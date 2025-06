เวทีประวัติศาสตร์การประกวดแดร็ก “รูปแบบนางงาม” ครั้งแรกของเมืองไทย!

เยลโล่ แชนแนล (Yellow Channel) ร่วมกับ Bangkok Pride , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสยามพิวรรธน์ (Siam Piwat) จัดยิ่งใหญ่งาน “DRAG BANGKOK Festival 2025” เทศกาลแดร็ก (DRAG) สุดอลังการเป็นปีที่ 2 ของประเทศไทยและเอเชีย ภายใต้ธีม “Thaituristic Drag Scene” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2568 พร้อมปักหมุดลานพาร์ค พารากอน ใจกลางกรุงฯ เปิดเวที “Thailand’s Drag Star 2025” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์ 2025) กระหึ่ม! เวทีประกวดแดร็กในรูปแบบของนางงาม ที่ไม่ระบุเพศ ไม่ระบุแนวทาง และอัตลักษณ์ ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อค้นหาสุดยอด Drag Star (แดร็ก สตาร์) คนแรกของประเทศไทย ต่อยอดไปสู่การจัดทำเวทีประกวดระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตถือเป็นเวทีที่รวมตัวศิลปิน Drag จากทั่วฟ้าเมืองไทย ค้นหาและคัดเลือกจะได้ผู้เข้ารอบสุดท้าย รวม 20 คน จาก 14 จังหวัดทั่วประเทศ มาฟาดฟัน โชว์จริต โชว์ลีลา และชุดสุดอลังการ เพื่อค้นหาสุดยอด Drag Star ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 นี้ ณ ลานพาร์ค พารากอน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. โดยเป้าหมายในปีที่ 2 และปีต่อๆ ไปเวที “Thailand’s Drag Star” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์) จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะขยายลิขสิทธิ์ให้ผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่ง Drag Star แต่ละจังหวัดเข้าประกวดชิงชัย ในเวทีหลักของ Thailand’s Drag Star พร้อมยกระดับเป็น “เวทีนางงาม” ระดับประเทศ และมุ่งสู่เป้าหมายการก้าวขึ้นเป็นเวทีระดับนานาชาติ เวทีที่จะเป็นการนิยามคำว่า “แดร็ก” ของไทยต่อไป เพื่อหวังสนับสนุนศิลปิน “แดร็กไทย” เป็นอาชีพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และตอกย้ำไทยเป็นดินแดนแห่ง LGBTQIAN+ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวปักหมุด! กิจกรรมใหญ่ประจำปีของชาวแดร็ก (DRAG) กับงาน “DRAG BANGKOK Festival 2025” และกิจกรรม “Thailand’s Drag Star 2025” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์ 2025) ที่ Yellow Channel โดยคุณภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้จัดงาน “DRAG BANGKOK Festival 2025” พร้อมจัดยิ่งใหญ่ ควบคู่ไปกับกิจกรรม “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอก ไพรด์ เฟสติวัล 2025) ภายใต้แนวคิด “Born This Way” : การเดินทางจากชัยชนะของกฎหมายสมรสเท่าเทียม สู่จุดมุ่งหมายถัดไป คือ การรับรองอัตลักษณ์อย่างเต็มรูปแบบ! ในช่วง Pride Month เดือนแห่งการเฉลิมฉลองของชาว LGBTQIAN+งานนี้ถือเป็น DRAG Festival ครั้งที่สอง หรือปีที่ 2 ของประเทศไทยและเอเชีย ที่รวมตัวศิลปิน Drag จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 500 ชีวิต ถือเป็นการรวมตัวอย่างยิ่งใหญ่ของชุมชนแดร็กมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะเวทีการประกวด “Thailand’s Drag Star 