Review ซีรีส์ : “Hyper Knife” (2025) ซีรีส์ชุดกาวน์กับบทบาทใหม่ของ “พัคอึนบิน” คุณหมอฆาตกรโรคจิต!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ใครที่เป็น FC คุณหมอฆาตกรโรคจิตอย่าง ‘Hannibal’ ต้องไม่พลาดบทบาทใหม่ของนางเอกร่างเล็ก ‘พันอึนบิน’ หลังจากที่เธอสร้างความประทับใจกับบทบาทของทนายอูยองอูใน “Extraordinary Attorney Woo” (2022) ปีนี้ พัคอึนบินพลิกบทบาทจากอัจฉริยะออทิสติกแห่งวงการกฎหมาย สู่อัจฉริยะแห่งวงการศัลยแพทย์สมองและฆาตกรโรคจิต ในซีรีส์ระทึกขวัญเรื่องใหม่ “Hyper Knife” ทาง Disney+ Hotstar เชือดเฉือนบทบาทกับ ‘ซอลคยองกู’ เมื่อความแค้นทำให้ศิษย์คิดล้างครู สงครามประสาทระหว่างอัจฉริยะต่างเจนฯ จึงเริ่มต้นขึ้น!Hyper Knife ว่าด้วยเรื่องราวของ 2 ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทอัจฉริยะแห่งวงการ โดย ชเวด็อกฮี (รับบทโดย ซอลคยองกู) ศัลยแพทย์ระบบประสาทมือหนึ่งของโลก ที่เดินทางกลับจากอเมริกาเพื่อมาถ่ายทอดวิชาให้กับนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัย แต่แล้วเขาก็ได้พบกับตัวปัญหาของคณะแพทย์อย่าง จองเชอ๊ก (รับบทโดย พัคอึนบิน) ลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์และเป็นตัวเต็งอัจฉริยะในวงการศัลยแพทย์ระบบประสาทแรกทีเดียวชเวด็อกฮีก็ออกจะเอ็นดูเชอ๊กมากเป็นพิเศษ ด้วยเพราะผลการเรียนและการผ่าตัดสมองของเธอเข้าขั้น ‘Perfect’ ชนิดไม่มีที่ติเลยแม้แต่นิดเดียว จนถึงขนาดวางตัวให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้รับทุนไปเรียนต่อที่บอสตัน ส่วนเชอ๊กก็แอบปลื้มอาจารย์ชเวจนถึงขั้นคลั่งรักในฐานะไอดอลแต่แล้วความสัมพันธ์ที่ควรจะเติบโตในทางที่สดใสกลับกลายเป็นเศษซากปรักหักพังในไม่ช้า แม้เชอ๊กจะเป็นอัจฉริยะแห่งวงการศัลยแพทย์สมองที่น่าจับตามอง แต่เธอก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์รุนแรงและความไฮเปอร์ที่คลั่งการผ่าตัดของตัวเองได้ ถึงขนาดทำร้ายอาจารย์ชเวในระหว่างการผ่าตัด เพียงเพราะอยากปกป้องเขาไม่ให้ชื่อเสียงแปดเปื้อน (เพราะเธอมโนฯ ไปเอง) จากความคลั่งไคล้กลายเป็นความคลั่งรักในทางที่ผิดปกติ นับแต่นั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์แบบเอ็นดูอารีย์จึงกลายเป็นบดขยี้และทำลายอนาคตของเชอ๊กจนไม่มีที่ยืนเชอ๊กที่หมดอนาคตจากวงการศัลยแพทย์สมอง จึงกลายเป็นหมอเถื่อนรับจ้างผ่าตัดแบบผิดกฎหมายนอกสถานที่ ด้วยความที่เธอคลั่งการผ่าตัดสมองเป็นชีวิตจิตใจ ไม่มีเคสไหนที่ยากเกินกว่าคมมีดของอัจฉริยะอย่างเธอ เชอ๊กมีสมุนอย่าง ‘ซอยองจู’ (รับบทโดย ยุนชางยอง จากซีรีส์ All of us are Dead) เด็กหนุ่มที่เธอเคยผ่าตัดสมองช่วยชีวิตคอยรับใช้และเก็บกวาดทุกสิ่งอย่าง ร่วมกับ ‘พัคบยองอึน’ (รับบทโดย ฮันฮยอนโฮ) วิสัญญีแพทย์ที่มองเห็นความอัจฉริยะในตัวเชอ๊ก และคอยช่วยเหลือเธออย่างลับ ๆ ในการผ่าตัดสมองเถื่อนร่วมกันแต่อีกด้านที่ไม่สวยงามของอัจฉริยะคือ วิถีไซโคพาธ หรือ ‘ฆาตกรโรคจิต’ ในสมการของเชอ๊กไม่มีคำว่าผิดชอบชั่วดีและความเมตตา เธอจึงลงมือฆ่าคนที่ขัดขวางความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน จนถึงคนที่ตักตวงผลประโยชน์จากเธอได้อย่างเลือดเย็น ด้วยความเชื่อที่ว่า เมื่อเธอช่วยชีวิตคน ๆ หนึ่งไว้ ก็ควรจะมีใครสักคนที่ต้องหายไป โลกนี้ถึงจะสมดุลในแบบที่มันควรจะเป็นคนที่เธอฆ่าก็มักจะเป็นพวกที่มีเหตุผลให้หายไปจากโลกในความคิดของเธอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเลง นักต้มตุ๋น หรืออาชญากรรม ชนิดที่เผลอหันหลังให้เชอ๊กเมื่อไหร่ เตรียมหมดลมหายใจไปจากโลกได้เลย...