักลงทุนที่ยอมทุ่มเม็ดเงินให้สร้างหนังเรื่อง รักบริสุทธิ์• โอกยองฮวา (Oh Gyeong-hwa) รับบทเป็น กวักคโยยอง – เพื่อนรักของดาอึม• จางแจโฮ (Jang Jae-ho) รับบทเป็น คิมมินซ็อก หรือ หมอคิม – หมอประจำตัวดาอึม• ซนบยองอุค (Son Byung-wook) รับบทเป็น ผู้กำกับพัค – ผู้กำกับรุ่นพี่เจ้าของผลงานหนังแนวอีโรติกสุดวาบหวิว• เยซูจอง (Ye Soo-jung) รับบทเป็น คิมจินยอ - นักแสดงนำหญิงของหนังเรื่อง รักบริสุทธิ์ เวอร์ชั่นต้นฉบับ• อีซังฮี (Lee Sang-hee) รับบทเป็น ยูอึนแอ – นักเขียนบทภาพยนตร์ ผู้เขียนบทร่างแรกของ รักบริสุทธิ์ เวอร์ชั่นต้นฉบับเรียบเรียงจาก : www.hotstar.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : hancinema.net, X – SBSNOW