2025” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์ 2025) เวทีประกวดแดร็กครั้งแรกในประเทศไทย เวทีที่จะเฟ้นหาสุดยอด Drag Star ยืนหนึ่งและคนแรกในประเทศไทย ถือเป็นเวทีประวัติศาสตร์ของ “นางงามแดร็ก” ก็ว่าได้คุณภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการบริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้จัดงาน “DRAG BANGKOK Festival” กล่าวว่า “เวที “Thailand’s Drag Star 2025” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์ 2025) เป็นเวทีนางงามของแดร็ก ที่ไม่ระบุเพศ ไม่ระบุรูปแบบ และแนวทาง เพื่อค้นหาสุดยอด Drag Star (แดร็ก สตาร์) ของประเทศไทยคนแรก เราเตรียมที่จะต่อยอดไปสู่การจัดทำเวทีประกวดระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปพร้อมกับการขับเคลื่อนชุมชน LGBTQIAN+ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวตน พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และชูเอกลักษณ์ของศิลปะแดร็กไทย ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ตอกย้ำเมืองไทยเป็นดินแดนแห่ง LGBTQIAN+ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมาก ผู้เข้าประกวดคึกคักมากและหนาแน่นมาก ซึ่งท้ายที่สุดเราได้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 20 คน จาก 14 จังหวัด ที่คัดมาเน้น ๆ เนื้อ ๆ เตรียมโชว์ไหวพริบและชุดสุดอลังการสำหรับการประกวดในรอบ Finale งานนี้ไม่มีใครยอมใคร เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การคว้าตำแหน่ง Thailand's Drag Star คนแรกของประเทศไทย เป็นคนแรกของหน้าประวัติศาสตร์แดร็กไทย พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท และมากกว่านั้น คือสัญญาร่วมงานกับบริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงของรางวัลจากผู้สนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย ความสำเร็จในฐานะผู้ชนะของเวทีการประกวด “Thailand’s Drag Star 2025” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์ 2025) คนแรกของประเทศไทยนี้ จะเป็นบันไดนำไปสู่เส้นทางใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเค้าไปตลอดกาล”“Thailand’s Drag Star 2025” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์ 2025) ครั้งนี้ มาพร้อมกับการเฉลิมฉลองในช่วง Pride Month ในเทศกาล DRAG BANGKOK Festival 2025 ที่ไม่ธรรมดา เพราะรวมสุดยอดฝีมือศิลปินแดร็ก หรือแดร็กควีน (DRAG QUEEN) จากทั่วประเทศไทย กับผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 20 คน จาก 14 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ AMORA (อะโมร่า) จากบุรีรัมย์ , AUTU (อุตุ) จากนครราชสีมา , BIW MUAY (บิวหมวย) จากสระแก้ว, CHIZA BITCH (ชิซ่า บิช) จากนนทุบรี , FANGYA CELINEE SANTOS (ฟางย่า เซลินี ซานโตส) จากภูเก็ต , FOIEGRAS (ฟัวกราส์) จากกรุงเทพมหานคร , GRAVITY SUN (กราวิตี้ ซัน) จากเชียงใหม่ , IVORY BLVCK (ไอวอรี่ แบล๊ค) จากกำแพงเพชร , KANA WARRIOR (คาน่า วอริเอ้อ) จากนครสวรรค์ , LEO PATTRA (ลีโอ ภัทรา) จากสุรินทร์ , MISS PANDAH (มิสแพนด้า) จากนครศรีธรรมราช , NATALIA PLIACAM (นาตาเลีย เพลียแคม) จากกรุงเทพมหานคร , NAZA (นาซ่า) จากขอนแก่น, SINGOLA HEART (ซิงโกล่า ฮาร์ท) จากภูเก็ต , SLEEPING