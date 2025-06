Review ซีรีส์ : “เซียวจ้าน” คัมแบ็กชำระแค้นล้างตระกูล ใน “ตำนานจั้งไห่” ซีรีส์จีนสุดเข้มข้น ลุ้นทุกตอน!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

นาทีนี้ จวนไหนก็ไม่ร้อนระอุ ชวนให้นั่งไม่ติด เท่าเรื่องราวการชำระบัญชีแค้นของ “เซียวจ้าน” ซูเปอร์สตาร์ตัวท็อป ที่มารับบทนำในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ อย่าง ตำนานจั้งไห่ (Legend of Zang Hai - 2025) ซึ่งนอกจากออร่าความหล่อของเซียวจ้านจะมาเต็ม ซีนอารมณ์ งานน้ำตาคือสั่งได้ จนคนดูอินตาม อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของโคจรมาเจอกับ จางจิ้งอี๋ นางเอกสาวดาวรุ่งที่มีผลงานการสร้างชื่อมากมาย อาทิ ฮวาจื่อบุปผาเทียมเพชร (Blossoms in Adversity - 2024), อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก (Bright Eyes In The Dark - 2023) และ ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง (Lighter And Princess - 2022)หลังจากออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตำนานจั้งไห่ ก็สร้างปรากฎการณ์ ทุบสถิติความนิยมจากหลายแพลตฟอร์ม ได้รับกระแสตอบรับชื่นชมอย่างล้มหลาม โดยเฉพาะความเข้มข้นของซีรีส์ที่เพิ่มขึ้นทุกตอน จนรู้สึกว่าแต่ละตอนผ่านไปไวราวกับโกหก ที่สำคัญดูแล้วยังชวนให้ลุ้นตามกับเรื่องราวกับล้างแค้นของพระเอกที่ไร้วรยุทธ์ แต่มีเพียงสติปัญญาและการสั่งสมความรู้ไว้หลายแขนงมาใช้ในการต่อกรกับศัตรูผู้มีอำนาจตำนานจั้งไห่ ว่าด้วยเรื่องราวของจั้งไห่ หรือเดิมชื่อ จื้อนู๋ (รับบทโดย เซียวจ้าน) เขาเป็นบุตรชายของหัวหน้าโหรหลวงแห่งสำนักโหราศาสตร์ (รับบทโดย จงฮั่นเหลียง) เคราะห์ดีที่เขาขุดอุโมงค์ใต้ดินไว้ในบ้าน จึงเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ฆ่าล้างตระกูลของผิงจินโหว จวงหลูอิ่น ที่ต้องการปิดปากพ่อของจื้อหนู ซึ่งดันไปพบความลับระหว่างควบคุมการขุดภูเขาเพื่อก่อสร้างแท่นบวงสรวงจื่อหนูได้รับการช่วยเหลือจากชายปริศนาผู้สวมหน้ากากพาหนีออกจากเมืองหลวงไปซ่อนตัวและฝึกฝนความรู้แขนงต่างๆ ตั้งแต่ ฮวงจุ้ย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ อุทกศาสตร์ จนถึงการเจรจาต่อรอง และ การควบคุมจิตใจต่อสิ่งยั่วเย้าต่างๆ เพื่อรอวันกลับมาชำระความแค้นจุดที่พีค คือ เพื่ออำพรางตัวตนให้แนบเนียน ไร้จุดอ่อน จื่อหนูในวัย 10 ขวบ ต้องเข้ารับการผ่าตัดปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์กระดูกและใบหน้า เพื่อไม่ให้เหลือเค้าโครงเดิมที่อาจมีส่วนคล้ายกับพ่อและแม่จนทำให้ศัตรูจำได้ และร่ำเรียนวิชามากมาย ยกเว้นวรยุทธ์ผ่านไป 10 ปี โอกาสแก้แค้นของจื่อหนูก็มาถึง เมื่อไทเฮาสิ้นพระชนม์ ทำให้เกิดความขัดแย้งของขุนนางในราชสำนักเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีในการฝังพระศพ และการคานอำนาจระหว่างฮ่องเต้และท่านอ๋อง