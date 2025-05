Review ซีรีส์ : "The Divorce Insurance เกมรักประกันใจ" เมื่อความรักต้องมีประกัน!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

แค่ชื่อชั้นของ ‘อีดงอุค’ กับพล็อตเรื่องแปลกใหม่ ก็ทำเอาติ่งเกาหลีและ FC โอปปาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ เลยต้องขอเปิดประเด็นเม้าท์มอย The Divorce Insurance (เกมรักประกันใจ - 2025) ซีรีส์ที่กำลังใกล้จะจบกันแล้ว แค่คอนเซ็ปต์ก็น่าสนใจแล้วล่ะ เรื่องราว “ประกันหย่าร้างในเกาหลี” ที่พล็อตเรื่องเข้ากับยุคสมัยสุดๆ ดูไปก็ได้แต่ร้อง หูยยยยยย! เกาหลีเกาใจเค้าไปไกลถึงขั้นนี้แล้วเหรอเนี่ย อยากรู้ว่าเรื่องราวโดน! แค่ไหน ตามไปส่องความน่าดูของเรื่องนี้กันได้ที่บทความนี้เลย...มีสปอยล์นะเธอ!The Divorce Insurance มีชื่อไทยน่ารักๆ ว่า “เกมรักประกันใจ” จะชวนเราไปเกาะติดเบื้องหลังการทำงานของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สุดล้ำอย่าง "กรมธรรม์ประกันการหย่าร้าง" ฟังแล้วอาจจะไม่โรแมนติกเอาเสียเลยใช่ไหม เพราะการแต่งงานควรจะเกี่ยวข้องกับการครองคู่กันจนแก่เฒ่าอะไรทำนองนั้น แต่ทำไมถึงต้องมีประกันเผื่อการเลิกราด้วยล่ะ นี่คือปมที่น่าสนใจมากๆ ที่ซีรีส์ขยี้ให้เราได้ดูกันเหตุผลที่ผู้กำกับ อีวอนซอก ที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่อง ‘Killing Romance’ หยิบยกประเด็นการหย่าร้างมาถ่ายทอดในซีรีส์ เพราะได้แรงบันดาลใจมาจากสถิติการหย่าร้างของชาวเกาหลี ที่เคยพุ่งสูงสุดในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 เป็นต้นมา โดยข้อมูลในปี 2023 จาก Statistics Korea พบว่า อัตราการหย่าร้างของคู่สมรสชาวเกาหลีอยู่ที่ประมาณ 1.8 ต่อประชากร 1,000 คน โดยมีจำนวนการหย่าร้างของคู่แต่งงานราว 92,400 คู่ต่อปีซีรีส์นำเสนอถึงความพยายามทำคลอดให้กับโปรเจ็กต์ประกันการหย่าร้าง และเบื้องหลังการทำงานอย่างทุ่มเทเป็นขั้นตอน เพื่อให้เราเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและความยากลำบากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สุดล้ำ ไหนจะต้องพยายามสื่อสารกับคู่รักที่มองว่า ประกันหย่าร้างดูไม่เป็นมงคลเอาเสียเลย แม้แต่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายที่ดูจะปากว่าตาขยิบ ต่อหน้าก็ไม่ยอมรับประกันหย่าร้าง แต่ก็แอบไปทำประกันไว้ให้ลูกของตัวเองประกันการหย่าร้างเริ่มต้นจากไอเดียของ ‘โนกีจุน’ (รับบทโดย อีดงอุค) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ผู้ผ่านการหย่าร้างมาแล้วถึง 3 ครั้ง ขณะที่ ‘คังฮันดึล’ (รับบทโดย อีจูบิน) นักพิจารณาประกันภัย (Insurance Underwriter) สาวหวานที่ผ่านการหย่าร้าง เพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบสาวผู้มองโลกในแง่ดี