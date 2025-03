Review ซีรีส์ : “สตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่ง” ซีรีส์จีนพีเรียด “เฉินตูหลิง” กับบทบาทคุณหนูเจ้าแผนการ ประหนึ่งนางร้ายจับสลากได้บทนางเอก!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ออนแอร์แบบสายฟ้าแลบอีกเรื่อง สำหรับ สตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่ง (The Glory - 2025) หนึ่งในซีรีส์ที่แฟนๆ ซีรีส์ตั้งตารอ ซึ่งต้องบอกว่า ไม่ทำให้ผิดหวัง ออนแอร์ได้ไม่กี่ EP ก็กลายเป็นซีรีส์ที่คอซีรีส์พูดถึง เพราะแม้พล็อตจะไม่ได้ฉีกจากซีรีส์จีนพีเรียดทรงมาตรฐานทั่วไป แต่บทพระ-นางมาแบบฉีกจึ้งๆ เพราะไม่ใช่แนวพระ-นางหน่อมแน้ม แต่ร้ายลึกทั้งคู่ จนแฟนๆ ถึงกับแซวว่า เป็นตัวร้ายที่จับฉลากได้บทพระเอก- นางเอก แถมเรื่องนี้ยังได้นางเอกหน้าสวยอย่าง เฉินตูหลิง มารับบทนำ คู่กับ ซินอวิ๋นหลาย อีกด้วยสำหรับสตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่ง ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกัน ว่าด้วยเรื่องราวของ หานเยี่ยน (รับบทโดย เฉินตูหลิง) หญิงสาวชะตาอาภัพ ที่ดันลืมตาดูโลกในวันตายของปู่ เลยถูกนักพรตกล่าวหาว่าเป็นผีเท้าแดงที่มาใช้ชีวิตยังโลกและจะนำหายนะมาให้ครอบครัว เธอจึงถูกครอบครัวผลักไส ส่งไปให้เพื่อนร่วมเรียนของบิดาเลี้ยงดูที่หมู่บ้านชนบท ที่ต้านโจ้ว ซึ่งอยู่ไกลจากเมืองหลวง หานเยี่ยนเติบโตมาด้วยความทุกข์ระทม ถูกทำร้ายทุบตีไม่พอ ยังต้องอยู่อย่างอดๆ อยากๆ ไม่เคยได้นอนหลับสบาย ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาว เธอไม่เคยพบหน้า หรือรู้จักว่าคำว่าครอบครัวคืออะไรแต่เธอไม่เคยลืมคำบอกเล่าเกี่ยวกับชาติกำเนิด ที่ว่าเธอมีพ่อเป็นข้าราชการ และ มีท่านแม่เป็นสตรีสูงศักดิ์ในเมืองหลวง บวกกับอยู่กับสหายของพ่อที่แม้จะเป็นคนไม่ดี แต่ก็เป็นคนมีความรู้ เลยทำให้อ่านออกเขียนได้และได้มีโอกาสอ่านตำรามากมาย แต่แล้วชีวิตที่ทุกข์ยากอยู่แล้ว ต้องพบกับจุดพลิกผัน เมื่อตอนที่เธออายุ 17 ปี สหายของบิดาคิดจะขายเธอไปเป็นคณิกา ทำให้หานเยี่ยนจำต้องทำทุกทาง เพื่อเอาตัวรอด และตัดสินใจระหกระเหินกลับเมืองหลวง เพื่อทวงคืนทุกอย่างที่ควรจะเป็นของตัวเองแต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เมื่อบ้านที่ควรเป็นเซฟโซน กลับห้อมล้อมไปด้วยสมาชิกในครอบครัวที่เหมือนคนแปลกหน้า เบื้องหน้ายิ้ม แต่เบื้องหลังกลับถือมีด ซ้ำร้ายเธอยังได้พบกับ ฟู่อวิ๋นซี (รับบทโดย ซินอวิ๋นหลาย) รองเจ้ากรมตุลาการแห่งศาลต้าหลี่ ซึ่งเดิมเคยหมั้นหมายกับเธออยู่แล้ว แต่พอหานเยี่ยน ถูกส่งไปอยู่ที่อื่น สุดท้ายจึงได้แต่งงานกับคุณหนูใหญ่ มีลูกสาวด้วยกัน 1 คน แต่แต่งงานไปได้เพียง 1 ปี