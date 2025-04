Scoop พิเศษ : เปิดเส้นทางสุดทรหดของ “หลิวอวี่หนิง” กว่าจะเป็นพระเอกตัวท็อป เจ้าของฉายา “ขวัญใจป่าช้า”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

หลายคนรู้จัก ‘หลิวอวี่หนิง’ ในฐานะนักร้อง โดยเฉพาะผลงานเพลงประกอบซีรีส์ดังๆ หลายเรื่อง ที่ต่อให้เขาไม่ได้แสดง แต่ก็ได้ร้องเพลงประกอบ เช่น ปลดผนึกหัวใจหวนรัก (Love and Redemption – 2020), คุณคือป้อมปราการของฉัน (You Are My Hero - 2021) รวมถึง นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า (Word of honor - 2021)ขณะที่บางคนอาจจะโดนหลิวอวี่หนิงตกจากบทบาทการแสดง ที่ต้องบอกว่าถึงจะแจ้งเกิดในวงการช้า แต่แสดงไม่กี่เรื่องก็ปังเลย แถมยังแจ้งเกิดจากบทพระรอง ค่อยๆ ไต่เต้าเป็นพระเอก ได้ประกบนักแสดงหญิงตัวท็อปมากมาย อาทิ หลิวซือซือ ตี๋ลี่เร่อปา และจ้าวลู่ซือ เสียดายอย่างเดียวคือ ไม่ว่าหลิวอวี่หนิงจะรับบทไหน ก็มักตุยเย่ทุกที จนทำเอาแฟนๆ ตั้งฉายาว่า “ขวัญใจป่าช้า” ซะเลยอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแฟนๆ จะตกหลุมรักหลิวอวี่หนิงจากบทบาทไหน ต้องบอกว่านาทีนี้เขาคือหนึ่งในพระเอกจีนขวัญใจชาวไทย แถมตอนนี้ยังขึ้นแท่นพระเอกที่แฟนซีรีส์จีนตั้งตารอชมผลงานมากที่สุด โดยเฉพาะซีรีส์เรื่อง “ปรปักษ์จำนน” ที่ถูกดองมาหลายปี เพราะ ‘ซ่งจู่เออร์’ นางเอกที่แสดงด้วยดันไปพัวพันคดีเลี่ยงภาษีแต่ล่าสุดหลังจากซ่งซูร์เออร์เคลียร์ตัวเองเรียบร้อย ทำให้ผลงานที่ถูกดองทยอยได้รับใบอนุญาตให้ออกอากาศ รวมถึงปรปักษ์จำนน ก็ทำเอาแฟนๆ มีเฮ รอลุ้นว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่ เพราะอดใจรอดูหลิวอวี่หนิง ในบทท่านโหวจอมโหด แต่ดันคลั่งรักภรรยาสุดๆ ไม่ไหวว่ากันว่าเรื่องนี้ คอนิยายต่างยกนิ้วว่าแคสต์นักแสดงมาได้ตรงปกไม่พอ ถ้ายึดตามเส้นเรื่องในนิยาย จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ล้างอาถรรพ์ “ขวัญใจป่าช้า” ไปได้อีกหนึ่งเรื่องเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องรอซีรีส์เรื่องใหม่ของหลิวอวี่หนิง สกู๊ปนี้จะพาทุกคนไปผจญภัยกับเรื่องราวชีวิตสุดโลดโผนของหลิวอวี่หนิง กว่าจะเป็นพระเอกแถวหน้า ต้องผ่านอะไรมาบ้างบ้านเกิดของหลิวอวี่หนิง อยู่ที่เมือตานตง มณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบันเขาอายุ 35 ปี (เกิดปี 1990) หลิวอวี่หนิงสูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่อายุ 4 ขวบ มีคุณปู่คุณย่าช่วยเลี้ยงดู ตอนที่คุณแม่ต้องออกไปทำงาน หลิวอวี่หนิงชื่นชอบในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็ก แต่ด้วยสถานะทางบ้านไม่เอื้ออำนวย ทำให้เขาไม่ได้มีโอกาสไปเรียนดนตรีจริงจัง ครั้งหนึ่งเขาเคยเอ่ยปากขอคุณลุงไปเรียนดนตรี แต่คุณลุงทำได้เพียงกล่าวคำขอโทษ เพราะไม่สามารถสนับสนุนให้เขาเดินตามความฝันได้ แม้จะเศร้า แต่หลิวอวี่หนิงไม่ยอมแพ้หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก Dandong Culinary