Review ซีรีส์ : “สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคเรือนรักป่าไผ่” ซีรีส์จีนภาคแยก ฟอร์มยักษ์ รวมพลตัวท็อป!

ใครที่เห็นกระแสปังๆ ของสื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคเรือนรักป่าไผ่ (Fox Spirit Matchmaker : Love in Pavilion -2025) แล้วกำลังชั่งใจว่า จะกดเข้าไปดูดีหรือไม่ เพราะอาจจะยังไม่ได้ตามเก็บ สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด (Fox Spirit Matchmaker : Red-Moon Pact - 2024) เฉลยให้หายข้องใจตรงนี้เลยว่า ไม่จำเป็นต้องดูภาคแรก ก็ดูภาคสองได้แบบต่อติด เพราะเรื่องราวในภาคนี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดก่อนภาคจันทราสีชาดสำหรับภาคเรือนรักป่าไผ่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อ 500 ปีก่อน ในยุคที่ความขัดแย้งระหว่างเผ่ามนุษย์และปีศาจยังรุนแรง เดินเรื่องผ่านตงฟางหวยจู๋ คุณหนูใหญ่ตระกูลตงฟางแห่งสำนักอัคคีเทพ หญิงสาวที่สืบเชื้อสายวิญญาณจิ้งจอกทายาทอัคคีเทพตงฟาง หรือ ถ้าใครที่ดูภาคจันทราสีชาด จริงๆ แล้วน้องสาวนางเอก หรือ ตงฟางฉินหลาน คือ แม่ของพระเอกตงฟางเหย่ชูในภาคแรกนั่นเอง ซึ่งในภาคนี้ จะเห็นว่า ตงฟางฉินหลัน ยังเป็นสาวน้อยที่คอยอยู่ข้างกายพี่สาว และยังไม่ได้ออกเรือนเหตุผลที่ทำให้ สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคเรือนรักป่าไผ่ กลายเป็นกระแส และเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่แฟนๆ ตั้งตารอ นอกจากจะเป็นซีรีส์ภาคแยกในจักรวาลสื่อรักปีศาจจิ้งจอก ที่สร้างจากนิยายจีนชื่อดัง ซีรีส์เรื่องนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ที่ได้นักแสดงตัวแม่มารับบทนำ อย่างในภาคแรกก็ได้หยางมี่ มาถึงภาคนี้ก็ยังคงได้นักแสดงตัวท็อปอย่าง หลิวซือซือ ที่มีผลงานดังหลายเรื่อง ตั้งแต่ซีรีส์ที่นำพาหลายคนข้ามกำแพงเมืองจีน อย่าง เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ (Scarlet Heart - 2011) ตามมาด้วยซีรีส์จีนขึ้นหิ้งอีกหลายเรื่อง อาทิ หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress -2016), ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey To Love - 2023) มาประกบคู่กับจางอวิ๋นหลง ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าจากบทองค์ชายจิ่งเจี้ยน ในตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry – 2021) รวมถึงผลงานสร้างชื่ออีกมากมาย อาทิ สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of Dream - 2020), ยอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน (My Roommate Is a Detective - 2020) และ ยอดนักสืบพิชิตคดี (Checkmate - 2022)สำหรับการขึ้นแท่นพระเอกเรื่องนี้ของ จางอวิ๋นหลง แม้จะไม่ใช่เรื่องแรก แต่ต้องบอกว่า เป็นการ Grand Opening ที่ทั้งลุคและบทก็ช่วยส่ง จนออร่าสาด ทำให้จางอวิ๋นหลงสามารถตกแฟนคลับเข้าด้อมได้ไม่น้อย นอกจากความหล่อเหลาแล้ว หลายคนยังยกนิ้วให้ในความหน้าเด็ก ที่ถ้าไม่บอกคงคิดว่าใกล้ๆ เลข 3 แต่อายุจริง คือ 37 ปี ขณะที่หลิวซือซือ ถึงจะ 38 ปี แล้ว แต่ก็ยังสวยไม่สร่าง การโคจรมาเจอกันของทั้งคู่ เลยถือว่าพระ-นางวัยไม่ได้ห่างกันจนเกินไป และเป็นคู่ที่ลงตัวนอกจากความปังของพระ-นาง เนื้อหาของซีรีส์ที่หลายคนที่ได้ดู