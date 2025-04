Scoop พิเศษ : ป้ายยา 5 ซีรีส์จีนแนวกู้ภัย พระ-นางจูงมือฝ่านาทีชีวิต ต่อให้แพนิคแค่ไหน ยังมีคนช่วยฮีลใจ

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

หนึ่งในพล็อตซีรีส์ยอดนิยมที่หยิบมาเป็นแกนเรื่องเมื่อไหร่ก็ยังกระแสดี คงหนีไม่พ้นซีรีส์แนวกู้ภัย ที่เน้นเจาะกลุ่มอาชีพเช่น ทหาร ตำรวจ นักผจญเพลิง หมอ ซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความเสียสละสูง ยอมอุทิศแรงกายและใจเสี่ยงชีวิต ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เพื่อเป็นการตีแผ่เบื้องหลังการปฏิบัติงานที่เต็มไปด้วยอันตรายและสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาของฮีโร่เหล่านี้ เรื่องราวของพวกเขามักถูกหยิบไปเป็นพล็อตในซีรีส์ ไม่ใช่แค่จีน แต่รวมถึงซีรีส์เกาหลีและซีรีส์ฮอลลีวู้ด ก็นิยมสำหรับซีรีส์จีนที่หยิบเรื่องราวของเหล่าฮีโร่มาถ่ายทอดได้ดี แถมทำถึงจนทำเอาแฟนๆ ติดหนึบ ดูแล้วน้ำตาคลอ มีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน จนอาจทำเอามือใหม่ที่เพิ่มเริ่มเปลี่ยนแนวมาดูเลือกไม่ถูกว่าจะดูเรื่องไหนก่อนดีสกู๊ปนี้เลยตั้งใจหยิบ 5 ซีรีส์แนวกู้ภัย ที่พระเอก-นางเอกจูงมือกันข้ามผ่านนาทีชีวิต นาทีวิกฤติ จนทำเอาคนดูลุ้นตามาป้ายยา ให้เก็บเข้าเพลย์ลิลต์ประเดิมด้วยซีรีส์กระแสดี ที่เพิ่งลาจอไปหมาดๆ กับ ปลูกรักพักใจใต้ต้นมะกอกขาว (The White Olive Tree – 2025) ว่าด้วยเรื่องราวของหลี่จ้าน (รับบทโดย เฉินเจ๋อหยวน) เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกอบกู้ระเบิด ประจำการในหน่วยทหารเขตสงครามต่างประเทศ เขามีอุดมการณ์อยากนำความรู้มาช่วยเก็บกู้ระเบิดให้ชาวบ้าน จึงเลือกเรียนสาขาการทำลายวัตถุระเบิดในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เมืองออเลีย ประเทศตงกั๋ว (ประเทศสมมุติ) หลี่จ้านได้ช่วยชีวิตนางเอก ซ่งหราน (รับบทโดย เหลียงเจี๋ย) นักข่าวสาว ที่เดินทางไปทำข่าวพิเศษในเขตเมืองที่เต็มไปด้วยเหตุก่อการร้าย จนเผลอเหยียบกับระเบิดเข้า ในการพบกันครั้งแรก พระเอกใส่ผ้าปิดหน้า ทำให้นางเอกเห็นหน้าไม่ชัด หลังจากนั้นทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งตอนที่ต่างฝ่ายต่างไปปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองไอไร ทำให้ได้ผ่านเหตุการณ์ความเป็นความตายมาด้วยกันความสัมพันธ์จึงค่อยๆ ก่อเกิดเป็นความรักขึ้นมา แต่ความรักยังไม่ทันผลิบาน ก็มีเหตุให้ต้องแยกจาก แถมทั้งคู่ต่างต้องเจอกับความสูญเสียที่ทำให้ต้องห่างกันเพื่อรักษาแผลใจ ก่อนจะได้กลับมาเจอกัน จึงช่วยกันเยียวยาบาดแผลในชีวิตของกันและกันจนกลับมาเป็นปกติสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สะท้อนความน่ากลัวของสงคราม ที่เต็มไปด้วยความสูญเสีย แลกมาด้วยเลือดเนื้อ และชีวิตของผู้บริสุทธิ์ จุดที่ทำให้หลายคนชอบคือการปูเรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางสงคราม แต่ความพีคคือ พอกลางๆ เรื่อง