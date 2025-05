“2499 The Musical” โปรดักชั่นสุดเท่ ! “นาย - ไอซ์ - อ๋อลี่” นำทีม ครบรสทุกฟิลลิ่ง

เปิดม่านการแสดงในรอบพรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่อง “2499 The Musical” จากค่ายซีเนริโอ ผลงานกำกับของ ถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง “2499 อันธพาลครองเมือง” โดย นนทรีย์ นิมิตรบุตร ซึ่งในเวอร์ชั่นมิวสิคัลนี้ ถูกนำมาตีความใหม่ชูเลิฟสตอรี่ เล่าเรื่องความสัมพันธ์ มิตรภาพ ความรักและครอบครัว เพิ่มเติมด้วยงานโปรดักชั่นแปลกใหม่ ที่ “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” ยังไม่เคยทำมาเสิร์ฟให้ผู้ชมได้สัมผัสกัน“2499 The Musical” พาผู้ชมย้อนเวลากลับไปในปีพ.ศ.2499 ด้วยบรรยากาศสุดตระการตาของฉาก แสงสี เสียง รวมถึงแฟชั่นคอสตูมสวยๆ และบทเพลงยุค 50 สไตล์ Rock & Roll มันส์ๆ ถ่ายทอดเรื่องราวโดย เหล่านักแสดงนำนาย ณภัทร ในบท “แดง ไบเล่” แม้ว่าอาจมีบางคนเคยสงสัยในตัวพระเอกคนนี้ แต่หลังจากได้มาชมละครเวทีแล้ว คุณจะต้องพูดกับตัวเองว่า “นายทำได้” ด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำสุดโรแมนติกที่เป็นเอกลักษณ์ พาให้นึกถึงนักร้องดังหลายคนที่มีโทนเสียงทุ้ม แต่ก็ร้องเพลงได้น่าฟังไม่แพ้ใคร บวกกับอินเนอร์การแสดงของนายที่ทำได้ดีเยี่ยม เฉียบคมในทุกอารมณ์ ทั้งบู๊ ทั้งเลิฟ จนไปถึงดราม่าหนักๆ ที่เราไม่เคยเห็น โดยเฉพาะฉากที่ต้องแตกหักกับ “ปุ๊ ระเบิดขวด” ที่รับบทโดยไอซ์ พาริส ซึ่งทั้งคู่ต่างพรั่งพรูความเสียใจที่มิตรภาพของ “เพื่อนรัก” ต้องจบลงได้อย่างเจ็บปวดหัวใจ “2499 เดอะมิวสิคัล” เป็นละครเวทีเรื่องที่สองของหนุ่มไอซ์ ซึ่งเจ้าตัวทำได้ยอดเยี่ยมมากๆ จนต้องยกนิ้วให้ ด้านเทศน์ ไมรอน ในบท “ดำ เอสโซ่” ไม่ได้มาแค่เปล่งออร่าความหล่อเท่านั้น แต่การแสดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอินเนอร์ ยังทำให้คนดูยอมรับในการแสดงละครเวทีครั้งแรกของเค้า เรียกว่าทั้ง นาย-ไอซ์-เทศน์ ต่างก็ทำได้ดีเกินคาดสอบผ่านฉลุยนอกจากนี้ยังมี อ๋อลี่ ตติยา ผู้รับบท “วัลภา” เมียของ แดง ไบเล่ เธอโชว์พลังความสามารถครบเครื่อง สวมวิญญาณนางเอกนางโชว์สุดเซ็กซี่ สะกดสายตา คนดูทุกคู่ได้อยู่หมัด เรียกเสียงปรบมือสนั่น แจ้งเกิดเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งขณะเดียวกันผู้ชมยังได้ยิ้ม หัวเราะ และอิ่มเอมไปกับการแสดงของ ไดมอนด์ ณรกร ในบท “เปี๊ยก วิสุทธิ์กษัตริย์”, บูม สหรัฐ ในบท “แหลมสิงห์” มาถ่ายทอดบทบาทสุดซึ้งถึงขั้นปาดน้ำตากันเลยทีเดียว และสาวปุยฝ้าย ภัทณชา ในบท “แม่โฉม” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของแม่ได้อย่างสุดยอด ออกมาโซโล่เดี่ยวแต่ละทีก็ทำเอาคนดูอินน้ำตารื้นตามกันเป็นแถวแต่สิ่งที่ผู้ชมต่างเอ่ยปากชื่นชมเป็นเสียงเดียวกัน คืองานครีเอทีฟของโปรดักชั่นที่ทำคนดูรู้สึกว้าว ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะฉากที่ ปุ๊ ปาระเบิดขวดบนเวที และ “ศึกสิบสามห้าง” ที่ใช้เทคนิคพิเศษผสานกับการโคโรกราฟคิวบู๊ให้ออกมาเป็นท่าเต้นเก๋ๆ กลายเป็นฉากบู๊สุดเท่ ที่สวยงามจนไม่รู้สึกว่าเป็นฉากบู๊ซักนิด!! หนำซ้ำเหล่าอันธพาลที่ออกมาท้ารบกันแบบกล้ามแน่นๆ เต็มเวที ก็ทำเอาสาวๆ ออกอาการเมากล้ามส่งเสียงฮือฮากันลั่นโรงละคร“2499 The Musical” นับเป็นละครเวทีที่เต็มอิ่มด้วยความสนุก เข้มข้น ครบรส ซึ่งผู้ชมยังได้เสพงานศิลป์สุดตระการตาของโปรดักชั่นเท่ๆ หรือจะบอกว่าเป็นมิวสิคัลมิติใหม่ที่ควรพาเพื่อน ชวนแก๊งมาชมกันด้วยตาตัวเองก็ว่าได้ เปิดแสดงตั้งแต่ 26 พฤษภาคม – 29 มิถุนายนนี้ เท่านั้น!! ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ สนใจจองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง