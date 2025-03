Review ซีรีส์ : แกะความซึ้งซีรีส์เกาหลีสายละมุนใจ “ยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวาน” รักแรกแสนกินใจบนเกาะเชจู

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ลำนำชีวิตที่เริ่มต้นบนเกาะเชจูในฤดูร้อนปี 1950 สู่จุดเริ่มต้นของซีรีส์เกาหลี ยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวาน (When Life Gives You Tangerine - 2025) ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่ว่าด้วยเรื่องราวความรักและความผูกพันของ “แอซุน” (รับบทโดย ไอยู) หญิงสาวที่มีความฝันอยากเป็นกวี แต่ต้องเผชิญกับฉากชีวิตที่ไม่ง่ายนัก ในยุคสมัยที่ความเท่าเทียมยังไม่ถูกเรียกร้อง และ “กวานชิก” (รับบทโดย พัคโบกอม) หนุ่มเงียบขรึมที่รักและห่วงใยแอซุนมาตั้งแต่เด็กซีรีส์ยังบอกเล่าความเป็นไปของสังคมยุคนั้นผ่านผู้คนบนเกาะเชจู ยิ้มไว้ในวันส้มไม่หวาน ขับขานเรื่องราวความรักและชีวิตของผู้คนแต่ละช่วงวัย ผ่าน 4 ฤดูที่ทั้งขื่นขมและงดงามในเวลาเดียวกันแรงบันดาลใจของชื่อ “When Life Gives You Tangerine” มาจากสำนวนภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยกันดีว่า “When life gives you lemons, make lemonade” หมายความว่า เมื่อชีวิตมอบสิ่งที่ไม่ดีหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากให้แก่เรา จงใช้มันให้เกิดประโยชน์ หรือมองหาวิธีที่จะทำให้มันดีขึ้นในบริบทของซีรีส์การใช้คำว่า “Tangerine” (ส้มเขียวหวาน) แทน “Lemons” (มะนาว) สื่อความหมายได้หลายอย่าง ด้วยส้มเขียวหวานเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะเชจู ซึ่งมักจะมีความหวานผสมผสานกับความเปรี้ยว สะท้อนถึงเรื่องราวในชีวิตของคนเราที่แม้จะมีเรื่องราวความยากลำบาก แต่ก็มีความอบอุ่นและความหวังอยู่ด้วยกันเสมอ When Life Gives You Tangerine จึงเปรียบเปรยถึงการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตและความพยายามหาทางออก หรือมองหาสิ่งดี ๆ จากสถานการณ์นั้น ๆ โดยมีกลิ่นอายเกาะเชจูและวัฒนธรรมเกาหลีผสมผสานอยู่ด้วยนั่นเองแม้ซีรีส์จะไม่ได้เน้นย้ำถึงสภาพสังคมในยุค 1950’s โดยตรง แต่ก็สอดแทรกภาพสะท้อนของชีวิตผู้หญิงเกาหลีในยุคนั้นไว้อย่างน่าสนใจ อย่างบทบาททางสังคมในยุคสมัยที่ชาวเกาหลียังคงให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกคาดหวังให้เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว การมีโอกาสทางการศึกษาหรือการทำงานนอกบ้านสำหรับผู้หญิงจึงมีจำกัด โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทอย่างเกาะเชจูเห็นได้จากตัวละครหญิงหลาย ๆ คนในเรื่องที่ไม่ได้มีอาชีพที่โดดเด่นนัก อย่างแม่ของแอซุนและผู้หญิงหลายคนที่เป็นผู้อพยพลี้ภัยจึงต้องทำงานเป็น “แฮนยอ” นักดำน้ำหรือชาวประมงแบบ free drive ที่ดำน้ำหากุ้งหอยปูปลามาเลี้ยงครอบครัวซีรีส์ยังนำเสนอความยากลำบากในชีวิตประจำวันของผู้คนหลังสงครามเกาหลี สังคมเกาหลีอยู่ในช่วงฟื้นฟู ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนยากลำบาก โดยเฉพาะผู้หญิงที่อาจต้องทำงานหนักทั้งในบ้านและนอกบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัว แม้ซีรีส์จะไม่ได้เน้นความยากจนอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายและความอดทนของตัวละครอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ ความฝันและข้อจำกัดทางเพศสภาพของผู้หญิงอย่าง “แอซุน” ที่ฝันอยากจะเป็นนักกวีมาตั้งแต่เด็ก ในยุคสมัยที่เป็นความท้าทายสำหรับผู้หญิง การที่เธอต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ และความไม่แน่นอนของชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดที่ผู้หญิงยุคนั้นต้องเผชิญในการไล่ตามความฝันของตนเอง อย่างไรก็ดีแอซุนมีครอบครัวคอยสนับสนุนความฝันของเธออยู่เสมอ ที่ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความผูกพันและความรักระหว่างแม่ลูกและครอบครัว ท่ามกลางความยากลำบากเมื่อต้องเกิดมาเป็นผู้หญิง