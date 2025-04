Review ซีรีส์ : “ล่าปีศาจพิฆาตรัก” สนุกสมการรอคอย “เหรินเจียหลุน - ซ่งจู่เอ๋อร์” จับคู่ไขปริศนา!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

หลังจากผ่านด่านเคราะห์สาหัสสากรรจ์จากแนวเทพเซียน รักต้องห้ามระหว่างเผ่าเทพเผ่าปีศาจ ในที่สุด คอซีรีส์จีนก็ได้ลิ้มรสความบันเทิงของซีรีส์จีนในรสชาติที่แปลกใหม่ อย่างแนวไขปริศนา ล่าปีศาจ ร่วมผจญภัยไปกับตัวละครใน ล่าปีศาจพิฆาตรัก (The Demon Hunter's Romance - 2025) ซีรีส์จีนโรแมนติก แฟนตาซี ที่ได้พระเอกหนุ่มชื่อดัง เหรินเจียหลุน ประกบคู่กับนางเอกหน้าหวาน ซ่งจู่เอ๋อร์ เป็นครั้งแรกแม้ซีรีส์เรื่องนี้ จะทำเอาแฟนๆ ลุ้นมานานว่าเมื่อไหร่จะได้ออนแอร์ซักที หลังปิดกล้องมานานถึง 3 ปี เหตุผลก็เพราะซ่งจู่เอ๋อร์ ดันไปพัวพันกับคดีเลี่ยงภาษี ทำให้ 2 ซีรีส์ที่รับบทนำ อย่างล่าปีศาจ พิฆาตรัก และปรปักษ์จำนน (The Prisoner of Beauty) เจอลงดาบเลื่อนฉายอย่างไม่มีกำหนด กว่าจะเคลียร์ทุกอย่างลงตัว ก็ล่วงเลยมาหลายปี แต่อย่างน้อยถึงจะมาช้าแต่ก็ยังได้ออนแอร์ และแม้จะออนแอร์แบบฟ้าผ่า จนแฟนๆ ตั้งตัวแทบไม่ทัน แต่ด้วยกระแสของนักแสดง และพล็อตเรื่องที่น่าติดตาม ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวอย่างร้อนแรง และความนิยมที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื้อเรื่องของล่าปีศาจ พิฆาตรัก ดัดแปลงจากนิยาย ชื่อ "Ban Xia" ว่าด้วยเรื่องราวของ จิ่วเซวียนเย่ (รับบทโดย เหลินเจียหลุน) นักล่าปีศาจ และ ต้วนปั้นเซี่ย (รับบทโดย ซ่งจู่เอ๋อร์) คุณหนูตระกูลร่ำรวย ที่ดันมีดวงตาพิเศษ สามารถมองเห็นปีศาจ แต่คนในครอบครัวกลับไม่เชื่อ แถมยังกลัวนางเอกจะเป็นบ้าเลยให้รักษาด้วยการกินยาสงบจิต และส่งไปอยู่บ้านนอกวันหนึ่งเมื่อที่บ้านจะมีงานมงคล เธอจึงเดินทางกลับมาที่บ้าน แต่ดันไปรู้ว่าหญิงสาวที่ลูกพี่ลูกน้อง จะแต่งงานด้วย แท้จริงแล้วเป็นปีศาจนกฮูกที่ชอบกัดกินกล่องเสียง เมื่อเธอรู้ความจริง ทำให้เธอตกอยู่ในอันตราย โชคดีได้พบกับจิ่วเซวียนเย่ ซึ่งกำลังตามล่าปีศาจนกฮูกเช่นกัน แรกๆ นางเอกก็ยังไม่ได้เชื่อใจแถมระแวงพระเอกด้วยซ้ำ จนกระทั่งพระเอกช่วยสังหารปีศาจนกฮูกตอนแรกก็คิดว่าเรื่องราวจะจบ ไม่ต้องพบกันอีก แต่ต้วนปั้นเซี่ย ดันมาพบเรื่องไม่คาดฝัน เมื่อพ่อของเธอถูกพบว่าเป็นศพเพราะถูกไฟครอกตาย เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมปักใจเชื่อ เพราะในคืนก่อนหน้านั้น เธอกลับมาบ้านดึก และได้พบกับผู้เป็นพ่อ หลังจากเวลาที่ชันสูตรว่าเสียชีวิต