ต่างยอมรับว่าเข้มข้นกว่าภาคแรกมาก ทำให้สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคเรือนรักป่าไผ่ กลายเป็นซีรีส์ที่ใครได้หลงเข้ามาดูเป็นต้องติดหนึบ ไปกับเรื่องราวความรักของตงฟางหวยจู๋ (รับบทโดย หลิวซือซือ) กับ หวังเฉวียนหงเย่ (รับบทโดย จางอวิ๋นหลง)ประมุขน้อยสำนักหวังเฉวียน ที่ยังสวมหมวกของหัวหน้ากลุ่มหน้ากากด้วย แม้โชคชะตาได้นำพาให้ทั้งคู่มาพบรักกันตั้งแต่เปิดเรื่องก็จริง แต่อุปสรรคเยอะจนกว่าจะได้รักกันก็ปาไปเกือบครึ่งเรื่องโชคดีแม้พล็อตเรื่องอาจจะไม่ได้หวือหวา หรือฉีกจากแนวเทพเซียน ปีศาจทั่วไป แต่ความสนุก คือ การเชื่อมโยงตัวละครต่างๆ เข้ามา ทำให้เรื่องราวชวนติดตาม ราวกับผู้ชมได้ร่วมผจญภัยไปด้วยกัน กับเรื่องราวความขัดแย้งของมนุษย์และปีศาจ ที่จะนำพาความโกลาหลครั้งใหญ่มาหาโลก โดยมีหวังเฉวียนหงเย่ ในฐานะประมุขน้อยตระกูลใหญ่ และยังเป็นผู้นำของตระกูลใหญ่อีกหลายตระกูล ผู้คนต่างเคารพนับถือ กับนางเอก ซึ่งเป็นทายาทอัคคีเทพตงฟาง แต่เพื่อต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบ เธอ บิดาและน้องสาวตงฟางฉินหลาน (รับบทโดย เสิ่นเย่ว) จึงใช้ชีวิตอยู่ในเขาลึกเก็บสมุนไพรรักษาโรคแต่แล้ววันหนึ่ง ระหว่างทางไปเก็บสมุนไพร ทั้งคู่กลับเจอกับปีศาจ น้องสาวดันพลาดถูกจับตัวไป ร้อนถึงพี่สาวต้องตามไปช่วย เลยได้มาพบกับกลุ่มหน้ากากของพระเอก ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ จนเหตุการณ์จบลงด้วยดี แถมพระเอกยังตกนางเอกที่ไม่มีใจให้ใครง่ายๆ ได้สำเร็จ แม้จะปรากฏตัวภายใต้หน้ากาก ที่คนดูแซวหนักว่ามาก หน้ากากของพระเอกดูน่ารักหน๊อมแน๊ม ผิดกับหน้ากากสมาชิกคนอื่น ใส่แล้วยิ่งเสริมลุคให้ดูสวย-หล่อ แต่ถึงอย่างนั้นอาจเพราะต้องใจหรือถูกชะตา ต่อให้อยู่ภายใต้หน้ากาก นางเอกก็ยังแอบสานต่อความสัมพันธ์ ถือโอกาสตอนคืนฝักกระบี่ให้พระเอก นัดแนะให้พระเอกมาเจอกัน ในวันที่ 7 เดือน 7 ณ ศาลาไผ่ริม แม่น้ำหวยทว่ายังไม่ทันจะได้เจอกัน ทั้งคู่ก็มีเหตุให้ต้องพบกันที่งานเลี้ยงหลอมกระบี่ของสำนักหนานกง ซึ่งประมุขหนานกงมีแผนร้ายจะกำจัดพระเอก เพื่อขึ้นเป็นใหญ่ จึงไปเชิญให้นางเอกมาช่วย โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือ จะช่วยเหลือคนรักของเพื่อนนางเอกที่ถูกจับ ทว่าพอมาถึงในงานเลี้ยง นางเอกกลับพบว่า ประมุขหนานกงชั่วร้ายกว่าที่คิด เลยเปลี่ยนใจไปร่วมมือกับพระเอก ซึ่งยินดีจะช่วยคนรักของเพื่อนนางเอง โดยทั้งหมดนี้นางเอกไม่รู้เลยว่าพระเอกก็คือคนเดียวกับคุณชายกระบี่หน้ากากที่ต้องใจแต่ในที่สุดความลับไม่มีในโลก เมื่อร่วมมือกันกำจัดประมุขหนานกงสำเร็จ และพระเอกตัดสินใจเผยตัวตนที่แท้จริงให้นางเอกรู้ แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิด นางเอกกลับโกรธเพราะมีความเข้าใจผิดพระเอกอยู่ก่อน เลยตัดสินใจขอตัดสัมพันธ์ไม่พบหน้าอีก แต่โชคชะตาก็ยังทำให้ทั้งคู่ต้องมาพบเจอ เมื่อนางเอกถูกจิ่วฮั่ว (รับบทโดย หลินไป่รุ่ย) ปีศาจสวรรค์เผ่ายมโลกจับตัวไป หวังใช้เป็นร่างใหม่ให้กับนางพญาปีศาจจิ้งจอกดำ เจียหลัน (รับบทโดย เผิงเสียวหร่าน) แถมยังพาไปยังโลกอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า พระเอกจึงทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยเหลือนางเอก จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด เลยเป็นจุดหักเหให้ทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันหลังจากหาทางกลับมายังโลกปัจจุบันได้ ก็ร่วมมือกันเพื่อกำจัดปีศาจ คืนความสงบสุขให้โลก แต่ภารกิจนี้กว่าจะสำเร็จก็ไม่ง่าย ยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคอีกมาก จนต้องตามลุ้นว่าสุดท้ายพระ-นางจะสมหวัง ได้ใช้ชีวิตสงบสุขตอนไหนงานนี้บอกเลยนอกจากพล็อตเรื่องที่ชวนให้ติดตาม งาน CG เรื่องนี้ ก็ยังจัดเต็ม แต่ที่ทำเอาผู้ชมถึงกับปลื้มปริ่ม คือ การรวมพลเหล่านักแสดงตัวท็อป ที่มารับบทนักแสดงสมทบและรับเชิญในเรื่องนี้กันแบบแน่นจอ อาทิ โหวหมิงฮ่าว ที่โด่งดังจากดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์ (Dashing Youth - 2024) และห้วงฝันหวนคืน (Fangs of Fortune 2024) มารับบทพญาปีศาจไป๋มู่ ที่เปิดมาซีนแรกก็สะกดคนดู โกยเรตติ้งจาก 2EP แรกไปเต็มๆ เสียดายที่ออกมาแป็บเดียวก็ต้องสละมุกปีศาจไปบำเพ็ญใหม่ แฟนๆ เลยอดเห็นลุคหล่อแบดๆของพญาปีศาจมาถึง จางรั่วหนาน นางเอกคนสวยที่ดังเปรี้ยงปร้างจากวันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ (The First Frost – 2025) มารับบทหยางหยาน เพื่อนนางเอกผู้อาภัพรัก แต่งงานยังไม่ทันได้เข้าหอ สามีก็ตุย สำหรับบทสาวน้อยรันทด ภายนอกดูอ่อนแอ แต่ใจเด็ด แถมสตรองนี้ จางรั่วหนานตีบทแตกกระจุย ทำเอาคนดูน้ำตาซึมเลยทีเดียวส่วนอีกคู่ที่เคมีเคใจจนหลายคนเชียร์ อยากให้มาเล่นด้วยกันสักเรื่อง คือ ติงอวี่ซี พระเอกจากทำนองรักกังวานแดนดิน (Melody of Golden Age – 2024) และดารารักนิรันดร์ (Love Game in Eastern Fantasy - 2024) ที่มารับบทจางเจิ้ง ประกบกับเมิ่งจื่ออี้ นักแสดงสาวหน้าสวยที่โด่งดังจากซีรีส์ม้ามืดส่งท้ายปี 2024 เรื่อง จิ่วฉงจื่อ บุปผาเหนือลิขิต (Blossom – 2024) และ ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed – 2019) กับบทบาทชิงมู่หยวน หนึ่งในสมาชิกกลุ่มหน้ากาก ที่จัดเต็มความสวยมาแบบครบเครื่องนอกจากนี้ ยังได้นักแสดงสมทบอย่าง จ๋ายเซียวเหวิน ที่โด่งดังจากซีรีส์วันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ (The First Frost – 2025) ในบทบาทเพื่อนนางเอก เรื่องนี้คู่กับ อู๋เซวียนอี๋ นักแสดงหญิงที่โด่งดังจากพรห้าประการ (Perfect match - 2025) เสริมทัพด้วยดาราดังอีกมากมาย ที่มาประชันบทบาทกันแบบสุดฝีมือ แต่ที่พีค คือ ซีรีส์ยิ่งออน ยิ่งทำให้หลายคนเกาะจออยากรอดู สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคเล่ห์รักเพลงดาบ (Fox Spirit Matchmaker : Sword and Beloved) ภาคแยกของจักรวาลสื่อรักปีศาจจิ้งจอก ที่นำแสดงโดยเฉิงอี้ ฉายาเจ้าพ่อน้ำแดง กับบทบาทหวังฉวนฝู่กุ้ย ลูกชายของตระกูลหวังฉวนหงเย่ และตงฟางหวยจู๋ ที่ต้องมาพบรักกับ ชิงถง (รับบทโดยหลี่อีถง) สายลับเผ่าจิ้งจอก งานนี้ที่ต้องรอลุ้นไม่แพ้กำหนดออนแอร์ คือ นักแสดงสมทบและรับเชิญภาคนี้ จะปังปุริเย่แค่ไหนสำหรับ สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคเรือนรักป่าไผ่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีดูเพลินอีกเรื่อง เหมาะสำหรับคนที่ชอบซีรีส์แนวเทพเซียนปีศาจ เซฟเข้าเพลยลิสต์รับรองไม่ผิดหวัง จัดมาเบาๆ ทั้งหมด 36 ตอน ที่สำคัญมีทั้งซับไทยและพากย์ไทย สามารถรับชมได้ทาง IQIYIMickey Mousemydramalist.com/