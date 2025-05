Review ซีรีส์ : “ปรปักษ์จำนน” สนุกสมรอคอย รักกลางไฟแค้นระหว่างตระกูล คนดูลุ้นท่านโหวจะหยุดโบ้กี่โมง

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ขึ้นแท่นซีรีส์กระแสแรงแห่งปี ที่ไม่ว่าอะไรก็ฉุดไม่อยู่ สำหรับปรปักษ์จำนน (The Prisoner of Beauty – 2025) ซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายขายดีจากปลายปากกาของเผิงไหลเค่อ ที่แฟนๆ ตั้งตารอคอยมาหลายปี แต่หลังจากซีรีส์ออนแอร์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแม้ว่าเนื้อเรื่องจะไม่เหมือนในนิยายที่ทำเอาหลายคนติดหนึบซะทีเดียว เพราะมีการดัดแปลงพอสมควร ทำให้อาจจะมีหลายซีนๆ ที่แฟนนิยายอยากเห็น ไม่มีในเวอร์ชั่นซีรีส์ อย่างไรก็ตามด้วยฝีมือของมือเขียนบทก็ไม่ได้ทำความสนุกลดลง พิสูจน์ได้จากกระแสความนิยมของซีรีส์ ที่มาแรงตั้งแต่ยังไม่เปิดตัว และยิ่งออกอากาศความนิยมก็ยังทะยานขึ้นต่อเนื่อง โดยมีค่าดัชนีความนิยมบน Tencent สูงถึง 26,000 ภายใน 24 ชั่วโมง และ ทะยานสู่ที่ 30,000 ภายใน 6 วัน ซึ่งถือว่าไม่ธรรดาเช่นเดียวกับดีกรีความฮอตของพระ-นาง ที่ได้หลิวอวี่หนิง ซึ่งโด่งดังจากซีรีส์ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love -2023), ม่านมุกม่านหยก (The Legend Of Jewelry -2024) มาประกบกับซ่งจู่เอ๋อร์ นางเอกจากล่าปีศาจพิฆาตรัก (The Demon Hunter's Romance - 2025) ก็ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันงานนี้ใครที่เป็นติดตามข่าวของซีรีส์เรื่องนี้มาตลอด จะรู้ว่าจริงๆ แล้วซีรีส์ปิดกล้องไปหลายปีแล้ว แต่เหตุผลที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตออกอากาศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพราะซ่งจู่เอ๋อร์ นางเอกของเรื่องดันไปพัวพันกับคดีเลี่ยงภาษี กว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เลยทำให้ซีรีส์ถูกดอง แต่งานนี้ไม่รู้ว่าวิบากกรรมของซีรีส์เรื่องนี้ จะเจออาถรรพ์อะไรอีกหรือไม่ เพราะล่าสุดนักแสดงที่รับบทย่าของเว่ยโหว ก็ดูเหมือนจะเข้าไปพัวพันกับคดีเลี่ยงภาษี จนทำเอาแฟนๆ บางส่วนออกอาการนอยด์ว่าจะกระทบกับการออกอากาศของซีรีส์ ที่ตอนนี้ดำเนินเรื่องมาถึงกลางเรื่องที่กำลังเข้มข้น พระ – นาง ใกล้จะตกล่องปล่องชิ้น หลังจากแต่งงานกันไปตั้งแต่ EP แรกๆ แต่ยังไม่ได้เข้าหอซักทีหรือไม่สำหรับปรปักษ์จำนน เป็นเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากความแค้นของสองตระกูล เมื่อเว่ยเซ่า หรือ เว่ยโหว (รับบทโดยหลิวอวี่หนิง) ผู้ยิ่งใหญ่ เด็ดขาด แสนเย็นชา ต้องจำใจมาแต่งงานกับเสี่ยวเฉียว (รับบทโดย ซ่งจู่เอ๋อร์) บุตรีจากตระกูลเฉียว ที่จากมิตรกลายเป็นอริ เพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายไม่รักษาสัญญาไม่ยกทัพมาเสริม ทำให้ตระกูลเว่ย 3 รุ่น ปู่ พ่อ และพี่ชาย ถูกสังหาร แต่พอแต่งงานกันไปจริงๆ ด้วยความสวยระดับล่มเมืองและความเฉลียวฉลาดแถมใจดี รักปวงประชาของเสี่ยวเฉียว กลับค่อยๆ ทลายกำแพงในใจท่านโหว ที่เต็มไปด้วยความแค้น ค่อยๆ กลายเป็นความรักใครที่อ่านเวอร์ชั่นนิยายมาก่อนดูซีรีส์ อาจจะแปลกใจ เพราะเนื้อเรื่องต่างกันพอสมควร ในนิยายจะเปิดเรื่องด้วยนางเอกย้อนเวลากลับมาแก้ไขอดีตไม่ให้ถูกฆ่าล้างตระกูล โดยในชาติก่อนนางเอกต้องแต่งงานกับฮ่องเต้อีกเมือง ส่วนพี่สาวเป็นคนที่ถูกส่งไปแต่งงานกับเว่ยโหว แต่สุดท้ายทุกคนล้วนมีจุดจบไม่สวย ดังนั้นเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น นางเอกเลยเสนอตัวแต่งงานกับเว่ยโหวแทน และช่วยให้พี่สาวได้สมหวังกับชายที่รักอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็พยายามใช้สติปัญญาพยายามแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งของสองตระกูลความแซ่บในนิยาย คือ เปิดเรื่องมาไม่เท่าไหร่ เว่ยโหวก็เข้าหอกับนางเอก แถมยังคลั่งรักหนักมาก กิจในเรือนไม่เคยขาด จนหลิวอวี่หนิง พระเอกของเรื่อง เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเวอร์ชั่นซีรีส์ทำตามนิยาย มีหวังติดคุกกันหมด ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมในเวอร์ชั่นซีรีส์ จึงถูกดัดแปลงไปพอสมควร ไม่ได้ปูเรื่องว่านางเอกย้อนเวลามาเพื่อแก้ไขอดีตแต่อย่างใด อาจจะมีฝันร้ายๆ เป็นลางบ่อยๆ แถมพอรู้ว่าพี่สาวต้องแต่งงานกับเว่ยโหว ทั้งที่มีชายที่รัก เลยช่วยวางแผนให้พี่สาวได้หนีไปกับคนรัก ส่วนตัวเองก็หาวิธีช่วยเหลือตระกูลด้วยการยอมแต่งงานไปเป็นสะใภ้ของตระกูลเว่ยแทนแม้ลึกๆ เสี่ยวเฉียว จะหวั่นเกรงกับสิ่งที่ต้องเจอ แต่ถือคติของปู่ ให้ทำตัวเป็นเหมือน “น้ำ” ใช้ความนุ่มนวลสยบความแข็งแกร่ง ดังนั้นจะเห็นว่า แม้นางเอกจะแต่งเข้ามาด้วยสถานะที่แม้แต่สาวใช้ในจวนเว่ยยังดูแคลน แต่นางไม่ได้อ่อนแอหรือยอมให้ใครมารังแกง่ายๆ ขณะเดียวกัน ยังมีลูกล่อลูกชนที่จะต่อรองกับพระเอก ที่จริงๆ แล้ว นางเอกไม่มีทั้งกำลังหนุน หรือ กองกำลังที่จะปกป้องแคว้นไปต่อรองด้วยซ้ำอย่างตอนจะแต่งงาน ตอนแรกเว่ยโหวค้านหัวชนฝา เห็นเกี้ยวเจ้าสาวมาจะยิงธนูใส่ด้วยซ้ำ แต่ด้วยความฉลาดของนางเอกที่ใช้ผานอี้ เมืองที่เว่ยโหวหมายตาเป็นสินเดิม ทำให้ท่านโหวยอมเปิดประตูเมืองให้เข้ามา เพราะคิดว่าแค่แต่งงานกันก็ได้ผานอี้มาครอง โดยไม่ต้องรบ ไม่ต้องเสียทหารแม้แต่นายเดียว ถือว่าคุ้ม แต่กว่าจะได้แต่งงาน นางเอกก็ต้องวางอุบายอีกมากมาย ไม่ใช่แค่เพื่อพิชิตใจเว่ยโหว แต่ยังต้องเล่นเกมการเมือง เพื่อไม่ให้หมากตานี้ ตระกูลเฉียวเสียประโยชน์หลังจากได้แต่งงานกัน และนางเอกได้เข้ามาอยู่ในตระกูล ก็ต้องฝ่าด่านแม่สามี ที่มีหญิงข้างกายที่หมายตาจะให้แต่งเป็นอนุของเว่ยโหวจุดที่ใครๆ น่าจะป้ายยาขั้นสุดในซีรีส์คือ เป็นพล็อตพีเรียดแนวชิงไหวชิงพริบ พระเอกเป็นแม่ทัพออกรบ แต่ต้องมาแต่งงานเพื่อแก้ความขัดแย้งแถมยังมาพร้อมโปรดักชั่นที่อลังการงานสร้าง