PILL (สะลีปปิ้ง พิล) จากสมุทรปราการ , TIARA ONG (เทียร่า อ๊อง) จากนครศรีธรรมราช , UKRISS GARAGE (ยูคริส การาจ) จากนนทบุรี , VERONICA (เวโรนิก้า) จากกรุงเทพมหานคร , VIOLY BANG (ไวโอลี่ แบง) จากพัทลุง และ ZOE (โซอี้) จากกรุงเทพมหานคร ที่จะมาฟาดเพื่อชิงตำแหน่ง “Thailand’s Drag Star 2025” ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของเรา ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 นี้ ภายในงาน “DRAG BANGKOK Festival 2025”การประกวด Thailand’s Drag Star 2025 รอบ Finale ร่วมตัดสินโดย คุณจอม - ภูมิพันธ์ เอี่ยมปรเมศวร์ ประธานคณะกรรมการ Mr.Gay Univerese Thailand และผู้ร่วมก่อตั้ง GCIRCUIT Thailand, คุณไจ๋ ซีร่า ศิลปินแดร็กแถวหน้า และ Drag Bangkok Icon ประจำปี 2024, คุณต้น - ธนษิต จตุรภุช ศิลปินนักร้องระดับประเทศ, คุณข้าวตู - รณพงศ์ รักยศไทย เมคอัพ อาร์ทติสชื่อดัง ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานการแต่งหน้าแดร็กระดับประเทศมากมาย, คุณเจมส์ -พัณณภัทร์ ดนัยอรุณพัฒน์ หรือเจมส์หนังหน้าโรง เจ้าของงานประกาศรางวัล Y universe awards, คุณโทนี่ต้น - ทศพร ขุนวงษา Content Creator พร้อมทั้งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันศิลปะวัฒนธรรมแดร็กให้ได้มีพื้นที่ และสื่อสารไปยังสังคมในวงกว้างและผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย หลังฟาดฟันกันหนักหน่วงด้วยไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ตัวตนของแต่ละคน คือ TDS10 Leo Pattra (ลีโอ พัทรา) ศาสตราพชร สายยศ จากจังหวัดสุรินทร์ ,TDS06 Foiegras (ฟัวกราส์) อัษฎางค์ เวชยา จากกรุงเทพมหานคร , TDS13 Naza (นาซ่า) บริพัฒน์ เยาวพันธุ์ จากจังหวัดขอนแก่น ,TDS08 Ivory Black (ไอวอรี่ แบล๊ค) รามฤทธิชัย ศรสุวรรณ จากจังหวัดกำแพงเพชร และTDS09 Kana Warrior (คาน่า วอริเอ้อ) คณาศักดิ์ นักรบ จากจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนประกาศผู้คว้าตำแหน่งสุดยอด Drag Star (แดร็ก สตาร์) คนแรกของประเทศไทย จากเวที Thailand’s Drag Star 2025 ไปครอง ได้แก่ Foiegras (ฟัวกราส์) อัษฎางค์ เวชยา จากกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดตลอดการแข่งขัน ฝ่าฟันบททดสอบ และโดดเด่นที่สุดในการประกวด เป็น Drag Star ที่พร้อมด้วยไหวพริบ และเสน่ห์อันตราตรึง ครองใจคณะกรรมการและชนะการประกวดการค้นหาแดร็กสตาร์คนแรกของประเทศไทยไปได้ในที่สุด โดยรองอันดับ 1 ได้แก่ Ivory Black (ไอวอรี่ แบล๊ค) รามฤทธิชัย ศรสุวรรณ รองอันดับ 2 Leo Pattra (ลีโอ พัทรา) ศาสตราพชร สายยศ รองอันดับ 3 Kana Warrior (คาน่า วอริเอ้อ) คณาศักดิ์ นักรบ และรองอันดับ 4. Naza (นาซ่า) บริพัฒน์ เยาวพันธุ์ทั้งนี้ อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของการจัดงาน “DRAG BANGKOK Festival 2025” และกิจกรรม “Thailand’s Drag Star 2025” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์ 2025) ในครั้งนี้ คือ การสนับสนุนให้เกิดศิลปิน Drag หน้าใหม่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อให้เกิดเป็น Drag Festival ในจังหวัดหัวเมืองต่าง ๆ รวมถึงผลักดันให้ Drag เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมบันเทิง และพร้อมเติบโตไปสู่เวทีระดับสากล ทั้งการส่งออกช่างฝีมือ นักแสดง ศิลปิน Drag และแบรนด์ Fashion ไทย สร้างการจดจำและตอกย้ำความเป็นฮับ หรือศูนย์กลางของงานสร้างสรรค์คุณภัทร กล่าวต่อว่า งานนี้ นอกจากมีเวทีประกวด “Thailand’s Drag Star 2025” (ไทยแลนด์ แดร็ก สตาร์ 2025) แล้ว ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน “DRAG BANGKOK Festival 2025” ยังมี Workshop, Make up Masterclass และกิจกรรมสนุก ๆ จากผู้สนับสนุนมากมายด้วย เริ่มด้วย....แดร็กโชว์เต็มรูปแบบตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 10:00 - 16:00 น.ตลอด 3 วันที่ลานพาร์ค พารากอน สามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายMake up Masterclass ร่วมกับแบรนด์เครื่องสำอางค์ชั้นนำ โดยศิลปินแดร็กเลื่องชื่อจากเวที Drag Race Thailand ตลอด 3 วันที่ลาน พาร์ค พารากอนITNWX Party ปาร์ตี้สุดเริด โดย เพจน้องง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568ปิดท้ายวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ด้วย 2 กิจกรรมใหญ่ กับ Bangkok Pride Parade 2025 ที่ปีนี้ชีเสิร์ฟกันในธีม Born this way ที่ทีม DRAG BANGKOK และพันธมิตร Community ทั้งหลาย เตรียมจัดขบวนจึ้งๆ โซะ ๆ ให้ชม ให้จอยกันถ้วนหน้า ทั้ง Lady Gaga Thailand, Beyonce Thailand, RGB Party, Forfun, เพจน้องง, และทีมแดร็กอีกมากมาย ก่อนจบค่ำคืนด้วย Thaituristic Drag Shows ที่จัดโชว์แบบตะลึง จาก Drag Performer จึ้ง ๆ แน่นๆ ทั้งคืนอย่าพลาดงาน “Thailand‘s Drag Star 2025” at “DRAG BANGKOK Festival 2025” เทศกาลแดร็กที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและเอเชีย ที่จะมาสร้างสีสัน ความสนุกสนานแบบฉ่ำๆ อลังการให้กับทุกคน พบกันที่ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ festival@dragbangkok.com หรือที่ Facebook Page : DRAG BANGKOK#DRAGBANGKOKFestival2025 #DRAGBANGKOKFestival #DRAGBANGKOK #YellowChannel #ThailandsDragStar2025 #ThailandsDragStar#BangkokPride #BangkokPrideFestival2025 #LGBTQIAN+ #Thailand #Asia #Drag######เกี่ยวกับ “Yellow Channel”Yellow Channel คือ กลุ่มผู้จัดทำเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับ DRAG ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดและสร้างปรากฎการณ์ระดับประเทศ โดยมีแกนหลักสำคัญคือการส่งออกศิลปินแดร็กไทย และ ปักหมุดให้ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมความบันเทิงแขนงนี้DRAG เป็นศิลปะการแสดงที่ไม่จำกัดเพศ เปิดกว้างให้ทุกคนนำเสนอตัวตนผ่านการแต่งกาย การแต่งหน้า และการแสดงออก ในประเทศไทย DRAG ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีกิจกรรม อีเวนต์ ปาร์ตี้ มากมายที่หยิบยก DRAG เป็นองค์ประกอบสำคัญ มี นักเคลื่อนไหว Influencer ดารา และนักแสดงมากมายที่นำเสนอตัวตนผ่านการเป็น DRAG รวมถึง แบรนด์ ร้านค้า หรือหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานร่วมกับศิลปินแดร็ก เพิ่มขึ้น มีการปรากฎตัวของศิลปินแดร็กผ่านสื่อหลัก สังคมออนไลน์ และถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดศิลปินแดร็กหน้าใหม่ขึ้นมากมาย ที่ยึด DRAG เป็นอาชีพหลัก รวมถึงที่ผันตัวมาจากสายอาชีพต่าง ๆ อย่างนักเต้น ช่างแต่งหน้า ช่างทำชุด นักแสดงละครเวที เป็นต้น