พี่สาวก็เสียชีวิตเพราะถูกวางยาพิษ บัดนี้จึงมีสถานะเป็นพี่เขยแต่ไม่รู้เพราะหานเยี่ยนไปล่วงเกินหรือเตะตาฟู่อวิ๋นซีเข้าตอนไหน ถึงทำให้ขุนนางหนุ่มผู้เย็นชาภายนอกดูโหดร้าย ให้ความสนใจหานเยี่ยนเป็นพิเศษ จากแรกๆ ที่ทำทีเป็นระแคะระคายว่าคดีของสองสามีภรรยาที่ต้านโจว ว่าไม่น่าใช่ฝีมือของโจรสลัด เพื่อใช้บังหน้าสืบคดีอื่น แต่พอยิ่งได้รู้จัก กลับยิ่งพบว่าหานเยี่ยนเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจ เพราะหลังจากผ่านเหตุการณ์ภรรยาถูกวางใจ ทำให้ฟู่อวิ๋นซี มองว่าสตรีที่มีความเมตตาอาจจะสามารถดูแลบ้านได้ แต่สตรีที่มีปณิธานถึงจะปกป้องบ้านได้ทว่าเมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นแบบไม่ได้หอมหวาน ทำให้ต้องรอลุ้นว่า ฟู่อวิ๋นซีจะใช้แผนไหนถึงทำให้หานเยี่ยน หญิงสาวที่มีปมในอดีตฝังใจ จนไม่ไว้ใจใครง่ายๆ แถมใครร้ายมาพร้อมเอาคืน ยอมใจอ่อน และพร้อมจะมายืนอยู่ข้างกายเขา และทั้งคู่จะจับมือกันเพื่อคลายปมและเรื่องราววุ่นวายต่างๆ ได้อย่างไรสิ่งที่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้ คือ เอาผู้ชมอยู่ตั้งแต่เปิดมา EP แรก ด้วยการดำเนินเรื่องที่เข้มข้น ชวนให้ติดตาม จนเชื่อว่าใครหลงกดเข้ามาดูต้องติดหนึบ ยิ่งซีนที่นางเอกได้เจอกับแม่บังเกิดเกล้าเป็นครั้งแรกทำเอาหลายคนถึงกับงง ทำไมใจร้ายกับลูกสาวแท้ๆ ได้เบอร์นี้ดูแล้วทำให้แฟนซีรีส์อดนึกถึง แม่ของเซาซางในซีรีส์เรื่องดังอย่างดาราจักร รักลำนำใจ (Love Like the Galaxy -2022) ที่นำแสดงโดยอู๋เหล่ย และจ้าวลู่ซือไม่ได้ เพราะเป็นซีรีส์ที่หลายคนก็งงกับแม๊มากเหมือนกันว่า ทำไมใจร้ายกับลูกสาวในไส้ได้เบอร์นี้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ซีรีส์น่าจะยังไม่ได้เฉลยว่า แม่มีเหตุผลอะไรทำไมถึงทำกับลูกสาวแบบนี้ หรือแม่น่าจะมีปมหรือความจำเป็นบางอย่างอย่างแน่นอนถึงจะเจอชีวิตสู้กลับ แต่บอกเลยว่านางเอกก็ไม่เบา ดูแล้วชวนให้นึกถึงคุณหนูสามในมรสุมชีวิต (The Double – 2024) ที่ได้อู๋จิ่นเหยียน จับคู่หวังซิงเยว่ ทวงความแค้น ถามหาความยุติธรรมได้เด็ดดวงจนตรึงใจผู้ชมมาแล้ว ซึ่งต้องบอกว่า ความคล้ายนี้ไม่ใช่เป็นความบังเอิญ เพราะเจ้าของผลงานนิยายเรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ที่มาทำเป็นซีรีส์มรสุมชีวิตเป็นคนเดียวกับที่แต่งนิยายเรื่องสตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่ง ดังนั้นพล็อตของซีรีส์เลยมีความใกล้เคียงกัน แนวนางเอกโหดๆ เจ้าแผนการ อย่างในสตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่ง ตอนที่กลับมาบ้าน แล้วนางเอกอยากรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนคิดอย่างไรกับตัวเอง เป็นมิตรหรือศัตรู ก็ถึงขั้นใช้แผนยอมเจ็บตัว สร้างเรื่องว่ามีคนจะมาลอบสังหารขณะที่ฝั่งพระเอกก็ไม่น้อยหน้า