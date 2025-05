Pride Month เดือนมิถุนายน 2568 ถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของเหล่า LGBTQIAN+ กับ “บิ๊กเฟสติวัล” งาน “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) ที่มีกิจกรรมไฮไลต์เพียบ! ตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2568 ทั้งงาน Bangkok Pride Forum 2025 ,Bangkok Pride Awards 2025, Bangkok Pride Parade 2025 ,Drag Bangkok Festival 2025 และ Bangkok Pride Party 2025 ที่พร้อมปักหมุด! กรุงเทพมหานคร สู่ศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลก และเป้าหมายการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride ปี 2030ล่าสุด “นฤมิตไพรด์” ขอปักหมุดเปิดเวทีสัมมนาครั้งสำคัญ “Bangkok Pride Forum 2025” เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดที่ผสานระหว่างภาคนโยบาย ธุรกิจสร้างสรรค์ ภาคประชาสังคม และผู้นำด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่อร่วมกันผลักดันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมและเท่าเทียม หัวข้อ “Economic Impact : พลังเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางเพศ” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.30 – 12.30 น.ที่ SCBX NEXT TECH ศูนย์การค้าสยามพารากอน ก่อนเป็นเวทีแรก โดยมีจุดประสงค์ในการชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม LGBTQIAN+ ไม่ได้เป็นเพียงผู้มีบทบาทในเชิงสัญลักษณ์หรือสีสันของสังคม แต่คือกลุ่มที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านอุตสาหกรรมบันเทิง การท่องเที่ยว แฟชั่น เทศกาลสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม“Bangkok Pride Forum 2025” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในงาน “Bangkok Pride Festival 2025” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568 เพื่อเน้นบทบาทของชุมชน LGBTQIAN+ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีรากฐานจากความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และอัตลักษณ์ทางเพศ เช่น แฟชั่น Drag Show ,การประกวดนางงาม ,การแสดงนางโชว์ รวมถึงอุตสาหกรรมหนังและซีรีส์ Y(วาย) / Yuri(ยูริ) ที่กำลังเติบโตและได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยในงานครั้งนี้เต็มอิ่มและอัดแน่นไปกับความรู้ จากการร่วมรับฟังมุมมองของผู้คว่ำหวอดในหลากหลายแวดวง นำโดยนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดปาฐกถาพิเศษด้วยหัวข้อ “Soft Power Festivals : เทศกาลในฐานะเวทีสร้างเศรษฐกิจและพื้นที่แห่งความหลากหลาย” ซึ่งจะกล่าวถึงนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการส่งออกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศต่อด้วย SECTION 2 เวทีเสวนา “The Business of Entertainment : Beyond Stereotypes to Empowerment” จากผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อกระแสหลัก โดยคุณเต้ - ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก กรรมการบริษัทในเครือกันตนา กรุ๊ป ผู้บุกเบิกการเปิดพื้นที่ความหลากหลายทางเพศในสื่อกระแสหลัก ผ่านรายการ The Face Thailand และ Drag Race Thailand ซีซั่น 1–2 , อลิสา พันธุศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา และประธานคณะกรรมการจัดการกองประกวด Miss Tiffany’s Universe , ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม นายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย , วู้ดดี้ - วุฒิธร มิลินทจินดา อนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ สาขา Festival และ ภัทร เลิศสุกิตติพงศา ผู้ก่อตั้ง Drag Bangkok ที่มาร่วมพูดคุยถึงบทเรียน ความท้าทาย และแนวทางการใช้ความหลากหลายทางเพศเป็นกลยุทธ์สร้างคุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และปิดท้ายด้วยเวทีนโยบายหัวข้อ “Policy for Progress : Empowering LGBTQIAN+ Representation and Diversity in Entertainment, Fashion, and Media” ที่มุ่งเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายและกลไกสนับสนุน LGBTQIAN+ ให้มีบทบาทมากกว่าการปรากฏตัว แต่เป็นผู้ออกแบบ ทำนโยบาย และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในฐานะผู้นำ โดยมีคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,คุณปาริฉัตร เศวตเศรณี ผู้อำนวยการฝ่ายเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และคุณวาดดาว - คุณอรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2025” ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยมี เอก - ธนกร วงศ์ ปัญญา เป็นผู้ดำเนินรายการความสำคัญของการจัด “Economic Impact : พลังเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางเพศ” ในมิติ : อุตสาหกรรมบันเทิง ,แฟชั่น Drag ,เวทีนางงาม/ นางโชว์ และวงการหนัง-ซีรีส์ Y (วาย) / Yuri (ยูริ) มีความสำคัญในการยกระดับวงการบันเทิง LGBTQIAN+ เป็น Soft Power ไม่ว่าจะเป็นเวที Drag Show ,การประกวดนางงาม และภาพยนตร์-ซีรีส์ Y (วาย) / Yuri (ยูริ) ล้วนมีศักยภาพในการขยายภาพลักษณ์ประเทศไทยในระดับโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้นเวทีนี้จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเปิด Forum(ฟอรั่ม) หากแต่เป็นหมุดหมายสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า “ความหลากหลายทางเพศ” ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ควรได้รับการยอมรับทางสังคม แต่ยังเป็น พลังทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้จริง ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างภาคนโยบาย ภาคเอกชน และประชาชนปัจจุบันซีรีส์ Y (วาย) / Yuri (ยูริ) คือ อุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากว่า 1,000 ล้านบาท และเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับนักแสดง ผู้ผลิต และแพลตฟอร์มสตรีมมิงเป็นจำนวนมาก และขณะนี้กำลังสร้างโอกาสใหม่ๆ ในแฟชั่นและการแสดง ซึ่ง LGBTQIAN+ มีบทบาทสำคัญในวงการแฟชั่น