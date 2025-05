6 เหตุผล ส่งให้ “ปรปักษ์จำนน” ขึ้นซีรีส์จีนอันดับ 1 แห่งปี!

ขึ้นแท่นผลงานกระแสแรงอันดับ1เป็นที่เรียบร้อย สำหรับซีรีส์จีนแห่งยุคที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังกระหึ่มวงการ กับเรื่องราวการเชือดเฉือน ท่ามกลางไฟแค้นระหว่างสองตระกูล ที่ได้สองนักแสดง “ซ่งจู่เอ๋อร์”และ “หลิวอวี่หนิง”มาร่วมงานกัน จนนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก ฮอตฮิตติดเทรนด์ทุกครั้งที่ออกอากาศ ทะยานขึ้นอันดับบนแอปiQIYI (อ้ายฉีอี้)เหตุผลที่ไม่ควรพลาดซีรีส์แห่งปีคือ1.การระเบิดฝีมือปะทะอารมณ์สุดเดือดของสองนักแสดงตัวท็อป “ซ่งจู่เอ๋อร์ -หลิวอวี่หนิง”ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่คืนกำไรคนดูแบบขั้นสุด ที่ได้สองนักแสดงมากฝีมือของวงการ กับการรับบทครั้งแรก ในการแสดงที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ที่ทั้งสองได้ทุ่มสุดตัวหมดหน้าตัก เพื่อถ่ายทอดการแสดงที่เหนือการบรรยาย2.พล็อตเรื่องน่าติดตาม จากศัตรู สู่ความรักอันยิ่งใหญ่กับเรื่องราวเริ่มต้นจากความแค้นระหว่างสองตระกูล ที่เกิดเหตุบางอย่างทำให้ต้องมาแต่งงานปรองดองกัน ความสัมพันธ์จากศัตรูก็ค่อย ๆ พัฒนากลายเป็นคนรู้ใจในที่สุด เรียกได้ว่าเข้มข้น น่าติดตามจนแฟน ๆ ซีรีส์จีนพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียว3.โปรดักชันยิ่งใหญ่อลังการ จัดหนักจัดเต็มที่สุดแห่งปีขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่แฟน ๆ ทั่วโลกต่างรอคอย เรียกว่าไม่ทำให้แฟน ๆ ได้ผิดหวังกับโปรดักชันสุดอลังการ จัดหนักจัดเต็ม ทั้งภาพ แสง สี คอสตูม ที่เรียกว่าทำถึงจนแฟน ๆ ต่างยกนิ้วและชื่นชมอย่างถล่มทลาย4.เสริมทัพความน่าดูด้วยทีมนักแสดงคุณภาพล้นจอนอกจากสามเหตุผลที่กล่าวไปแล้ว ความยิ่งใหญ่ของซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่หมด เพราะยังได้ทัพนักแสดงคุณภาพมาเสริมความน่าดู ไม่ว่าจะเป็น เซวียนลู่ จากซีรีส์ พรหมลิขิตรักพันธนาการ(Divine Destiny),หลิวตวนตวน จากรายการ การเดินทางของเมโลดี้(Melody Journey)และ หลิวเสี่ยวชิ่ง จากภาพยนตร์ เรื่องลึกลับคืนฝนตกกับโคมไฟฤดูใบไม้ผลิ(Night Rain and Autumn Lantern Hear Strange Stories)ถือเป็นซีรีส์ที่รวมนักแสดงคุณภาพไว้ในเรื่องเดียว5.การันตีความสนุก จากฝีมือผู้กำกับ “เติ้งเคอ”เพียงแค่เอ่ยชื่อ “เติ้งเคอ”ก็การันตีคุณภาพของผลงานเป็นที่เรียบร้อย จากที่เขาได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์จีนกระแสแรง สามีข้าคือฮีโร่(My Heroic Husband)ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เขาได้ทำถึงมากขึ้น เชื่อว่าถ้าได้รับชมแล้ว จะยิ่งชื่นชอบ และหยุดดูไม่ได้อย่าแน่นอน6.รับชมซีรีส์ด้วยความคมชัดแบบ4Kพร้อมระบบเสียงDolby Atmosที่เดียวเท่านั้นรับชม “ปรปักษ์จำนน” (The Prisoner of Beauty)”ได้ทุกวัน เวลา17.00น.บนแอปiQIYI (อ้ายฉีอี้)และ www.iQ.com เพิ่มอรรถรสความน่าดูเต็มพิกัด ด้วยภาพและเสียงคุณภาพ รับชมซีรีส์ชัดตาแตกแบบ4Kพร้อมระบบเสียงDolby Atmosเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ ที่พร้อมเสิร์ฟให้แฟน ๆ ได้รับชมบนแอปiQIYI (อ้ายฉีอี้)ที่เดียวเท่านั้น