มาแนวเย็นชา มีความโหด ทำคดีแบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม แต่กับคนรักกลับมีมุมละมุน ที่ผู้ชมดูแรกๆ อาจไม่เข้าใจว่า ทำไมทีกับนางเอกถึงยอมอ่อนข้อให้ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ที่พีคสุด คือ ความสัมพันธ์แบบอีนุงตุงนังของพระ-นาง ที่ตั้งต้นจากคู่หมั้นมาสู่พี่เขย และอนาคตจะอัพสเตตัสเป็นสามี จะมีเส้นทางอย่างไร แต่เดาว่าถ้าปูเส้นเรื่องมาแบบนี้ น่าจะมีด่านเคราะห์ให้ผ่านหลายด่าน กว่าจะได้เห็นพระ-นาง สมหวังตอนจบแต่ระหว่างทาง ก็มีซีนหวานๆ ของพระ-นางให้ได้ฟิน เพียงแต่อาจจะเป็นซีนหวานๆ แปลก เช่น ซีนพระเอกกินอาหารกับนางเอก แล้วนางเอกถามว่าทำไมอาหารบนโต๊ะถึงมีแต่เมนูที่นางชอบ พระเอกกลับช็อตฟิลด้วยการตอบว่าเวลาวางยาพิษจะได้สะดวกหน่อย หรือ อย่างตอนที่แกล้งวางเพลิงบ้านตัวเอง ก็ถือโอกาสเนียนมาขอพักที่บ้านพ่อตา (พ่อนางเอก) แล้วขออยู่เรือนใกล้ๆ นางเอก โดยอ้างว่า จะได้ไถ่ถามเกี่ยวกับคดีที่สืบอยู่ง่ายๆ เท่านั้นไม่พอ ยังเอาลูกสาวมาฝากให้นางเอกช่วยเลี้ยงตอนที่ตัวเองไปทำงานอีกอีกจุดที่ต้องอวยยศให้ซีรีส์เรื่องนี้คือ การคัดเลือกนักแสดง โดยเฉพาะเฉินตูหลิง เห็นหน้าหวานๆ ตัวเล็กๆ น่าทะนุถนอม แต่งานสายตาดีมาก เวลาร้ายก็ร้ายฉ่ำ บทจะอ่อนแอ น่าสงสารก็ทำถึงจนสามารถถ่ายทอดความคับแค้นที่สุมในใจของหานเยี่ยนออกมาได้ดี โดยก่อนหน้าที่จะมารับนางเอกเรื่องนี้ เฉินตูหลิง ฝากผลงานไว้หลายเรื่อง อาทิ เปลวไฟ สงคราม ความรัก (Love in Flames of War - 2022), จันทราอัสดง (Till the End of the Moon - 2023), หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook - 2023) ห้วงฝันหวนคืน (Fangs of Fortune - 2024) และมังกรหยก ( The Legend of Heroes -2024) ด้านพระเอก ที่แม้คอซีรีส์จะไม่คุ้นหน้า แต่ก็มีผลงานมาหลายเรื่อง อาทิ ปฐพีไร้พ่าย (The Legend of Shen Li - 2024), (เชื่อมจิตสืบปม Desire Catcher – 2023), อุบายรักยัยขี้จุ๊ (Mr Honesty - 2020) ในเรื่องนี้ ก็ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์กับลุคโหดๆ ดูเป็นตัวร้ายไม่น้อย ยังไม่รวมตัวละครอื่นๆ ที่มาสร้างสีสันให้ซีรีส์เรื่องนี้สนุก เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น หลิวซวี่เวย, ฟูจิง , เหอหงซาน ฯลฯสำหรับใครที่กำลังมองหาซีรีส์พีเรียด เข้มข้น พระ-นางฉลาด ทันเกมกันตลอด แถมยังชวนให้ผู้ชมร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวที่เหมือนจะคาดเดาได้ แต่หลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิด สตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่ง คือ อีกหนึ่งซีรีส์ที่ไม่ควรพลาด มีด้วยกันทั้งหมด 30 ตอน สามารถรับชมเวอร์ชั่นซับไทยได้แล้วทาง WeTVMickey Mousemydramalist.com/