ส่องสีสัน "Born This Way" แซ่บ ซี๊ด พริกทุกสวนมารวมกันที่นี่

"LGBTQIAN+" นับแสนคนร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ "ธงอัตลักษณ์" ยาว 200 เมตร "Bangkok Pride Festival 2025" ปี 4 ม่วนจอย โซจึ้ง ทำถึงเกินใครทุกปีตามสไตล์เล็กๆไม่ เล่นใหญ่ต้องให้ วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน "Bangkok Pride Festival 2025" เพราะเราคือ "ต้นตำรับ" สู้มากับมือปีนี้ นฤมิตไพรด์ ยังคงจับมือกรุงเทพมหานคร,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน อาทิ 7-Eleven, OMODA & JAECOO, DUREX ฉลองเดือนไพรด์อย่างยิ่งใหญ่และสุดมันส์อีกครั้งกับงาน "Bangkok Pride Festival 2025" (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) ปีที่ 4 ภายใต้ธีม "Born This Way" : การเดินทางจากชัยชนะของกฎหมายสมรสเท่าเทียม สู่จุดมุ่งหมายถัดไปคือการรับรองอัตลักษณ์อย่างเต็มรูปแบบ!เนรมิตถนนพระราม 1 ทั้งเส้นเป็นถนนสีรุ้งแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม ความหลากหลาย เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตื่นตากับ "ธงอัตลักษณ์" ยาวกว่า 200 เมตร โบกสะบัด ย้ำด้วย! พลังและสีสันของขบวน LGBTQIAN+ แต่งองค์ทรงเครื่องหัว เครื่องหัว ขึ้นหน้า มาแบบจัดเต็ม เต็มชนิดที่ว่าไปสรรหามาจากไหนกันเนี่ย!? ฟากทัพศิลปินดารา-นักร้อง อินฟูลเอนเซอร์ รวมตัวสร้างสีสันสู่สายตาชาวโลก ร้อง เต้น เล่นโชว์เต็มถนน ขนกันมาทั้งรถแห่ เครื่องเสียง โชว์พิเศษ ร่วมสะบัดธงสีรุ้งขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย และต้อนรับ "ธงอัตลักษณ์" ความยาวกว่า 200 เมตร ปูทอดตลอดแนวถนนพระราม 1 จากสนามกีฬาแห่งชาติ ไปจนถึงแยกราชประสงค์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งประวัติศาสตร์ของโลก ที่ธงหลากหลายทางเพศรวมพลังปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่สาธารณะของมหานครแห่งนี้ และแน่นอนว่า นฤมิตไพรด์ เท่านั้นที่ทำได้!!โดยสีสันความสนุก เริ่มต้นที่ สนามกีฬาเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ เริ่มปล่อยขบวนที่ประตูใหญ่ เดินบนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่แยกราชประสงค์ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร กับ 7 ขบวนหลัก- ขบวนนำ "Born Again"- ขบวนที่ 1 สีแดง "Born to be Loved"- ขบวนที่ 2 สีชมพู "Born to be Together"- ขบวนที่ 3 สีม่วง "Born to be Me"- ขบวนที่ 4 สีเขียว "Born to be Part of One"- ขบวนที่ 5 สีเหลือง "Born to Create & Inspire"- ขบวนที่ 6 สีฟ้า "Born to Heal Generations"ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี , คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเดินขบวนพาเหรดไปพร้อมๆ กับชาว LGBTQIAN+ นับแสนคน และ ศิลปิน-ดารามากมาย อาทิ เก่ง ธชย , ซิน ซิงกูล่าร์ ,JustmineNika คู่ดูโอ้จากค่าย XOXO, ทีม Miss Grand Thailand รวมถึง Influencer กัน จอมพลัง และกลุ่ม DRAG ICON ,DRAG QUEEN ตัวแม่ตัวมัมอย่าง Lady Gaga Thailand ,Beyonce Thailand ที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น ซึ่งปีนี้ นายกรัฐมนตรี "คุณแพทองธาร ชินวัตร" ยังให้เกียรติมอบ "ธงไพรด์ประจำจังหวัด" สัญลักษณ์การเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ เพื่อส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับ Pride City Network ตัวแทนเครือข่ายผู้จัดงานไพรด์ในจังหวัดต่างๆ เพื่อปักหมุดไพรด์ทั่วประเทศ รวม 5 ภูมิภาค 28 จังหวัดสำหรับไฮไลต์สุดปัง! อยู่ที่สี่แยกปทุมวัน กับโชว์ Born This Way กระหึ่ม! กลางสี่แยก เมื่อเหล่าศิลปินแดร็กควีน ของ DRAG BANGKOK ตัวแม่ตัวมัมทีม Lady Gaga Thailand กว่า 100 ชีวิต ขนกันมาสร้างเซอร์ไพรส์พิเศษ วาดลวดลาย สุดสวิงไม่ทิ้งลายตัวแม่ ทั้งร้อง เต้น ม่วนจอยเต็มพื้นที่ เรียกเสียงกรี๊ด แสงแฟลซ และยอดไลฟ์ในทุกช่องทางโซเชียลตลอดเวลา! นอกจากนี้เมื่อขบวนเดินผ่านวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ได้หยุดรำลึกถึงเพื่อนชาว LGBTQIAN+ ที่จากไป เพื่อให้ตระหนักถึงการต่อสู้ในด้านความเท่าเทียม และหวังให้ปัญหานี้ได้ยุติลงเสียที สำหรับขบวนพาเหรดจัดเต็มชนิดที่ทุกคนต่างเนรมิตและครีเอทกันมาแบบอลังการ เพื่อการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ โดยมี 6 ทูตนฤมิต ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ หรือตัวแทนพลังแห่งความหลากหลายของงาน "Bangkok Pride Festival 2025" (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) เพื่อสื่อสาร และเป็นกระบอกเสียงของชาวสีรุ้งนั่นเอง ปิดท้ายวันแห่งความสนุกบนเวทีลานหน้าศูนย์การค้า CentralWorld กับ คอนเสิร์ตจาก ทาทา ยัง , Once Dogs , Justmine & Nika , Mini Concert จาก Miss Grand Thailand, Tiffany's Show Pattaya , JRBUBBLEGUM , Drag Bangkok Showcase , หมอลําไอดอล (Morlam Idol Live) ฯลฯ