เธอจึงตัดสินใจออกจากบ้าน เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากจิ่วเซวียนเย่แต่ปริศนาเรื่องพ่อใช่ว่าจะไขได้ง่ายๆ บวกกับตอนแรกพระเอกก็ยังไม่ยอมรับปากว่าจะช่วย เธอจึงตัดสินใจว่าจะอาศัยลูกตื้อ ด้วยการไปเช่าบ้านอยู่ข้างๆ บ้านของพระเอก ทำให้มีโอกาสเข้าไปช่วยจิ่วเซวียนเย่ ไขคดีประหลาด ที่ยังไม่คลี่คลายในโลกที่มนุษย์และปีศาจอาศัยอยู่ร่วมกันอีกหลายคดี ยิ่งกว่านั้น เมื่อได้มีโอกาสใกล้ชิดกัน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆ แถมต้วนปั้นเซี่ย ยังเริ่มสงสัยว่า เขาคือคนที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้ตอนเด็กหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดวงตาข้างหนึ่งของเธอสามารถมองเห็นปีศาจ อย่างไรก็ตาม ในฝั่งจิ่วเซวียนเย่ เองดูเหมือนจะมีความลับที่ไม่อาจบอกใคร เพราะนอกจากเขาเองก็ต้องสูญเสียครอบครัวที่รักอย่างน่าเศร้า เพราะถูกปีศาจทำร้ายเช่นกัน ที่สำคัญ ยิ่งนานวัน เขาเองก็เริ่มแน่ใจว่า แม้ตัวเองจะเป็นผู้ล่าปีศาจ แต่เขาก็อาจจะเป็นปีศาจด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องไปรอลุ้นกันปลายทางว่า สุดท้ายแล้ว เรื่องราวความรักระหว่างนักล่าปีศาจกับคุณหนูที่เห็นปีศาจ จะลงเอยอย่างไรสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ บอกเลยว่าว่าดูเพลิน ชวนให้ลุ้น เปิดเรื่องมา EP แรกๆ ช่วงปูเรื่อง อาจจะต้องอดทนผ่านไปให้ได้ แต่พอเนื้อเรื่องเข้าที่ ความสนุกคือฉุดไม่อยู่ เหมือนได้ผจญภัยไปกับตัวละคร ได้ร่วมตามไขปริศนา ที่ไม่ใช่คดีธรรมดา แต่เป็นปริศนาที่มีปีศาจเป็นตัวป่วน อย่างตอนที่เล่าถึงตำนานปลอกสาลี่ตอนกลางคืนหน้ากระจก แล้วจะได้สิ่งที่ปรารถนาซีรีส์ทำออกมาได้ดี น่าติดตาม มีความหลอนเบาๆ ชอบที่ปีศาจก็ฉลาดทันคน แถมเกิดเป็นนางเอกของเรื่องอย่างน่าสงสาร มักถูกใช้เป็นเหยื่อล่อปีศาจ แต่เพื่อตามล่าหาความจริง ต้วนปั้นเซี่ยก็เต็มใจช่วยนอกจากเนื้อเรื่องดี ฝีมือการแสดงของพระ-นางไม่ต้องพูดถึง โดยเฉพาะเหรินเจียหลุน นักแสดงมากฝีมือ ที่ฝากผลงานมาแล้วมากมาย อาทิทุกชาติภพ กระดูกงดงาม (One And Only - 2021) ทาสปีศาจ (The Blue Whisper - 2022) Flames เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์ (Burning - 2024) ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง สลัดภาพจากซีรีส์เรื่องอื่นๆ มาเป็นนักล่าปีศาจสุดเซอร์ ที่แม้เรื่องนี้ เสื้อผ้า หน้าผม ไม่ส่ง เพราะเป็นชาวบ้านธรรมดา แต่ก็ยังออร่าสาด งานสายตาดาเมจมันรุนแรงไม่แผ่ว จนไม่ใช่แค่นางเอกที่ใจละลาย แต่เอาคนดูอยากสิงร่างนางเอก