ซีรีส์เริ่มสะท้อนถึงแง่มุมที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง นั่นคือบาดแผลทางจิตใจที่ตามมาจากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสีย ซึ่งในซีรีส์หลี่จ้านจมอยู่กับความรู้สึกผิด และเอาแต่โทษตัวเองในการตายของเพื่อนรัก ที่ยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเขาไว้จากเหตุการณ์ระเบิด จนทำให้เอาคนดูไม่ใช่แค่ตับพัง แต่ดูแล้วจะเป็นซึมเศร้าตาม จนหลายคนไปต่อไม่ไหว เทตั้งแต่กลางเรื่อง ทั้งที่สุดท้ายแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ก็จบแบบ Happy Ending สำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด 38 ตอน รับชมได้ทาง iQIYIสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวตำรวจกับคุณหมอ แนะนำซีรีส์ฟีลกู้ด อย่างคุณคือป้อมปราการของฉัน (You Are My Hero – 2021) ซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสิงเค่อเหล่ย (รับบทโดยไป๋จิงถิง) นายตำรวจหัวหน้าหน่วย SWAT ที่นอกจากรูปหล่อ เท่ แถมยังบ้านรวย ได้มาพบรักกับหมี่ข่า (รับบทโดยหม่าซือฉุน) คุณหมอที่มีความมุ่งมั่น ภายนอกดูเป็นผู้หญิงแข็งแกร่ง แต่กลับมีจิตใจที่อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือคนอื่น จนทำให้เอาพระเอกตกหลุมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้น นอกจากพรหมลิขิตจะทำให้พระเอกเป็นหน่วยสวาทที่เคยช่วยชีวิตนางเอกจากเหตุการณ์ถูกโจรจับเป็นตัวประกัน ด้วยหน้าที่การงานยังทำให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสมาเจอกันและได้ผูกพันสัมพันธ์กัน เพราะนอกจากนางเอกจะต้องไปเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินกับหน่วยของพระเอกทั้งคู่ยังได้ร่วมงานกันหลายครั้ง เพื่อช่วยเหลือคนเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ แต่ที่พีคสุด คือ ตอนที่ทั้งคู่ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.8 ริกเตอร์ ทำให้ทั้งคู่ยิ่งรู้ใจตัวเองมากขึ้น ว่ารักและเป็นห่วงอีกฝ่ายแค่ไหนๆสำหรับซีนกู้ภัยแผ่นดินไหวในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นอีกซีนไฮไลต์ ที่ทำเอาคนดูลุ้นไปด้วย เพราะในปฏิบัติการเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทีมหน่วยสวาทของพระเอก เจ้าหน้าที่กู้ภัยอื่นๆ และทีมแพทย์-พยาบาล ล้วนต้องเสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายและใจเพื่อทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถานการณ์ที่ชวนให้ลุ้น และติดตามโดยเฉพาะตอนที่พระเอกของเรื่องดันป่วย และต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง ทำให้คนดูใจเต้นไม่เป็นจังหวะ กลัวว่าพระเอกจะรอดจากกระสุน แต่มาตุยเพราะโรคร้ายแทน แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ดูจบแล้วใจฟู สำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด 40 ตอน รับชมได้ทาง WeTVมาถึงซีรีส์ขึ้นหิ้งกู้ภัยรัก นักดับเพลิง (Fireworks Of My Heart – 2023) ซีรีส์ที่สร้างกระแสสุดปังไปทั่วเอเชีย เพราะนอกจากจะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของพระ-นางตัวท็อป