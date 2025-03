เบื้องหลังซีรีส์ครบรส “The Divorce Insurance” (เกมรักประกันใจ)

เรื่องราวแปลกใหม่ของซีรีส์เรื่องนี้จะพาคุณไปติดตามการพัฒนาแผนประกันภัยซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับหนึ่งในปัญหาที่กดดันที่สุดของโลกยุคนี้ นั่นคือการหย่าร้าง โนกีจุน (อีดงอุค) ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างมากในการปลุกปั้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยการหย่าร้างที่ว่านี้ เคยหย่าร้างมาแล้วถึงสามครั้งในชีวิต การร่วมกับเพื่อนในทีมทำโปรเจกต์ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ มันกลับทำให้ทุกคนได้มองย้อนกลับไปยังภาพเกี่ยวกับชีวิตและความรักของตนเองThe Divorce Insurance | 이혼 보험 | เกมรักประกันใจ ซีรีส์ครบรส โรแมนติก คอมมาดี ดราม่า! กำกับการแสดงโดย อีวอนซอก และเขียนบทโดย อีแทยุน พร้อมของเหล่านักแสดงหลักในแต่ละคนของทีม ประกอบด้วยอีดงอุค รับบทเป็น “โนกีจุน” นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ Plus Insurance กีจุนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหย่าร้างมาอย่างโชกโชน หลังผ่านการแต่งงานและหย่าร้างมาแล้วถึงสามครั้ง ความคุ้นเคยที่มีต่อการหย่าจุดประกายให้เขาพัฒนากรมธรรม์ประกันการหย่าร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาอีจูบีน รับบทเป็น “คังฮันดึล” ผู้พิจารณารับประกันภัยที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอเองผ่านการหย่าร้าง ด้วยบุคลิกที่แปลกและร่าเริง เธอเข้าร่วมทีมพัฒนาประกันการหย่าร้างของกีจุน และค่อยๆ รวบรวมความกล้าที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในขณะที่สร้างความสัมพันธ์ใหม่กับกีจุนอีกวางซู รับบทเป็น “อันจอนมัน” นักสำรวจความเสี่ยงที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด แม้ภายนอกจะดูสุขุมเยือกเย็น แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนค่อนข้างขี้อาย การผจญภัยครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขากำลังเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่เผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาประกันการหย่าร้างอีดาฮี รับบทเป็น “จอนนาแร” นักคณิตศาสตร์การเงินที่มองโลกผ่านมุมมองด้านการลงทุนล้วนๆ ด้วยความมั่นใจในการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิต เธอเข้าร่วมทีมของกีจุนในฐานะที่ปรึกษาพิเศษ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มุมมองชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปซีรีส์เรื่องนี้เป็นการรวมตัวของคนนามสกุล “อี” – แปลกแต่จริง และไม่ได้เกิดบ่อยในวงการซีรีส์เกาหลี เริ่มจาก ผู้กำกับฯ “อีวอนซอก” พร้อมด้วยนักแสดงทั้ง 4 คน คือ อีดงอุค, อีจูบีน, อีดาฮี และ อีกวางซู เชื่อได้เลยว่าการรวมตัวของนักแสดงตระกูล “อี” จะเป็นเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่แฟนซีรีส์ตั้งตารอคอยเช่นกันในด้านเนื้อเรื่อง แปลก แหวกแนวไม่มีใครเหมือน - มีฉากหลังเป็นบริษัทประกันภัย ที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันการหย่าร้างเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนเจ็บปวดแบบที่พวกเขาเคยประสบมันมา ซึ่งมันเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ ซีรีส์ไม่ได้เล่าเรื่องของโลกความเป็นจริงแบบที่เราคุ้นเคยกัน