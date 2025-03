“ออฟ” โคจรคู่ “โจริญ” แท็คทีม “ก๊อตจิ-เฟย-ว่าน” รับจ้างทำลายรัก

เป็นการโคจรร่วมงานกันครั้งแรก สำหรับหนุ่มฮอตมากความสามารถ “ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร” และสาวเท่สุดต๊าซ “โจริญ คัมภีรพันธุ์” ลงซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด “Break up service บริษัทลดรักเลิก” รับจ้างทำลายรัก รีบทักก่อนรักจะแฮปปี้ จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่จะมาถ่ายทอดความสนุกครบรสแบบจัดเต็ม พร้อมกับแท็คทีมเดอะแก๊งมากฝีมือ “ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์, เฟย-ภัทร เอกแสงกุล, ว่าน-ธนกฤต พานิชวิทย์ ฯลฯ” ร่วมปฏิบัติภารกิจ รับบอกเลิกทั่วราชอาณาจักร ผ่านฝีมือการผู้กำกับของผู้กำกับคุณภาพ “ฐชัย โกมลเพ็ชร์” รับรองว่าอินทุกอารมณ์แน่นอน!เมื่อ “บอส” (ออฟ จุมพล) และ “จืด” (โจริญ คัมภีรพันธุ์) ผิดหวังกับความรัก “บอส” เลยชวน “จืด” เข้ามาทำงานในบริษัทรับจ้างทำลายความสัมพันธ์ Break up service จากตอนแรกที่ทั้งสองไม่ชอบหน้ากันเพราะต่างฝ่ายต่างฝ่ายเป็นคนทำลายความรักซึ่งกันและกัน แต่ “จืด” ก็พิสูจน์ตัวเองจน “บอส” ยอมรับในความสามารถ “จืด” เองก็เริ่มสนุกกับการได้เป็นผู้คุมกฎความสัมพันธ์ เพราะการทำให้รักคนอื่นพังก็เหมือนได้แก้แค้นให้ตัวเอง แต่แล้วเมื่อได้ทำงานร่วมกันเรื่อยๆ “บอส” ก็เริ่มรู้ตัวเองว่าตนเริ่มตกหลุมรัก “จืด” เข้าให้แล้ว แต่ “จืด” เองนั้นไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับ “บอส” ความสัมพันธ์ของทั้งคู่และภารกิจของบริษัท Break up service ที่รับจ้างทำลายความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไป? ติดตามพร้อมกัน!พบกับซีรีส์ “Break up service บริษัทลดรักเลิก” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และ Application True Vision Now เท่านั้น เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 31 มีนาคมนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV