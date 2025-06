Review ซีรีส์ : “กระวานน้อยแรกรัก” ซีรีส์จีนแนวราชสำนัก เคมีทะลุจอของ “ซ่งเวยหลง - เปาซ่างเอิน”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ถึงกระวานน้อยแรกรัก (Youthful Glory -2025) จะออนแอร์มาในช่วงที่สมรภูมิซีรีส์จีนเดือดสุดๆ แห่งปี เพราะฟาก Tencent ก็ปล่อยซีรีส์ที่แฟนๆ ตั้งตารออย่าง ปรปักษ์จำนน (Prisoner of Beauty -2025) ที่นำแสดงโดย หลิวอวี่หนิง และ ซ่งจู่เอ๋อร์ ฝั่ง Youku ก็ปล่อย ตำนานจั้งไห่ (Legend of Zang Hai) ที่ได้ เซียวจ้าน และ จางจิ้งอี๋ โคจรมาเจอกันครั้งแรก แต่ด้าน Mango TV ก็ปล่อย กระวานน้อยแรกรัก ที่ได้ ซ่งเวยหลง และ เปาซ่างเอิน ออกมาประชัน ทรมานขอบตาคอซีรีส์ จนแทบไม่เหลือเวลานอนแต่ถึงอย่างนั้น กระแสกระวานน้อยแรกรัก ก็ยังไม่ดร็อป เพราะทั้ง 3 เรื่อง ก็มาต่างพล็อต เหมือนอาหารรสเลิศ 3 จานที่มีดีคนละแบบ ทำให้แฟนๆ ดูสลับกันได้ไม่สับสนและไม่เบื่อสำหรับกระวานน้อยแรกรัก ด้วยชื่อเรื่องก็พอเดาได้ว่า เป็นซีรีส์โบราณแนวรักๆ ใสของพระ-นาง ไม่ได้มีปมซับซ้อน ให้คาดเดาหรือชวนให้ปวดหัว เน้นดูสบาย แค่ดูความหล่อออร่าของซ่งเวยหลง ก็ทำให้รู้สึกแต่ละตอนผ่านไปไวเหลือเกิน เช่นเดียวกับความน่ารักสดใสของนางเอก ที่หลังๆ มานี้ ไม่ค่อยมีแนวนี้มาเสิร์ฟบ่อยๆ ส่วนใหญ่จะมาแนวแบบชีวิตมีปม กลับมาทวงแค้นเหตุผลที่ตั้งชื่อเรื่องว่ากระวานน้อยแรกรัก ก็เพราะ “กระวาน” มาจากวัยโต้วโค่วของจีน ซึ่งหมายถึง หญิงสาววัยแรกแย้ม โดยเปรียบเหมือนหน่ออ่อนของต้นกระวานที่เพิ่งเริ่มงอกงาม ดังนั้นกระวานแรกรักที่ใช้เป็นชื่อซีรีส์ ในที่นี้จึงหมายถึงนางเอก ที่มีความสดใสร่าเริงนั่นเองกระวานน้อยแรกรักถูกดัดแปลงมาจากนิยายจีนโบราณ เรื่อง Shao Hua Ruo Jin ของนักเขียนชื่อดังภายใต้นามปากกา “ปู้จื่อซื่อเคอไช่” ซึ่งเป็นนิยายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการนิยายออนไลน์ ด้วยเนื้อหาลึกซึ้ง ภาษางดงาม และบรรยากาศโบราณที่น่าหลงใหล ว่าด้วยเรื่องราวของเจียงซวี่ อ๋องแห่งติงเป่ย (รับบทโดย ซ่งเวยหลง) ที่ดูแลชายแดนมานาน 8 ปี แต่ต้องกลับมาเมืองหลวง เพื่อสืบสวนคดียักยอกเงินค่าจ้างทหารของกองทัพติ้งเป่ย แต่ระหว่างทางกลับถูกดักรอบสังหาร และทำให้เขาได้พบกับหมิงถาน (รับบทโดยเปาซ่างเอิน) คุณหนูสี่ บุตรีภรรยาเอกของจวนจิ้งอันโหว ผู้กุมอำนาจกองทัพแห่งเขตปกครองหยางซีแรกเจอด้วยสภาพของเจียงซวี่ที่อยู่ในระหว่างหนีเอาตัวรอด จึงดูไม่น่าไว้ใจ มาขอติดรถม้าหมิงถานเข้าเมืองหลวง จึงถูกปฏิเสธ ต่อมาเมื่อเจียงซวี่หนีเข้าเมืองหลวงได้สำเร็จ และพยายามเปิดโปงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทีละคนแต่เป้าหมายแรก ดันเป็นครอบครัวของตระกูลคู่หมั้นนางเอก ซึ่งหมิงถานก็ไม่ได้อยากแต่งงานพยายามหาทางที่จะถอนหมั้น เพราะรู้ว่าคู่หมั้นมีสัมพันธ์กับญาติผู้น้อง จนท้องก่อนแต่ง ใครจะคิดว่าเรื่องร้ายนี้กลับเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้ได้มีโอกาสพบกับอ๋องแห่งติงเป่ยอยู่หลายครั้ง แต่ที่โป๊ะที่สุด คือ ตอนที่หมิงถานถอนหมั้นสำเร็จ และไปขอพรที่วัดเพื่อให้เจอเนื้อคู่ตามที่ตั้งสเปกไว้หารู้ไม่ว่า ท่านอ๋องแห่งติงเป่ยก็อยู่ที่นั่นด้วย เลยได้ยินความปรารถนาทั้งหมด เมื่อบวกลบคูณหารดูแล้วว่าตัวเองคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้นางเอกถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพราะด้วยความที่พ่อเป็นจวนจิ้งอันโหว กุมอำนาจกองทัพไว้เยอะเลยยอมเสียสละตัวเองให้ฝ่าบาทพระราชทานสมรสให้ซะเลย (นี่เรียกเสียสละแล้ว!)ขณะที่หมิงถาน หลังจากถอนหมั้นก็ตกที่นั่งลำบาก กลายเป็นขี้ปากชาวบ้าน ก็เริ่มคิดว่าต้องหาทางออก โชคดีที่อ๋องแห่งติงเป่ยเคยช่วยชีวิตหมิงถานไว้ 2 ครั้ง เลยทำให้เธอค่อยๆ ลบภาพที่ชาวบ้านต่างพูดกันว่าอ๋องแห่งติงเป่ยเป็นคนไร้ศีลธรรม ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นลง และตัดสินใจแต่งงานแม้จะเป็นการสมรสแบบคลุมถุงชน แก้เกมทางการเมือง แต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ได้เกลียดหรือไม่ชอบกัน ในทางกลับกันดูเหมือนจะแอบปิ้งกันอยู่หน่อยๆ การแต่งงานครั้งนี้เลยหวานมากกว่าขม เพียงแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาค่อยๆ จูนเข้าหากัน เพราะฝั่งพระเอก ด้วยภาระของอ๋องแห่งติงเป่ยก็หนักหนา แถมยังมีศัตรูการเมืองอยู่ไม่น้อย เรื่องราวความรักระหว่างท่านอ๋องและพระชายาเลยต้องผ่านบททดสอบรักแท้มากมาย ให้ได้ลุ้น แต่แอบสปอยเลยว่า ต่อให้อุปสรรคจะมากแค่ไหน แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ลงเอยแบบแฮปปี้เอนด์ดิ้งสำหรับกระวานน้อยแรกรัก เหมาะมากๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาซีรีส์จีนดูเพลิน ไม่ต้องคิดเยอะ เพราะปมในเรื่องไม่ได้ซับซ้อน เป็นไปตามมาตรฐานซีรีส์จีนแนวการเมืองราชสำนัก อาจจะมีลำใยนิสัยของนางเอก เพื่อนนางเอก และตัวร้ายบ้าง ที่ยังมาแนวหูเบา เอาแต่ใจ สไตล์ลูกคุณหนู แต่ไม่ได้ถึงกับทำให้ขัดใจแต่ที่ต้องอวยยศ คือ ออร่าของท่านอ๋อง หล่อมงลงทุกซีน ที่สำคัญบทยังส่งเป็นพระเอกธงเขียว ที่อบอุ่นแสนดีเป็นที่สุด เย็นชา ปากร้ายกับทุกคน ยกเว้นกับนางเอก ออกแนวคลั่งรัก แถมยังขี้หึงสุดในส่วนเคมีของพระ-นาง สำหรับซ่งเวยหลง และเปาซางเอิน ถือว่าลงตัว ไม่ขัดใจ สวย-หล่อไม่ยอมกัน สำหรับซ่งเวยหลง ฝากผลงานในซีรีส์มาแล้วหลายเรื่อง อาทิ รักแรกของสาวใหญ่ (Find Yourself - 2020),บัณฑิตหน้าหวาน อลหม่านหัวใจ (In a Class of Her Own - 2020), ปรารถนาสองฟากฟ้า (Everlasting Longing - 2025) ฯลฯ ขณะที่เปาซ่างเอิน โด่งดังจากมังกรหยก 2024 (The Legend Of Heroes-2024) อลเวงบรรเลงรัก (Love Behind the Melody - 2022) ฯลฯนอกจากความรักของคู่พระ-นางยังมีคู่รอง อย่างเพื่อนนางเอกไป๋หมิ่นหมิ่น รับบทโดยไต้ลู่หวา คู่กับจางหวายอวี้ เจ้าของหอเปี๋ยอวี้และเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกรับบท โดยไป๋ซู่ เป็นอีกคู่ที่สร้างสีสันให้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่น้อย รวมถึงอวิ๋นอี่ รับบทโดยเคออิ่ง หญิงสาวที่มีวรยุทธ์และทักษะการต่อสู้ แต่ดันมารักกับ ชูจิ่งหรัน รับบทโดยเฉวียนอีหลุน คุณชายรองจากตระกูลซู และเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกอีกด้วยกระวานน้อยแรกรัก ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนดูสบาย แถมตอนนี้ยังมีทั้งซับไทย/พากย์ไทย รับชมได้ทั้งทาง Monomax และ Netflix มีทั้งหมด 30 ตอนMickey Mousemydramalist.com/