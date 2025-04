“Bangkok Pride Festival 2025” พร้อมกระหึ่มกรุงเทพฯ ภายใต้ธีม "Born This Way"

THAILAND ONLY ณ ที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกแห่งเทศกาลที่ LGBTQIAN+ ทุกคนรอคอย “Bangkok Pride Festival 2025” ปักหมุดหมาย “กรุงเทพมหานคร” สู่ศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลกโดย คุณวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในนามของคณะทำงานบางกอกไพรด์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าว Bangkok Pride Festival 2025 อย่างเป็นทางการ พร้อมทัพศิลปินดารา อาทิ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ร่วมด้วยนักร้องนักแสดง ปาย - ฉัตรนภา เขียวขำ ,เจมส์ - พงศภัค ราชาภรณ์ ,ฉลาม - สยาม พิพัฒน์เจริญวงศ์ , ต๋อง ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา / ซิน ซิงกูร่า / คุณชายอดัม มรว.เฉลิมชาตรี ยุคล / แองเจลิกา อาร์สยาม และสองหนุ่มหล่อคู่วาย แบงค์ ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์ กับ นิว ชุณวรรณ หมั่นดี จาก ซีรีส์เพียงสบตา , แอนดอย ปรียากรMISS TIFFANY 2025 ฯลฯ ร่วมเติมสีสันความสนุกภายใต้ธีม "Born This Way" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รอสร้างปรากฏการณ์สุดมันส์ ตั้งเป้าผลักดันให้ “กรุงเทพฯ” เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลก และเป็นเจ้าภาพ World Pride ปี 2030 ได้สำเร็จวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride” (บางกอกไพรด์) และผู้จัดงาน “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) กล่าวว่า เจตนารมณ์ของการจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอก ไพรด์ เฟสติวัล 2025) ยังคงเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความหลากหลาย ความรักที่ไม่มีข้อจำกัด การรวมไว้ซึ่งความเท่าเทียมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ ในประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในสังคม โดยปีนี้รูปแบบของการจัดงานจะถูกถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้ธีม Born This Way : การต่อสู้ที่เดินต่อไปจากสมรสเท่าเทียม สู่การรับรองอัตลักษณ์“ปีนี้คาดหวังว่าจะมีคนแห่แหนเข้ามาร่วมขบวนพาเหรดกับเราทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 300,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ที่มีคนเข้าร่วมขบวนพาเหรด 100,000 คน และปี 2024 เพิ่มเป็นกว่า 250,000 คน พร้อมคาดหวังให้ Bangkok Pride Festival 2025 เป็นเทศกาลแห่งชาติ เป็น Pride Destination เป็นขบวนไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชียที่คนอยากมาร่วมขบวนไพรด์พาเหรดมากที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่คนไทย ไม่ใช่แค่ชาว LGBTQIAN+ แต่เป็นผู้คนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เทศกาลนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองของ LGBTQIAN+ แต่เป็นการประกาศว่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่ง Pride ระดับโลก และเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030 อย่างสมศักดิ์ศรี” นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่า ต่อไป “Bangkok Pride” (บางกอกไพรด์) จะเป็นองค์กรที่ทำเรื่องเทคฯหรือ “เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม” เพื่อชุมชนบางกอกไพรด์ และเป็น One Stop Service สำหรับชาว LGBTQIAN+ ทั่วโลกด้วยทางด้าน เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ศิลปินคนดังขอเป็นตัวแทนคนบันเทิง เผยถึงความตื่นเต้นและการเตรียมตัวในครั้งนี้ว่า “Bangkok Pride Festival 2025 ถือเป็นโมเมนต์การรวมตัวที่ทุกคนรอคอย โดยเฉพาะธีมการแต่งกายและขบวนพาเหรด ที่มีเสน่ห์และอัตลักษณ์ของโลกที่เท่าเทียม และการเฉลิมฉลองความหลากหลายที่เก่งเชื่อว่า LGBTQIAN+ รอคอย ผมก็เตรียมการแสดงแต่ขอปิดเอาไว้ก่อน ซึ่งปีนี้เพิ่งได้ทราบว่า ขบวนพาเหรดมี 5 ขบวน 5 สี 5 คอนเซปต์ ประกอบด้วย 1.สีแดง Born to be Loved ฉลองความรักและสิทธิสมรสเท่าเทียม 2.สีม่วง Born to be Me ที่ส่งเสริมการรักตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวตน 3.สีเขียว Born to be Part of One สะท้อนความเชื่อมโยงของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สังคม และโลก 4.สีเหลือง Born to Create & Inspire ที่ให้พื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน LGBTQIAN+ 5.สีฟ้า Born to Heal Generations ที่เน้นการเยียวยาและการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม เต็มพื้นที่ถนนพระราม 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย ผ่านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน วัดปทุมวนาราม ยาวมาจนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2568 รวมถึงธงอัตลักษณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหลากหลายและการยอมรับที่มีความยาวกว่า 200 เมตร เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก, การแสดง Drag Show และการแสดงอื่นๆ อีกเพียบ ปีนี้จัดใหญ่มากจริงๆครับ”นอกจากนี้ ยังมี “Bangkok Pride Party” ที่จะสร้างสรรค์ค่ำคืนแห่งสีสันและความอลังการ ทำให้กรุงเทพมหานครสั่นสะเทือนด้วยแสง สี เสียง และพลังแห่งความภาคภูมิใจที่ไร้ขีดจำกัด และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คืองาน “DRAG BANGKOK Festival 2025” ที่จะยกระดับศิลปะแดร็กไทยสู่เวทีโลก ภายใต้ธีม “Thaituristic Drag Scene” ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2568 ด้วย ซึ่งนำเสนออัตลักษณ์ไทย ผ่านการแสดงที่ทรงพลังและสร้างสรรค์ และยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการรับรองศิลปิน “แดร็ก” ให้เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลBangkok Pride Festival 2025 ไม่เพียงแค่เป็นปรากฏการณ์การรวมตัวของชุมชน LGBTQIAN+ แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการยืนยันสิทธิความเท่าเทียมทางเพศของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ให้ได้เฉลิมฉลองความหลากหลายของความรักและความเป็นมนุษย์ “นฤมิตไพรด์” ยังเปิดพื้นที่ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ และช่วยกันสร้างโลกที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน โดยเปิดรับสมัครขบวนทั้งในงานและออนไลน์ผ่าน www.bangkokpride.org#BangkokPride #BangkokPride2025 #BangkokPrideFestival2025 #นฤมิตไพรด์ #สมรสเท่าเทียม #MarriageEqualityDay #เพศกำหนดเอง #sexworkiswork #DRAGBANGKOKFestival2025 #DRAGBANGKOK #LGBTQIAN+ #Thailand #Asia #Drag