Technical School หลิวอวี่หนิงทำงานสารพัด ตั้งแต่แจกใบปลิว เสิร์ฟอาหาร และเป็นเชฟ เขาเคยบอกว่า ส่วนตัวไม่ได้ชอบทำอาหาร แต่ที่เลือกเรียนด้านนี้ เพราะคิดว่าจะมีวิชาชีพติดตัวเพื่อไปทำงานหาเลี้ยงชีพได้ หลังจากเขาได้รับเงินเดือนเดือนแรก 200 หยวน ก็ตัดสินใจนำเงิน 180 หยวนไปซื้อกีตาร์ และใช้เวลาพักจากการทำงานเล่นกีตาร์ในห้องเก็บของของร้านอาหาร หลังเลิกงานก็ไปเป็นนักร้องตามบาร์และร้านหม้อไฟ ทั้งที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะได้แค่ทิปจากลูกค้าเป็นค่าเหนื่อยพออายุ 20 ปี หลิวอวี่หนิง ตัดสินใจไปออดิชั่นรายการ Super Boy ปรากฏว่าไม่ผ่านรอบคัดเลือกแต่เขาไม่ละทิ้งความพยายาม 3 ปี ต่อมาตัดสินใจเข้าร่วมอีกครั้ง แต่ก็ยังตกรอบคัดเลือกอีก ทว่าเขาก็ยังไม่ท้อ 4 ปีต่อมา เขาชวนเพื่อนๆ มา ตั้งวง Modern Brothers ในตอนแรกมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด 5 คน แต่ตอนหลังเหลือ 3 คน ก่อนที่จะทยอยแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเอง แต่ทั้งสามก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันชื่อเสียงของวง Modern Brothers เป็นที่รู้จัก ในช่วงปี 2015 หลังจากพวกเขาเริ่มทำการแสดงสดผ่านแพลตฟอร์ม YY ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งของจีน ห้องไลฟ์ของพวกเขาเป็นที่รู้จักในชื่อ YY Live Room 4528 ในช่วงแรกพวกเขาใช้วิธีถ่ายวิดีโอคัฟเวอร์เพลงกันในอาคาร ต่อมาในปี 2017 พวกเขาก็ย้ายไปถ่ายทำและแสดงสดกลางแจ้งตามท้องถนน และในปี 2018 พวกเขาได้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Douyin ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นยอดนิยมของจีน (คล้ายกับ TikTok) วงจึงประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม จำนวนแฟนคลับของพวกเขาจาก 200,000 คน พุ่งสูงขึ้นเป็น 1.5 ล้านคนในชั่วข้ามคืนจากการคัฟเวอร์เพลง "Tell the Truth" และมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 10 ล้านคนภายใน 10 วันจากการโพสต์บน Douyin สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการในฐานะวงดนตรี ที่ก้าวกระโดดจากสตรีมเมอร์ทางอินเทอร์เน็ตและนักแสดงข้างถนน สู่ดาวรุ่งที่มีความสามารถในวงการบันเทิงจีนเส้นทางสู่ดาวของหลิวอวี่หนิงเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาเขาได้สร้างชื่อในฐานะศิลปินเดี่ยว ผลงานซิงเกิลแรก คือ "Imagination" และร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มากมาย จนได้ฉายา “เจ้าพ่อเพลงประกอบซีรีส์” โดยเบื้องหลังความสำเร็จล้วนเป็นผลผลิตจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ทำให้แต่ละผลงานที่ออกมา ล้วนคุณภาพคับแก้ว มีรางวัลการันตีมากมายอย่างในปี 2019 หลิวอวี่หนิงได้รับรางวัล Best New Artist และรางวัล Internet Influence Honor ในงาน Chinese Top Ten Music Awards ขณะที่เพลง "Toast the Wine" ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ ตำนานจอมโจรแห่งสุสานทะเลทราย (Tomb of the sea - 