Scoop พิเศษ : รวบตึง “ซีรีส์จีน” งานเข้า! นักแสดงทำพิษ ถูกดองเป็นปี ทำแฟนๆ รอจนท้อ

ใครที่เพิ่งข้ามกำแพงจีนมาอาจจะแปลกใจว่า ทำไมสาวกซีรีส์จีน ถึงตื่นเต้นเวลาเห็นข่าวว่าซีรีส์เรื่องโปรดได้รับใบอนุญาตให้ออกอากาศ หรือ เก็บอาการไม่อยู่เมื่อซีรีส์ที่ตั้งตารอมีการประกาศวันออกอากาศอย่างเป็นทางการ เพราะหนึ่งในสิ่งที่ทรมานใจคอซีรีส์จีนที่สุด คือ ปรากฏการณ์ดองซีรีส์ ที่มีเนื้อหาขัดกับกรอบที่ภาครัฐวางไว้ จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศ หรือ บางเรื่องได้รับใบอนุญาตแล้ว แต่ดันโชคร้าย นักแสดงในเรื่องดันไปมีชื่อเสีย หรือ พฤติกรรมไม่เหมาะสม ทำให้ซีรีส์เรื่องนั้นถูกเลื่อนออกอากาศไปแบบไม่มีกำหนด โดยระยะเวลาการดองก็ไม่แน่นอน บางเรื่องถูกดองเป็นสิบปีก็มี​ ถามว่าแล้วใครเป็นผู้ชี้ชะตาว่าซีรีส์เรื่องไหนจะได้ออนแอร์หรือถูกดอง ต้องบอกว่าวงการบันเทิงจีนมีหน่วยงานที่ชื่อว่า “สำนักงานบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีน” มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการที่จะออกอากาศในแต่ละช่องทาง รวมถึงการออกอากาศผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ก็จำเป็นต้องขออนุญาตและใช้ข้อกำหนดเดียวกันกับละครโทรทัศน์ทั่วไปหลักเกณฑ์หลักๆ ของซีรีส์ที่จะได้รับใบอนุญาตให้เผยแพร่ แน่นอนว่า ต้องไม่มีเนื้อหาที่ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศหนักๆ หรือมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังแบนละครแนวผีวิญญาณ ข้ามภพข้ามชาติ ความเชื่องมงาย รวมถึงละครวาย ที่มีเนื้อหารักร่วมเพศ เพราะภาครัฐมองว่าขัดต่อค่านิยมเรื่องการแต่งงานและการมีครอบครัวในสังคมจีน ที่ยังมีแนวคิดอนุรักษนิยมอยู่มากนอกเหนือจากที่กล่าวมา ซีรีส์ที่ถูกดองหรือเจอโรคเลื่อนไม่ให้ฉาย ยังมีผลพวงจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักแสดงที่ร่วมแสดงอยู่ในซีรีส์เรื่องนั้นๆ เช่น ละเมิดกฎหมาย หรือ สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมเลี่ยงภาษี อาทิ กรณีอู๋อี้ฝาน หรือ คริส วู นักร้องชื่อดังชาวจีน-แคนาดา ที่โดนจำคุก ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ ,ขณะที่ เจิ้งส่วง นางเอกดัง มีกรณีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และ เลี่ยงภาษี, ส่วนจางเจ๋อฮั่น มีกรณีจากการไปเยือนศาลเจ้ายาสุคุนิ ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในประวัติศาสตร์จีนและญี่ปุ่น 4อย่างไรก็ตาม ใช่ว่า ซีรีส์ที่ถูกดองจะไม่มีความหวัง เพราะหากนักแสดงที่มีปัญหา สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ ซีรีส์ที่ถูกดองก็มีโอกาสกลับมาออกอากาศอีกครั้ง อย่างกรณีของซ่งจู่เอ่อร์ นางเอกหน้าสวย ที่ถูกร้องเรียนเรื่องปัญหาภาษี จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในปี 2023 และส่งผลให้งานแสดงของเธอต้องหยุดชะงักลงในขณะนั้น กระทั่งปี 2024 สตูดิโอของซ่งจู่เอ๋อร์ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี และระบุว่าได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสรรพากรในการตรวจสอบจนเสร็จสิ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับซ่งจู่เออร์ในเวลานั้น ทำให้ผลงานเรื่อง ล่าปีศาจพิฆาตรัก (The Demon Hunter's Romance - 2025) ที่แสดงคู่กับเหรินเจียหลุน พระเอกซีรีส์สุดปังอย่าง ทาสปีศาจ The Blue Whisper (2022), เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ Burning Flames (2024) รวมถึงเรื่องปรปักษ์จำนน (The Prisoner of Beauty) ที่แสดงคู่กับหลิวอวี่หนิง ซึ่งโด่งดังซีรีส์ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love -2023), ม่านมุกม่านหยก (The Legend Of Jewelry -2024) ต้องถูกเลื่อนฉายอย่างไม่มีกำหนดแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ซีรีส์เรื่องล่าปีศาจพิฆาตรักก็สามารถออกอากาศ ขณะเดียวกันยังมีข่าวดีว่าปรปักษ์จำนนก็ได้รับใบอนุญาตให้ออกอากาศเช่นกัน ท่ามกลางการรอคอยของแฟนๆ ที่เกาะจอรอชมผลงานเรื่องนี้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา ปรปักษ์จำนน ได้ออกอากาศและสร้างปรากฏการณ์ความนิยมแบบถล่มทลายสำหรับปรปักษ์จำนน ต้องบอกว่าโด่งดังมาตั้งแต่เวอร์ชั่นนิยาย จนมีการแคสต์นักแสดง แฟนๆ ต่างยกนิ้ว ว่าแคสต์มาได้ตรงปก และอดใจรอไม่ไหวที่จะติดตามเรื่องราวความรักของ เว่ยเซ่า (รับบทโดยหลิวอวี้หนิง) กับ เสี่ยวเฉียว (รับบทโดย ซ่งจู่เอ๋อร์) ที่ไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าสองคนที่ต้องมาแต่งงานกัน แต่นางเอกยังมาจากครอบครัวศัตรู ที่ทำให้พ่อและพี่ชายของพระเอกตาย ดังนั้นแรก ๆ นางเอกจึงต้องแบกรับทั้งความเย็นชาและใจร้ายของเว่ยเซ่า ก่อนความรักจะบังตา จนเปลี่ยนท่านโหวผู้เย็นชา กลายเป็นท่านโหวผู้คลั่งรักและหวงภรรยาสุดๆอย่างไรก็ตาม ในกรณีของซีรีส์บางเรื่อง ที่นักแสดงไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้​ เพื่อให้ซีรีส์ได้ออนแอร์ ทีมผู้สร้างอาจหาทางออกด้วยวิธีอื่น เช่น การเปลี่ยนตัวแสดง เพื่อถ่ายซ่อมบางฉาก หรือ ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเปลี่ยนใบหน้านักแสดงที่มีปัญหา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการถ่ายใหม่ เช่น กรณีของหยวนปิงเหยียน นางเอกที่หลายคนคุ้นหน้าจากซีรีส์ดังหลายเรื่อง เช่น องค์หญิงตัวร้ายกับนายองครักษ์ (My Sassy Princess – 2022) และ ปลดผนึกหัวใจหวนรัก (Love and Redemption -2020) เธอตกเป็นข่าวใหญ่จากกรณีการเลี่ยงภาษี จนถูกสั่งปรับเป็นเงินกว่า 4.3 ล้วนหยวน หรือกว่า 21 ล้านบาท ส่งผลให้ซีรีส์ที่เธอแสดงเป็นนางเอกอย่าง พานพบอีกครายามบุปผาโปรยปราย (Love Never Fails – 2025) ต้องมีการเปลี่ยนตัวเป็นหูอี้เสวียน นางเอกหน้าหวาน ที่มีผลงานมากมายเช่น คำสาปนิทราอลวน (The Sleepless Princess -2020), รักนี้ไม่ลืมเลือน (Unforgettable Love - 2021) หลังจากมีการถ่ายซ่อมเรียบร้อย ซีรีส์ที่ถูกดองมาหลายปีจึงได้ออกอากาศได้ โดยเพิ่งจะออนแอร์จบไปเมื่อเร็วๆ นี้ขณะที่เหนือสมรภูมิ (Legend of the Female General) อีกหนึ่งซีรีส์ที่แฟนๆ อดใจรอดูไม่ไหว นำแสดงโดย เฉิงเหล่ย เคยมีผลงานเรื่อง คะนึงรักหัวใจเพรียกหา (Follow Your Heart -2024), พักตร์สลับลวง (A Familiar Stranger - 2022) และ โจวเยว่ จากเรื่องล่าหัวใจมังกร (Back From the Brink - 2023), ขจรรักนิรันดร์กาล (Scent Of Time - 2023) ด้วยพล็อตเรื่องที่เข้มข้น มาแนวนางเอกกลับมาแก้แค้น แต่มีความน่าสนใจ เพราะนางเอกเรื่องนี้ ไม่ได้มาแนวหน่อมแน้มคุณหนูแสนดี แต่องอาจเข้มแข็ง ไม่แพ้ผู้ชายสำหรับเหตุผลที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ออนแอร์สักที เป็นเพราะว่า หลี่หมิงเต๋อ หนึ่งในนักแสดงร่วมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม นอกจากจะมีประเด็นดราม่ากับนักแสดงรุ่นพี่และประกาศออกจากวงการบันเทิง ยังถูกจับกุมเพราะเมาแล้วอาละวาดทุบรถ ซึ่งมองได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของสังคม จึงทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ แม้จะได้รับใบอนุญาตแล้ว แต่ยังถูกเลื่อนออกอากาศไม่มีกำหนด แต่ล่าสุด เมื่อต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา มีข่าวดีว่า เหนือสมรภูมิน่าจะได้ออกอากาศเร็วๆ นี้ หลังจากกองถ่ายตัดสินใจเปลี่ยนนักแสดง เพื่อถ่ายซ่อมฉากของนักแสดงที่มีปัญหา และใช้เทคโนโลยี AI สวมใบหน้าเข้าไป โดยตอนนี้กระบวนการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องที่ดูเหมือนจะเจอมรสุมหนัก คือ สู่ภูผามหาสมุทร (The Journey of Legend) ที่นำแสดงโดยเฉิงอี้ นักแสดงชายที่หลายคนคุ้นหน้าจาก ปลดผนึกหัวใจหวนรัก (Love and Redemption -2020), อวลกลิ่นละอองรัก (Immortal Samsara-2022) และกู่ลี่นาจา จากเรื่อง อินทรีหิมะเจ้าดินแดน (Snow Eagle Lord -2023), จากนี้ไปโลกทั้งใบมีแค่เธอ (Got A Crush On You -2023) เมื่อหลีข่ายซิน หนึ่งในนักแสดงร่วมงานเข้า เมื่ออดีตผู้ช่วยได้เผยแพร่ข้อความเสียงที่เธอดูถูกคนจีน จนกลายเป็นประเด็นร้อน ทำให้ซีรีส์สู่ภูผามหาสมุทร ซึ่งเดิมคาดว่าจะออกอากาศในเดือน พ.ค.ถูกเลื่อนฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนด และเป็นที่จับตาดูว่า สุดท้ายแล้วหลีข่ายซิน จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้หรือไม่แม้ว่าเบื้องต้นทางสตูดิโอของหลี่ข่ายซิน จะออกแถลงการณ์เพื่อตอบสนองต่อข่าวลือออนไลน์ว่า เนื้อหาของการบันทึกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นของปลอม ไม่เป็นความจริง แต่ก่อนหน้านี้ หลี่ข่ายซินก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องขัดแย้งต่างๆ เช่น การกลั่นแกล้งในโรงเรียนอีกด้วย เลยทำให้ดูเหมือนว่าประเด็นนี้จะเป็นกระแสร้อนแรงไม่น้อยปิดท้ายด้วยซีรีส์ที่หลายคนรอจนลืม สำหรับบันทึกปิ่น (The Gloden Hairpin) นำแสดงโดยหยางจื่อ นักแสดงแถวหน้า จากเรื่องอวลกลิ่นละอองรัก ( Immortal Samsara-2022), งามบุปผาสกุณา(Flourished Peony -2025) สร้างจากนิยายขายดีอันดับหนึ่ง ทำยอดขายถล่มทลายทั้งในจีนและไต้หวัน แต่กลายเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้เจอมรสุมใหญ่ เมื่อเดิมพระเอกของเรื่องคือ อู๋อี้ฝาน (คริส วู) กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนและมั่วสุมในลักษณะอนาจาร ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวพระเอกที่ผ่านมามีรายชื่อพระเอกหลายคนที่ลือว่าจะมารับบทแทน ที่หนาหูที่สุด คือ หลินเกิงซิน แต่สุดท้ายข่าวลือก็ไม่เป็นจริง เพราะล่าสุดยืนยันแล้วว่า คนที่จะมารับบทพระเอก คือ เผิงกวนอิน ที่เคยมีผลงานเรื่อง กุหลาบร้อยรัก (The Tale of Rose - 2024) และ เสียงกระซิบบอกว่ารัก (Have a Crush on You - 2023) โดยการมารับบทพระเอกในบันทึกปิ่น ทางทีมงานจะใช้การถ่ายซ่อมบางฉาก ร่วมกับการนำเทคโนโลยี AI Face-changing เข้ามาใช้ในการเปลี่ยนหน้านักแสดงแทนมาถึงตรงนี้ เชื่อว่าหลายคนคงหายข้องใจแล้วว่า ทำไมเวลามีข่าวว่าซีรีส์เรื่องไหนได้ใบอนุญาตให้ออกอากาศ หรือ ได้วันออนแอร์ ถึงทำให้บรรดาคอซีรีส์จีนตื่นเต้น เพราะเส้นทางกว่าซีรีส์เรื่องโปรด หรือ นักแสดงที่ชอบจะได้มีผลงานมามอบความบันเทิงนั้นไม่ง่ายเลย บางเรื่องเจอมรสุมหนักจนถูกดองเป็นสิบปีก็มี แต่อย่างน้อยตราบที่นักแสดงไม่ท้อ คนรอดูไม่ทิ้ง ก็ยังมีความหวังเสมอว่า ถ้าซีรีส์ที่ตั้งตารอได้ออนแอร์เมื่อไหร่ ไม่ใช่แค่ทีมงานและนักแสดงจะแฮปปี้ คนดูก็ฟินไปด้วย