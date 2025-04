เรื่องย่อซีรีส์ "PIT BABE THE SERIES 2"

: ALITTLEBIXTH: ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม: Boy Love Series: CHANGE2561 ORIGINAL: สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย: CHANGE2561: สถานีโทรทัศน์ ช่องวัน31 ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21.15 น. และ ดูออนไลน์ VERSION UNCUT บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น: วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 25681 ปีหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายทุกอย่างจบลง มูลนิธิบ้านตระกูลเฉินถูกปิดตัว เบ๊บ (พาเวล นเรศ) และชาลี (พูห์ กฤติน) ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกัน ชาลีคอยดูแลเบ๊บที่ยังคงฝันร้ายเกี่ยวกับการตายของ เวย์ (นัท ศุภณัฐ) และความเลวร้ายของโทนี่ (เอส-วรฤทธิ์)ในอดีต ทำให้ความรักของพวกเขาแนบแน่นยิ่งขึ้นนอกจากการแข่งรถ ชาลีก็กำลังร่วมมือกับ พีท (ปิง โอบนิธิ) ทำแล็บทดลองสร้าง “ยาสลายทักษะ” ให้อัลฟ่าพิเศษที่อยากกำจัดเซนส์ของตน เพื่อให้ผู้ที่มีพลังพิเศษสามารถเลือกชีวิตของตนเองได้ และไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่ตั้งใจเข้ามาหาผลประโยชน์แบบที่เคยโดนจากโทนี่ ทำให้เวลาที่ เบ๊บกับชาลี ให้กันน้อยลงไปอย่างชัดเจน ชาลีเชื่อว่ายาสลายทักษะจะช่วยให้เบ๊บและทุกคนปลอดภัย เขาจึงยินดีที่จะเสียสละเวลาของตัวเอง เพื่อพัฒนายาให้สำเร็จฝั่งอลัน (สายลับ เหมวิช) และเจฟ (ภณ ธนภณ) ยังคบกันและไปได้ดี แม้เซนส์พิเศษของเจฟจะเกิดอาการแปลกๆและทำให้ร่างกายเจฟมีปัญหา แต่ทั้งคู่ก็ยังสามารถช่วยกันประคับประคองทีม X-Hunter ให้ครองแชมป์ได้ตลอด ปัญหาที่ติดอยู่ในใจของอลันก็คือ ความเป็นคนธรรมดาที่ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถปกป้องเจฟได้ส่วนในทีมจะมีแต่ นอร์ธ (ไมเคิล เกียรติศักดิ์) ที่แอบเศร้าอยู่คนเดียว เพราะ โซนิค (ท๊อปเทน ศุภกรณ์) คู่หูคนสำคัญออกจากวงการแข่งรถไปเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่ต่างประเทศ ทุกคนจึงได้แต่ผลักดันให้นอร์ธใจกล้า สามารถก้าวข้ามเฟรนด์โซนไปสู่แฟนโซนกับโซนิคได้สักทีแต่แล้วปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้นเมื่อ วิลลี่ (มิ้ล ณัฐชน) นักแข่งรถรุ่นใหม่ไฟแรงทีม ETA คู่แข่งทีมใหม่ของ X-Hunter สามารถโค่นแชมป์พิทเบ๊บได้ตั้งแต่แมตซ์แรกและกลายเป็นคิงคนใหม่ของวงการ เบ๊บสั่นคลอนอย่างหนักเพราะถูกท้าทายจากเด็กที่สด แซ่บ และใหม่กว่า นอกจากนั้นวิลลี่ก็ยังทำให้ชาลีหวั่นไหว เมื่อเขาแสดงความชอบและรุกจีบเบ๊บอย่างน่ากลัว ทำให้ความรักของเบ๊บและชาลีเริ่มเกิดปัญหากลายเป็นบททดสอบสำคัญว่าความรักของพวกเขาจะเอาชนะความร้อนแรงของวิลลี่ได้หรือไม่ขณะเดียวกันพีทที่ยังลืมเวย์ไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับ คริส (นัท ศุภณัฐ) นักวิจัยหนุ่มจาdต่างประเทศที่ทุกคนแปลกใจ และต้องตามหาความจริง เพราะคริสมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเวย์เป๊ะ และได้เข้ามาทำงานเป็นหนึ่งในทีมวิจัย ความอ่อนแอและโหยหาความรักครั้งเก่าของพีททำให้เขาหลงใหลคริสจนถอนตัวไม่ขึ้นถึงแม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะถูกคริสกำหนดไว้ให้เป็นเพียงเพื่อนร่วมงานที่รักสนุกแต่ไม่คิดผูกพันในขณะที่ทุกคนในทีม