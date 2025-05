เปิดวาร์ป 5 นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์วายสุดฮอต “ฉันคอยเธอ”

ฮอตจนต้องเปิดวาร์ปซูมโปรไฟล์พร้อมเปิดมุมมองชีวิตและหัวใจสุดว้าวของ5หนุ่มนักแสดงนำจากซีรีส์ดัง“I Promise I Will Come Backฉันคอยเธอ”ที่เพิ่งออกอากาศทาง“ช่อง7HD”หนุ่มหล่อจากจังหวัดแพร่ให้นิยามตัวตนแบบสั้นๆว่าและวางโรดแมปเป้าหมายชีวิตให้กับตัวเองไว้ว่าส่วนสถานะหัวใจณปัจจุบันจ้าถ้าคิดจะมีคนรักเขาบอกว่าโต๋นแตรผ่านผลงานในวงการมาแล้วมากมายทั้งเป็นพิธีกรถ่ายแบบเล่นมิวสิควิดีโอส่วนผลงานล่าสุดกับซีรีส์“I Promise I Will Come Backฉันคอยเธอ”เขาเป็นทั้งผู้จัด ผู้กำกับ นักแสดงแถมร้องเพลงประกอบซีรีส์บท“โต๋นแตร”ตัวละครที่มีชื่อตรงกับตัวจริงมีคาแรกเตอร์เป็นหนุ่มเหนือที่โลกทั้งใบมีแค่เขากับแม่ และมีความฝันอยากออกไปใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็น จนได้พบกับวิคเตอร์(JN)คนที่มาเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตของเขา โดยโต๋นแตรฝากข้อความถึงแฟนๆสั้นๆมาว่าแฟนๆสามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของเขาได้ที่IG :@tontaee_tinหนุ่มหล่อคมเข้มจากจังหวัดเชียงรายที่ทำให้แฟนๆกรี๊ดตั้งแต่อีพีแรกด้วยซิกแพ็กแน่นๆแบบหายใจไม่ทั่วท้องเบสมีไลฟ์สไตล์ยามว่างคือตัวตนจริงๆที่เขาอยากบอกให้ทุกคนรู้ไว้คือเป็นคนและยังไม่มีเจ้าของหัวใจเจ้าตัวฝากบอกมาแบบนี้พร้อมขยายความมุมมองความรักของตัวเองว่าส่วนมุมมองเรื่องการทำงานมีเป้าหมายว่าผลงานโดดเด่นที่ผ่านมาของเบสคือเคยประกวดMister International Thailand 2023ได้ตำแหน่งBest in SwimsuitและTop 15ส่วนผลงานล่าสุด"I Promise I Will Come Backฉันคอยเธอ"รับบทเป็น“หนานไกร”ผู้ชายอบอุ่นใช้ชีวิตเรียบง่ายที่คอยเป็นห่วงโต๋นแตรอยู่ตลอดเพราะโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ซึ่งเบสมีข้อความฝากถึงแฟนๆมาว่าแฟนๆตามซัปพอร์ตเขาได้ที่IG :@noratape.nnมาถึงสองนักแสดงฝาแฝดหนุ่มหล่ออินเตอร์อิมพอร์ตมาจากประเทศไต้หวันที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะแม่ๆสายวายชาวไทยเรียกร้องให้เปิดวาร์ปด่วนจี๋โดยคนพี่มีชื่อว่าจุดสังเกตง่ายๆคือมีไฝเสน่ห์ข้างแก้มเขานิยามตัวตนให้แฟนๆชาวไทยรู้จักไว้ว่าแหม!ทาสแมวละลายใช่มะส่วนไลฟ์สไตล์ยามว่างสถานะหัวใจตอนนี้จ้าโดยเขาบอกว่าถ้าจะมีคนรักJNมีเป้าหมายในชีวิตคือJNมีผลงานในวงการบันเทิงทั้งนายแบบ/ MV /วาไรตี้โชว์/รวมถึงผลงานการแสดงอาทิซีรีส์History 3: That Dayเป็นต้นผลงานล่าสุดใน"I Promise I Will Come Backฉันคอยเธอ"เขารับบทเป็น“วิคเตอร์”ที่มีคาแรกเตอร์เป็นหนุ่มรักอิสระชอบการผจญภัยและมีใจอยากสำรวจโลกใบนี้อย่างไม่สิ้นสุดโดยJNฝากขอบคุณแฟนๆมาว่าแม่ๆตามส่องความหล่อกันต่อได้ที่IG :@j.n____nถัดมากับแฝดคนน้องที่นิยามตัวตนดุกว่าคนพี่ว่า(คนหนึ่งเป็นแมวอีกคนเป็นสิงโต)มีไลฟ์สไตล์ยามว่างคือส่วนเรื่องความรักแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยอยู่นะจ๊ะขณะที่เป้าหมายในชีวิตJDคิดไว้ว่าด้านผลงานในวงการบันเทิงผ่านงานมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นนายแบบ/ MV /วาไรตี้โชว์/และผลงานการแสดงอย่างเช่นซีรีส์History 3: That Dayผลงานล่าสุดใน"I Promise I Will Come Backฉันคอยเธอ"JDรับบทเป็น“ชานเหลียง”ตัวละครหนุ่มที่เงียบขรึมเย็นชาและเข้าถึงยากแม้ภายนอกจะดูนิ่งเฉยแต่ภายในกลับโหยหาความรักต่างจากวิคเตอร์พี่ชายของเขาโดยJDขอฝากข้อความถึงแฟนๆสั้นๆว่าพี่ๆที่รักJDไปตามส่องคอมเมนต์บอกรักเขากันได้ที่IG :@j.d____dนะจ๊ะปิดท้ายที่เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7HDมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดจันทบุรีมีคำจำกัดความบอกตัวตนที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าส่วนกิจกรรมยามว่างสถานะหัวใจตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าก่อนจะขยายความสถานะผ่านมุมมองความรักมาว่าณดลมีเป้าหมายในชีวิตก็คือส่วนผลงานที่ผ่านมามีผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องภายใต้สังกัดช่อง7HDและยังมีซิงเกิลในฐานะศิลปินเพลงก็มาดิ(Try me!)ขณะที่ผลงานล่าสุด"I Promise I Will Come Backฉันคอยเธอ"ณดลรับบทตัวละครลับที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างไรต้องรอติดตามโดยณดลฝากข้อความถึงแฟนๆมาว่าตามให้กำลังใจณดลได้ที่IG :@og_londolและอย่าลืมร่วมออกเดินทางค้นหาความหมายของการรอคอยไปพร้อมๆกันในซีรีส์“I Promise I Will Come Backฉันคอยเธอ”ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา22.45น.ทางช่อง7HDกด35ออนไลน์ ชมสดได้ทางเว็บไซต์ www.ch7.com และแอปพลิเคชันCh7HDและรับชมย้อนหลังได้ทางWetvเท่านั้น