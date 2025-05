“แจ็ค ไททัส” ตัวแทนประเทศไทย ประกวด Mister Model International 2025

Mister Model International Thailand เปิดตัว “แจ็ค ไททัส” หนุ่มหล่อ ดีกรีนายแบบ นักร้อง นักเคลื่อนไหวางสังคม ตัวแทนจากประเทศไทย ในการประกวด Mister Model International 2025งวดเข้ามาทุกที สำหรับเวทีการประกวดระดับโลก Mister Model International 2025 เวทีประกวดนายแบบระดับนานาชาติ เพื่อเฟ้นหาชายหนุ่มรุ่นใหม่จากทั่วโลก ประชันด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ และแรงบันดาลใจ พร้อมสื่อสาร Soft Power ของแต่ละประเทศสู่เวทีโลก ซึ่งปีนี้จะจัดประกวดที่เมืองบาร์รังกียา ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2025คุณคิมากร ศีตภาณุศร National Director of Mister Model Thailand 2025 ผู้ถือลิขสิทธิ์ Mister Model Thailand ปี 2024 – 2025 ก็ได้จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “แจ็ค ไททัส” Jake Titus นายแบบไทย-อเมริกัน ตัวแทนประเทศไทย ที่จะไปร่วมประกวด Mister Model International 2025 ที่ประเทศโคลอมเบียงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก Luis Trujillo CEO of Mister Model International มอบสายสะพายให้กับแจ็ค ไททัส ภายในงานจัดให้มีแฟชั่นโชว์เปิดตัว แจ็ค ไททัส และ ฟ้าใส ปวีณสุดา Miss Universe Thailand 2029 พร้อมทั้งโชว์จากนายแบบกิตติมศักดิ์ Mister Thailand จากเวทีต่างๆโดยแจ็คได้กล่าวถึงการเตรียมตัวในการประกวดครั้งนี้ว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย มีการเตรียมตัวการเรียนภาษาสเปน การนำแฟชั่นของประเทศไทยดีไซเนอร์ไทยไปโชว์ให้คนทั่วโลกได้เห็น อย่างชุดประจำชาติ เราก็ได้พี่อาร์ต อัครเนรมิตศิลป์ เป็นผู้ออกแบบให้ ในคอนเซ็ปต์มวยไทยโมเดิร์น ให้คนเห็นปุ๊บแล้วรู้ว่าเลยว่าเป็นประเทศไทย ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นความสามารถของตัวเรา ซึ่งผมเองก็ทำงานด้านแฟชั่นอยู่แล้วที่อเมริกาก็ค่อนข้างที่จะตรงกับสายงานของเรา ก็มีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะ ผมเป็นนายแบบก็ถนัดในการเดินแบบซึ่งจะแตกต่างกับการประกวด แต่ก็จะทำให้ดีที่สุด จะทำให้ได้มงที่ 2 ของประเทศไทย หลังจากไทยเราเคยได้เมื่อ 9 ปีที่แล้วสำหรับ แจ็ค ไททัส (Jack Titus) เป็นนายแบบ ไทย-อเมริกัน นักร้อง นักเดินทาง และนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับนานาชาติ และแฟชั่น สำเร็จการศึกษาด้านผู้ช่วยแพทย์จากมหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส (University of Nevada, Las Vegas) ในปี 2021 แจ็ค ไททัส ได้รับตำแหน่ง Mr. Gay World Nevada และเป็นตัวแทนรัฐเนวาดาในการประกวด Mr. Gay World USA โดยเขาเป็นคนเอเชียเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนั้น ยังมีประสบการณ์เดินแบบในงานแฟชั่นระดับโลก เช่น New York Fashion Week และ LA Fashion Week รวมถึงงานแฟชั่นโชว์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นแล้วแจ็คยังทำงานด้านสังคมมาโดยตลอด โดยเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ The Center ในลาสเวกัส ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนชุมชน LGBTQ+ เขายังมีส่วนร่วมกับ YMCA ในหลายเมือง เช่น ลอสแอนเจลิส ซานดิเอโก และบาร์รังกียา ประเทศโคลอมเบีย โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและศักยภาพให้กับเยาวชน