เรื่องย่อซีรีส์ "ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก"

CLUB FRIDAY THE SERIES : HOT LOVE ISSUE THEORY OF LOVE LOVE “ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรัก” ตอน "ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก": โอ๋ กฤษฎา: โรแมนติก ดราม่า: สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย: CHANGE2561: จูดี้ จารุกิตติ์ (นานา), ป๊อป ภัทรพล (พอร์ช), กิ๊ฟ สิรินาถ (ต้นข้าว): ทุกวันศุกร์ เวลา 21:15 น. ทางช่องวัน31 และเวลา 22:15 น. รับชมย้อนหลังทาง Viu (วิว): ตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ซีรีส์เรื่องจริงของความรักที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 ปี และได้รับรางวัลนาฏราชสาขาละครชุดยอดเยี่ยมถึง 6 ครั้ง ได้รวบรวมทฤษฎีความรักที่ผู้คนในปี 2025 ยังคงพูดกันอยู่ เกิดเป็นซีซั่นใหม่ THEORY OF LOVE ด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรัก!!” เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ความรักผ่านเรื่องจริงของคนที่เข้ามาพูดคุยกับ พี่อ้อยพี่ฉอด ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน 12 เรื่อง, 12 อารมณ์, 12 ทฤษฎีความรัก ตลอดปี 2025ซึ่งแต่ละทฤษฎี ล้วนเป็นที่รู้จัก ถูกพูดถึง และใช้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คนที่ใช้ได้ผลก็คงเชื่อว่าทฤษฎีนั้นเป็นจริง ส่วนคนที่ใช้แล้วไม่ได้ผลก็คงจะเถียงว่าไม่จริงเพราะแต่ละคู่ แต่ละความรักความสัมพันธ์ ยังมีรายละเอียด และองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายจนเป็นความท้าทายว่า มีทฤษฎีไหนบ้างไหมที่จะใช้ได้กับทุกความรัก?"ถ้าแกเป็นผู้หญิง เราก็คงชอบแกไปแล้ว!" ประโยคเดียวแต่จี๊ดหัวใจ จนทำให้ นานา (จูดี้ จารุกิตติ์) ที่ทั้งอึด บึก ถึก แถมยังทนทายาด โดนผู้ชายคนเดิมปฏิเสธช้ำมาไม่รู้กี่รอบต่อต่อกี่รอบ แต่ก็ยังไม่เคยถอดใจ เพราะเธออาศัยความเชื่อที่ว่า ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก และคิดว่าสักวัน หนุ่มสุดหล่อ พ่อเทพบุตรในฝันของเธอจะยอมใจอ่อน และตอบรับรักเสียที! แม้จะยังไม่ได้หัวใจ แต่ขอแคได้อยู่ในชีวิตเขาก็ยังดี เธอ จึงสร้างสถานการณ์ต่างๆ นานาขึ้นมา เพื่อให้ตัวเองได้ไปพัวพันในชีวิตผู้ชายที่เธอชอบ ยอมทำทุกอย่างแบบถวายตัว และหัวใจ ตื้อ!! จนผู้ชายเห็นใจและรู้สึกดี เขาเริ่มคุ้นเคยกับการมีเธออยู่ในชีวิต และคิดว่าเธอคือเพื่อนคนสนิทคนสำคัญ ถึงขนาดที่ว่าผู้ชายคนนี้จะมีแฟนกี่ครั้ง ก็จะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่า ผู้หญิงคนนั้น จะต้องรักเพื่อนคนนี้ของเขาด้วย! นี่คืออีกรูปแบบความรักที่แสนสวยงาม หรือเป็นการเดินทางตามหานิยามที่แท้จริงของคำว่า ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก (กับประโยคต่อท้ายที่พี่อ้อยพี่ฉอดช่วยเติมให้ว่า)...แต่อาจจะไม่ได้ครองใจเธอเมื่อโดนปฏิเสธความรักซ้ำไปซ้ำมาเธอจึงมีความเชื่อว่า “ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก” แต่สุดท้ายลูกตื๊อจะได้ใจเขามาครองมั้ย ? ติดตามชมพร้อมกัน