แล้วเกาะแขนตามจิ่วเซวียนเย่ไปล่าปีศาจด้วยคนมาถึงฝั่งนางเอก ผลงานเรื่องนี้ ถือเป็นการคัมแบ็กในรอบ 3 ปี หลังจากผลงานเรื่องล่าสุด คือ รักใหม่ทั้งที ไม่เป็นบอสได้ไหม (Legally Romance – 2022) ขณะที่ก่อนหน้านี้ เคยมีผลงานอีกหลายเรื่อง อาทิ แดนสนธยา: ธงพญาอินทรี (Novoland: Eagle Flag - 2019), ผู้พิทักษ์คำสาบาน (Guardians Of The Ancient Oath - 2020) สำหรับการมาสวมบทคุณหนูที่มีดวงตาพิเศษ เป็นคนหนูไร้เดียงสา มีความตะมุมตะมิ แต่ไม่ได้อ่อนแอ ดูแรกๆ อาจจะชวนให้รู้สึกลำใยบ้าง แต่พอดูไปเรื่อยๆ ก็ไม่ได้ขัดใจ โดยรวมถือว่าสอบผ่านในส่วนเคมีของพระ-นางนั้น เปิดเรื่องมาช่วงแรกๆ มีแต่บู๊ ยังไม่ได้มีซีนให้หวาน มีแค่ซีนที่เต๊าะๆ จ้องตากันบ้างกรุบกริบ ต้องไปรอลุ้นอีกทีกลางๆ เรื่อง เพราะว่ากันว่าเรื่องนี้ เหรินเจียหลุน พระเอกที่ไม่ค่อยมีเลิฟซีนเพราะเกรงใจคนทางบ้าน จะมีฉากจูบมาให้แฟนๆ ได้หวีดด้วย แต่ที่ชอบมากๆ คือ ดูเผินๆ เนื้อหาซีรีส์น่าจะมาแนวจริงจัง แต่กลับหยอดมุกตลก มาให้ได้อมยิ้มตลอดอย่างตอนที่นางเอกถูกปีศาจตามล่า พระเอกก็สวมบทวีรบุรุษปกป้องสาวงามสุดกำลัง แต่ดันไปใช้ท่ายากจนเหมือนพลังหมด ต้องนอนหลับเพื่อชาร์จแบต ด้วยความกลัวว่านางเอกจะเป็นอันตราย ตอนที่ตัวเองหลับ เลยมัดมือนางเอกไว้กับตัวไม่ให้ห่างตัว แต่ใครจะคิดว่าพระเอกของเราหลับที 3 วัน ทำเอานางเอกแทบขิต จะแค่เอื้อมตัวไปหยิบน้ำมาซด ยังลำบาก ที่ฮาคือรอพระเอกตื่นมา เพื่อขอกลับบ้านไปเปลี่ยนชุด เพราะไม่ได้อาบน้ำมา 3 วัน รู้สึกว่าตัวเองเหม็น โถ ดูซีรีส์จีนมาก็เยอะ เพิ่งเจอนางเอกพูดตรงก็เรื่องนี้แน่นอนว่า ด้วยความที่เป็นซีรีส์แฟนตาซี อีกหนึ่งสีสันที่ขาดไม่ได้ คือ งาน CG สำหรับเรื่องนี้ บอกเลยทำถึงภาพสวย งานละเอียด ดูแล้วไม่มีขัดตา สาด CG มาได้แบบฉ่ำๆ ส่วน คิวบู๊ ซีนต่อสู้กำจัดเหล่าปีศาจ ก็ทำออกมาได้ดี การลำดับเรื่องชวนให้น่าติดตามร่วมลุ้นไปกับตัวละคร สมแล้วที่ได้หลินอวี้เฟิน ที่เคยฝากผลงานไว้ใน สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ ที่รอลุ้นๆ คือ จะจบแบบตับพังหรือตับสมบูรณ์เอาเป็นว่า ใครที่อยากพักซีรีส์แนวเทพเซียน หรือ หญิงแกร่ง ชิงไหวชิงพริบ ย้อนเวลากลับมาแก้แค้น ทวงคืนความยุติธรรม มาลองผจญภัยไปกับซีรีส์แนวแฟนตาซีระทึกขวัญและโรแมนติก ร่วมลุ้นไปกับปริศนาย่อยๆ ที่ค่อยๆ คลี่คลาย ล่าปีศาจพิฆาตรัก คือ อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามเก็บ มีทั้งหมด 36 ตอน สามารถรับชมได้ทาง WeTV และ IQIYI แต่ถ้าใครเป็นสายขี้เกียจอ่านซับ อยากดูเวอร์ชั่นพากย์ไทย ต้องติดตามทาง IQIYI เท่านั้นMickey Mousemydramalist.com/