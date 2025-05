เฟ้นหาเกย์ทุกรูปแบบเข้าประกวด Mr. Gay World ที่ฟิลิปปินส์

เฟ้นหาเกย์ทุกรูปแบบเข้าประกวดMr. Gay World ที่ฟิลิปปินส์คริส ปัญญาCEO Mr. Gay World Thailandจัดแถลงข่าวการประกวดMr. Gay World Thailandซึ่งเป็นการประกวดค้นหาเกย์ทุกรูปแบบไม่ได้จำกัดเพศสภาพและเพศวิถีที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมSoft Powerด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อายุตั้งแต่18ปี ขึ้นไป มีบุคลิกที่โดดเด่น ผู้บกพร่องทางการได้ยินก็สามารถเข้าร่วมประกวดได้ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับสายสะพาย และเงินรางวัล50,000บาท รองชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับสายสะพายและเงินรางวัล10,000บาท รองชนะเลิศอันดับที่2,3,4จะได้รับสายสะพายและเงินรางวัลท่านละ5,000บาท และรางวัลพิเศษอีกมากมาย โดยผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดมิสเตอร์เกย์เวิลด์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนตุลาคม2568บรรยากาศภายในเริ่มต้นขึ้นเมื่อพิธีกร สาวิกา กาญจนมาศ กล่าวถึงที่มาของเวทีMr. Gay World Thailandวัตถุประสงค์การจัดงาน และแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าร่วมงาน ได้แก่ นพรัตน์ มณีทัศน์National Director, Mr. Wayne Renzo CEO Mr. Gay World,อิสริยะ อภิชัยMiss Thailand World 1991ที่ปรึกษากองประกวด,ดร.รัชดาภรณ์ เกตุเทศ รองผู้อำนวยการกองประกวด,ศิริพงษ์ มรเวก ผู้จัดการกองประกวด,รหัท นันทกิจ ผู้จัดการแผนกบัญชีโดยไฮไลต์ของงานนี้อยู่ที่การแต่งตั้งBrand AmbassadorเวทีMr. Gay World Thailandได้แก่ ณัฐพล นิลดอนหวาย และ พรวศิน เรืองนุกูล นักแสดงจากซีรีส์วาย“ลอยแก้ว”ซึ่งจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เวทีนี้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกงานนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญเข้าร่วมงาน ดังนี้ ดวงใจ อารีย์รุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมAloft Bangkok Sukhumvit11,นันท์นภัทร์ เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญการประกวด, ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้จัดซีรีส์พีเรียด“ลอยแก้ว” , ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว บางกอกทูเดย์,ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์,วิทยา ดีแสง,ชนากานต์ ชัยศรีMiss Thailand World 1990,เมลิสา มหาพลMiss Thailand World 2006,กนกกร ใจชื่นMiss Thailand World 2007,สิริรัตน์ เรืองศรี, Miss Thailand World 2010,ชยเวศฐ์ สมวงศ์ รองชนะเลิศอันดับที่4 Miss LGBT Thailand 2019,มาดี ภัทรนนทนันท์ และคุณ พงศกร โยธาทิพย์เวทีMr. Gay World Thailandมีผู้สนับสนุนการประกวด ได้แก่ โรงแรมAloft Bangkok Sukhumvit11, Kalisa Cosmetics, Ice Age Gelato Sherbet Specialty, ยาสีฟันนกไทย, ผลิตภัณฑ์นายประมง, CHANNEL 8 Thailand, 9 Star Group, The Little Bee Club, RBK ORGANIZATION, Teerak Couture, Teerak Wedding Planner, Zhear Cosmetic, For The Best Laboratory, Bangkok Today, HI Jaax Photograph, มหามงคลฟิลม์สตูดิโอ,กัดมันส์บันเทิง และ ชมรมผู้สื่อข่าวบันเทิงออนไลน์งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องTactic4ชั้น1โรงแรมAloft Bangkok Sukhumvit11ผู้สนใจและมีคุณสมบัติพร้อม สามารถสมัครได้ถึงวันที่22มิถุนายน2568และติดตามได้ทางเพจMr. Gay World Thailand