เพราะความฝันของพวกเธอต้องแลกมาด้วยการต่อสู้และความพยายาม เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่รักมาตลอดชีวิตแม้ซีรีส์จะเน้นไปที่เรื่องราวความรักระหว่างแอซุนและกวานชิก สอดแทรกบริบทของการแต่งงานซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกคน การจะตัดสินใจเลือกคู่ครองจึงต้องมองถึงความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมครอบครัวของสามี ชีวิตบนเกาะเชจูในยุคนั้นจึงมีความแตกต่างจากเมืองใหญ่ เพราะผู้หญิงเป็นเหมือนเสาหลักในการดูแลครอบครัว ทำอาชีพเกษตรกรรม หรือไม่ก็ค้าขาย ซึ่งซีรีส์ได้สอดแทรกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเกาะเชจูไว้อย่างเรียบง่ายแต่กินใจ จนกลายเป็นซีนเผลอมีน้ำตาให้กับแอซุนและแม่ของเธอการโคจรมาเจอกันอีกครั้งของ “ไอยู” และ “พัคโบกอม” เป็นอะไรที่ลงตัวมาก ๆ ทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนเราเชื่อสนิทใจว่าพวกเขาคือ “แอซุน” และ “กวานชิก” ที่แท้ทรู โดยเฉพาะสายตาที่กวานชิกแอบมองแอซุนนั้นเต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย และความชื่นชมผสมผสานกันไป มันเป็นแววตาที่ทำให้รู้ว่า กวานชิกเลือกผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่เด็ก นั่นทำให้เคมีระหว่างไอยูและพัคโบกอมในซีรีส์ When Life Gives You Tangerine เป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับการพูดถึงและชื่นชมอย่างมากจากผู้ชมและนักวิจารณ์เลยค่ะทั้งสองแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ราวกับเป็นเพื่อนสนิท หรือคนรักที่รู้จักกันมานาน ความเขินอาย ความห่วงใย และความรู้สึกดี ๆ ที่พวกเขามีให้กันนั้นดูสมจริง ไม่ได้หวือหวาร้อนแรง แต่ก็เป็นความรู้สึกที่ค่อย ๆ ซึมลึกและเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ผ่านการแสดงออกทางสายตา ท่าทาง และการดูแลเอาใจใส่กัน ที่ ทำให้อินถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นขึ้น ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยพ่อแม่และแก่ตัวไปตามกาลเวลา รู้สึกเหมือนได้ดูคู่รักแสนน่ารักและเข้าอกเข้าใจกันค่อย ๆ เติบโตไปด้วยกัน มันเป็นฟิลที่ละมุนใจมาก ๆซีรีส์ไม่ได้มีพล็อตหวือหวาซับซ้อน แต่กลับค่อย ๆ เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างละเอียดอ่อน ทำให้อินไปกับความรู้สึกของพวกเขา ทั้งความรัก ความผูกพัน ความฝัน และความเจ็บปวด ท่ามกลางความสวยงามของเกาะเชจูที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสีคราม ทุ่งหญ้าเขียวขจี วิถีชีวิตของชาวเมือง จนถึงบ้านเรือนในยุค 50’s ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีภาพที่สวยงามและสบายตาอย่างน่าประทับใจนอกจากคู่พระนางแล้วตัวละครอื่น ๆ ก็มีเสน่ห์และมีเรื่องราวที่น่าติดตามไม่แพ้กัน ทำให้ซีรีส์มีความกลมกล่อมและน่าสนใจมากขึ้น เพลงประกอบซีรีส์ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดี ต้องบอกว่าเพลงประกอบตกเราได้ตั้งแต่ฉากเปิดตัวด้วยเพลง "Yesterday" ที่ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นระคนหม่นเศร้าและทำให้เข้าถึงเรื่องราวมากขึ้นแต่สิ่งที่แฟนซีรีส์อาจจะต้องทำใจคือ จังหวะการเล่าเรื่องที่อาจจะเนิบช้าไปบ้าง สำหรับใครที่ชอบซีรีส์ที่มีการดำเนินเรื่องรวดเร็วทันใจ อาจจะต้องปรับตัวเข้ากับจังหวะการเล่าเรื่องแบบเนิบช้า แต่เชื่อเถอะว่าความละเอียดในการถ่ายทอดอารมณ์จะทำให้คุณอินได้อย่างแน่นอนWhen Life Gives You Tangerine เป็นซีรีส์ที่เหมาะสำหรับคนที่มองหาซีรีส์อบอุ่นละมุนใจ ความรักที่บริสุทธิ์ และเรื่องราวชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้ง ซีรีส์เรื่องนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับความสวยงามของเกาะเชจู พร้อมทั้งอินไปกับความรักและความผูกพันของแอซุนและกวานชิกอย่างแน่นอนเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ซับน้ำตาแห่งความสุขและความเศร้าได้เลย! สตรีมมิงกันที่ Netflix จำนวน 16 ตอนรัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์