Review ซีรีส์ : “ถังเยียน” คัมแบครอบ 5 ปีลง “ขณะหนึ่งชั่วนิจนิรันดร์” ประกบรุ่นน้องงานพรีเมี่ยม “หลิวเสวียอี้”

คัมแบ็กกลับมาให้แฟนๆ หายคิดถึงสำหรับ ถังเยียน นักแสดงหญิงตัวท็อปของจีน ที่เชื่อว่าแฟนซีรีส์ที่ติดอยู่ในกำแพงมาจีนมานานต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดี จากผลงานสร้างชื่อมากมาย ทั้งแนวพีเรียดและปัจจุบัน ที่ได้จับคู่พระเอกตัวท็อปมานับไม่ถ้วน อาทิ รอรักกลับมา (My Sunshine -2015) จับคู่จงฮั่นเหลียง, มาเฟียลวงรัก (Lady & Liar -2015) จับคู่หลิวข่ายเวย, วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน (The Princess Weiyoung - 2016) จับคู่หลัวจิ้น, จอมนางพิชิตบัลลังก์ (The Legend of Xiao Chuo - 2020) จับคู่โต้วเซียวมาถึงผลงานคัมแบ็กล่าสุด “ขณะหนึ่งชั่วนิจนิรันดร์” (A Moment But Forever - 2025) เป็นการกลับมาในรอบ 5 ปี ของถังเยียน ในบทเทพธิดา จับคู่พระเอกรุ่นน้อง หลิวเสวียอี้ นักแสดงหน้านิ่งเจ้าบทบาท กินรวบ ไม่ว่าจะเป็นพระเอก พระรอง ตัวร้าย อาทิ ใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้ (Kill Me Love Me – 2024) สยบรักคุณชายเสเพล (Destined – 2023) และตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry -2021)นอกจากการโคจรมาพบกันของถังเยียนและหลิวเสวียอี้ สองนักแสดงตัวท็อปของจีน จะทำให้ซีรีส์ ขณะหนึ่งชั่วนิจนิรันดร์ ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งซีรีส์ที่แฟนๆ รอคอย ตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้ กัวหู่ ผู้กำกับที่เคยสร้างชื่อตราตรึงใจแฟนๆ มาแล้วมากมายอย่าง อวลกลิ่นละอองรัก (Immortal Samsara - 2022), ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต (One and Only -2021) รวมถึงหอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook -2023) มากำกับ ทำให้แฟนๆ ตั้งบาร์ไว้สูงมากว่า ภาพที่ออกมาต้องสวย คิวต่อสู้ต้องปัง CG ต้องไม่ลอยจนดูแล้วหงุดหงิดมาถึงในส่วนของเนื้อเรื่อง บอกเลยสายเทพเซียนต้องโดน เพราะดัดแปลงจากนิยายจีนชื่อดัง “เพียงหนึ่งในใต้หล้า" ของฉือซื่อหลาง บอกเล่าเรื่องราวเมื่อ 500 ปีก่อน หลังเกิดมหาศึกเทพมาร บันไดสวรรค์พังทลาย มือซ้ายของเทพไท่เหอ ที่รวบรวมพลังเทพทั้งหลายร่วงหล่นไปในโลกมนุษย์ ทำให้สูญเสียพลังเทพ จนทวยเทพต่างหลับไหลไม่ตื่น แดนเทพเริ่มอ่อนแอลง เหล่าเทพดับสูญอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่นั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ตัดขาดจากแดนเทพ เหลือเพียงเผ่าพันธุ์มนุษย์กับอีกสองเผ่าพันธุ์เซียน คือ เผ่าจิ้งจอก และเผ่าภูติสงคราม ที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์จีถานอิน หรือ เทพธิดาอู๋ซวง (รับบทโดย ถังเยียน) เมื่อ 1000 ปีก่อนได้บรรลุขึ้นมาอยู่ที่แดนเทพ ในฐานะผู้สร้างหัตถ์เทวะ เลยได้รับภารกิจให้ลงมาตามหาหัตถ์เทวะยังโลกมนุษย์ แต่เพราะบันไดสวรรค์ถูกทำลาย ทางเชื่อมต่อสองดินแดนถูกทำลาย ตอนที่ลงมาเธอเลยได้รับบาดเจ็บสาหัส พอเดินทางมาถึงทะเลเฉินฝู ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั้น ดันถูกขังอยู่ในเขาอูซาน พอฟื้นขึ้นมาอีกที ถึงรู้ว่าเผ่าจิ้งจอกมีชายหนุ่มที่มีความสามารถโดดเด่นคนหนึ่ง เธอจึงเดาว่า หัตถ์เทวะน่าจะอยู่ในมือคนนี้ เลยติดตามชายผู้นี้ไปถึงสนามรบผิงหู ซึ่งเผ่าจิ้งจอกและเผ่าภูตสงครามกำลังเปิดศึกกันเมื่อมาถึงเทพธิดาอู๋ซวง ถึงได้รู้ว่าเด็กหนุ่มผู้นั้น คือ ร่างสถิตใหม่ของหัตถ์เทวะ แม้จะยังไม่สามารถควบคุมพลังของหัตถ์เทวะได้สมบูรณ์ แต่ด้วยอานุภาพของหัตถ์เทวะ ทำให้การโจมตีเพียงครั้งเดียว ก็ทำเอาผิงหูเกือบล่มสลาย ในเวลานั้นเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต เทพธิดาอู๋ซวงตั้งใจรับกระบวนท่าครึ่งหนึ่งในการโจมตีของหัตถ์เทวะ ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และจมสู่มหาสมุทรพร้อมผิงหูอีกครึ่งแผ่นดินในขณะที่หลับใหล เทพธิดาอู๋ซวงก็ถูกปลุกจากนินทา เพื่อให้เดินทางไปภูเขาฟ่างไว่ เอาหัตถ์เทวะกลับมาจากหยวนจ้ง (รับบทโดยหลิวเสวียอี้) ราชครูเผ่าจิ้งจอก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนโหดเหี้ยมอำมหิต ไม่คู่ควรเป็นเจ้าของอีกครั้ง การตื่นขึ้นมาครั้งนี้ ทำให้เทพธิดาอู๋ซวงพบว่า เผ่ามนุษย์ได้ยอมสวามิภักดิ์ให้กับเผ่าจิ้งจอกมาหลายปีแล้ว นอกจากจะกราบไหว้บูชา แต่ละปียังถวายหญิงสาวและทรัพย์สมบัติมาเป็นข้ารับใช้ นางเอกเลยคิดจะใช้โอกาสนี้แฝงตัวเข้าไปในภูเขาฟ่างไว เพื่อสังหารพระเอกและเอาหัตถ์เทวะคืนแน่นอนว่าเรื่องราวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด แถมไปๆ มาๆ จากที่คิดว่าทำภารกิจเสร็จก็จบ กลายเป็นเรื่องราวกลับตาลปัตร นางเอกได้ไปเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของหยวนจ้ง และพบว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เพราะนอกจากหยวนจ้งจะถูกคนในเผ่าเหยียดหยาม โดนใส่ร้ายจากฝ่ายตรงข้าม ทำให้เทพธิดาอู๋ซวงเริ่มใจอ่อน และอยากจะปกป้องหยวนจ้ง ขณะที่เผ่าภูติสงครามที่คิดว่าสาบสูญ ก็กลับมาพร้อมแผนร้าย สุดท้ายแล้ว เรื่องราวจะจบลงอย่างไร ทั้งคู่จะได้ครองรักกันตอนไหน ต้องรอติดตามแต่บอกเลยว่า พล็อตทรงเทพเซียนแบบนี้ น่าจะมีด่านเคราะห์มาให้แฟนๆ ได้ปวดตับอย่างแน่นอน ยิ่งเปิดเรื่องมา ก็มีเทพที่มาเตือนนางเอกแล้วว่า อยู่บนโลกมนุษย์ไม่ควรใช้พลังเวทมากเกินไป เพราะสถานเบา คือ แหล่งกำเนิดพลังจะเสียหาย เลือดลมพลิกผัน อย่างหนัก