แต่พาผู้ชมเข้าสู่โลกที่มีการปรับเปลี่ยนไป เป็นโลกที่แต้มสีสดหลากสี และการเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้อีดาฮี ยอมรับว่า ผู้กำกับฯ “อีวอนซอก” เป็นคนที่มีไหวพริบดี เธอมั่นใจว่า เอกลักษณ์เฉพาะของผู้กำกับจะสะท้อนออกมาในซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอน ด้วยตัวละครที่มีมิติหลากหลาย และเรื่องราวที่มากด้วยห้วงอารมณ์ รับรองได้เลยว่า ซีรีส์เรื่องนี้จะได้มอบความสุขแบบคาดเดาไม่ได้ให้กับผู้ชมอย่างแน่นอนอีดงอุคบอกว่า “การได้รับบทที่มีการชิงไหวชิงพริบกับเพื่อนนักแสดงคนอื่นเป็นอะไรที่สนุกมากครับ”“บรรยากาศในกองถ่ายมันดีมาก ในช่วงก่อนถ่าย พวกเราคุยกันเยอะ ซึ่งมันช่วยได้มาก และเวลาผมด้นบทสดๆ ทุกคนก็ต่อบทได้ดีมาก มันสนุกมากและเหมือนกับว่าผมมากองถ่ายเพราะเพื่อมาเล่นสนุกเลยครับ” อีกวางซูกล่าวเสริมอีดาฮีเสริมว่า “ในช่วงแรกฉันได้ร่วมฉากกับอีกวางซูค่อนข้างบ่อยค่ะ แม้ว่าเราไม่ได้ร่วมงานกันมา 7 ปีแล้ว แต่พอได้เข้าฉากด้วยกัน มันกลับรู้สึกเป็นธรรมชาติมาก เคมีของเรามันลื่นไหลสุดๆ ไปเลยค่ะ” แบบนี้ต้องเรียกว่า เคมีเข้ากัน !The Divorce Insurance ไม่ใช่ซีรีส์ที่มีเนื้อหาหนักหน่วง เบื้องหลังการถ่ายทำ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เหล่านักแสดงปล่อยมุกกันไม่หยุดไม่หย่อน ทั้งแซว ทั้งหัวเราะ ถึงขั้นยิงมุกกันแบบสดๆ ในเซตถ่ายทำแบบไม่พึ่งสคริปต์เลยทีเดียว อีจูบีนได้เผยว่า “ในกองถ่ายมีการด้นบทสดๆ เยอะมาก สนุกจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อน ขนาดฉันเองยังคิดเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องสนุกแน่นอนค่ะ”“ผมกับอีดงอุคผลัดกันยิงมุกตลกกันรัวๆ จนมันกลายเป็นเหมือนซีรีส์อีกเรื่องซ้อนอยู่ในอีกเรื่องเลย” อีกวางซูกล่าวขณะเดียวกัน อีดาฮีถึงกับชมเพื่อนๆ นักแสดงว่า “มันเหมือนพวกเขาเคยกำลังเล่นซีรีส์มุกลุงๆ อีกเรื่องกันอยู่ การรับส่งมุกด้นสดของพวกเขาคือที่สุดเลยค่ะ” นอกจากนี้เธอยังกล่าวถึงนักแสดงสมทบอย่าง คิวแฮวอน และ ชูโซจอง ว่าตัวละครของพวกเขาก็ช่วยเพิ่มสีสันให้เรื่องราวออกมาสนุกสนานและมีชีวิตชีวาไม่แพ้กันThe Divorce Insurance ยังเล่าเรื่องราวของการเดินทางเพื่อตามหาความสุข แม้ว่าจะต้องฝ่าฟันประสบการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตาม อีดงอุคได้อธิบายว่า “ซีรีส์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าทั้งการแต่งงานและการหย่าร้างนั้น ในท้ายที่สุดแล้วการกระทำทั้งสองล้วนเป็นการแสวงหาความสุข”ผู้กำกับอีวอนซอกเผยว่า “ผมให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นใหม่ และความล้มเหลวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ ได้เช่นกัน” เขาเน้นย้ำว่าซีรีส์นี้ไม่ได้พูดถึงการติดอยู่กับกรอบความคาดหวังของสังคม แต่เป็นการสร้างโลกใหม่ในแบบของตัวเองขึ้นมา และได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมหวังว่าผู้ชมจะได้รับทั้งกำลังใจและความอบอุ่นจากซีรีส์เรื่องนี้ครับ”เตรียมเพลิดเพลินไปกับความสนุก ความอบอุ่น และแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากซีรีส์ที่ผสมผสานทั้งความโรแมนติก-คอเมดี้เข้าไว้ด้วยกัน ร่วมเอาใจช่วยแต่ละตัวละครในการค้นหาตัวเองใน The Divorce Insurance (เกมรักประกันใจ) สามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์และอังคาร โดยจะเริ่มสตรีมตอนแรกในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ทาง Prime Video เท่านั้น