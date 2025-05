“นนน-มายด์” แท็กทีมเปิดกลเม็ดเด็ด กับภารกิจจีบสาวสุดจึ้ง!!

เปิดทุกกลเม็ด เสน่ห์สุดน่ารักกับภารกิจจีบสุดจึ้ง ในซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด “I Love ‘A Lot Of’ You รัก มาก เธอ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของนักแสดงสุดฮอต “นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์” กับ “มายด์ อาทิตยา ตรีบุดารักษ์” ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับ 5 ความสัมพันธ์ที่แตกต่างของพวกเขา เพราะเมื่อคาสโนว่าอย่าง “นนน” ได้มาเจองานยาก ต้องจีบ “มายด์” ที่มี 5 บุคลิกให้สำเร็จ พร้อมเสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ “เต็ด ยุทธนา บุญอ้อม, จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, ป่าน ณัชชา เชื้อแดง, หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการ ฯลฯ” เรียกว่าเรื่องราวความยุ่งเหยิงชวนชุลมุนที่ต้องหาทางออกให้ภารกิจครั้งนี้จะลงเอยแบบไหน ไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขาด้วยกัน กำกับความสนุกครบรสโดยผู้กำกับฝีมือดี “หลุง ล้อจิตรอำนวย” เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2568 เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังที่แรกทาง NETFLIX เวลา 21:30 น.เมื่อ “ซัน” (นนน กรภัทร์) คาสโนว่าหนุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างหักอกสาว พึ่งได้รับจ้างงานครั้งใหม่กับการหักอก “สายรุ้ง” (มายด์ อาทิตยา) นักข่าวสาวประจำสำนักข่าวออนไลน์ สายรุ้งเป็นคนมั่นใจ และเซ็กซี่ แต่ทว่าในวันต่อๆ มา บุคลิกของสายรุ้งก็เปลี่ยนไป สายรุ้งกลายเป็นคนนิ่งเฉย เย็นชา ไม่ค่อยเป็นมิตร และที่สำคัญ เธอจำเขาไม่ได้เลยทั้งๆ ที่พึ่งเจอกันเมื่อวาน! ซันก็เลยสืบค้น และพบว่าเธอมีอาการแปลกประหลาด คล้ายผู้ป่วยโรคหลายบุคลิก และเธอก็มีถึง 5 บุคลิกด้วยกัน!!ด้าน “เทพชัย” (ป๋าเต็ด ยุทธนา) พ่อแท้ๆ ของสายรุ้ง ผู้ว่าจ้างซัน ไปพบกับทฤษฎีรวมบุคลิกแบบไร้สถาบันการันตีเข้าโดยบังเอิญ นั่นก็คือ ถ้าทั้ง 5 บุคลิก “รัก” คน คนเดียวกันได้ บุคลิกทั้ง 5 ก็จะรวมกลับเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว ซันต้องงัดทุกกลเม็ด เสน่ห์ และความสามารถทุกกระบวนท่า เพื่อมัดใจสายรุ้งทั้ง 5 บุคลิกให้จงได้! มาเอาใจช่วยพวกเค้าได้ใน I Love ‘A Lot Of’ You รัก มาก เธอห้ามพลาดเรื่องราวความสนุก ในซีรีส์เรื่อง “I LOVE ‘A LOT OF’ YOU รัก มาก เธอ” ทุกวันเสาร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังที่แรกทาง NETFLIX เวลา 21:30 น. เริ่มตอนแรกวันเสาร์ 17 พฤษภาคม 2568 และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTVHTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QKPSKQ_USUS