X-Hunter ต่างเคร่งเครียดกับการแข่งรถและปัญหาความรักที่เข้มข้นทุกวินาที แต่ฝั่งคนที่ติดอยู่ในคุกอย่าง เคนตะ ( กาฟิวส์ พันธุ์ธัช) วินเนอร์ ( ป๊อป ภัทรพล) และดีน (ลี อัสรี) กลับถูกปล่อยออกจากคุกโดยเงื้อมมือของใครบางคน จนความจริงถูกเปิดให้ทุกคนรู้ว่าศัตรูตัวฉกาจอย่างโทนี่ยังไม่ตายซึ่งเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรไม่มีใครรู้ และต่อจากนี้ไม่มีใครในทีม X-Hunter ที่จะปลอดภัยอีก ต่อไป เบ๊บและชาลีกลายเป็นเป้าเดินได้ของแผนการชั่วร้ายครั้งใหม่ของโทนี่ที่พร้อมทำลายล้างทุกคน วินเนอร์เลือกที่จะสวามิภักดิ์และกลายเป็นมือขวาคนใหม่ของโทนี่เพื่อแก้แค้น แตกต่างจากดีนและเคนตะที่พยายามหาวิธีช่วยเหลือเบ๊บ และชาลีเพราะต้องการไถ่ความรู้สึกผิดบาปในใจ ดีนกลับไปทำงานกับอลันที่อู่ ส่วนเคนตะถูกพีทส่งไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านคิมในขณะที่ คิม (เบนซ์ อัทธ์ธนิน) ซึ่งกำลังจะย้ายกลับเกาหลีจึงต้องรับหน้าที่ดูแลเคนตะที่เสี่ยงอันตราย เพื่อสืบความลับในการฟื้นกลับมาจากความตายของโทนี่ จนทำให้สองคนเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เมื่อโทนี่เริ่มเข้ามาคุกคามอัลฟ่าพิเศษและกลุ่ม X-Hunter ในแล็บทดลอง ชาลียอมเสียสละตัวเองเป็นตัวทดลองยาเพราะต้องการปกป้องความรักของเขากับเบ๊บ รวมถึงความปลอดภัยของผองเพื่อนทุกคนจากความเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นมาร่วมลุ้นไปกับ ‘เบ๊บ-ชาลี’ พร้อมกับทุกตัวละครที่กำลังจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง การันตีได้เลยว่าการคัมแบ็คของ “PIT BABE THE SERIES 2” ในครั้งนี้ จะร้อนแรง เข้มข้น และดุเดือดยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอน ปักหมุดติดตามรับชม Ep. แรกพร้อมกันในวัน ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และทุกวันศุกร์ เวลา 22:15 น. ทางช่อง (โลโก้ช่องวัน31) ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:15 น. บนแอป (โลโก้ iQIYI) และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นวรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย : โทนี่โทนี่ นักธุรกิจที่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองโดยไม่สนชีวิตใคร ประธานใหญ่ "UAC Corp" ที่ในอดีต ถูกฆ่าตายและถูกเปิดโปงเรื่องการค้ามนุษย์พิเศษ การตายของโทนี่ทำให้ทุกคนวางใจว่าความเลวร้ายทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้ว โดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงโทนี่ไม่ใช่คนธรรมดา...พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ : เบ๊บเบ๊บ นักแข่ง A-List ที่ชื่นชอบความเร็วและความท้าทาย ยังคงเป็น KING OF THE HALLOWS ที่ไม่เคยแพ้ใคร ในเรื่องความรักเบ๊บได้ใช้ชีวิตกับแฟนหนุ่มไทป์หมาเด็ก อย่าง ชาลี ผู้ซึ่งซึมซับพลังพิเศษของเขาไป แต่นั่นก็ไม่กระทบกับความสามารถในการแข่งรถของเขาพูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล : ชาลีชาลี หนุ่มฮอตเนิร์ด แฟนหนุ่มคาแรคเตอร์หมาเด็กสุดน่ารักของเบ๊บ เป็นนักแข่งรถทีมเดียวกัน เจ้าของฉายา “เจ้าชายแห่งทีม X-Hunter” ผู้ที่ทุ่มเททุกอย่างให้กับความรัก และความถูกต้องสายลับ เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์ : อลันอลัน เจ้าของและผู้จัดการทีมแข่งรถชื่อดังอย่าง X-Hunter