จึงเป็นโอกาสที่จื่อหนูจะได้แสดงฝีมือ เขากลับมาเมืองหลวงพร้อมชื่อใหม่ว่า จั้งไห่ภารกิจแรกของเขาคือ หาโอกาสให้ได้เข้าไปทำงานในจวนโหวและได้รับความไว้วางใจจากผิงจินโหว ซึ่งเป็นคนโหดร้าย ขี้ระแวง จนต้องสวมเสื้อเกราะอ่อนไหมทองตลอดเวลา แถมยังมีลูกน้องข้างกายที่พร้อมปัดแข้งปัดขาแต่เส้นทางนี้ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามายังเมืองหลวง เขาก็ต้องพบกับบททดสอบมากมาย แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและไหวพริบของจื่อหนู ทำให้เขาใช้เวลาไม่กี่เดือน ก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาของผิงจินโหวได้สำเร็จ แถมยังกำจัดคนสนิทของผิงจินโหวโดยที่มือไม่ต้องเปื้อนเลือดเองได้สำเร็จแต่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ก้าวแรก เพราะจากเดิมที่เป้าหมายใหญ่ของจั้งไห่ คือการล้างแค้นให้ครอบครัว แต่ยิ่งสาวก็ยิ่งพบกับแผนการชั่วร้ายมากมาย ที่ชวนให้ลุ้นว่า สุดท้ายแล้ว เรื่องราวจะจบลงอย่างไร จั้งไห่จะชำระแค้นให้ครอบครัวได้สาสมกับความแค้นที่สุมอกแค่ไหนใครที่เริ่มดูตำนานจั้งไห่ คงรู้สึกแบบเดียวกันคือ เริ่มแล้วหยุดยาก ซีรีส์เดินเรื่องเร็ว เล่าเรื่องดี ตัวละครเยอะ แต่ดูแล้วไม่สับสน มีการเฉลยปมเป็นระยะ ทำให้ผู้ชมลุ้นไปกับภารกิจการแก้แค้นของพระเอก ที่เดิมพันด้วยชีวิตไม่พอ ยังสนุกกับการหาวิธีเอาตัวรอดของพระเอก ด้วยการใช้ศาสตร์ความรู้ที่มีมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อรับมือกับเล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง โดยไม่ต้องใช้กำลังแม้แต่น้อย สมกับที่ได้มือเขียนบทอย่างจ้าวหลิ่วอี้ ที่เขียนบทซีรีส์เรื่อง บันทึกจอมโจรแห่งสุสานภาครียูเนี่ยน: เสียงพิโรธของเทพเจ้า ภาค1-2 (Reunion: The Sound of the Providence – 2020) และ บันทึกจอมโจรแห่งสุสานทะเลทราย (Tomb of the Sea - 2018) และยังได้เจิ้งเสี่ยวหลง มารับหน้าที่ผู้กำกับ โดยก่อนหน้านี้ เขามีผลงานซีรีส์ยอดนิยมแนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์และการเมือง เช่น เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน (Empresses in the Palace -2012) และ หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร (The Legend of Mi Yue - 2015)ซีนที่แทบทำเอาหยุดหายใจ คือ ตอนที่จั่งไห่ รับหน้าที่ไปบูรณะสุสานหลวง เพื่อฝังพระศพไทเฮา แล้วไปล่วงรู้แผนชั่วของขุนนางที่ยักยอกงบประมาณแผ่นดินในการสร้างสุสานหลวง พอเกิดเรื่องจึงคิดจะใช้โอกาสนี้ฆ่าปิดปากช่างฝีมือและจั้งไห่ ที่รับหน้าที่ควบคุมการบูรณะ เลยถูกลูกสมุนผินจินโหว ที่ไม่ชอบจั้งไห่อยู่แล้ว ถือโอกาสอ้างโบราณราชประเพณีเรื่องการสังเวยฝังคนเป็นไปพร้อมกับพระศพอดีตฮ่องเต้และไทเฮา เพื่อปลอบประโลมวิญญาณเบื้องสูง โชคดีที่จั้งไห่ฉลาดหลักแหลม และรอบคอบ จึงสามารถแก้กลไกของสุสานหลวง และกลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวอีกครั้งเบื้องหลังเกมโกงชีวิตครั้งนี้ จั้งไห่ทำอย่างไรให้ตัวเองออกมาจากสุสานและพิธีสังเวยได้ ขอไม่สปอย แต่ที่แซ่บและได้ใจคนดูกว่านั้น คือ จั้งไห่ใช้เรื่องดวงชะตาแปดอักษรสมพงศ์กับดวงวิญญาณเบื้องสูง มาตลบหลังศัตรูได้แบบสะใจ ทำให้ลูกสมุนผินจินโหวที่กุเรื่องดวชะตาแปดอักษรหยินหยาง ที่ต้องโฉลกกับวิญญาณ จึงควรฝังร่วมอยู่ในสุสานหลวงตลอดกาล มาเอาคืนทำให้ลูกสมุนผินจินโหว ถูกกำจัดไปหนึ่งอีกหนึ่งซีนที่ต้องอวยยศ คือ ตอนที่จั้งไห่ได้เข้าไปทำงานในจวนโหวแล้ว แอบเข้าไปยังห้องลับใต้ดิน จนพบของต้องสงสัยที่ผิงจินโหวเอาไปในคืนที่สังหารครอบครัวของเขา แต่ที่โหดร้ายยิ่งกว่าคือ เขาได้เห็นว่าร่างของพ่อแม่เขา ถูกถลกหนังดึงเส้นเอ็นและเอามาเก็บไว้ ซีนนี้ เซียวจ้านทำให้คนดูแทบน้ำตาไหลตาม นอกจากงานน้ำตาจะมาเต็ม จังหวะที่เห็นว่า ตรงหน้าไม่ใช่แค่เสื้อผ้าของพ่อแม่เขาในวันที่ถูกสังหาร แต่ยังมีเนื้อหนัง คือ เต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งปะปนทั้งความเสียใจและความแค้น ยังไม่รวมซีนอารมณ์อื่นๆ ที่เซียวจ้านถ่ายทอดออกมาได้แบบถึงอารมณ์มาถึงเคมีของพระ-นาง ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรก สำหรับเรื่องฝีมือในการแสดงของทั้งคู่ไม่ต้องพูดถึง แต่เคมียังไม่แน่ใจ เพราะด้วยเนื้อเรื่องที่ปูมาด้วยเรื่องการแก้แค้น ตัวละครมีปมลึกในใจ ซีนหวานๆ เลยแทบไม่มีในเรื่องนี้ จางจิ้งอี๋ รับบทเป็นองค์หญิงแห่งตงเซี่ย ที่หลังจากพ่ายสงคราม ถูกจับมาอยู่ที่ต้ายง เป็นที่รู้ในฐานะเซียงอ้านถู เจ้าของหอเจิ่น ฉลาดวางแผนเก่ง แถมยังมีฝีมือ เปิดมา 9EP นางเอกได้เจอกับพระเอกและประลองไหวพริบกันไปบ้างแล้ว แต่แทบยังไม่มีซีนหวาน หรือ โมเมนต์ให้มโนว่าจะรักกันตอนไหน จนตอนที่จั้งไห่เข้าจวนโหวไปแล้ว เริ่มมีซีนทได้มาเจอและขอความช่วยเหลือนางเอกบ่อยๆ แต่ต้องรอลุ้นต่อไปว่าทั้งคู่จะรักกันตอนไหนเรียกได้ว่าตำนานจั้งไห่ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สมการรอคอย และคุ้มค่ากับความทุ่มเทของทีมงาน โดยเฉพาะเซียวจ้าน ถือเป็นการมารับบทบาทฉีกจากคาแร็กเตอร์ก่อนหน้านี้พอตัวเซียวจ้านเคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาไม่อยากให้ผู้ชมติดภาพของเขาจากบทบาทที่เขาเคยแสดง หรือ ไม่เชื่อมโยงเขากับบทบาทก่อนหน้านี้ โดยในการถ่ายทำเรื่องตำนานจั้งไห่ เขาทุ่มเทมาก เพราะเป็นละครย้อนยุคเรื่องแรกของ ที่ใช้การบันทึกเสียงสด (แทนการมาพากย์เสียงทีหลัง) ดังนั้นเพื่อให้ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกต์ เซียวจ้านจึงทุ่มเทกับบทพูดเป็นพิเศษ ถึงขั้นจ้างโค้ชสอนการพูด ทุกวันหลังจากกลับถึงโรงแรม เขาจะฝึกซ้อมบทพูด และวิธีการเน้นเสียงแบบคนโบราณ ที่จะถ่ายทอดความหมายเบื้องหลังคำพูดอย่างละเอียดอ่อน โดยไม่ใส่อารมณ์ แต่ผู้ฟังก็สามารถรับรู้ความหมายที่แฝงอยู่ได้ตำนานจั้งไห่ พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้ได้ชมกันแบบจุกๆ แล้วทั้งแบบซับไทย และพากย์ไทยทาง YOUKU มีจำนวนทั้งหมด 40 ตอน