ฮันดึลดูจะมีใจให้กับโนกีจุนตั้งแต่แรกพบ แถมยังมีฉากโรแมนติกให้ชมกันตั้งแต่ต้นเรื่อง ซึ่งส่วนตัวยังไม่ค่อยอินกับเคมีของคู่นี้สักเท่าไหร่ เพราะเนื้อหายังไม่บิวท์อารมณ์ไปสู่ซีนหวานอะไรเบอร์นั้นตรงกันข้ามกับอีกคู่ที่ดูจะเคมีเข้ากันได้ดี คือเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนของโนกีจุนอย่าง ‘อันจองมัน’ (รับบทโดย อีกวางซู) นักสำรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Surveyor) ที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้ว กับอดีตภรรยาหมายเลขหนึ่งของโนกีจุนอย่าง ‘อีดาฮี’ (รับบทโดย จอนนาแร) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฯ ที่มองทุกอย่างผ่านสายตาของนักลงทุนและรักตัวเองยืนหนึ่ง อีดาฮีผ่านการใช้ชีวิตคู่แบบสายฟ้าแลบแปล๊บๆ กับโนกีจุนได้ไม่ถึงหนึ่งปี ก่อนจะหย่าร้างและเดินทางไปต่างประเทศ ถึงอย่างนั้น เธอก็ยังแอบคิดถึงโนกีจุนอยู่ดีซีรีส์ปูทางไว้ชัดเจนว่า ‘อันจองมัน’ น่าจะลงเอยกับ ‘อีดาฮี’ เพราะมีฉากสปาร์กใจกันกรุบกริบตั้งแต่ต้นเรื่อง ต้องบอกว่าคู่นี้ถือเป็นสีสันและความบันเทิงเวลามาเจอกัน ส่วนคู่ของ ‘โนกีจุน’ และ ‘คังฮันดึล’ ให้ฟิลแบบรักซึมลึก หวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอน ท่วงทำนองรักเลยดูเนิบช้าไปบ้าง ส่วนหนึ่งอาจเพราะโนกีจุนไม่พร้อมเริ่มต้นรักครั้งใหม่แบบคนเข้าใจชีวิต จะเห็นได้จากการตัดสินใจหย่าทั้งสองครั้ง ที่เขายอมแยกทางให้อีกฝ่ายได้ทำตามความฝันของตัวเองส่วนอีก 2 ตัวละครที่ถือเป็นสีสันของซีรีส์ ต้องยกให้หัวหน้าทีมที่พยายามปรับตัวกับวิกฤตวัยกลางคน หลังถูกภรรยาหย่าร้าง และสาวนักประกันวินาศภัย (Lost Adjuster) ที่ปฏิญาณตนว่าจะเป็นสาวโสดไปตลอดชีวิต แม้ครอบครัวจะพยายามยัดเยียดการดูตัวให้เธอตลอดเวลา เราจึงได้เห็นเซอร์วิชเก๋ๆ อย่างบริการแต่งงานกับตัวเอง ที่สอดแทรกไว้ในซีรีส์ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวพูดถึง ‘อีดงอุค’ แล้ว ใครจะไม่หลงรักเขาบ้าง ตั้งแต่ Goblin, Tale of the Nine Tailed จนถึง Bad and Crazy โอปปาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเป็นนักแสดงมากความสามารถที่ปรับคาแร็กเตอร์เข้ากับบทบาทต่างๆ ได้อย่างดีงาม เช่นเดียวกับใน The Divorce Insurance เกมรักประกันใจ ที่โอปปารับบทเป็นหนุ่มใหญ่ไฟแรงของบริษัทประกันภัย ไม่เพียงแค่ฉลาดหลักแหลม แต่ยังมีมุมอ่อนไหวที่ซ่อนอยู่ในหัวใจและสายตาอ่อนโยนแม้ซีรีส์จะยังไม่เปิดเผยถึงเหตุผลและมุมมองของเขาที่มีต่อการหย่าร้าง แต่จากเรื่องราวของภรรยาทั้ง 2 คนก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่า โนกีจุนยอมเสียสละความสุขของตัวเอง เพื่อให้ภรรยาคนแรกวิ่งไล่ตามความฝันอันทะเยอทะยาน ส่วนภรรยาคนที่สอง (รับบทโดย โจโบอา) ก็แยกทางกัน เพียงเพราะเธออยากค้นพบความสงบสุขในฐานะแม่ชี ถึงอย่างนั้น เธอก็ยังเป็นบาริสต้าคนโปรดในดวงใจของโนกีจุนเสมอ เมื่อถึงเวลาต้องการที่พึ่งทางใจ โนกีจุนจะขับรถไปแสนไกลเพื่อขอคำปรึกษาและจิบกาแฟดริปโดยอดีตภรรยาของเขาส่วนความสามารถในการแสดงอารมณ์ของโอปปา ทำให้เราอินไปกับ ‘โนกีจุน’ หรือพูดง่ายๆ ก็คือโดนโอปปาตกอีกแล้ว! แม้เราจะรับรู้เรื่องราวส่วนตัวและมุมมองชีวิตของโนกีจุนน้อยกว่าตัวละครอื่นในช่วงแรกๆ ก็ตาม แต่ความอบอุ่น อ่อนโยน และความพึ่งพาได้ของเขา ก็ทำเอาเราใจบางอยากมีกีจุนเป็นของตัวเองบ้างจังสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ The Divorce Insurance เกมรักประกันใจ คือวิธีที่ซีรีส์สะท้อนความเป็นจริงของการแต่งงานในยุคปัจจุบัน แม้หลายคนอาจมองว่า “ประกันหย่าร้าง” เป็นเรื่องที่ดูไม่โรแมนติกเอาเสียเลย แต่คอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจของเรื่องนี้อยู่ที่ “ประกันภัยที่จะช่วยให้คุณโอบรับและรักชะตาชีวิตของคุณ ต่อให้เกิดการหย่าร้างแบบไม่ทันตั้งตัว” รวมถึงรับมือกับเรื่องปวดหัวหลังการหย่าร้างได้อย่าง win-winถึงอย่างนั้น ทีมงานก็ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อนำเสนอเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่จะช่วยคัดกรอง ‘คู่แท้’ และ ‘คู่เทียม’ ที่แต่งงานหวังเอาเงินประกันได้อย่างชัดเจน อีกทั้งถ่ายทอดเจตนาจริงของประกันการหย่าร้างที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้คนหย่าร้างกันเร็วเกินไป ด้วยเงื่อนไขที่ต้องแต่งงานกันนานตามที่กำหนด (ไม่ใช่แต่งเร็ว-หย่าไวเหมือนคู่ของโนกีจุนและอีดาฮี) รวมถึงการนำมุมมองของนักจิตวิทยาและสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องซีรีส์สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ ผ่านมุมมองของคนยุคใหม่ที่มีต่อการหย่าร้าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าอับอายหรือกลายเป็นตราบาปของชีวิตอีกต่อไป สังคมยุคใหม่เปิดกว้างและยอมรับการตัดสินใจแยกทางของคู่สมรสที่ไม่สามารถประคับประคองชีวิตคู่ได้อีกต่อไป จะเห็นได้จากตัวละครหลักที่ผ่านการหย่าร้าง และสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง เพราะคนยุคใหม่ให้ความสำคัญกับความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเอง มากกว่าการ “ทนอยู่” ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แม้ว่าพล็อตเรื่องจะดูจริงจังไปบ้าง แต่ซีรีส์ก็นำเสนอด้วยโทนโรแมนติกคอมเมดี ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและติดตามเรื่องราวได้อย่างสนุกสนานถ้าคุณเป็นคนที่ชอบซีรีส์ที่ทั้งสนุกและมีสาระในเวลาเดียวกัน The Divorce Insurance เกมรักประกันใจ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่คุณไม่ควรพลาด ตามไปพิจารณาเงื่อนไขของกรมธรรม์การหย่าร้างกันได้ที่ The Divorce Insurance เกมรักประกันใจ รับชมทั้ง 12 ตอนได้ทาง Prime Videoรัสรินทร์ สุนทรกลมรัศมิ์https://mydramalist.com/