2018) ก็ได้รับรางวัล Media Recommended OST อีกด้วยนอกจากงานในวงการเพลงจะไปได้สวย ด้วยลุคสูงหล่อและรอยยิ้มหวาน ที่ทำเอาผู้ชมใจละลายของหลิวอวี่หนิง ยังเป็นใบเบิกทางให้เขาได้เข้าสู่วงการแสดง โดยเขาได้รับการทาบทามเข้ามาชิมลางในฐานะนักแสดง มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือ Class 952 ซึ่งเขาได้รับบทเป็นพระเอกก็จริง แต่ผลงานการแสดงนี้ยังไม่ได้แจ้งเกิดให้หลิวอวี่หนิงเท่าไร กระทั่งเขาได้มีชิมลางงานแสดงซีรีส์เรื่องแรก คือ คนเดือดเลือดร้อน (Hot-blooded Youth -2019) นำแสดงโดยหวงจื่อเทาและจางเสวี่ยอิ๋ง เขาได้รับบทนักแสดงสมทบแต่ผลงานที่แจ้งเกิดให้หลิวอวี่หนิง คือ สตรีหาญฉางเกอ (The Long Ballad - 2021) ที่นำแสดงโดย ได้อู๋เหลย และ ตี๋ลี่เร่อปา ขณะที่หลิวอวี่หนิง รับบทเป็นฮ่าวตู จุดกระแสคู่จิ้น “ฮ่าวเหยียน ซึ่งเป็นคำย่อมาจากตัวละคร “ฮ่าวตู” ที่รับบทโดยหลิวอวี่หนิง นักฆ่าผู้แสนเย็น แต่ดันมีความรักที่ลึกซึ้งต่อองค์หญิงหลี่เล่อเหยียนแห่งต้าถัง ที่รับบทโดยจ้าวลู่ซือหลังจากนั้น หลิวอวี่หนิง ยังมีผลงานเรื่องอันเล่อจ้วน (The Legend of AnLe -2023) ที่นำแสดงโดย ตี๋ลี่เร่อปา และ กงจวิ้น ในเรื่องนี้เขารับบทเป็น ลั่วหมิงซี อาลักษณ์กรมอาญา ก่อนจะแจ้งเกิดในฐานะพระเอกในผลงานเรื่อง ภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love -2023) ซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคและการต่อสู้ รับบทเป็น หนิงหย่วนโจว ผู้นำหน่วยข่าวกรองสุดเฉลียวฉลาดประกบนางเอกตัวท็อป หลิวซือซือเท่านั้นยังไม่พอ ยังมีผลงานเรื่องม่านมุกม่านหยก (The Legend Of Jewelry -2024) ประกบอีกหนึ่งนางเอกตัวท็อปอย่าง ‘จ้าวลู่ซือ’ ซึ่งเคมีของทั้งคู่เคยทำเอาแฟนๆ เพ้อมาแล้วในสตรีหาญฉางเกอ เสียดายแค่ตอนจบของทั้งสามเรื่องที่ยกมา ทั้งที่รับบทพระเอกและพระรอง คือ ตุยเย่ ทำเอาแฟนๆ เสียน้ำตากันเป็นแถว จนอยากด่าคนเขียนบทว่า ทำไมถึงใจร้ายกับหลิวอวี่หนิงเบอร์นี้ขณะเดียวกันแฟนๆ ยังอดแซวหลิวอวี่หนิงไม่ได้ ว่าสงสัยถ้าบทเรื่องไหนไม่มีกระอักเลือด หรือ ตุยตอนจบจะไม่รับเล่นหรือเปล่า? สำหรับประเด็นนี้ หลิวอวี่หนิงเคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาเองก็แปลกใจกับชะตากรรมของตัวเองเหมือนกัน ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปรับบทไหนมีอันจบไม่สวย ซึ่งเขาเองคิดว่าอาจเพราะเขายังมีผลงานการแสดงน้อย เลยทำให้พอบวกลบคูณหารคิดค่าเฉลี่ยอัตราการรอดชีวิตออกมายังต่ำ ดังนั้น ถ้าในอนาคต มีผลงานอีกหลายเรื่องๆ แฟนๆก็อาจจะเห็นตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นทั้งหมดนี้ คือ เรื่องราวของหลิวอวี่หนิง พระเอกจีน ที่ต้องบอกว่าเส้นทางสู่พระเอกตัวท็อปของเขานั้นไม่ธรรมดา แม้ว่าหลิวอวี่หนิงจะเคยบอกว่า เขาถือว่าได้เดบิวต์ในวงการตอนวัยร่วม 30 ปี ซึ่งถือว่าช้ามาก สำหรับการทำงานในวงการบันเทิง แต่ความฮอตของหลิวอวี่หนิงวันนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่มีแต่คำว่า “พยายาม” ในพจนานุกรมชีวิตMickey Mousemydramalist.com/