อย่างหยางหยาง รับบทซ่งเยี่ยนนักดับเพลิงหนุ่มอุทิศทุกวินาทีของชีวิตให้แก่การทำงาน กับหวังฉู่หรัน นางเอกหน้าสวย รับบทสวี่ชิ่น คุณหมอสาวสวย เธอคือรักแรกและรักเดียวของซ่งเยี่ยน แต่เพราะความแตกต่างของครอบครัว จึงทำให้ทั้งสองต้องแยกจากกันไปถึง 10 ปี แต่ทั้งคู่ต่างไม่เคยลบอีกฝ่ายออกไปจากหัวใจ จนเมื่อได้มีโอกาสโคจรมาพบกันอีกครั้ง และได้ฟันฝ่าภารกิจเสี่ยงตายร่วมกัน ทำให้กำแพงที่เคยกั้นทั้งสองไว้ ค่อยๆ พังทลายลงมา ทำให้ถ่านไฟเก่าที่ไม่เคยมอดคุกรุ่นขึ้นอีกครั้ง กลายเป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางภัยพิบัติและปฏิบัติการที่ทุกวินาทีคือความเป็นความตายสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ บอกเลยครบรส เพราะนอกจากจะมีซีนภัยพิบัติมาครบทั้ง แผ่นดินไหว ดินถล่ม ไฟไหม้ รถคว่ำ น้ำท่วม มาให้ลุ้น ซีนดราม่า ซีนหวาน ก็จัดมาอย่างกลมกล่อม สมเหตุสมผล และเห็นถึงความเสียสละของพระเอกที่ไม่ใช่เพื่อชาติ แต่เพื่อผู้หญิงที่ตัวเองรักก็ยอมทำทุกอย่าง เพื่อให้ตัวเองคู่ควรตอนที่กลับมาคบกันใหม่ๆ ก็เข้าอกเข้าใจความลำบากใจของฝ่ายหญิง ที่ต้องยอมมีปัญหากับทางบ้าน จึงไม่เคยกดดัน แต่พร้อมอยู่เคียงข้าง อีกตัวละครที่เป็น MVP ของเรื่อง นอกจากเหล่าทีมนักดับเพลิง คือ พี่ชายนางเอก ที่เปิดเรื่องมา เหมือนจะปูให้พี่ชายแอบรักนางเอก ซึ่งไม่ใช่น้องสาวแท้ๆ แต่พอรู้ว่านางเอกมีความสุขที่ได้รักกับพระเอกก็เป็นพี่ชายที่แสนดี ก็พร้อมซัพพอร์ตน้องๆ เสมอ ดูแล้วชวนให้อบอุ่นหัวใจ ตัวละครทุกตัวมีมิติ ดูสนุกไม่น่าเบื่อ ตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด 40 ตอน รับชมได้ทาง iQIYIใครที่ยังอินกับซีรีส์แนวดับเพลิง ต้องไม่พลาด พบรักที่ปลายสัญญา (A Date With the Future – 2023) อีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติกที่ว่าด้วยเรื่องราวสัญญาความรัก 10 ปี ระหว่างจิ้นสือชวน นักดับเพลิงหนุ่ม (รับบทโดย เฉินเหว่ยถิง) ที่มีปมในอดีตฝังใจ แต่โชคชะตากลับนำพาให้มาเจอกับสวีหลาย นักข่าวสาวสุดห้าว (รับบทโดย จางรั่วหนาน) ที่แค่เปิดมาซีนแรก ก็สะกดผู้ชมด้วยซีนนางเอก ซึ่งยังอยู่ในวัยมัธยม ก็ดันกลายเป็นเป็นผู้ประสบภัยติดอยู่ในซากตึกเพราะเหตุแผ่นดินไหว โชคดีได้พระเอกซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมือใหม่ พร้อมทั้งสุนัขกู้ภัยจุยเฟิง เข้ามาช่วยเหลือได้ทันการ เพื่อปลอบโยนสาวน้อยที่ได้รับบาดเจ็บจิ้นสือชวนจึงสัญญาว่าจะมาเจอกับสวีหลายในอีก 10 ปีต่อมา แต่พอถึงเวลานั้นจริงๆ พระเอกกลับจำนางเอกที่เติบโตเป็นนักข่าว และเป็นครูฝึกสุนัขนานาชาติไม่ได้ แถมเจอกันครั้งแรกพระเอกยังไม่ถูกชะตานางเอก แต่มีหรือนางเอกจะยอมแพ้ งัดสารพัดลูกไม้และลูกตื้อ ทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับชายที่ประทับใจ แต่กว่าจะได้สมหวังก็ฝ่าฟันอุปสรรคนับไม่ถ้วนจุดที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักเรื่องนี้ คือ นอกจากเคมีพระ-นางที่แม้ชีวิตจริงจะอายุห่างกันถึง 10 ปี ก็ไม่เป็นอุปสรรค