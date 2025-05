Scoop พิเศษ : ถอดรหัสความสำเร็จ K-Drama ที่ดัดแปลงจากจักรวาล Webtoon สุดฮิต!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูน (Webtoon) ได้กลายเป็นหนึ่งใน “สูตรสำเร็จ” ของคอนเทนต์ยุคใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์ความนิยมไปทั่วโลก ทั้งเรื่องราวโรแมนติกคอเมดี้ แอ็กชั่น แฟนตาซี หรือ ดราม่า พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของคอนเทนต์จากโลกแห่งการ์ตูนที่สามารถครองใจผู้ชมในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ อะไรคือปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จของจักรวาลเว็บตูนในวงการ K-Drama และทิศทางในอนาคตจะเป็นเช่นไร เราชวนคุณมาถอดรหัสจักรวาลเว็บตูนที่ครองใจผู้ชมทั่วโลกไปด้วยกัน!Webtoon (เว็บตูน) เป็นแอปพลิเคชันสำหรับอ่านนิยายหรือการ์ตูนออนไลน์ เปิดตัวครั้งแรกในปี 2003 โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีอย่าง Daum (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Kakao Webtoon) หนึ่งปีต่อมาได้มีการเปิดตัว Naver ที่กลายเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการเว็บตูนในปัจจุบัน มีผู้ใช้งานทั่วโลกเฉลี่ยกว่า 85.6 ล้านคนต่อเดือน ก่อนจะขยายความนิยมไปสู่ประเทศญี่ปุ่น จีน ยุโรป อเมริกา และไทย โดยแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ ‘Kakao Webtoon’จากสถิติในปี 2020 ของ Korea Creative Content Agency (KOCCA) พบว่า Webtoon ทำรายได้ให้เกาหลีใต้สูงกว่า 1 ล้านล้านวอน และมีผู้ใช้งานมากกว่า 3.5 ล้านคนต่อเดือน ทั้งยังมีผู้ใช้งานที่จ่ายเงินเพื่อเข้าไปอ่านคอนเทนต์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเว็บตูนจะจัดเรียงช่องและเนื้อหาในแนวตั้ง ผู้อ่านสามารถเลื่อนหน้าจอลงมาเรื่อยๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า จึงเหมาะกับการอ่านผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เรื่องราวในเว็บตูนจะค่อย ๆ ปล่อยออกมาทีละตอนเป็นรายสัปดาห์ รายวัน หรือตามตารางที่กำหนด ทำให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความสนุกในการอ่านหนังสือการ์ตูนความนิยมอย่างล้นหลามของ K-Drama ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนนั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากกระบวนการคัดเลือกที่ซับซ้อนและเนื้อหาสดใหม่ ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักคัดเลือกคอนเทนต์จากเว็บตูนที่ได้รับความนิยม สามารถดัดแปลงให้เข้ากับรูปแบบซีรีส์ได้ ความน่าสนใจของตัวละคร และงบประมาณในการสร้าง ที่บางเรื่องอาจต่อยอดไปสู่การสร้างซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง Sweet Home, All of us are Dead ก็เป็นได้จะเห็นได้ว่า K-Drama ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนส่วนใหญ่มักจะมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นในโลกออนไลน์ ด้วยพล็อตเรื่องแปลกใหม่ ตัวละครดูมีมิติ และเป็นที่รักของแฟน ๆ ยิ่งมีฐานแฟนคลับจากเว็บตูนมากเท่าไร ยิ่งเป็นการการันตีเรตติ้งและความสนใจได้อย่างดี จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งยังช่วยสร้างกระแส word-of-mouth ได้ง่ายตั้งแต่ก่อนซีรีส์จะออกฉาย ชนิดที่แฟนคลับถึงกับตั้งตารอความเคลื่อนไหวอย่างใจจดใจจ่อนอกจากนี้จักรวาลเว็บตูนยังเต็มไปด้วยจินตนาการไร้ขีดจำกัดและมีพล็อตเรื่องหลากหลาย จึงเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสามารถคัดเลือกเรื่องราวที่แปลกใหม่และน่าสนใจมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างดี ทั้งยังดึงดูดความสนใจของผู้ชมกลุ่มใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่ฐานแฟนคลับจากเว็บตูนได้อีกด้วย ทำให้คอนเทนท์จากเว็บตูนกำลังเนื้อหอมอย่างมากในแพลตฟอร์มสตรีมมิงยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Netflix, Disney+ Hotstar และ Prime Video เป็นต้นที่สำคัญทั้งเว็บตูนและ K-Drama สามารถเข้าถึงง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และสตรีมมิ่งทั่วโลก ทำให้เกิดการส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Synergy) แฟนคลับจากเว็บตูนก็ตามไปดูซีรีส์แนว Live action ส่วนผู้ชมซีรีส์ก็อาจย้อนกลับไปอ่านเว็บตูนต้นฉบับ จึงเป็นการขยายฐานแฟนคลับของทั้งสองช่องทางได้ในเวลาเดียวกันความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการสร้างซีรีส์จากเว็บตูน คือทำอย่างไรให้ผลงานที่ออกมานั้น “แตกต่าง” จากต้นฉบับ แต่ยังคงรักษา “จิตวิญญาณ” ของเรื่องราวและตัวละครได้อย่างดี โดยเฉพาะความคาดหวังของแฟน ๆ เว็บตูนที่ติดตามผลงานมาตั้งแต่ต้น เพราะความสำเร็จของการดัดแปลงไม่ได้อยู่ที่การ “คัดลอก” ต้นฉบับมาทั้งดุ้น แต่อยู่ที่ “การตีความใหม่” ผ่านมุมมองของผู้สร้าง ทั้งผู้กำกับฯ นักเขียนบท และทีมงาน ที่ยังคงแก่นแท้ของเรื่องราว รวมถึงคาแร็กเตอร์ของตัวละครไว้ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองความคาดหวังของแฟนเว็บตูนอย่างไรก็ดี การดัดแปลงย่อมมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและความสมจริง เช่น การปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การเพิ่มหรือลดตัวละครบางตัวเพื่อความกระชับของเนื้อเรื่อง การขยายความเรื่องราวส่วนที่ไม่ชัดเจนในเว็บตูน หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนฉากจบเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ชม แม้จะขัดใจ FC บางคนก็สร้างความประหลาดใจได้เช่นกันโดยเฉพาะการแคสต์นักแสดงที่เหมาะสมชนิดที่ “หลุดออกมาจากเว็บตูน” ก็ทำให้ผู้ชมอินกับเรื่องราวมากขึ้น เพราะแฟนคลับเว็บตูนมักมีความผูกพันกับตัวละครที่พวกเขารักอยู่แล้ว เมื่อมีการนำมาสร้างเป็นเวอร์ชันที่ใช้คนแสดงจริง ความคาดหวังแรก ๆ คือ นักแสดงต้องมีรูปลักษณ์และคาแร็กเตอร์ที่ใกล้เคียงกับตัวละครในเว็บตูนให้มากที่สุด หากนักแสดงที่ถูกเลือกไม่ตรงปกหรือไม่ตรงตามภาพที่แฟน ๆ จินตนาการ อาจเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และอาจทำให้เสียฐานแฟนคลับไปตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นอกจากนี้ งานภาพและโปรดักชันคุณภาพสูงก็ส่งผลต่อความนิยมของซีรีส์เช่นกัน ยิ่งเนื้อหาที่มีความแฟนตาซีและแอ็คชั่นที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ (CGI) ยิ่งมาพร้อมความคาดหวังของแฟนคลับและผู้ชม ทั้งงานภาพสวย มุมกล้องดี การตัดต่อ แสงสี จนถึงดนตรีประกอบ เมื่อนำมาผสมผสานกับเนื้อเรื่องที่แข็งแรงจากเว็บตูน ยิ่งทำให้ซีรีส์มีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ชมมากขึ้นบทพิสูจน์ความสำเร็จของ K-Drama ที่สร้างจากเว็บตูนนั้น ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นให้กับฐานแฟนคลับเดิม แล้วยังขยายฐานแฟนกลุ่มใหม่ ๆ ให้เข้าสู่โลกของ Webtoon มากขึ้น ซีรีส์หลายเรื่องได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายในต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเว็บตูนในการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง ได้แก่•Itaewon Class (ธุรกิจปิดเกมแค้น-2020): ซีรีส์แนวดรามาที่ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลาย เล่าเรื่องราวขอ’ชายหนุ่มที่มุ่งมั่นสร้างธุรกิจร้านอาหารเพื่อแก้แค้นคนที่ทำร้ายเขา ซีรีส์เรื่องนี้โดดเด่นด้วยการนำเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม มิตรภาพ และการต่อสู้เพื่อความฝัน ตัวละครและการแสดงที่เข้าถึงบทบาท โดยเฉพาะทรงผมเกาลัดของ ‘พัคแซรอย’ (รับบทโดย พัคซอจุน) กลายเป็นที่ฮิตติดกระแสไปทั่ว•Weak Hero Class1 (วัยมันส์พันธุ์ฮีโร่-2022): ซีรีส์แอ็กชัน-ดรามา ที่กลายเป็นกระแสอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น เล่าเรื่องราวของนักเรียนอัจฉริยะที่ทำคะแนนได้สูงสุดในโรงเรียน แม้ภายนอกเขาจะดูผอมบางและอ่อนแอ แต่เขากลับเป็นคนที่มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด และสามารถใช้จิตวิทยาในการต่อสู้กับความรุนแรงและการบูลลีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างน่าทึ่ง•True Beauty (ความลับของนางฟ้า-2020): ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดีที่สร้างจากเว็บตูนยอดนิยมที่มีผู้อ่านนับล้าน เรื่องราวของหญิงสาวที่ไม่มั่นใจในหน้าสดของตัวเองและใช้การแต่งหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจ นักแสดงที่รับบทบาทต่าง ๆ ถูกยกให้เหมือนกับตัวละครในเว็บตูนอย่างกับถอดแบบกันออกมา•Extraordinary Attorney Woo (อูยองอู ทนายอัจฉริยะ-2022): แม้ซีรีส์จะไม่ได้ดัดแปลงจากเว็บตูนที่เป็นแนวภาพการ์ตูนโดยตรง แต่มาจากบทประพันธ์และแนวคิดที่คล้ายคลึงกับการเล่าเรื่องแบบเว็บตูนและได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ซีรีส์นี้นำเสนอเรื่องราวของทนายความอัจฉริยะที่เป็นออทิสติก ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและนำเสนอประเด็นทางสังคมได้อย่างแยบยล ทั้งยังสร้างภาพจำที่ดีให้คนทั่วไปเข้าใจความน่าทึ่งของชาวออทิสติกอีกด้วย•All of Us Are Dead (มัธยมซอมบี้-2022): ซีรีส์แนวซอมบี้-ระทึกขวัญที่สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวอันดับหนึ่งบน Netflix เรื่องราวของนักเรียนมัธยมที่ต้องเอาชีวิตรอดในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยซอมบี้ ซีรีส์นำเสนอความตื่นเต้น ปมดรามา และประเด็นการเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างตื่นเต้นเร้าใจ•Sweet Home (2020): ซีรีส์สยองขวัญ-แฟนตาซีที่ได้รับความนิยมอย่างมากบน Netflix เรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาด ซึ่งเกิดจากมนุษย์กลายร่างเป็นอสูรกายที่หลุดออกมาจากห้องทดลองลับ ซีรีส์นำเสนอความน่ากลัวของสัตว์ประหลาด การเอาตัวรอด และปมทางจิตวิทยาได้อย่างน่าติดตาม และได้รับการสร้างเป็นภาคต่อถึง 3 ซีซัน•Business Proposal (นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน-2022): ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดีสุดฮิตที่สร้างจากเว็บตูนแนวรักในออฟฟิศ เรื่องราวของพนักงานสาวที่ไปนัดบอดแทนเพื่อนสนิทแล้วพบว่าคู่เดทคือประธานบริษัทของตัวเอง ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ ด้วยพล็อตเรื่องที่สนุกสนานและเคมีของนักแสดงนำ ที่ทำเอาหลายคนฟินจิกหมอน•Nevertheless (รักนี้เกินห้ามใจ-2021): ซีรีส์โรแมนติกดรามาที่เจาะลึกความสัมพันธ์อันซับซ้อนของหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความโรแมนติก เร่าร้อน และอารมณ์หลากหลาย