บายโลกสองใบที่เชอ๊กสร้างขึ้นในเมืองชนบทอย่างพาจูจึงได้เริ่มต้นขึ้น กลางวันเธอเป็นเภสัชกรเจ้าของร้านขายยา ส่วนกลางคืนเธอรับจ้างเป็นหมอเถื่อนและฆ่าคนเป็นงานอดิเรก กระทั่งวันหนึ่งอาจารย์ชเวผู้ทำชีวิตของเธอพังไม่เป็นท่า กลับมาขอร้องให้เธอเป็นคนผ่าตัดสมองให้กับเขา เชอ๊กจะทำยังไงต่อไป ความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดของอาจารย์และลูกศิษย์อัจฉริยะ จะทำให้คุณต้องลุ้นระทึกจนยากจะหยุดสตริมมิง!นอกจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้ว Hyper Knife ยังโดดเด่นในเรื่องการดำเนินเรื่องที่ชวนติดตาม ซีรีส์ตัดสลับไปมาเกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาโรคหายาก เข้ากับประเด็นดราม่าระหว่างศิษย์อาจารย์ได้อย่างแยบยล โดยเฉพาะฉากผ่าตัดสมองที่สมจริงและชวนหวาดเสียวอย่างมาก ถึงขนาดที่คนกลัวเลือดอาจจะทนดูต่อไม่ไหว สลับกับการลุ้นเอาใจช่วยให้จองเชอ๊กไม่ลงมือฆ่าใครตามอำเภอใจ และเอ็นดูซอยองจูไม่ไหวที่ต้องคอยปกป้องดูแลเชอ๊กตลอดเวลาแม้ว่าฉากทางการแพทย์จะเป็นส่วนสำคัญของซีรีส์ก็ตาม แต่ Hyper Knife ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องผ่าตัดเท่านั้น ซีรีส์ยังเจาะลึกไปถึงประเด็นสังคม การเมือง และจริยธรรมในวงการแพทย์ ซึ่งนอกจากนักแสดงนำ+บทที่แข็งแรงแล้ว ทีมนักแสดงสมทบก็น่าสนใจไม่แพ้กัน แม้แต่ตัวประกอบที่มีซีนเพียงไม่กี่นาที แต่ก็ทำให้เราเข้าใจถึงเหตุผลที่ “สมควรตาย” ตามความคิดของเชอ๊กได้อย่างน่าทึ่ง รวมถึงการกำกับของคิมจองฮยอน (จากซีรีส์ Crazy Love) และงานภาพที่น่าสนใจ ทำให้ภาพรวมของซีรีส์ออกมาน่าติดตามจนยากจะหยุดสตรีม!สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้คงหนีไม่พ้นการแสดงของ พัคอึนบิน ที่ฉีกภาพลักษณ์จากบทของทนายสาวออทิสติกสเปกตรัม (ความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพฤติกรรม) ผู้น่ารักสดใสมองโลกในแง่ดี สู่บทบาทของศัลยแพทย์สมองอัจฉริยะที่มีอาการไซโคพาธได้อย่างลึกซึ้งและมีมิติ ผ่านการแสดงออกทั้งสีหน้าและแววตาที่ทำให้สะพรึงไปกับซีนฆาตกรรมพร้อมกับรอยยิ้ม ราวกับเธอสามารถแยกร่างที่เป็นหมอกับฆาตกรโรคจิตได้อย่างน่าขนลุกแม้ภายนอกเชอ๊กจะดูอำมหิตชนิดไม่แคร์เวิลด์ แต่ลึก ๆ แล้วเธอซ่อนความเจ็บปวดไว้ภายในและอาจเป็นปมฝังใจในวัยเด็กนั่นเอง เธอเชื่อมั่นในความสามารถและให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างมาก เชอ๊กเป็นตัวละครที่ขาดความเห็นใจผู้อื่นอย่างสิ้นเชิง ขาดความรู้สึกผิด หรือสำนึกในการกระทำของตนเอง เธอมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง และสามารถสะกดเราให้ติดตามการเคลื่อนไหวและทุกอารมณ์ได้อย่างน่าทึ่ง พิสูจน์ให้เห็นถึงพัฒนาการทางการแสดงที่ไม่หยุดนิ่งของพัคอึนบินอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจและลึกลับอย่างมากคือ อาจารย์ชเวที่รับรู้ทุกการกระทำของเชอ๊ก หรือแม้แต่รู้ทันความเป็นไซโคพาธของเธอมาโดยตลอด ถึงอย่างนั้น เขากลับดูนิ่งสงบและเยือกเย็นจนยากเกินจะคาดเดา มีหลายครั้งที่เขาดูเหมือนจะช่วยปกปิดคดีฆาตกรรมของเธอ และพยายามชดใช้ความผิดพลาดในอดีตที่เคยทำให้เธอหมดอนาคตในวงการ แต่นั่นก็ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่า ทั้งหมดนั้นเขาทำด้วยเหตุผลที่อยากให้เธอยอมผ่าตัดสมอง แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเชอ๊กตัดสินใจผ่าตัดสมองให้อาจารย์ชเวได้สำเร็จสุดท้ายแล้วเขาจะทำลายอนาคตของเธอให้ย่อยยับ หรือสนับสนุนให้เธอก้าวสู่จุดสูงสุดของวงการศัลยแพทย์สมอง ต้องตามลุ้นกันต่อในซีรีส์ Hyper Knife โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FC ของพัคอึนบิน ที่จะได้เห็นเธอในบทบาทใหม่ที่ท้าทายและชวนขนลุกสุด ๆ รับชมทั้ง 8 ตอนได้ทาง Disney+ HotstarHyper Knifehttps://www.hancinema.net