ความงาม และงานสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก โดย Forum นี้จะช่วยเปิดประเด็นเรื่องการสร้างระบบสนับสนุนที่ปลอดภัยและเท่าเทียม จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจแห่งความหลากหลาย (Rainbow Economy) โดย Forum จะเน้นให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน หรือฐานผู้บริโภคที่ ทรงพลัง ไปพร้อมๆ ส่งเสริมความเท่าเทียมผ่านสื่อและเวทีการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านสื่อบันเทิง เป็นกุญแจสำคัญในการลดอคติ และสร้างการยอมรับที่ยั่งยืนในสังคมไทยและนานาชาติและในวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวการเดินทางของงาน “Bangkok Pride Festival 2025” ที่กว่าจะประสบความสำเร็จมาได้อย่างทุกวันนี้ ด้วยฝีมืออันเก่งฉกาจของแม่ทัพคนสำคัญ วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2025” และผู้จัดงาน “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและวัตถุประสงค์ของการจัด “Economic Impact : พลังเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางเพศ” นี้ขึ้นมาว่า….⦁ต้องการ สร้างพื้นที่สนทนาเชิงนโยบายและเศรษฐกิจ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่ม LGBTQIAN+ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความหลากหลาย และ ความเท่าเทียมทางเพศ⦁ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนโดย LGBTQIAN+ เช่น อุตสาหกรรมบันเทิง แฟชั่น Drag เวที ประกวดนางงาม/นางโชว์ และภาพยนตร์-ซีรีส์ Y (วาย) / Yuri (ยูริ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ LGBTQIAN+ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมร่วมสมัย⦁ผลักดัน Rainbow Economy สู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยชี้ให้เห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน LGBTQIAN+ ทั้งในฐานะผู้สร้างสรรค์งานและผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อและอิทธิพลทางสังคม⦁สร้างแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางที่เอื้อต่อการจ้างงานอย่างเท่าเทียม การลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนความหลากหลาย และระบบสนับสนุนศิลปิน LGBTQIAN+ อย่างยั่งยืน⦁เสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองแห่งความหลากหลายและเสรีภาพ เตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride ปี 2030 และส่งเสริมบทบาทของกรุงเทพฯ บนเวทีโลกด้านสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์“กลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ กลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ธุรกิจบันเทิง แฟชั่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ แพลตฟอร์มออนไลน์ สื่อสร้างสรรค์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBTQIAN+ ,ผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์จากชุมชน LGBTQIAN+ เช่น ศิลปิน Drag นักแสดง ผู้กำกับ ดีไซเนอร์ นักแต่งหน้า โปรดิวเซอร์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในวงการซีรีส์ Y (วาย) / Yuri (ยูริ) และเวทีนางงาม/นางโชว์ , ภาครัฐและองค์กรกำหนดนโยบาย เช่น หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การท่องเที่ยว และ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการเข้าใจและสนับสนุน Rainbow Economy ,นักวิชาการ นักคิด และนักเคลื่อนไหว ที่สนใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ,ประชาชนทั่วไปที่สนใจ LGBTQIAN+ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับขบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคม ,สื่อมวลชนและผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดีย (Influencers) ที่สามารถช่วยขยายเสียงและส่งต่อประเด็นที่เกิดจากเวทีสู่สังคมในวงกว้าง”สำหรับผลลัพธ์ที่อยากให้กลุ่มเป้าหมายนำไปปรับใช้ คือ⦁ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ โดยต้องการให้นำแนวคิดเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ,พัฒนา สินค้า บริการ และแคมเปญการตลาด ที่ตอบโจทย์กลุ่ม LGBTQIAN+ และสะท้อนความเข้าใจอย่างแท้จริง ,ขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มศิลปิน LGBTQIAN+ และกลุ่มสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมบันเทิง แฟชั่น และสื่อ⦁กลุ่มศิลปิน นักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตคอนเทนต์ LGBTQIAN+ อยากให้ได้แรงบันดาลใจ แนวทาง และเครือข่ายเพื่อพัฒนาผลงานให้เข้าถึงตลาดในวงกว้างมากขึ้น และนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผ่านการร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงเห็นคุณค่าในผลงานของตนในฐานะ Soft Power ที่มีบทบาทในเศรษฐกิจระดับชาติ⦁หน่วยงานภาครัฐและองค์กรนโยบาย ต้องการให้นำข้อเสนอจากเวทีไปเป็นแนวทางในการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมความหลากหลายทางเพศ ,ปรับปรุงระบบการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการจ้างงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่ม LGBTQIAN+⦁นักวิชาการ / นักเคลื่อนไหว / ภาคประชาสังคม ต้องการให้นำข้อมูลเชิงนโยบายและผลการเสวนาไปใช้ในการ วิจัย การรณรงค์ หรือการพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมสิทธิ LGBTQIAN+ เชื่อมโยงประเด็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ากับการขับเคลื่อนสังคมเท่าเทียม⦁ประชาชนทั่วไป / กลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับความรู้และมุมมองใหม่เกี่ยวกับบทบาทของ LGBTQIAN+ ในเศรษฐกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนความหลากหลายทั้งในฐานะผู้บริโภค ผู้สร้างสรรค์ และ พลเมืองของสังคมอย่าพลาด! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “Bangkok Pride Forum 2025” by “Bangkok Pride Festival 2025” ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2568 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokpride.org ,อีเมล : bangkokpride.info@gmail.com และ Facebook: Bangkok Pride