เกิดเป็นวลีฮิตติดปากวัยรุ่นอย่าง “ไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไหม”•My Roommate Is a Gumiho (รูมเมตฉันคือคุณชายจิ้งจอก-2021): ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวของนักศึกษาสาวที่ต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกับจิ้งจอกเก้าหางรูปงาม ที่มีชีวิตอยู่มานานถึง 999 ปี เขาเตรียมพร้อมที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์ แต่เพราะเธอดันกลืนลูกแก้วของเขาลงไปจึงทำให้เขาไม่สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ จนเกิดเป็นเรื่องราวความรักที่น่ารักน่าลุ้นของสาวใสกับคุณจิ้งจอก•See You in My 19th Life (ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะ-2023): ซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่สร้างจากเว็บตูนยอดนิยมของ Naver เรื่องราวของหญิงสาวที่มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ สามารถจดจำชีวิตที่ผ่านมาได้ทุกชาติภพ เมื่อเธอกลับมาเกิดใหม่ในชาติที่ 19 ก็มุ่งมั่นตามหาคนรัก เพื่อคลี่คลายปมอุบัติเหตุในชาติภพก่อน เป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องราวโรแมนติกแฟนตาซีกับการไขปริศนา เผยให้เห็นถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ การเยียวยาบาดแผลในใจ และความรักที่ข้ามผ่านภพชาติ•Marry My Husband (สามีคนนี้ฉันจะแต่งงานด้วย-2024): ซีรีส์แนวแก้แค้นข้ามเวลาที่ได้รับความนิยมสูงมาก ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่ของซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูน เรื่องราวของหญิงสาวอาภัพที่โดนสามีกับเพื่อนรักสวมเขา แถมยังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น เมื่อเธอตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่เธอยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็ง เมื่อได้โอกาสที่ 2 เธอจึงวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อที่จะแก้แค้นสามีและเพื่อนสนิทที่ทรยศหักหลังเธออนาคตของเว็บตูนในวงการ K-Series มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เราน่าจะได้เห็นการหยิบเว็บตูนแนวใหม่ การลงทุนที่สูงขึ้นและสเกลที่ใหญ่ขึ้น จะเห็นได้จากความสำเร็จที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ผลิตกล้าที่จะลงทุนกับโปรเจ็กต์ดัดแปลงจากเว็บตูนมากขึ้น ทั้งในแง่ของโปรดักชัน เทคนิคพิเศษ จนถึงการใช้นักแสดงระดับซุป'ตาร์จักรวาลเว็บตูน ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งคอนเทนต์ที่ทรงพลังสำหรับอุตสาหกรรม K-Series การผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่แข็งแรง เข้ากับการตีความใหม่ที่สร้างสรรค์และโปรดักชันที่มีคุณภาพสูง คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ซีรีส์เหล่านี้ประสบความสำเร็จและครองใจผู้ชมทั่วโลกท้ายที่สุดแล้ว ความสำเร็จของ K-Series ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนไม่ได้อยู่ที่การเลียนแบบต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่การสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง โปรดักชันที่มีคุณภาพ และยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่ทำให้เว็บตูนต้นฉบับเป็นที่รักของผู้คนความท้าทายเหล่านี้ คือสิ่งที่ผลักดันให้ผู้สร้างซีรีส์เกาหลีต้องพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ซีรีส์จากเว็บตูนยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตาในวงการบันเทิงต่อไป

รัสรินทร์ สุนทรกลมรัศมิ์