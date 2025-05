“บอย-ถกลเกียรติ” หวนทำเลิฟ สตอรี่ ฟูลฟีลหัวใจ

ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อละครรักโรแมนติกในประวัติศาสตร์ละครไทยคนหนึ่ง สำหรับบอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณที่ล่าสุดกลับมาโชว์ฝีมือกำกับการแสดงเต็มตัวอีกครั้งกับ“9 Years of You แต่ละปีที่มีเธอ” ซีรีส์รักโรแมนติกแห่งปีจาก“oneD ORIGINAL” เรื่องราวความสัมพันธ์ของ “เพื่อนรัก”ที่ก้าวข้ามสู่คำว่า “รักเพื่อน” ที่ร่วมกันเดินทางผ่านจังหวะชีวิตตลอด9ปี ถ่ายทอดผ่านซีรีส์9ตอน และแม้เจ้าตัวจะผ่านงานกำกับมามากมาย แต่ในการหวนมากำกับแนวเลิฟสตอรี่ที่ไม่ได้ทำมานานกว่า30ปี ก็ยังมีแพสชั่นเต็ม100และตื่นเต้นทุกครั้งที่ผลงานกำลังจะออกสู่สายตาผู้ชม ซึ่งบอยเผยถึงการทำงานในครั้งนี้ว่าติดตามซีรีส์“9 YEARS OF YOUแต่ละปีที่มีเธอ”ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา20.30 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่9มิถุนายนนี้9ตอนเท่านั้น!!ดูสดทางทีวีช่องวัน31,ดูสดออนไลน์ หรือดูย้อนหลังเวอร์ชั่นUNCUTได้ทางแอปพลิเคชั่นoneD สามารถดูได้ทุกอุปกรณ์ และดูจอใหญ่ได้บนSMART TV#9YearsOfYou #แต่ละปีที่มีเธอ#oneDoriginal #oneD #ช่องวัน31