ละมุนไปทุกซีน คอสตูมดีมากและจุดที่ต้องอวยยศ คือ การเขียนบทที่เล่าเรื่องได้กลมกล่อม คงพล็อตเดิมบนเส้นเรื่องใหม่ ให้ทุกอย่างดูสมเหตุสมผล มีที่มาที่ไป ที่สำคัญไม่ได้ทำให้ตัวละครไหนดูลำใยจนเกินงาม ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามี-ลูกสะใภ้ที่ไม่กินเส้นกัน แต่ก็หยอดปมมาให้เป็นสีสัน ให้นางเอกได้ใช้ไหวพริบรับมือ ขณะที่ตัวร้ายก็มีเชิงไม่ได้มาแนวโวยวายกรี๊ดร้องให้ปวดประสาทยิ่งท่านโหว คือ วางตัวฉลาดสุขุม ไม่ได้หูเบา แถมซีรีส์ยังเข้าใจผูกเรื่องว่า ด้วยความที่พระเอกสัญญากับนางเอกในวันแต่งงานว่าจะยังไม่เข้าหอ ให้นางเอกไว้ทุกข์ให้ปู่ 1 ปี เพราะนางเอกจากบ้านมาไม่นาน ปู่ก็จากโลกนี้ไป นางเอกไม่ได้กลับไปเคารพศพ และไม่ได้เลื่อนงานแต่ง แต่ระยะเวลา 1 ปีนี้ ก็เป็นช่วงเวลาโปรโมชั่นที่ให้ท่านโหวและเสี่ยวเฉียวค่อยๆ เรียนรู้ และปลูกต้นรักกันไประหว่างทางจะมีตัวละครที่เข้ามาปั่นป่วนบ้าง แต่ก็เป็นบททดสอบให้ทั้งคู่ยิ่งผูกผันกันมากขึ้น จนทำให้เวลา 1 ปีผ่านไปไว้หมือนโกหก โดยเฉพาะเว่ยโหว ยิ่งนานวัน ยิ่งเก็บทรงไม่อยู่ เพราะด้วยความที่นางเอกก็ไม่ได้สวยธรรมดา แต่สวยแบบล่มเมือง ใครเห็นเป็นต้องตกหลุมรัก แม้แต่ญาติผู้พี่ของพระเอกยังปิ้งตั้งแต่แรกเห็น แถมนางเอกยังขยันเอาใจใส่สามี จนตกท่านโหวได้อยู่หมัด ขณะที่ตัวเองก็ตกหลุมรักท่านโหว ที่ทั้งหล่อและแสนดี ปากแข็งแต่ใจดีแบบถอนตัวไม่ขึ้นอีกจุดที่ต้องชมเชย คือ ตัวละครแวดล้อม อย่างเหล่าแม่ทัพที่อยู่ข้างกายเว่ยโหว จนทำให้ใครที่ดูซีรีส์ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก ที่หลิวอวี่หนิงเป็นพระเอก อดนึกถึงหน่วยหกวิถีไม่ได้ เรื่องนี้มาแนวเดียวกัน จนผู้ชมหวั่นใจว่า ขออย่ามีจุดจบแบบหน่วย 6 วิถี ขณะที่ฝั่งนางเอกก็มีแก๊งสาวใช้คนสนิทที่เป็นผู้ติดตาม มาเป็นสีสันและทีมซัพพอร์ตนางเอกเช่นกันทว่า สุดท้ายแล้วทั้งคู่จะยอมรับหัวใจตัวเองตอนไหน เว่ยโหวที่ตอนแรกดูเหมือนเป็นตายร้ายดีก็ไม่ยอมญาติดีกับตระกูลเฉียว จะแก้ปมในใจ และรักบุตรีตระกูลเฉียวได้หมดหัวใจอย่างไร ต้องไปติดตามในซีรีส์บอกเลยว่า สนุก เข้มข้น น่าติดตามทุกตอน ดูแล้วไม่ได้หนักหัวเกินไป เพราะแม้จะว่าด้วยเรื่องสงครามก็จริง แต่ก็สอดแทรกความฉลาดทันกันของตัวละครเข้ามา แถมยังเพิ่มสีสันด้วยความรักของพระ-นางที่ฟอร์มเยอะ จนทำเอาคนดูฟินไม่ไหว และที่ทำเอาคนดูลุ้นๆ สุด คือ ตอนจบของเรื่อง เพราะแม้ในนิยายจะจบแบบแฮปปี้ เอนด์ดิ้ง แต่ขึ้นชื่อหลิวอวี่หนิง ฉายาขวัญใจป่าช้า ก็ทำเอาหลายคนแอบเผื่อใจไว้ 0.01% แต่เชื่อว่า คนเขียนบทคงไม่แกง แต่กว่าจะสมหวัง อาจจะมีด่านเคราะห์มาให้เสียน้ำตากันบ้างสำหรับปรปักษ์จำนน ซีรีส์จีนย้อนยุค แนวสงครามชิงเมือง แต่มีกลิ่นอายความโรแมนติก-คอเมดี้ ชวนให้ยิ้มและฟินไปกับเรื่องราวความรักของพระนาง สามารถรับชมได้แล้ว ในเวอร์ชั่นซับไทย ทาง WeTV และ iQIYI มีทั้งหมด 36 ตอนMickey Mousemydramalist.com/