ยังคงเสิร์ฟความฟินได้แบบไม่มีตกหล่น แถมยังมีความน่ารักของน้องหมากู้ภัยเข้ามาเพิ่มสีสันให้เนื้อเรื่องยิ่งสนุกน่าติดตามขึ้นไปอีก จนกลายเป็นอีกเรื่องที่หลายคนดูแล้วติดหนึบ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด 36 ตอน รับชมได้ทาง WeTVปิดท้ายด้วย อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก (Bright Eyes In The Dark - 2023) ว่าด้วยเรื่องราวความเสียสละของนักดับเพลิง หลินลู่เซียว (รับบทโดยหวงจิ่งอวี๋) หัวหน้าสถานีหน่วยปฏิบัติการพิเศษบนถนนเหอผิง เมืองเป่ยสวิน มีทักษะการดับเพลิงที่ยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์มากมายในการดับเพลิง ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยหัวใจ จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ฝึกสอนของรายการเรียลลิตี้โชว์ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านการดับเพลิงแก่ประชาชน โดยผู้ชนะในภารกิจจะได้เป็นนักดับเพลิงจริงในระหว่างการถ่ายทำรายการเรียลลิตี้เกี่ยวกับการดับเพลิงหลินลู่เซียว ได้พบนักเต้นสาวสวย หนานชู (รับบทโดย จางจิ้งอี๋) ซึ่งเขาได้ช่วยชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อน ทำให้เธอซาบซึ้งใจมาก ถึงขั้นเดินทางไปขอบคุณที่หน่วยดับเพลิง แต่เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างจึงไม่ได้เจอกัน แถมยังเข้าใจผิดว่านักดับเพลิงที่มีพระคุณช่วยชีวิตได้สละชีวิตในการดับเพลิงไปแล้ว จนกระทั่งได้มาเจอกัน ถึงได้รู้ความจริงว่าคนที่ช่วยชีวิตเธอ คือ หลินลู่เซียว และเขายังมีชีวิตอยู่ เธอจึงยิ่งประทับใจ และรู้สึกดีๆ ต่อนักดับเพลิงหนุ่มมากขึ้น แต่หลินลู่เซียวกลับไม่ยอมเปิดใจ เพราะรู้ดีว่าอาชีพของตัวเองนั้นต้องเสี่ยงตาย จึงไม่อยากให้ใครต้องเสียใจในซีรีส์เรื่องนี้ นอกจากผู้ชมจะได้ลุ้นไปกับหลากหลายภารกิจของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ที่ไม่ใช่แค่เข้าจัดการเหตุอัคคีภัย แต่ยังเข้าไปช่วยกู้ภัยในเหตุภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหว ที่มีตึกถล่มและมีคนจำนวนมากติดอยู่ด้านใน เหตุการณ์ไฟป่า ยังได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของทีมกู้ภัย ที่นอกจากจะต้องอาศัยทีมเวิร์ก การทำงานแบบมีอาชีพ ยังมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ พร้อมตัดความขมของซีรีส์ด้วยซีนหวานๆ ของพระ-นางที่จัดเต็ม โดยเฉพาะเรื่องนี้ได้จางหลิงเฮ่อ พระเอกดาวรุ่ง มารับบทเป็นพระรอง ในมาดนักดนตรีหนุ่ม ที่รับรองว่าทำเอาคนดูฟิน เหมือนได้ดูพระเอกสองคนในเรื่องเดียว สำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด 40 ตอน รับชมได้ทาง iQIYIทั้งหมดนี้ คือ 5 ซีรีส์แนวกู้ภัย ที่แม้อาจจะมาจากต่างอาชีพ ต่างสถานะ แต่ทุกคนล้วนมีอุดมการณ์เดียวกัน นั่นคือหัวใจที่เสียสละ พร้อมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและปกป้องเพื่อนมนุษย์ จนเชื่อว่าทุกเรื่องที่ดูจบแล้ว จะทำให้ทุกคนรู้สึกอดชื่นชมบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อย่างแน่นอนMickey Mousemydramalist.com/