คือ วิญญาณจะบาดเจ็บสาหัส ตบะถูกทำลาย ซึ่งแม้นางเอกจะรับปากเป็นมั่นเหมาะว่าวางใจหายห่วง เพราะตัวเองทั้งมีวิทยายุทธ์และวิชาช่างติดตัว น่าจะเอาตัวรอดได้ แต่เดาว่าซีรีส์แนวนี้ นางเอกไม่น่ารอดวิกฤติฝ่าด่านเคราะห์ครั้งใหญ่ เพียงแต่ขึ้นอยู่กับว่า พล็อตจะปูมาแบบปรานีผู้ชมแค่ไหนจุดที่คิดว่าซีรีส์น่าจะตกแฟนๆ ให้ติดหนึบ คือ พล็อตเรื่องที่ปูมาแบบเข้มข้น มีปมเยอะให้ติดตามและร่วมลุ้น เปิดเรื่องมาอีพีแรกก็จัดเต็ม หยอดคิวบู๊ สาด CG มาให้พอว้าวหอมปากอมคอ อย่างน้อย CG ไม่ลอย ที่หลายคนอวยยศ คือ ทีมนักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสัน ทั้งกัวเสี่ยวถิง นักแสดงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าจาก สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด (Fox Spirit Matchmaker Red Moon Pact - 2024 ) และการรวมพลของหนุ่มๆ ที่มารับเป็นตัวรองหรือตัวร้ายยังไม่แน่ใจ ไม่ว่าจะเป็นโจวเค่ออวี่ รับบทเป็น เสี่ยเชียนหลิน เคยมีผลงานเรื่อง จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก (Only for Love - 2023) อีกคนที่ทำเอาหลายคนใจละลายทุกครั้ง คือ หวังหงอี้ รับบทเป็น ถังฮัว เคยมีผลงานเรี่อง เทียบท้าปฐพี (Who Rules the World - 2022)ส่วนเคมีพระนางนั้น ต้องบอกว่า ด้วยฝีมือของทั้งสองนักแสดง เชื่อว่าไม่ผิดหวัง จุดที่ชอบคือความที่เรื่องนี้ ถังเยียนคัมแบ็กกลับมาในวัย 41 ปี ถ้าไม่ให้เป็นการทำร้ายนางเอกจนเกินไป การเลือกพระเอกในวัย 30 กลางๆ อย่าง หลิวเสวียอี้ ที่มีลุคสุขุม ดูเป็นผู้ใหญ่ ถือเป็นการจับคู่แสนจะลงตัว จะได้ไม่ให้ฟิลพี่สาว น้องชาย แถมยังให้ผู้ชมได้ลุ้นด้วยว่า เมื่อหลิวเสวียอี้ ประกบนางเอกรุ่นน้องมานับไม่ถ้วน พอมาเจอกับนางเอกรุ่นพี่ที่อายุห่างกันถึง 7 ปีจะเป็นอย่างไร เคมีจะเข้ากัน ชวนให้ผู้ชมจิกหมอนหรือเสียน้ำตากับเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยด่านเคราะห์และอุปสรรคแค่ไหนแต่เท่าที่ดูจากการสปอยล์ทีเซอร์ เดาว่า ฝ่ายนางเอกเดินเกมรุกหนักแน่นอน เพราะพระเอกถือเป็นรักเดียวในรอบ 1,000 ปีไม่พอ นางเอกยังประกาศกร้าวว่า หนี้ที่พระเอกติตค้าง นางจะเป็นคนชดใช้ให้เอง เรียกว่าความคลั่งรักเรื่องนี้ ต้องเทใจให้นางเอก ส่วนฝั่งพระเอกต้องรอดูว่าจะเปย์หนัก หรือ เกทับหนักเบอร์ไหนเอาเป็นว่าใครที่ชอบซีรีส์จีนแนวเทพเซียนปะทะปีศาจ ภารกิจสุดเข้มข้น และความรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค บอกเลยเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ ดูแล้วชวนให้นึกถึงซีรีส์แนวเทพเซียนขึ้นหิ้งอีกหลายๆ เรื่อง ที่สำคัญ คือ จัดมาให้ชมทั้งเวอร์ชั่นซับไทยและพากย์ไทย ทาง iQIYI มีทั้งหมด 36 ตอนMickey Mousemydramalist.com/