เบื้องหลัง “Dating Game The Series” ซีรีส์อบอุ่นหัวใจ มิตรภาพข้ามพรมแดน

ปล่อยภาพเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาให้ชมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “Dating Game The Series” ซีรีส์ Boy Love มิติใหม่ แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีความพิเศษมากมาย และได้รับความสนใจทั้งในไทยและต่างประเทศตั้งแต่วันแรกที่ประกาศเปิดตัว โดย Avex Pictures Inc., Japan บริษัทบันเทิงชั้นนำระดับเอเซีย จัดเต็มสุดยิ่งใหญ่ นำเอานักแสดงชั้นนำจากทั้งญี่ปุ่นและไทยมารวมไว้ในเรื่องเดียว นำโดย โคจิ มุไค ไอดอลชื่อดังวง Snow Man จากญี่ปุ่น มารับบทที่ท้าทายในการแสดงเป็นภาษาไทยทั้งหมด และเป็นนักแสดงญี่ปุ่นคนแรกที่ได้แสดงนำในซีรีส์ไทย ร่วมกับนักแสดงไทยมากฝีมือ มาร์ช จุฑาวุฒิ ร่วมด้วย ยูโด ธรรม์ธัช, ฟลุ้ค ณธัช ที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างผลงานระดับนานาชาติ โดยจะถ่ายทอดเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจ เชื่อมโยงวัฒนธรรมของ 2 ประเทศเข้าด้วยกันอย่างกลมกล่อมการถ่ายทำแม้จะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศไทย เจอทั้งอากาศร้อนจัดและฝนตกหนัก แต่ทีมงานและนักแสดงทุ่มเทเต็มที่ ความตั้งใจของทุกคนในกองถ่ายทำให้ทุกอย่างราบรื่น แม้ว่าจะมีคิวถ่ายทำที่ยากและซับซ้อน แต่บรรยากาศในกองถ่ายก็เป็นกันเองและสนุกสนาน โดยเบื้องหลังเต็มไปด้วยโมเมนต์น่ารักๆ และเคมีดีๆ ของเหล่านักแสดง ทั้ง โคจิ, มาร์ช รวมถึง ยูโด และ ฟลุ้ค ที่เข้าขากันอย่างรวดเร็ว มาร์ชดูนิ่งๆ แต่มีเสน่ห์ขี้เล่นแบบเฉพาะตัว ส่วนสายฮาคู่หู ยูโดและฟลุ้ค ก็มักจะแลกเปลี่ยนมุกตลกกันระหว่างการถ่ายทำ ด้วยความเป็นมืออาชีพและอัธยาศัยดีของพวกเขาสร้างความประทับใจให้ทีมงานเป็นอย่างมาก ช่วงพักยังมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับทีมงานญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งเทรนด์ต่างๆ รวมถึงสถานที่ที่อยากไป ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถึงรักพวกเขามากขนาดนี้ ฟากโคจิได้เข้าฉากร่วมกับ มาร์ช, ยูโด, ฟลุ้ค อยู่ตลอด เคมีของพวกเขาค่อยๆ ชัดเจนขึ้นทั้งในจอและนอกจอ เป็นมิตรภาพดีๆ ที่ไม่ใช่แค่ร่วมงานกันในฐานะนักแสดงเท่านั้น แต่ยังเป็นทีมเวิร์คที่เอาชนะอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมไปด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยมความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้ยังรวมตัวทีมนักแสดงมากความสามารถอีกคับคั่ง ที่จะมาร่วมกันทำให้เรื่องราวสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฟ้อนด์ ณัฐทิชา อดีตสมาชิก BNK48 และวง QRRA, วิคเตอร์ ชัชวิชศ์ พิธีกรและนักแสดงมาดเท่, ป๊อปปี้ รัชพงศ์ พิธีกรและนักแสดงมากฝีมือ, Nice CNX ศิลปินเจนใหม่สไตล์โดดเด่นและมีเพลงฮิตบนสตรีมมิ่งมากมาย และ โอคาตะ สุพิชญา สาวน้อยที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในฐานะนักแสดง, Acting coach, Influencer และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือโดยซีรีส์เรื่องนี้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Themework Studio โดยทีมผู้ผลิต Studio SRK ซึ่งเป็นทีมที่ดูแลการผลิตซีรีส์ของบริษัท Shoryuken Production ที่มีผลงานสุดปังมากมายทั้ง โฆษณา และมิวสิควิดีโอ กำกับโดย กบ ชาครีย์ รุจิวิพัฒน์ ผลงานสร้างชื่อจากซีรีส์ Close Friend โคตรแฟน ในส่วนของบทสร้างสรรค์โดยนักเขียนผู้อยู่เบื้องหลังผลงานซีรีส์ Boy Love ชื่อดังอย่าง Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ และ Close Friend โคตรแฟน รวมถึงนักเขียนบทมากประสบการณ์อย่าง Maya เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ และทีมงาน All-Write ด้วยความเชี่ยวชาญในทุกมิติ แน่นอนว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว และมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์เรื่องราวที่เข้าถึงใจคนดูทั่วโลก แฟนๆ รอติดตาม “Dating Game The Series” อีกไม่นานเกินรอ และติดตามข่าวสารข้อมูลซีรีส์ได้ทาง www.linktr.ee/DatingGameTH และ FB, IG, X: @DatingGameTH สำหรับแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น www.DatingGame.JP และ X: @DatingGameJP