ที่เปรียบเสมือนพี่ชายที่แสนดีของน้องๆ ในทีม นอกจากจะแสนดีแล้ว อลันก็ยังคงเป็น ลุงหวานใจของไอหนูเจฟภณ ธนภณ เอี่ยมกำชัย ; เจฟเจฟ อดีตเด็กฝึกงานในทีม X-Hunter ที่กลายเป็นแฟนเจ้าของอู่ด้วยเซนส์พิเศษของเขาที่สามารถมองเห็นอนาคตของคนอื่นได้ ทำให้เขามีกำแพงกับคนอื่นอยู่เสมอ แต่อลันก็ทำให้เจฟก็ยอมเปิดใจให้เพื่อนๆ X-Hunter เหมือนเป็นคนในครอบครัวนัท ศุภณัฐ เลาหะพานิช : เวย์คริส นักวิจัยหนุ่มที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง DNA ของอัลฟ่าพิเศษ มีหน้าตาเหมือนเวย์ที่เสียชีวิตไปไม่มีผิด เขาถูกดึงตัวมาทำงานกับพีทเพราะความสามารถ เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมพุ่งชนทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ยกเว้นเรื่องความรักที่ไม่ต้องการเป็นตัวแทนของใครปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร : พีทพีท นักธุรกิจหนุ่ม perfectionist ประธานบริหาร ‘บริษัทบียอนด์กรุ๊ป’ หลังจากพีทจับมือกับเพื่อนพ้องเปิดโปงธุรกิจของโทนี่จนสำเร็จ จากนั้นพีทก็ทุ่มเททั้งเงินทองและเวลาพยายามที่จะหาทางไม่ให้นักธุรกิจหรือใครเข้ามาหาผลประโยชน์กับอัลฟ่าที่มีเซนส์พิเศษได้อีกเบนซ์ อัทธ์ธนิน ธนินภาณุวิวัฒน์ : คิมคิม นักแข่งรถลูกครึ่งไทย-เกาหลีที่อดีตเคยอยากเอาชนะเบ๊บ แต่แล้วก็ตัดสินใจย้ายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม X-Hunter สุดท้าย คิม ก็ยังไม่ละความฝันที่อยากจะเป็นสุดยอดนักแข่งรถของตัวเองอยู่ดี จนเกิดอุบัติเหตุทางหัวใจ จนทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปกาฟิวส์ พันธุ์ธัช กันคำ : เคนตะเคนตะ นักฆ่าผู้เงียบสงบไม่ค่อยพูดจา อดีตมือขวาคนสำคัญของโทนี่ที่เคยนับถือโทนี่เป็นพ่อแท้ๆ เขาตัดสินใจฆ่าโทนี่เพื่อจบความชั่วทุกอย่าง แต่อดีตเลวร้ายก็ยังตามมาหลอกหลอนเขาจนถึงปัจจุบันไมเคิล เกียรติศักดิ์ วัตนวิทย์สกุล : นอร์ธนอร์ธ นักแข่งสายฮา แห่งทีม X-Hunter กับบุคลิกดูเล่นๆ ไม่ค่อยจริงจัง อดีตยูทูปเบอร์ที่มีคนติดตามมากมายในวงการนักแข่งรถ ครั้งนี้นอร์ธได้กลายเป็นนักแข่งรุ่นใหญ่ ฉายา “นอร์ธท็อปสปีด”ตามที่ฝันเอาไว้ และทุกอย่างดูจะไปได้ดี ยกเว้นเรื่องของหัวใจกับเพื่อนคู่ซี้อย่าง โซนิคท๊อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอ : โซนิคโซนิค อดีตนักแข่งอีกคนของทีม X-Hunter ที่มีอีกหนึ่งความฝันคืออยากเรียนด้านแฟชั่น ทำให้โซนิคขอลาออกจากทีมไปต่างประเทศเพื่อไล่ตามความฝัน แต่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆ แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจไปเรียนต่อ ก็เพราะต้องการรักษาระยะห่างกับ นอร์ธ เพื่อนสนิทของเขาป๊อป ภัทรพล วัลลภ : วินเนอร์วินเนอร์ อดีตนักแข่งรถใจกากปากเก่งจากทีม Red Racing เขาไม่เคยเอาชนะ เบ๊บ ได้สักครั้ง กลับมาครั้งนี้เขาจึงไปร่วมมือกับโทนี่ ด้วยความหวังอย่างเดียว คือ เอาตัวรอดลี อัสรี วัฒนายากุล : ดีนดีน อดีตนักแข่งดาวรุ่งรุ่นเล็กแห่งทีม X-Hunter ที่เกือบจะได้ขึ้นเทียบรุ่นใหญ่แต่เพราะความน้อยใจ ทำให้เกิดเรื่องที่ทำให้เขาต้องเข้าไปใช้ชีวิตในคุกและเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดที่ตัวเองทำมิ้ล ณัฐชนน ศุภวรวงศ์ : วิลลี่วิลลี่ นักแข่งดาวรุ่งหน้าใหม่ จากทีม ETA นักแข่งไฟแรงที่มีเบ๊บเป็นไอดอล เขาต้องการเป็นคิงของสนามตั้งแต่แมตซ์แรกที่เข้าแข่งขัน พอๆกับความต้องการที่อยากจะสร้างความร้าวฉานให้กับคู่ของเบ๊บและชาลี